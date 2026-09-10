Nao Ikeda : "En 2026, nous allons introduire une nouvelle rareté qui surpasse la God Rare"

À l'approche du neuvième anniversaire du jeu de cartes à collectionner Dragon Ball Card Game Masters, Yoshiki Ueda et Nao Ikeda, respectivement producteurs DB Super Card Game Fusion World et DBSCG Masters, dévoilent leurs ambitions. Entre nouvelle rareté révolutionnaire et modes de jeu inédits, le producteur partage à L'Internaute sa vision pour 2026.

Comment crée-t-on un jeu de cartes qui doit satisfaire des millions de fans à travers le monde ? Yoshiki Ueda, producteur de Dragon Ball Super Card Game Fusion World et Nao Ikeda producteur du jeu Dragon Ball Super Card Masters nous ouvrent les portes du processus créatif au sein des équipes de Bandai.

Alors que le jeu, né d’une volontée d’offrir un gameplay plus accessible à l’univers du jeu de carte à collectionner Dragon Ball Card Game, célèbre ses deux ans, le responsable revient sur les défis d'une licence multigénérationnelle où cohabitent les nostalgiques de la première heure et les nouveaux fans venus avec Dragon Ball Super ou Daima.

De la genèse du jeu lancé en 2024 pour conquérir le monde aux Manga Booster qui ont demandé plusieurs années de développement, en passant par l'annonce d'une rareté encore jamais vue qui surpassera la God Rare, cet entretien exclusif dévoile les secrets de fabrication d'un TCG à succès. Et surtout, elle rappelle que derrière chaque carte se cache une volonté : créer des souvenirs précieux pour les joueurs.

Racontez-nous la genèse du jeu DBSG Fusion World. Quelle est l'étincelle à l'origine de ce jeu ?

Yoshiki Ueda : Dragon Ball Super Card Game est le jeu de cartes que nous avons lancé en 2017. Nous sommes maintenant dans la huitième année du jeu et nous nous concentrons sur son développement pour les neuvième et dixième anniversaires. Le jeu continue d'évoluer et nous nous focalisons vraiment sur le développement de produits pour satisfaire les fans qui continuent de soutenir le jeu. Nous avons en 2024 séparé l’univers de ce jeu en deux branches. DBSCG Fusion World et DBSCG Masters. Le premier se veut une version plus moderne, plus accessible. Le second est l’évolution naturelle du jeu de 2017.

© BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Dragon Ball Super Card Game Fusion World a été lancé en février 2024, l'année des 40 ans du manga Dragon Ball. Pourquoi était-ce important pour Bandai de célébrer cet anniversaire ?

YU: Dragon Ball est une licence qui touche énormément de fans à travers le monde. Nous voulions marquer cet anniversaire de manière spéciale avec nos produits, notamment avec la série Manga Booster qui utilise directement les illustrations du manga original d'Akira Toriyama. Dès le lancement de Fusion World nous avions en tête cette célébration à venir.

Quel a été le plus gros défi à surmonter pour le lancement de ce jeu ?

Le plus grand défi a été de créer un jeu qui plaise à tous les fans de Dragon Ball, peu importe leur âge, leur genre ou leur façon d'apprécier la licence. Nous voulions faire plaisir aussi bien aux fans de manga, d'anime, de jeux vidéo ou même des produits dérivés.

Si l'on compare DBSG Fusion World à DBS Masters, on trouve un jeu plus simple d'accès et aux parties plus rapides. Est-ce une tendance des TCG que vous avez constatée post-COVID ? Que les TCG s'ouvrent à un public plus casual et cherchent des parties plus rapides ?

YU: Plus qu’une tendance, c’est un changement aussi de paradigme du public. Des joueurs, de tout âge, n’ont plus forcément envie de passer une heure sur une seule partie. Mais c’est vrai au-delà des jeux de cartes à collectionner.

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En parlant de public, Dragon Ball est une licence multigénérationnelle. Difficile de plaire à tous les fans (Dragon Ball, GT, Super, Daima). Comment est-ce que vous abordez cette richesse du public ? Et quels sont les principaux défis ?

YU : Dans le monde de Dragon Ball, il y a une multitude de personnages, de monstres et de formes. Il est certain que nous écoutons les retours des utilisateurs. Par exemple, nous avons appris que Trunks était très populaire à l'étranger, donc nous allons bientôt faire un produit avec des cartes de Trunks. Même s'il y a énormément de personnages, nous nous concentrons sur ceux qui sont appréciés. Nous pensons ainsi répondre aux attentes des utilisateurs.

Le lore de l'univers de Dragon Ball est très vaste. Comment avez-vous construit le line-up des deux premières années ? D'ailleurs, combien de sets avez-vous en avance ?

YU : Il y a cette volonté de protéger l'équilibre du jeu pour qu'il reste dans un environnement sain. Mais nous prenons aussi en considération quels personnages n'ont pas été utilisés dans le jeu depuis un certain moment pour les réintégrer. Et évidemment, nous faisons attention à ce qui est populaire auprès des fans dans le monde pour choisir les personnages sur lesquels nous allons nous concentrer pour le prochain produit, afin de faire plaisir aux fans. Il y a vraiment cette envie de bien choisir des personnages qui sont populaires, des thèmes qui plaisent aux fans, tout en protégeant le jeu, en choisissant des personnages qui vont bien avec les effets que nous voulons créer pour donner de nouvelles façons de s'amuser ou renforcer des cartes qui existent déjà.

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Dès le début vous aviez en tête les Manga Booster, combien de temps a pris la création de ces sets ?

YU : Cela a vraiment, vraiment pris beaucoup de temps. Plusieurs années. Le projet a démarré dès le début de Dragon Ball Super Card Game Fusion World, même pendant les phases de préparation du jeu. Comme c'était pour un produit lancé pour célébrer les quarante ans de Dragon Ball, ça a pris plusieurs années à créer.

Quelles sont les étapes clés pour construire et équilibrer un set ?

YU : On commence toujours par le choix des leaders. Par exemple, si nous choisissons de mettre en avant Goku Black dans le prochain produit, tout part de là. Nous devons alors penser à ce moment de l'histoire : quels étaient les autres personnages autour de Goku Black ? Il y avait Goku et Vegeta qui l'affrontent, possiblement la fusion Vegetto, Zamasu qui est avec lui. Nous devons bien prendre en compte tous ces personnages qui étaient présents.

C'est comme ça que nous nous disons : OK, il nous faut des cartes mettant ces personnages en avant. Nous réfléchissons alors à comment les faire interagir ensemble pour que ça représente à la fois des scènes de la série et aussi pour que le jeu fonctionne bien. Au lieu de faire des choix arbitraires en se disant avant de créer le set qu'il nous faut vingt Goku ou vingt Vegeta, nous partons du leader et nous nous demandons : comment allons-nous le mettre en avant ? Comment faire pour que toutes les cartes choisies autour de ce thème le mettent en valeur et le rendent encore plus intéressant ? C'est comme ça que se construisent les sets.

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Quel est votre meilleur souvenir autour du premier Manga Booster ?

YU : Comme le produit se base vraiment sur les cases du manga, et que nous sommes limités à cela, il a fallu choisir très attentivement quelle case nous allions utiliser, lesquelles seraient utilisées pour les raretés supérieures, les super rares, lesquelles feraient plaisir aux fans. Beaucoup de fans ont différentes cases qui leur tiennent à cœur et qui sont leurs préférées. Ce choix prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ça a pris plusieurs années avant de sortir ce produit.

Comment choisissez-vous la rareté d'une carte ?

YU : Nous prenons en compte non seulement l'importance du personnage ou de la scène dans l'histoire, mais aussi comment cette carte va s'intégrer dans l'équilibre du jeu et son impact émotionnel sur les fans.

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En parlant de design, comment sont réalisés les designs des cartes ? Est-ce que vous commissionnez des artistes ? Si oui, comment les choisissez-vous ?

YU : Pour les Manga Booster, nous utilisons directement les illustrations d'Akira Toriyama tirées du manga. Pour les autres produits, nous travaillons avec différents artistes pour créer des visuels qui respectent l'univers de Dragon Ball tout en apportant quelque chose de nouveau.

Est-ce que vous utilisez des bibles graphiques avec des assets déjà prêts ?

YU : Nous avons effectivement des guidelines pour assurer la cohérence visuelle de nos cartes, tout en laissant de la liberté créative.

Quel est le processus de validation du design d'une carte ?

YU : Chaque design passe par plusieurs étapes de validation pour s'assurer qu'il respecte à la fois l'univers Dragon Ball et les standards de qualité que nous voulons maintenir.

Dragon Ball possède l'une des plus grandes communautés d'artistes fans au monde. Est-ce que vous prévoyez d'inviter des artistes étrangers à réaliser des illustrations ?

YU: C'est quelque chose que nous considérons et qui pourrait être très intéressant pour l'avenir.

Un format de jeu très populaire sont les affrontements en 2v2 ou free for all. Est-ce que vous réfléchissez à un mode de jeu multijoueur différent du team battle ?

Nao Ikeda : C'est une très bonne question. Masters doit continuer d'évoluer. Nous avons grandi avec les fans et nous voulons continuer à grandir ensemble. Ces formats de bataille que nous avons créés jusqu'à présent sont des souvenirs précieux que nous avons construits avec les joueurs, nous ne voulons pas les abandonner. Mais nous voulons aussi créer de nouveaux modes de jeu où tout le monde peut se rassembler et s'amuser ensemble. Nous avons déjà commencé à développer de nouveaux systèmes de jeu.

Peut-on s'attendre à voir ces nouveautés en 2026 ou est-ce sur du plus long terme ?

Nao Ikeda : Comme Masters arrive sur son neuvième et dixième anniversaire, il se peut que dans ces alentours-là, nous commencions à annoncer ou à les mettre en place. Ce n'est pas encore complètement décidé, mais autour de ces neuvième et dixième anniversaires, nous pourrons partager des choses.

Comme tout TCG, les tournois semblent importants pour DBSG Fusion World. Pourquoi est-ce si important ?

YU : Les TCG ne sont pas un sport à proprement parler, mais si on pense en termes sportifs, c'est le sport suprême pour s'affronter avec quelqu'un, pour se mesurer à quelqu'un et connaître ses propres capacités, apprendre à se surpasser. C'est vraiment comme dans les compétitions olympiques ou dans les sports. Il y a besoin de cette interaction entre les gens, de s'affronter, de se rendre meilleur, de pouvoir connaître ses propres limites, de se surpasser, mais aussi de passer un bon moment avec tout le monde, parce que ce seront des souvenirs très précieux. Tous ces sentiments font que c'est quelque chose que nous voulons partager. Nous voulons que ces gens ressentent cette joie de pouvoir affronter d'autres personnes avec qui s'amuser, mais aussi surmonter les difficultés et essayer de s'améliorer.

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Considérez-vous le TCG comme un jeu d'échecs en termes de respectabilité et de challenge intellectuel ? Imaginez-vous un futur avec des classements officiels ou des systèmes de grades ?

YU : Pour moi, je pense que c'est quelque chose d'intellectuel, comme les échecs, dans cette façon de s'affronter les uns avec les autres. Mais je ne pense pas qu'il devrait y avoir ce système de classement officiel comme aux échecs, parce que c'est un objet et un jeu qui peut être interprété différemment selon les gens. Chaque personne a sa façon d'apprécier le jeu, ses sentiments et ses souvenirs avec le jeu. Ce ne serait peut-être pas bien d'imposer une façon de faire avec le jeu.

L’éveil est une évidence au vu de l'univers. Mais certains personnages ont plusieurs transformations. Comment traitez-vous ces particularités dans un univers de TCG ?

NI : Les cartes leaders ont un recto et un verso pour représenter une transformation. Mais nous ne nous battons pas uniquement avec la carte leader. Il y a toutes les cartes de combat qui sont autour avec lesquelles on joue. Par exemple, si nous faisons un deck avec un Goku qui est de base avant la transformation et après en Super Saiyan God avec les cheveux rouges, nous pouvons avoir des cartes dans notre deck, des cartes de combat de Goku sous diverses formes qui pourront montrer sa progression à travers l'histoire. Ce ne sera pas limité à la carte leader elle-même, mais les cartes de combat autour peuvent aussi raconter cette histoire ou jouer sur les différentes transformations du personnage.

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Pour l'instant, il existe les starter decks et les boosters. Est-ce que vous prévoyez, à l'instar de vos collègues de One Piece TCG, de sortir des éditions limitées, par exemple un set dans un radar ou un détecteur de Dragon Ball ou une capsule Saiyan ?

YU: C'est quelque chose que nous sommes en train de considérer aussi pour Dragon Ball et nous visons le dixième anniversaire de Masters pour ce type de produit.

Pouvez-vous nous teaser quelque chose ? À quoi cela ressemblera ?

YU: Je ne peux encore rien dire pour le moment.

Est-il prévu aussi des collections sets comme Saiyan, Héroïnes, Vilains ?

NI : Nous avons déjà fait, par exemple, sur Dragon Ball Fusion World, la série Manga Booster qui se base sur les illustrations de Toriyama Sensei tirées du manga. C'est déjà une façon de faire un produit spécial autour d'un thème. Dans Masters, le produit série 29, Fearsome Rivals, qui sort en janvier, met en avant les ennemis avec Goku Black, Broly et Baby de GT. Ce sont eux qui, dans cette série, prennent la place des cartes de hautes raretés à collectionner. Donc déjà, même dans le produit principal, il y a des thèmes que nous choisissons.

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Quelle est votre carte préférée et pourquoi ?

NI : Pour moi, c'est ce Broly de la série 29. C'est une carte non seulement très forte dans le jeu, mais j'ai voulu faire ressentir ce moment où contre Broly, tu ne peux pas gagner, tu te sens impuissant, tu ne peux rien faire. Même dans le visuel de la carte, les effets dorés, même les tout petits traits, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement sur Masters, ce genre de design. J'ai mis tous mes efforts pour la rendre vraiment impressionnante. C'est ma carte préférée actuellement.

Quelle carte est la plus populaire auprès des fans et pourquoi ?

NI : Comme nous avons accès aux résultats de tournois, nous voyons les cartes que les gens jouent. Nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de gens qui jouent certaines cartes et qui doivent les aimer. Mais pour moi, je pense vraiment que c'est quelque chose de très personnel. Chaque joueur a sa propre émotion avec une carte, que ce soit des sentiments liés à un tournoi parce que ça lui a permis de gagner des parties qu'il pensait perdues ou de devenir champion, ou un moment où il a ouvert un paquet et est tombé sur une carte qui lui a fait quelque chose au cœur parce que ça lui rappelle quelque chose dans la série. Je pense que du coup, je ne peux pas répondre à cette question et je ne peux pas répondre à la place des gens. Je ne connais pas la vie de tout le monde. Je pense que chacun a ses propres sentiments, ses propres souvenirs sur des cartes qu'on ne peut pas imaginer. C'est difficile pour moi de répondre à cette question.

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Avez-vous un souvenir particulier avec un fan qui vous a ému ?

NI : Il y a eu une convention, la Gen Con à Indianapolis. C'était la première fois que j'y allais et j'ai pu jouer avec des joueurs locaux de Masters. Même si nous ne parlions pas la même langue, grâce à ce jeu de cartes Masters, nous avons pu communiquer et créer des liens sans avoir besoin de mots. C'était vraiment très heureux pour moi. Le leader du deck qui nous a connectés ce jour-là était Mecha Freeza.

Que pouvez-vous nous teaser pour 2026 qui n'a pas encore été annoncé ?

NI : L'année prochaine, nous entrons dans la neuvième année du jeu. Actuellement, la rareté maximum dans Dragon Ball Masters est la God Rare, qui est une version spéciale d'une carte de la série. Pour cette neuvième année, nous voulons créer quelque chose qui surpasse la God Rare. Une nouvelle rareté qui va aller au-dessus de la God Rare. C'est encore en étape de préparation, mais c'est ce que nous pouvons teaser pour l'année prochaine.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Est-ce une révolution technologique ?

NI : La seule chose que je peux vous dire, c'est que technologiquement, il n'y a pas de nouvelles techniques ou technologies. Ça restera une carte, comme toutes les cartes. Cependant, quand on va la regarder avec toutes les cartes qui existent, on aura un pincement au cœur. On pourra dire : ce n'est pas du tout pareil, ce n'est pas du tout la même chose. La façon dont la lumière va briller dessus sera différente. Mais il n'y a pas de révolution technique. Quand vous verrez cette nouvelle carte parmi toutes les cartes Masters existantes, elle sera complètement différente.

Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter ?

NI : Comme producteur sur Dragon Ball Masters, bien qu'il y ait le deuxième jeu Fusion World qui soit sorti, je continue à faire des efforts et à faire de mon mieux pour rendre le jeu encore meilleur, pour l'améliorer. J'espère que les fans du jeu et de la série continueront à nous suivre, en commençant avec le produit qui sort en janvier.

À l’heure où Dragon Ball Super Card Game Masters s’apprête à entrer dans sa neuvième année, Nao Ikeda défend une même ligne : faire du jeu un trait d’union entre générations. Mais aussi entre collectionneurs et compétiteurs.

Yoshiki Ueda œuvre pour sa part à asseoir la popularité de Fusion World auprès du grand public.

Derrière les annonces à venir : nouveaux modes, produits anniversaires, rareté inédite… une conviction demeure : dans DBSCG Masters et Fusion World, une carte ne vaut pas seulement pour sa puissance ou sa rareté, mais pour l’émotion qu’elle provoque. Et c’est peut-être là, au fond, la vraie signature d’un grand TCG.