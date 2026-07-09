Shun Ogawa : " Avec une sortie simultanée, tout le monde se retrouve dans la même galère et c'est là que la créativité revient "

Portée par le succès mondial de la licence One Piece, l'adaptation en jeu de cartes s'est imposée bien au-delà du Japon. Pour son producteur, l'enjeu est désormais de bâtir un écosystème vraiment global : mêmes sorties, mêmes métas, mêmes repères, afin que joueurs et joueuses du monde entier découvrent, testent et créent au même moment.

Trois ans après son lancement international, One Piece Card Game s’apprête à changer d’époque. La phase « conquête » a porté ses fruits : boutiques pleines, tournois massifs, produits dérivés en cascade, et un engouement qui attire désormais aussi investisseurs et scalpers. Reste un défi bien plus complexe : durer. C’est dans les locaux de Bandai Tokyo que Shun Ogawa, aussi enthousiaste qu’au premier jour, nous reçoit.. Il défend une vision claire : l’avenir de OPCG passera par un jeu « sain et fun », et par un environnement de compétition plus juste. La sortie mondiale simultanée annoncée pour 2026 est la pierre angulaire de cette démarche… Avec, derrière, des contraintes de production, de localisation et d’équilibrage que l’on soupçonne rarement lorsque l’on ouvre un booster. Entretien exclusif pour L’Internaute.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

En 2026, vous passez à une sortie mondiale simultanée. Pourquoi était-ce important pour vous ?

Shun Ogawa : Pour nous, les joueurs occidentaux – hors Asie, donc l’Europe et les États-Unis – voulaient vraiment évoluer dans le même environnement de jeu, le même métagame (la « méta» d’un jeu représente ici un deck ou une série de cartes qui domine un classement, NDLR), afin de chercher ensemble le meilleur deck. Particulièrement en tournoi.

Jusqu’à présent, le Japon avait de l’avance : des tournois se jouaient déjà sur des produits non sortis en Occident. Résultat, les joueurs occidentaux voyaient très vite ce qui était fort, ce qui gagnait, et cela laissait moins de place à la créativité. Les résultats circulaient immédiatement sur Internet, donc beaucoup se disaient : « il faut jouer ce deck ou cette méta pour gagner ». Avec une sortie simultanée, tout le monde se retrouve dans la même galère et c’est là que la créativité revient. Les tests de multiples combinaisons, le crafting, deviennent à nouveau excitants.

Cela évite aussi certaines situations frustrantes : lorsqu’il y avait un souci d’équilibrage, on devait parfois interdire ou restreindre des cartes, et l’Occident recevait alors le produit… déjà accompagné de la restriction. Certains joueurs n’avaient même pas l’occasion de profiter d’une carte. Cette décision de synchronicité des sorties vise surtout à faire plaisir à l’Occident, qui représente une part très importante de l’intérêt pour le jeu – y compris en termes de revenus –, et à faire passer One Piece Card Game à « l’étape suivante ».

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Quels ont été les principaux défis à relever pour une telle performance (production, localisation, calendrier) ?

Principalement, le calendrier de production. Il a fallu ajuster le rythme : ralentir un peu le Japon et accélérer l’Occident. Un exemple concret : au Japon, OP-14 est sorti, et une sous-extension EB-04 (au Japon : Egg Head Crisis) a été annoncée. En Occident, EB-04 ne sortira pas en tant que produit : les cartes sont réparties pour moitié dans OP-14 et pour moitié dans OP-15. C’est le genre de compromis nécessaire pour rattraper le décalage et arriver à une simultanéité.

Autre difficulté : on ne peut plus prendre un produit japonais « terminé » pour l’adapter ensuite dans les autres langues. Tout doit se faire en parallèle (game design, textes, localisation), avec moins de marge. Il faut aussi composer avec les délais logistiques : au Japon, une fois prêt, le produit est déjà sur place ; pour l’Europe et les États-Unis, il faut expédier, coordonner et verrouiller un calendrier commun avec de nombreux partenaires. C’est cela, le « gros problème » à gérer.

Y a-t-il eu un impact des politiques de taxes à l’import (type “Trump tariffs”) sur votre planification ?

Il y a eu un impact sur certains produits (notamment ceux fabriqués en Chine, comme les Tin Box/Tin Box Sets). Je peux confirmer que cela a joué sur la planification : discussions, ajustements, et parfois des sorties repoussées pour attendre d’y voir plus clair.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Le focus des deux premières années a été de conquérir le monde. Quels sont les axes de 2026 et 2027 ? Est-ce que vous devez pivoter pour conserver les joueuses et joueurs de la première heure ?

Notre priorité n’est plus une « grande conquête » au sens d’aller chercher tous les territoires à tout prix. On se concentre sur l’environnement de jeu et sur la qualité : maintenir un jeu sain et amusant pour tout le monde, un jeu qui ne frustre pas. La simultanéité des sorties est un premier pas pour mettre tout le monde sur une même base. Ensuite, l’objectif est de garder un jeu intéressant, dans lequel les joueurs prennent du plaisir et peuvent s’épanouir.

Travaillez-vous à de nouveaux modes de jeu (évolution de Buddy Battle, free-for-all 1v1v1v1 type Commander, etc.) ?

Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais je sais que de nombreux autres titres le font (du 2v2, du free-for-all, etc.). Je ne sais pas si on y arrivera sur One Piece, ni si on en a besoin, ni si cela ne serait pas perçu comme trop proche de ce qui existe ailleurs.

Personnellement, je suis intéressé par d’autres modes, y compris des formats « joueur contre le jeu » (dans l’esprit de Marvel Champions, et comme ce que Lorcana a pu proposer). Mais cela poserait des questions d’équilibrage : il faudrait probablement concevoir des cartes ou des éléments dédiés. Aujourd’hui, je ne peux pas annoncer de plan à ce sujet.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Une des caractéristiques de One Piece Card Game est sa facilité d’accès. Le jeu est simple à comprendre, mais il devient plus difficile de maîtriser tous les combos. Comment gardez-vous cet équilibre ?

C’est tout l’enjeu de notre travail de game designer. Tous les jours, on parle des cartes en cours de création, on joue au jeu à différentes échelles et on partage nos ressentis : ce qui semble trop fort, ce qui paraît étrange, ce qui pourrait poser problème. On remonte ensuite ces points aux personnes qui posent les bases du jeu et des règles, pour confirmer si c’est réellement un risque ou non. Cette communication interne permanente est centrale.

Quelle importance accordez-vous à garder le jeu très « casual friendly » ?

C’est essentiel. On veut que les gens s’amusent, y compris les fans de One Piece qui ne sont pas forcément des joueurs de TCG. Le compétitif attire beaucoup d’attention, mais chaque joueur compétitif a été débutant un jour. Il faut que l’entrée dans le jeu soit plaisante. Pour nous, OPCG doit être un jeu accessible, attrayant, et qui donne envie de rejouer.

C’est aussi pour cela que chaque set peut être une porte d’entrée : il y a généralement un thème nouveau qui permet de se lancer, et aussi des cartes qui améliorent des stratégies récentes. Les starters decks jouent un rôle important : récemment, on y intègre des cartes issues des sets OP pour proposer un deck facile d’accès aux débutants. L’idée de base, sur chaque produit, c’est de tenir ensemble l’envie de découverte et l’envie de performance.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Utilisez-vous des outils (algorithmes, machine learning) pour tester toutes les combinaisons possibles ?

Peut-être que certaines personnes, au cœur de la conception, utilisent des outils, mais je ne peux pas l’affirmer. En tout cas, elles sont excellentes, et on arrive sans cesse à faire émerger des idées intéressantes. Il y a des cartes pensées pour le compétitif, et d’autres pour le plaisir de jeu. Et dans un jeu basé sur une licence, il y a une contrainte supplémentaire : il ne s’agit pas seulement de créer une carte « forte », il faut aussi qu’elle soit cohérente avec le thème et ce que fait le personnage dans l’œuvre. Parfois, une carte peut sembler faible en jeu, mais elle représente fidèlement un moment ou un trait du personnage. Là encore, c’est la discussion quotidienne qui fait tenir l’équilibre.

Comment choisissez-vous de bannir une carte des tournois, et pourquoi ?

Le point le plus important, c’est le plaisir de jeu. À partir du moment où une carte génère du stress, de l’énervement, ou une expérience qui fait que le joueur ne veut plus s’amuser, c’est là qu’on se dit : « non, on s’est trompés, cela ne se déroule pas comme prévu ». Pour le mesurer, on regarde surtout les résultats de tournois, mais aussi ce qui remonte des joueurs : les retours, les discussions, et ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, nos propres tests internes peuvent faire remonter des signaux d’alerte.

On imagine que de nombreux artistes veulent participer à OPCG. Comment faites-vous le casting ?

Je ne peux pas répondre précisément sur le « casting » au sens large. En revanche, je peux expliquer une partie du fonctionnement : lorsque je repère des artistes dans des événements (par exemple des salons type Anime Expo), et que je pense qu’un style conviendrait à One Piece Card Game, je peux déclencher une prise de contact, souvent via une société/structure d’illustrateurs plutôt que directement avec l’artiste.



© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Prévoyez-vous un festival/une exposition OPCG avec dédicaces d’artistes, ou un « One Piece CG Festa » ?

Je ne peux pas répondre officiellement. En revanche, je peux dire que sur certains événements Bandai Card Fest ou gros événements One Piece Card Game, des espaces d’exposition avec des tableaux/visuels ont déjà existé. Donc, dans l’idée, c’est quelque chose qui peut se faire, mais sans annonce à ce stade.

Les artbooks OPCG sont incroyables : prévoyez-vous de les licencier pour une sortie hors Japon ?

Je n’ai pas d’information directe sur d’éventuelles demandes d’éditeurs étrangers. Je pense que ce type de sujet ne passe pas forcément par l’équipe du jeu, mais plutôt par les ayants droit/éditeurs côté Shueisha (notamment via One Piece Magazine). Je peux confirmer toutefois que One Piece Magazine intègre des pages dédiées au Card Game et que les contenus peuvent être adaptés selon les timings de sortie.

OPCG semble avoir un public féminin assez présent. Était-ce une cible dès le départ ? Pourquoi le jeu est-il universel et inclusif ?

On savait déjà que One Piece a un public féminin important : ce n’est pas une licence réservée à un public masculin. Donc il était naturel que le jeu de cartes attire aussi des femmes. Ce n’était pas une démarche du type « il faut viser les femmes » ; c’était plutôt : « Faisons un jeu qui plaît aux fans de One Piece ». En respectant vraiment la licence, ce public vient naturellement.

En trois ans de tournois officiels, quelle a été la plus grosse surprise en termes de deck ?

Je n’ai pas en tête un deck complètement « inattendu » qui se démarque radicalement, car la méta suit globalement ce qui se passe au Japon. En revanche, l’Occident me surprend sur les choix de cartes et les variantes : même quand un deck est le même sur le thème, les listes des cartes présentes diffèrent. Les mentalités et la façon de réfléchir au deckbuilding peuvent varier entre communautés. J’ai hâte de voir ce qui se passera quand la méta sera réellement synchronisée partout : est-ce que des stratégies très différentes émergeront simultanément des deux côtés de l’océan ?

Il existe de nombreux produits (OP, EB/Extra Booster, ST, etc.). Comment et pourquoi choisissez-vous de créer ces gammes ?

On sait que les attentes de produits ne sont pas exactement les mêmes entre l’Occident et l’Asie/Japon. L’Occident exprime aussi une envie de packagings plus grands, au-delà de la simple boîte de boosters. Cela explique la création de produits à « grand packaging » et de styles différents de ceux du Japon (exemples cités dans l’échange : Illustration Box, Berry Box – intitulés à confirmer selon la nomenclature exacte).

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Pouvez-vous raconter la genèse de la Devil Fruit Collection ?

L’idée était de créer un produit attractif pour les fans de One Piece, pas seulement pour les joueurs de cartes. J’ai donc choisi le concept des fruits du démon : un objet immédiatement iconique pour la communauté.

Les volumes déjà sortis :

Volume 1 : le fruit de Gomu-Gomu

Volume 2 : le fruit Flame-Flame

Volume 3 : le fruit Ope-Ope

Pour la suite, j’envisage d’autres options (par exemple le fruit Love-Love), sans décision arrêtée.

En tant que fan de One Piece, y a-t-il un arc que vous avez hâte de voir adapté en cartes ?

À titre personnel, j’adore l’arc Alabasta. Mais ce n’est pas ma préférence personnelle qui détermine les thèmes des boosters. Cela dit, en tant que fan, j’aimerais « rendre le jeu encore meilleur » autour de ce que j’aime, et Alabasta fait partie de mes désirs personnels.

2026 est une grosse année pour One Piece (live-action saison 2, reboot de l’anime, etc.). Quel impact sur le planning OPCG ?

Je peux confirmer qu’on va faire quelque chose en lien avec Netflix ou le reboot de l’anime. Les détails sont encore en réflexion : c’est en cours de conception, avec des arbitrages à faire sur le quoi et le comment.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Mettez-vous en place des conditions pour limiter la confiscation du jeu par les scalpers ? (reprints, production, disponibilité)

Oui. On sort notamment une fois par an un Premium Booster, conçu comme un produit permettant de récupérer des cartes précédentes (un « rebooting booster from previous cards », selon mes mots). Et on augmente aussi nos capacités et volumes de production : la quantité produite et le nombre de produits disponibles augmentent.

Comment avez-vous réagi en voyant une carte se vendre à plus de 300 000 $ ?

Pour moi, c’est une preuve d’amour pour One Piece ou pour One Piece Card Game. Et il y a surtout une raison très claire : c’est une carte Prize du World Championship, obtenue par le joueur classé numéro 1. Elle est donc extrêmement rare, accessible à une seule personne, ce qui explique ce prix.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Envisagez-vous que le champion du monde puisse concevoir une carte (comme à Magic : L’Assemblée) ?

Aujourd’hui, c'est mon équipe qui design les cartes. Peut-être que c’est quelque chose qu’on envisagera, mais je ne peux rien annoncer.

Derrière les cartes, les tournois et les records de vente, Shun Ogawa défend au fond une idée plus large : faire de One Piece Card Game un langage commun. En synchronisant enfin ses sorties mondiales, Bandai ne cherche pas seulement à corriger un décalage de calendrier ; l’éditeur tente d’installer, à l’échelle planétaire, un même moment de découverte, d’invention et de récit partagé.

C’est peut-être là la vraie force d’One Piece : ne pas seulement se décliner, mais continuer à fabriquer du collectif. À l’heure des algorithmes, de la spéculation et des métas pré-mâchées, le pari de Shun Ogawa est presque contre-culturel : redonner de la valeur à l’incertitude, au tâtonnement, à la créativité. Autrement dit, faire qu’à l’instar des membres de l’équipage du chapeau de paille, tous les fans se retrouvent dans le même bateau et fassent confiance à leur instinct à défaut d’avoir un log pose commun.

Les équipes du jeu One Piece Card Game sont à Japan Expo du 9 au 12 Juillet 2026. Tous les détails ici.

En France, bandai a confié la distribution du jeu au géant du secteur Asmodée.