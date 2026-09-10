Hiroto Nashimoto (Gundam TCG) : "La réaction sur le marché occidental a largement dépassé nos prévisions"

À l'heure de souffler sa première bougie, Gundam TCG revendique un démarrage au-delà des attentes. Son producteur Hiroto Nashimoto raconte les enseignements de l'année 1, tease l'Ultimate Deck SEED Destiny et trace la feuille de route 2026.

Lors du lancement d’un TCG deux métriques pilotent sa réussite : attirer les joueurs puis les retenir.

Un an après la bêta, Gundam TCG semble avoir réussi les deux, au point d’obliger Bandai à s’adapter à la demande et même devoir réimprimer en urgence certains sets face à la demande.

Pour L’Internaute, Hiroto Nashimoto revient sur les moments décisifs de cette première année, sur ce que les joueurs ont fait émerger au-delà des tests internes, et sur la stratégie de l’an 2. Au programme : montée en puissance du multijoueur, produits conçus pour surprendre… et un Ultimate Deck Gundam SEED Destiny pensé comme une porte d’entrée plus “évolutive” que les starters précédents.

© SOTSU･SUNRISE･MBS ©BANDAI

À l'aune de la première année de la licence, quel bilan faites-vous de cette première année ?

Hiroto Nashimoto : Cette première année a été marquée par une réaction du public qui a largement dépassé nos attentes, particulièrement à l'échelle mondiale. Nous sommes sincèrement heureux de cet accueil. Maintenant que nous avons lancé le jeu et distribué nos produits, nous recevons énormément de retours des joueurs. Pour l'année à venir, nous voulons prendre en compte toutes ces réactions et opinions pour créer des produits encore meilleurs.

Quelle a été votre plus grosse surprise sur cette première année ?

La plus grande surprise a été l'ampleur de la réaction sur le marché occidental. Bien sûr, nous savions que Gundam était populaire au Japon et en Asie, et nous pensions que le jeu de cartes plairait dans ces régions. Mais la réaction en Europe et en Amérique a largement dépassé nos prévisions. C'est vraiment ce qui nous a le plus surpris.

Et votre plus grande satisfaction ? Après avoir travaillé 4 ans à la sortie de ce jeu, on imagine qu'au-delà d'un immense soulagement il y a une grande fierté devant la réussite du projet ?

La bêta a bien sûr eu du succès, mais le moment où nous avons vraiment ressenti cette réussite, c'est lors du lancement des produits définitifs : le premier booster, les premiers starters et le premier set Assemble. Ces produits se sont vendus très rapidement, ce qui a créé un véritable buzz, même si cela a aussi causé des désagréments aux clients. L'autre moment fort a été lorsque nous nous sommes rendus sur place et que nous avons pu voir les joueurs en train de jouer. Nous sommes basés au Japon, donc nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de voir les joueurs à l'étranger. Heureusement, nous avons pu être à Los Angeles lors du lancement, et voir tous ces gens enthousiastes jouer au jeu. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment pensé : oui, ça marche.

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On a vu de très nombreux decks voir le jour, avez-vous été surpris par les principales méta qui ont émergé ?

Nous effectuons bien sûr de nombreux tests pour anticiper l'environnement du jeu et développer nos produits en conséquence, et l'émergence d'une diversité de types de decks actifs n'est pas radicalement différente de nos prévisions, et nous pensons que c'est un point positif. Cependant, la créativité des joueurs du monde entier, que ce soit dans la construction de decks ou leur niveau de jeu, dépasse toujours de loin ce que nous pouvons prévoir lors de nos tests. C'est à la fois la difficulté et l'aspect le plus intéressant du développement d'un JCC : voir comment la méta évolue grâce aux joueurs après le lancement.

Vous aviez dès le lancement préparé en amont l'année 2 avec des sets déjà choisis. Comment le succès du jeu lors de ces premiers mois a-t-il impacté votre line-up ?

Nous avions déjà planifié notre line-up en regardant loin à l’horizon pour le développement du jeu. Cependant, le succès des premiers mois a un impact certain sur notre planification. Nous réalisons des enquêtes auprès des utilisateurs dans toutes les régions, y compris en Europe et en Amérique, pour comprendre leurs préférences, notamment leurs séries Gundam préférées ou les Mobile Suits qu'ils aiment. Grâce à ces précieux retours, nous pouvons ajuster notre future gamme de produits, en avançant par exemple certaines séries très demandées par les fans occidentaux.

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Comment avez-vous organisé le premier championnat du monde ?

Nous organisons des championnats régionaux dans différentes zones géographiques : Amérique du Nord, Europe, Asie et Japon. Les gagnants de ces championnats régionaux se qualifient pour la finale mondiale qui aura lieu au Japon en juillet 2025.

Comment avez-vous choisi le pays hôte ? D'ailleurs où sera la finale ?

La finale se tiendra au Japon en juillet 2025.

Quelles sont vos attentes ?

C'est notre premier championnat du monde, donc nous sommes très impatients de voir comment les différents styles de jeu et métagames de chaque région vont s'affronter. Nous voulons également que ce soit une célébration de la communauté mondiale de Gundam TCG.

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Mars 2026 est la sortie la plus attendue par les fans occidentaux : le set Gundam Seed Destiny. Que pouvez-vous nous teaser sur ce deck ?

Le set ST09, nommé "Ultimate Deck" pour Gundam SEED Destiny, se distingue des decks de démarrage habituels. Il inclut des dés exclusifs nécessaires pour le jeu, ainsi qu'un plus grand nombre de cartes. Il contient des cartes violettes, blanches et rouges, permettant aux joueurs de construire des decks bicolores (violet/blanc ou violet/rouge). Cette particularité a été conçue pour refléter le concept de "transformation" des Mobile Suits comme l'Impulse Gundam, offrant des mécaniques de jeu innovantes.

Ce deck peut-il attirer de nouveaux joueurs ? Est-ce un bon point d’entrée pour commencer Gundam TCG ?

C'est un excellent produit pour les débutants, car il peut être joué directement. De plus, il offre de nombreuses cartes interchangeables, permettant de personnaliser facilement son deck et d'expérimenter le jeu bicolore de Gundam Card Game. Les cartes de Shin Asuka sont violettes, pouvant être associées aux cartes rouges d'Athrun Zala ou aux cartes blanches de Kira Yamato, ce qui plaira aux fans de la série.

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Avec le succès du jeu, quel est le tirage prévu pour ce deck au super potentiel ?

Nous préparons actuellement une augmentation de notre capacité de production. Les réimpressions sont arrivée sur le marché en janvier 2026, et pour le set 3, ainsi que pour les starters 7 et 8, les volumes de production seront considérablement plus importants que pour les sets précédents. Nous pensons que la situation s'améliorera.

Comment la synergie avec Gundam Assemble a-t-elle été reçue par les joueurs ?

Particulièrement en Occident, nous avons reçu une réaction très positive. Comme je l'ai mentionné, le set 1 s'est vendu très rapidement, au point que nous avons dû faire une réimpression d'urgence pour livrer des produits supplémentaires. Les fans occidentaux ont vraiment apprécié ces Gunpla miniatures. Nous constatons qu'ils les personnalisent en les peignant avec leurs propres couleurs. Le marché occidental a une relation particulière avec les miniatures, et leur façon d'en profiter dépasse nos attentes. Ils aiment les construire, les peindre, et ils sont également enthousiastes à l'idée du jeu de miniatures en lui-même.

Racontez-nous la conception du “Card Collection Assemble Set” (Premium Card Set, PC01A). Pourquoi ce produit, et pourquoi ces choix ?

Nous l’avons décidé parce que le premier Assemble Set (le “01”) a eu un très gros impact, surtout en Occident, et cela nous a donné envie de poursuivre. Mais, cette fois, nous ne voulions pas refaire un produit “starter” : nous l’avons conçu comme un produit destiné aux gens qui aiment particulièrement Gundam Assemble, ou qui veulent des cartes spéciales. Donc un produit plus “spécial”, avec des cartes promotionnelles (promos) et une approche différente.

Pour le choix des œuvres, nous avons pris des séries qui arrivaient dans Gundam Card Game à partir du set 2 : Iron-Blooded Orphans (très populaire en Occident) et une œuvre plus récente, Gundam GQuuuuuuX (le titre peut être transcrit “G-Quarks / GQuarks / GQuuuuuuX” selon les sources et la prononciation entendue).

Duel, battle royale, parties scellées : quel est le mode de jeu le plus populaire et pourquoi à votre avis ?

Pour l’instant, la façon la plus jouée dans le monde reste le 1 contre 1, le format de base.

Vous comptez pousser davantage d’autres formats ensuite ?

Oui. En 2026, nous voulons promouvoir davantage les formats multijoueurs : battle royale et team battle. Et, comme point de départ, nous prévoyons une sortie en juin d’un booster et d’un starter en collaboration avec SD Gundam G Generation Eternal (le jeu mobile). Les cartes de ce produit sont pensées avec des textes et des effets qui prennent en compte le multijoueur.

Vous êtes-vous inspirés d’autres jeux pour le multijoueur (type Commander sur Magic) ?

Oui, beaucoup. Nous jouons parfois au format Commander entre amis. Les jeux de cartes à collectionner en général accordent beaucoup d'importance à la scène compétitive, et c'est important. Mais Gundam Card Game a aussi le potentiel de proposer des formats multijoueurs très accessibles et casual. Nous voulons développer ces aspects pour toucher différents types de joueurs.

Avez-vous des projets autour du film live action avec Sydney Sweeney ?

Nous ne pouvons pas encore en parler.

Comment observez-vous la communauté Gundam Card Game dans le monde ?

Nous surveillons principalement les réseaux sociaux de chaque région. Par exemple, au Japon, les discussions se passent surtout sur X (Twitter). En Chine, c'est sur Weibo et BiliBili. Pour le public occidental, c'est principalement Facebook et Reddit. Mais les fans japonais suivent aussi ce qui se passe en Occident, et inversement. Les fans occidentaux savent ce qui se passe au Japon. Nous pouvons donc obtenir des informations grâce à cela. De plus, notre équipe se rend régulièrement à des événements à l'étranger : en Chine, en Allemagne, dans d'autres pays d'Asie. Ce sont des opportunités limitées, mais nous essayons toujours d'obtenir des retours directs des fans sur place.

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Vous avez récemment collaboré avec Toyotaro, un célèbre mangaka en charge de Dragon Ball Super. Comment cela s’est-il décidé, et est-ce que d’autres collaborations sont possibles ?

Il existe au Japon un magazine publié par Shueisha appelé V Jump. Nous y publions des articles sur Gundam Card Game et nous créons des cartes promotionnelles exclusives pour ce magazine. C'est grâce à cette collaboration que Toyotaro a dessiné le personnage de Mikazuki de Iron-Blooded Orphans pour nous. Nous voulons vraiment mettre l'accent sur l'aspect artistique de Gundam Card Game. Cette collaboration avec un mangaka, au-delà des illustrateurs traditionnels, c'est quelque chose que nous voulons développer. Rien n’est arrêté concrètement aujourd’hui, mais nous voulons trouver des idées qui surprennent les joueurs.

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Nous nous sommes vus l'an passé, avec le recul sur cette année, qu'avez-vous appris ?

Nous ne pouvons pas encore tout annoncer, mais cet anniversaire est quelque chose de très important pour nous. Nous préparons beaucoup de choses pour la première année de Gundam Card Game, en juillet : pas seulement des produits, mais aussi de nombreuses promotions et initiatives spéciales. J’espère que cela enthousiasmera les fans, et que ce sera aussi un excellent moment pour commencer le jeu.

Pour ce premier anniversaire du jeu de cartes à collectionner Gundam, son producteur - Hiroto Nashimoto - souffle plus que les simples bougies du succès commercial. Il raconte le moment où une licence historique parvient à convertir sa puissance culturelle en dynamique de jeu durable, compétitive et communautaire. En creux, Hiroto Nashimoto esquisse déjà la suite : une offre plus dense, des formats plus variés, et une attention grandissante portée aux attentes venues d’Europe et d’Amérique. Comme souvent dans l’industrie du TCG, le plus difficile n’est pas de réussir l’entrée en scène, mais de tenir le rythme. Pour Gundam Card Game, l’année 2 s’annonce précisément comme celle de cette démonstration.