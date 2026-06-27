Hiroshi Kitadani : "We Are!, c'est nous, tous les fans du monde entier"

Hiroshi Kitadani, chanteur du générique culte "We Are!" de One Piece, était l'invité d'honneur du lancement de la nouvelle zone One Piece du musée Grévin à Paris, première collaboration entre l'institution et un anime japonais. Il revient sur la genèse d'un titre devenu hymne mondial.

Fermez les yeux un instant et imaginez que Paris est une île de Grand Line. Luffy et son équipage viennent d’être guidés par leur log pose dans le 9e arrondissement de Paris. « Monsieur» un fan de la première heure de l’équipage du chapeau de paille, les a invités à festoyer dans son cabaret…

Voici les prémices de la scénographie imaginée par les équipes du musée Grevin pour cette première collaboration entre un anime et le célèbre musée des statues de cire. 80 m² pour marquer l'événement, le musée et le jeu de cartes à collectionner One Piece TCG ont dévoilé une carte collector exclusive, pensée pour les fans les plus fidèles. Celle-ci a dès le premier jour provoqué une queue phénoménale, éclipsant les succès des ajouts des statues de Kev Adams ou Aya Nakamura…

Et pour donner le coup d'envoi de cette soirée de lancement, il fallait bien la voix qui a tout déclenché. Celle d'Hiroshi Kitadani, interprète (entre autres) du générique We Are! une minute trente de musique devenue, en vingt-cinq ans d'existence, l'un des titres les plus universellement reconnus de la culture populaire mondiale. Morceaux choisis.

Linternaute.com : racontez-nous comment vous êtes arrivé sur le projet We Are! ?

Hiroshi Kitadani : À l'époque, le manga le plus populaire du Shonen Jump allait être adapté en anime. La chanson du générique n'était pas encore déterminée, et le chanteur qui devait l'interpréter non plus. Il y a eu un concours pour trouver la chanson phare du générique. Par bonheur, c'est We Are qui a été sélectionnée.

Lorsqu'est venue la question de savoir qui allait la chanter, comme j'étais l’interprète sur la maquette provisoire et que ma prestation a séduit l'équipe, j'ai été retenu pour interpréter la version "finale" de We Are. Et d'autres génériques par la suite.

Vous avez raconté dans une interview qu'à l'époque vous pensiez que One Piece faisait référence à un vêtement. Êtes-vous maintenant devenu accro au manga ?

Oui, bien sûr. À l’époque, je ne connaissais absolument pas la série, mais depuis, je suis devenu fan de l’univers de One Piece.

Racontez-nous la genèse du générique We Are!. Avez-vous pu donner votre avis sur la version finale ?

© photo Valentin Paquot

Pour We Are, honnêtement, je n'ai pas vraiment eu mon mot à dire. J'ai interprété la chanson telle qu'elle m'était présentée, et c'est ma prestation qui a convaincu l'équipe. En revanche, pour les génériques suivants : We Go, We Can, Over the top, Us!... Les chansons ont été écrites pour moi, et j'ai pu cette fois participer davantage et donner mon avi. M’impliquer dans les paroles ainsi que les phrasés musicaux.

We Are! dure environ 1 minute 30 dans le générique TV mais la version single est bien plus longue. Quelle version incarne pour vous la "vraie" chanson, et laquelle préférez-vous chanter ?

Pour moi, la vraie version, c’est la longue. C’est elle qui porte pleinement la chanson.

Quel est votre passage préféré de ce générique, d'abord en termes de mélodie, puis en termes de paroles ?

Côté mélodie, c'est le passage "pocket no coin" (la pièce dans la poche). Il y a dans cette mélodie quelque chose de très énergique, mais aussi une légère mélancolie, une forme de douceur triste qui lui donne une couleur particulière.

Côté paroles, c'est l'expression "arittake no yume wo kakiatsume", au tout début de la chanson. Le mot "arittake" est typiquement japonais il a ce petit rebond, ce trébuchement lié au "tsu", cette double consonne propre à notre langue. Je trouve que c'est une expression magnifique, très évocatrice.

Et le sens lui-même est profond: avec la prose suivante cela donne : "Je ramasse tous mes rêves et je prends la mer vers ce que je suis venu trouver"

Selon vous, We Are! parle-t-il de Luffy et de ses Nakamas, ou de l'ensemble des fans de One Piece dans le monde entier ?

Les deux. We Are! englobe bien sûr Luffy et son équipage, mais aussi tous les fans de One Piece à travers le monde. On peut dire dans un sens que We Are!, c’est nous, tous les fans du monde entier !

© photo Valentin Paquot

Cette chanson est devenue iconique, elle est chantée dans le monde entier et est même devenue un symbole de liberté. Quel est votre souvenir le plus émouvant lié à cette chanson ?

Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait un hymne aussi universellement connu. C'est une véritable surprise pour moi. Mais le souvenir le plus fort reste celui du tout début. Je voulais faire carrière comme chanteur pop, et les choses ne se passaient pas bien mon label et mon agence avaient pratiquement tiré un trait sur moi. C'est à ce moment précis que cette chanson est arrivée. We Are! a littéralement changé ma vie. C'est un vrai conte de fées, un miracle. Et les miracles, croyez-moi, ça existe vraiment.

À ce titre, diriez-vous que We Are! est votre propre "pièce dans la poche" ?

Oui [rires]. Tout à fait.

Selon vous, pourquoi les génériques d'anime sont-ils aussi riches en émotion et résonnent-ils aussi profondément dans le cœur des gens ?

Parce que ces chansons sont écrites spécifiquement pour l'anime qu'elles accompagnent. Ce lien intime entre la musique et l'œuvre est fondamental. Et le fait de les écouter en boucle, semaine après semaine, crée un attachement profond et durable qui va bien au-delà d'une chanson ordinaire.

Quelles sont les règles d’un bon générique d’anime ?

Il doit être profondément lié à l’univers qu’il accompagne. Un bon générique doit faire ressentir, dès les premières secondes, l’âme de l’œuvre.

La coupure du ruban en grandes pompes © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Musée Grévin

Si la soirée de lancement de la zone One Piece au musée Grévin avait besoin d'une démonstration par l'exemple, Hiroshi Kitadani l'a fournie sans le chercher : quand il évoque "We Are!", les équipes du musée, les attachés de presse et les journalistes présents se surprennent tous à sourire, souvent à fredonner. C'est précisément ce pouvoir-là que les grandes institutions culturelles ont désormais compris. Les anime et les mangas ne sont plus cantonnés aux rayons spécialisés ni aux conventions dédiées; ils sont devenus des langages communs, capables de faire entrer dans un musée une génération entière de jeunes publics que les approches patrimoniales traditionnelles peinent à atteindre. Et pour parler à ceux qui ont grandi avec Luffy, il faut parfois simplement commencer à fredonner "We Are!".

Merci à Monsieur Kitadani pour son précieux temps et son enthousiasme. Merci à Yuka Ikeda pour l'interprétariat. Enfin, merci aux équipes de Toei Animation et du musée Grévin pour avoir permis cette rencontre.