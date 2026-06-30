Découvrez la genèse de Suicide Red, la nouvelle bombe de chez Ki-oon

Harimaru, bras droit de Yusuke Murata sur One-Punch Man, a choisi un éditeur français pour publier sa première série personnelle. Interview exclusive d'un futur grand nom du manga, présent à Japan Expo cet été.

Quand on évoque Harimaru (aussi connu sous le pseudo Ataru sur les réseaux sociaux), on pense d'abord à One-Punch Man. Normal : il est l'assistant en chef de Yusuke Murata depuis des années, celui qui forme les nouveaux arrivants et maîtrise l'art du décor à la perfection. Mais aujourd'hui, Harimaru lance son propre projet : Suicide Red, publié chez Ki-oon. Il sera d’ailleurs l’invité d’honneur de l’éditeur à Japan Expo en juillet.

Suicide Red raconte l'histoire de Madoka, une nettoyeuse de monstres dont le pouvoir de feu est aussi impressionnant que limité, et de Kid, un jeune orphelin transformé en gremlin. Un duo improbable dans un Tokyo post-apocalyptique où l'inconnu surgit de partout.

Nous l'avons rencontré au Japon pour parler de ce manga qui mélange Akira, Dorohedoro et Magic: L’Assemblée, de son expérience avec l'édition française et de sa façon très technique d'aborder les scènes d'action. Une conversation riche où il explique comment il construit chaque case, pourquoi il aime dessiner des golems faits de morceaux humains, et ce que signifie pour lui une telle aventure.

La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous étiez responsable des assistants de maître Murata pour One-Punch Man et rêviez de pouvoir publier votre propre manga. J’ai cru comprendre que notre interview avait eu un impact sur votre carrière… Racontez-nous comment vous avez rencontré les éditions Ki-oon.

© Harimaru / Ki-oon

Harimaru : Oui, c’est tout à fait ça, notre interview a eu une influence certaine. D'ailleurs, dans les premiers contacts que j'ai eus avec mon éditrice, elle m'avait dit qu'elle avait lu l’interview sur mon expérience en tant que responsable des assistants de maître Murata. J'ai senti qu’une espèce de lien s'était créé, donc j'ai voulu en profiter.

À cette époque, je discutais avec plusieurs éditeurs pour Young Magazine, Young Animal et d'autres. J'ai aussi reçu des messages en DM d’éditeurs de Young Gangan. J’ai reçu beaucoup de propositions via X/Twitter après le partage de cette interview, mais on me voyait plutôt dans un rôle d’illustration associé à un scénariste.

Finalement, j’ai ressenti une meilleure alchimie avec Kim Bedenne des éditions Ki-oon et je me suis dit que j’aurais les moyens de construire une œuvre qui me satisferait.

Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à 100% sur Suicide Red ou est-ce que vous êtes encore assistant en chef chez maître Murata ?

En fait, je continue de travailler en parallèle avec maître Murata quelques jours par mois. Mais Murata Sensei est très accommodant, donc il s’arrange quand je suis un petit peu en retard sur mes propres deadlines. Il me soutient de toutes ses forces, je ne pourrais le remercier assez. C’est une nouvelle organisation mais ça marche.

Vous qui avez travaillé avec des éditeurs japonais avant de rejoindre un éditeur français, quelles sont les principales différences ? Et quelle est votre plus grosse surprise ?

© Harimaru / Ki-oon

Au Japon, je ne connais pas non plus beaucoup d'éditeurs. J'en ai rencontré deux ou trois dans ma vie et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'auteurs et donc peu l'occasion de communiquer en profondeur. Leur accompagnement me semble être du genre : «Si vous avez quelque chose à montrer, je regarderai». Mais je ne peux pas faire une généralité après avoir travaillé avec si peu d’éditeurs. Je n'ai jamais passé de contrat d'édition avec des maisons japonaises.

Lorsque j'ai reçu un prix pour mon one-shot courte sur l’e-sport (1 credit pride,plus de détails ici) , ce n'était pas par contrat, c'était dans le cadre d’un concours. Et ensuite, les relations avec l'éditeur ont été plutôt légères, sans engagement profond.

Ne pas avoir de format de prépublication change la donne, surtout au niveau du rythme des chapitres. Quels sont les principaux avantages et inconvénients à cette différence majeure ?

Je vais commencer par les avantages. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de limite sur le nombre de pages par chapitre. Si je veux vraiment mettre une scène en particulier, je peux ajuster et augmenter le nombre de pages d’un chapitre. Si au contraire je trouve qu'un passage s'étire trop, je peux réduire. Cette liberté de pagination est vraiment importante. Bien sûr, à l'échelle d'un volume entier, il faut quand même ajuster avec des pages bonus et ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus flexible qu’une prépublication.

Pour les inconvénients, le plus évident, c'est l’absence de retours des lecteurs en amont de la publication. J'ai moi-même écrit ce livre pendant plus d'un an sans savoir s'ils allaient aimer ni s'ils allaient continuer à suivre la série. C'est pourquoi il est très important d'avoir une relation de confiance avec son éditeur pour pouvoir continuer. C’est mon seul retour concret sur ce que j’écris.

Avec mes éditrices, Kim Bedenne et Camille Para, nous avons tendance à nous voir une fois par mois ou une fois tous les deux mois dans le cadre d’un vrai rendez-vous éditorial costaud pour discuter des story-boards, décider de ce que l’on va mettre dans le prochain chapitre, évoquer le nombre de pages qu’il reste, ce genre de choses. Mais bien sûr, ça n'empêche pas qu'on s'appelle ou qu'on s'envoie des mails dès qu'il y a besoin de se consulter. Des fois, Kim a des idées de changement de story-board et elle me les propose en cours de route.

© Harimaru / Ki-oon

Quels sont les principaux enseignements de monsieur Murata que vous appliquez aujourd'hui dans votre quotidien de mangaka ?

Monsieur Murata m’a expliqué qu’il y avait deux types de cases. Il y a les cases qui sont explicatives et les cases qui transmettent les émotions. Les cases explicatives, c'est par exemple celles qui montrent en grand les personnages ou les cases de décor. On peut dire que ce sont des cases d’exposition. Et j'ai tendance à en mettre beaucoup. Au contraire, les cases d'émotions, ce sont celles où on voit les personnages de près jusqu’au zoom sur leurs yeux.

Maître Murata m’a fait remarquer que j'avais tendance à mettre peu de cases émotives et trop de cases explicatives. Ça, c'est sans doute lié au fait que je suis assistant sur les décors depuis très longtemps et que les décors, c'est un petit peu mon point fort. Mais je le faisais aussi dans une sorte de défi, parce que finalement, ce sont les cases les plus difficiles et tout le monde n'est pas capable de dessiner des décors en grand. Donc j'avais envie de montrer de quoi j'étais capable. Mais il m'a fait remarquer qu'il fallait garder un équilibre entre les explications et les émotions.

Comment est né le pitch de Suicide Red ?

Le titre vient du jeu de cartes Magic L’Assemblée, où il y a une tactique qui s'appelle “Suicide Black” et qui consiste à mettre sa vie en jeu pour gagner. J'ai détourné “Suicide Black” en “Suicide Red”. En ce qui concerne le monde, je me suis mis à imaginer comment ce serait si Tokyo était envahi par des monstres un jour. À partir de cette hypothèse, j’ai tiré le fil pour trouver l’origine de cette apparition de monstres, puis ce qu’il se passerait ensuite. Quelles seraient les caractéristiques intrinsèques d’un Tokyo défiguré mais résilient ? Comment les humains s'organiseraient-ils pour continuer à vivre dans un tel monde ? Qu'est-ce que ça donnerait visuellement et qu'est-ce qui serait le plus embêtant ? C’est comme ça qu’est né le gremlin, un monstre presque ordinaire mais nuisible au quotidien.

© Harimaru / Ki-oon

Racontez-nous les étapes de création du personnage de Madoka. Qu'avez-vous imaginé en premier ? Son caractère, son design, sa place dans l'histoire ?

Madoka était déjà l'héroïne dans l’histoire courte qui a servi de prototype à Suicide Red. Le thème, c'était la libération après la contrainte. Quand on doit se retenir de faire ce qu'on a envie de faire. Madoka subit des contraintes sous deux angles. Déjà, elle a un grand pouvoir, mais elle ne peut pas le déployer à grande échelle sans risquer sa santé. Et d'autre part, elle veut retrouver un être cher, mais elle n'a pas l'autorisation d'aller dans l'endroit où il vit potentiellement. C’est ainsi que j’ai construit son personnage et imaginé ses évolutions sous la force de ces contraintes et du reste de l’histoire. Mais pour en savoir plus, je vous invite à lire mon manga (rires).

Et le personnage de Kid ?

Je pense que c'est un des personnages les plus emblématiques du monde de Suicide Red, puisqu'il a été transformé en gremlin… Ces monstres qui sont en partie responsables de l'effondrement de la civilisation. Il n'a pas eu de chance dans la vie parce qu'il a été abandonné, il est devenu un enfant des rues, mais il garde ce côté enjoué, shônen, un peu rock’n’roll d'ailleurs sur les bords. J'ai beaucoup de plaisir à dessiner le processus qui tisse l'amitié avec Madoka dans l'histoire. Je pense que Kid permet de relier le lecteur au monde de Suicide Red et à son héroïne.

© Harimaru / Ki-oon

Vous l’avez dit, Madoka a une contrainte liée à son pouvoir. Pourquoi est-ce important d'avoir ce type de limite quand on crée un protagoniste de manga ?

Je pense que ça dépend des genres, mais ici, on est dans un récit d’aventure initiatique. C'est important qu'elle ne soit pas déjà toute-puissante dès le départ, sinon il ne s’agit pas de voyage à proprement parler mais juste d’un trajet.

Il me semble qu'il est nécessaire que chaque limitation des personnages soit en lien direct avec leur personnalité et les problèmes qu'ils peuvent avoir. Ainsi, une fois qu'ils ont dépassé leurs limites, on peut ressentir leur propre évolution.

C'est un marqueur de croissance en tant que personne que de dépasser ses limites ou juste de réussir à vivre sans qu’elles ne pèsent comme un fardeau.

C'est encore rare d'avoir une héroïne en personnage principal pour un manga de type shônen. Pourquoi ce choix ?

C'est lié à une expérience personnelle. Dans l'histoire courte qui a donné naissance au projet Suicide Red, l'héroïne récupère à la fin un kimono donné par son grand-père. Cette idée est inspirée d'un kimono qui a été laissé par ma propre grand-mère, qui est ensuite passée à ma mère puis à ma petite sœur. Je me souviens de l'émotion ressentie par ma mère quand elle a vu ma sœur le porter pour la cérémonie de majorité au Japon (cérémonie qui a lieu pour les 20 ans, NDLR). Cet héritage et cette passation tissent un lien immuable entre les générations de notre famille. Comme l'objet en question était un kimono féminin, l'héroïne s'est imposée à moi de façon naturelle.

Votre manga étant publié hors système de prépublication japonais, dans quelle catégorie le classeriez-vous ? Peut être ai-je évoqué le shônen à tort...

C'est vrai que je n'ai pas tendance à penser à mon manga comme un manga shônen ou seinen ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste un manga qui rentre dans les grandes cases du post-apocalypse et de la baston à base de super-pouvoirs. C’est déjà pas mal, non ? (rires)

Combien de temps a duré la préproduction de Suicide Red ?

Ça a pris un an et demi environ entre le moment où on a commencé à échanger par e-mail avec Kim, fin 2022, jusqu'au moment où on a signé le contrat qui était début 2024. Entre-temps, il a fallu déterminer les grandes lignes de l’histoire et des sous-intrigues. Les personnages étaient déjà à peu près définis. Ensuite, on a fait le premier chapitre en story-board, des planches-tests. J’ai montré ces douze pages à maître Murata. On se posait aussi pas mal la question du meilleur timing pour ne pas gêner la production de One-Punch Man. Pendant toute la préparation du projet, je travaillais encore avec maître Murata à plein temps. On a eu pas mal de chance parce qu’il a décidé lui-même de mettre un petit peu de côté la production du manga pour se concentrer sur l'animation (le projet anniversaire d’Eyeshield 21, NDLR). Ça m'a permis de lui demander de prendre du temps pour faire mon propre manga sans que ça gêne l'avancée de One-Punch Man.

© Harimaru / Ki-oon

Quand vous avez commencé à travailler sur Suicide Red, quelle a été la première scène que vous avez eu hâte de dessiner ? Et pourquoi ?

Pour ce qui est du premier volume, j'avais très envie de donner le maximum sur le combat contre l'hydre. C’est un peu comme un combat entre un chevalier et un dragon. Tout le défi était de le rendre le plus impressionnant possible.

Sinon, il y a un monde que j'avais déjà en tête au moment de la construction du projet, où on voit des rochers en lévitation. J'avais vraiment envie de l'inclure parce que c'est un paysage assez incroyable et je voulais qu’il soit à la bluffant graphiquement. Je travaille sur cette partie de l’histoire en ce moment et ça me demande beaucoup d'énergie.

Il y a aussi un passage qui était très drôle, mais aussi très dur à dessiner. C'était une scène où il y a plein de jouets partout. Ça m'a pris pas mal de temps. C’est dans le premier tome, quand ils vont dans le magasin. Prenez le temps de bien regarder toutes les cases, j’ai mis toute mon énergie et mon âme dans ces pages.

Avec votre pitch de base, il vous est possible de créer une variété infinie de monstres. Quelles créatures avez-vous hâte de nous montrer ?

Il y avait l'hydre, évidemment, mais il y a aussi les personnages des golems qui apparaissent plus tard. C'est peut-être pas très moral ce que je vais dire, mais c'est assez rigolo de faire des espèces de puzzles à base de morceaux d’humains. On s’amuse à créer un monstre et à se dire “okay, quelle partie du corps je pourrais coller ici ? Et là ?” (rires)

Quelle est la principale règle à respecter quand vous créez un monstre ?

© Harimaru / Ki-oon

Je base ma réflexion sur ce qui me semble le plus logique. Selon le monstre, j’estime sa constitution, et de cette dernière découlent naturellement ses forces et ses faiblesses. Il ne faut pas qu’il y ait d’incohérence.

C'est à partir de là que je peux développer les scènes de bataille contre ces monstres. Par exemple, l'hydre est une créature d'eau. Le feu de Madoka m'a semblé être le plus logique à utiliser. Si on pense à un “slime”, on peut se dire que cela fonctionnera de le geler. C'est vraiment en fonction de la nature même du monstre qu'il faut décider de ses points faibles. On retrouve la logique très “jeu vidéo” des éléments qui s’affrontent.

On met souvent un peu de soi dans ses mangas. Est-ce que la ténacité de Madoka pour devenir nettoyeur est en écho à votre volonté de devenir mangaka ?

Je pense qu'il y a un point commun entre moi et Madoka, en effet. Madoka se jette à l'eau en entrant dans un monde inconnu et moi, je me suis jeté à l'eau en entrant dans le secteur de l'édition française. C'est justement ça qui est intéressant. Ne pas savoir à quoi m'attendre, c’est ce qui rend la chose excitante et intéressante.

Un autre point que je pourrais avoir en commun, c'est le fait que je sois assez endurant et tenace, comme vous l’avez dit. J'ai un peu la tête dans le guidon depuis pas mal d'années. À force de remplir ces tâches les unes après les autres, le temps a passé et je me suis habitué à la charge sans m’en rendre compte. Mais on peut dire que j'ai cette capacité à me lancer et à tenir bon sur la longueur.

Les gremlins ont une place importante dans votre histoire. On pense un peu au film Gremlins 2. Est-ce que vous pouvez nous partager vos principales inspirations culturelles ?

© Harimaru / Ki-oon

En post-apocalypse, je peux bien sûr citer Akira qui m'a énormément marqué. J'aime aussi beaucoup Dorohedoro pour ses batailles entre pouvoirs divers et variés, et parce que le dessin est d’une richesse incroyable. J'aime beaucoup Gremlins 2, évidemment. C'est assez jouissif de voir ces gremlins mettre le bazar dans notre civilisation.

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Vous excellez dans les scènes d'action très généreuses. Comment les travaillez-vous ? Peut-être pouvez-vous nous expliquer votre processus avec votre scène d'action préférée du tome 1 ?

Ce qui est important, c'est que tout soit le plus facile à comprendre et à lire possible. Pour ça, il faut avoir en tête la façon dont le regard se déplace dans l'image. Par exemple, on peut voir qu'on commence en haut à droite avec l'hydre, qu'on se déplace de façon assez naturelle vers Kid, vu qu’avec les mangas, on lit en suivant une forme de Z. Ensuite, à partir de Kid, on revient vers Madoka. On passe ensuite à la page suivante.

La première bulle nous mène vers les yeux de Kid et, ensuite, après un mouvement en Z, on va vers Madoka. Il faut avoir ce mouvement naturel des yeux en tête et essayer de mettre le moins d'éléments gênants possibles en cours de route. Donc la façon de positionner les bulles est aussi très importante. Il faut que la lecture soit la plus fluide possible (le grand Kazuhiko Torishima nous confiait la même règle l’an passé, NDLR).

Au départ, j'ai mis un focus sur le bras de Kid pour donner l'impression au lecteur que son prochain mouvement, qui n'est pas montré dans la page, sera de s'accrocher pour se donner de l'élan. Le moindre geste est une information. J'ai rapproché Madoka de Kid sur la deuxième case parce que quand il s'accroche pour redonner de l'élan, il s'arrête un moment et Madoka a le temps de le rattraper. J'ai imaginé toutes les scènes entre les deux pour construire chaque case. Un peu comme les poses clés d’une animation.

Pour une autre scène, j'ai fait en sorte que ce soit un triangle bien équilibré entre les trois points visuels les plus marquants que sont Madoka, Kid et la bulle de sa réplique. Normalement, le ハ ("ha" dans le syllabaire japonais, utilisé pour exprimer la surprise ou l’étonnement en général) en japonais, on l'écrit comme ça, mais là je l'ai mis de côté pour que ce soit parallèle au vide et qu'on ressente la hauteur grâce à sa réplique, comme si on avait l'impression qu'on allait tomber aussi.

Pour ce qui est du décor, il y a énormément de détails, donc j'ai essayé de faire en sorte de séparer les immeubles pour éviter que les bâtiments attirent trop l'œil et pour que le fond respire.

Aujourd’hui je suis capable d'expliquer exactement ce que je pense parce que j'ai eu l'expérience de devoir enseigner aux autres assistants de maître Murata comment on faisait un décor et une composition de cases. Cela m’est devenu naturel de conceptualiser la composition de mes pages.

© Harimaru / Ki-oon

Avez-vous déjà une vision de la suite de l'histoire ? Une idée de la longueur de Suicide Red ?

On a déjà décidé des grandes étapes, mais entre les deux, il y a pas mal d'espace de liberté. Le nombre de volumes n'est pas encore complètement décidé, mais en tout cas, l'histoire en elle-même, on sait où on va.

Si vous aviez développé un pouvoir dans votre manga, lequel serait-ce ?

Je ne pense pas que j'aurais un pouvoir de guerrier. La bagarre, le conflit, ce n'est pas mon truc. Je pense que j'aurais plutôt un pouvoir pour soigner les blessures ou diminuer la fatigue.

Avez-vous un message pour vos lecteurs français ?

J'ai envie qu'on s'amuse en lisant mon manga. On est dans une ère où il n'y a plus vraiment de zone d'ombre à explorer. C'est plus difficile de partir à l'aventure, mine de rien. J'espère qu’on pourra découvrir ensemble ce monde inconnu. Les personnages de Suicide Red ont tous cette capacité à se jeter dans un monde qui peut paraître effrayant de leur propre initiative. Je pense que c'est un don de se lancer à l’aventure. C'est une qualité que je respecte beaucoup chez ces personnages et j'espère que ça vous plaira aussi. Rendez-vous à Japan Expo pour cette grande aventure !

Suicide Red Tome 01

Suicide Red, Harimaru, éditions Ki-oon, 7,95 €, sortir du 1er tome le 2 juillet 2026.