Dans les coulisses du Pretty Guardian Sailor Moon -Shining Theater Shinagawa Tokyo- : la recette d'un show permanent à Tokyo

Pretty Guardian Sailor Moon -Shining Theater Shinagawa Tokyo-: un spectacle 2,5D permanent au Prince Hôtel de Shinagawa, entre cabaret immersif, IA et stratégie d'internationalisation du soft power japonais.

Après avoir rayonné au sein des planches de manga, éblouis les fans d’anime du monde entier, Usagi Tsukino (Sailor Moon) et les gardiennes Sailor remontent sur les planches, mais cette fois celles insolites d’un cabaret Tokyoïte. À Shinagawa, quartier-carrefour de Tokyo relié au Shinkansen comme aux aéroports internationaux, les gardiennes de la Lune ont trouvé résidence.

Nous avons pu discuter en exclusivité avec Monsieur Go Ueki (GU), le metteur en scène venu du breakdance, Madame Michiho Matsumoto (MM), productrice chez Nelke Planning, et Monsieur Shinjiro Kameda (SK) scénariste, les trois têtes pensantes du Pretty Guardian Sailor Moon -Shining Theater Shinagawa Tokyo-. Ensemble, ils nous racontent comment ils ont transformé l’icône planétaire en show permanent taillé pour les fans japonais… et les touristes du monde entier.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/“Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo”project

Monsieur Ueki, votre parcours est atypique : champion mondial de breakdance, chanteur, acteur, et maintenant metteur en scène de grandes productions. Comment la danse continue-t-elle de guider votre vision de la mise en scène, concrètement ?

Go Ueki (GU) : Mon expérience en tant qu'artiste sur scène m'a donné une sensibilité particulière à tout ce qui touche au plateau la lumière, le mouvement, l'espace. J'ai pratiqué de nombreux genres de danse, et le breakdance m'a ouvert des portes vers des genres que l'on ne voit pas habituellement au théâtre. Je cherche à rassembler ces communautés artistiques différentes ballet, jazz, contemporain mais aussi breaking, tricking pour élever la danse dans son ensemble et lui donner une place nouvelle sur scène.

GU : J'ai aussi une expérience d'acteur, notamment dans les versions japonaises de comédies musicales de Broadway telles que The Music Man, Footloose, ou encore Grease. Cette pratique m'a appris ce que le théâtre a de précieux dans sa forme, dans son exigence. Aujourd'hui, j'essaie de fusionner ces deux cultures la performance scénique issue du monde de la danse et les valeurs du théâtre pour qu'elles se nourrissent mutuellement.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/“Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo”project

Le genre 2,5D impose une contrainte paradoxale : être fidèle à un univers 2D tout en exploitant la tridimensionnalité du corps vivant. Comment avez-vous résolu cette tension dans Pretty Guardian Sailor Moon spécifiquement ?

Shinjiro Kameda (SK) : C'est une histoire originale, pensée pour la scène. Nous avons tenu à préserver le thème fondamental de l'œuvre, l'amour comme colonne vertébrale du récit. Pour tout ce qui est mise en scène, notamment les scènes de transformation qui sont essentielles dans l'univers de Pretty Guardian Sailor Moon, nous avons confié à Go Ueki une scénographie très ambitieuse : jeux de lumière, vidéo, lasers. L'idée, c'est de combler le fossé entre la 2D et la 3D par ces effets spectaculaires, tout en gardant l'âme de l'œuvre intacte dans l'histoire.

Vous avez vécu l'expérience de l'adaptation de L'Attaque des Titans à New York en 2024. Qu'est-ce que cette confrontation avec un public occidental vous a appris, et comment cela influence-t-il votre travail sur Pretty Guardian Sailor Moon, qui cible aussi les touristes étrangers ?

GU : Sur Shingeki no Kyojin, j'avais observé que le public occidental réagissait avec une intensité remarquable à l'apparition des personnages des cris, une vraie explosion d'enthousiasme. Ça m'a donné envie de travailler encore plus fort ces moments d'apparition dans Pretty Guardian Sailor Moon, de les rendre encore plus marquants et impactants. Concrètement, les nouvelles llustrations de Naoko Takeuchi-sensei sont projetées sur scène au moment où les personnages apparaissent en chair et en os le 2D et le 3D se croisent vraiment, c'est ça le 2,5D.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/“Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo”project

Madame Matsumoto, vous avez rejoint Nelke en 2006. Qu'est-ce qui vous a attirée dans la production d'adaptations théâtrales de mangas et d'animés ?

Michiho Matsumoto (MM) : À l'origine, j'étais plutôt du côté de la scène j'étais performeuse. J'ai voulu rester dans ce domaine qui me passionnait, mais en passant de l'autre côté des coulisses. Et je voulais exercer un métier qui apporte du bonheur, qui touche les gens. Je m'épanouis pleinement dans ce secteur où je peux prendre des œuvres japonaises animés, mangas et les faire vivre sur scène, dans un format musical, pour les transmettre au plus grand nombre.

Nelke Planning produit des comédies musicales Pretty Guardian Sailor Moon depuis plus de dix ans. En quoi ce Pretty Guardian Sailor Moon -Shining Theater Shinagawa Tokyo- représente-t-il une rupture par rapport à tout ce qui a été fait avant ?

MM : Jusqu'ici, il s'agissait de véritables pièces musicales, assez longues. Là, c'est un show d'une heure un format bien plus concentré. Les gardiennes Sailor sont mis en valeur de façon beaucoup plus percutante, avec un côté vraiment "classe" dans leur mise en scène. Et puis le format cabaret change tout : il y a une dimension d'immersion supplémentaire, avec notamment des boissons en collaboration avec les personnages, qui ne faisait pas partie des productions précédentes.

Comment le Pretty Guardian Sailor Moon -Shining Theater Shinagawa Tokyo- s'inscrit-il dans une stratégie plus large de soft power japonais et de tourisme culturel ?

MM : Le quartier de Shinagawa est un véritable hub pour le Japon : on y accède très facilement en Shinkansen depuis tout le pays, et il est très bien connecté aux aéroports. Le théâtre se trouve dans l'enceinte du Prince Hotel Shinagawa, un établissement très connu des touristes. C'est un lieu extrêmement pratique pour les visiteurs étrangers comme pour les Japonais venus de province. C'est pour cette accessibilité, ce rôle de carrefour culturel et touristique, que nous avons choisi cet endroit.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/"Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo"project

Passer d'un spectacle en tournée à un spectacle permanent à Tokyo est un pari économique et logistique considérable. Qu'est-ce qui vous a convaincue que le moment était venu ?

MM : La principale raison, c'est la forte hausse du tourisme international au Japon. Nous voulions en profiter. Et puis, il existe très peu d'œuvres qui sont jouées en continu, disponibles tout au long de l'année. Nous voulions créer quelque chose qui dure, un vrai long run. C'était le bon moment pour prendre ce pari.

Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce show ? Quelle a été l'étincelle à l'origine de ce projet ?

MM : En 2019, un Theater Restaurant nommé Pretty Guardian Sailor Moon - Shining Moon Tokyo- avait ouvert à Azabu-Jūban. Il a malheureusement fermé à cause du Covid. Naoko Takeuchi-sensei, l'autrice de l'œuvre originale, aimait beaucoup ce lieu le fait que les fans puissent s'y retrouver tout au long de l'année. Elle a exprimé le souhait que quelque chose de similaire, permanent, renaisse un jour. Avec la reprise du tourisme entrant au Japon, nous avons senti que le moment était venu. C'est en collaboration avec l'autrice que nous avons monté ce projet.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/"Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo"project

Quelle a été la première scène que vous avez imaginée en vous lançant dans ce projet ?

SK : La première scène que j'ai écrite était directement liée aux capacités de Go Ueki en tant que metteur en scène, nous collaborons souvent ensemble et je sais ce qu'il sait faire. L'une de ses techniques de mise en scène de prédilection consiste à faire surgir un personnage d'un dessin. J'ai donc imaginé la scène suivante : Usagi crie "Make Up", le dessin de Super Sailor Moon apparaît, et l'actrice qui jusqu'alors portait son uniforme se transforme et jaillit littéralement du dessin pour devenir Super Sailor Moon en trois dimensions devant le public. Cette image, cette transition du 2D vers le 3D, c'était le point de départ.

Comment et pourquoi avez-vous choisi ce lieu de cabaret ? Était-ce pour la scène circulaire ?

MM : Le critère numéro un, c'était vraiment la proximité avec le public, le fait que les spectateurs soient au plus près de la scène. Dans les faits, nous n'utilisons pas la scène de façon circulaire : c'est un dispositif en end stage. Mais l'avantage de ce lieu, c'est que selon l'angle d'où l'on regarde, on a une expérience différente du spectacle. Chaque placement offre sa propre façon de voir les choses, ce qui rend le show riche à la revisite.

Pourquoi avoir choisi de raconter une histoire originale plutôt que d'adapter le manga ?

SK : Au départ, l'idée était bien de reprendre l'histoire originale. Mais avec une contrainte d'une heure, nous aurions été obligés de n'en faire qu'un résumé, et nous aurions perdu toute la profondeur émotionnelle de l'œuvre. Une histoire originale nous permettait de respecter la contrainte de temps tout en allant vraiment dans les émotions, dans ce qui fait l'essence de Pretty Guardian Sailor Moon.

Comment se sont passés vos échanges avec Naoko Takeuchi-sensei ?

GU : Sensei nous a demandé de faire des gardiennes Sailor kakkoii élégantes, puissantes, vraiment "classe". Elle tenait à ce que la force féminine des gardiennes Sailor soit mise en avant, dans des performances à la fois modernes et percutantes. Pour elle, l'œuvre doit continuer à parler à toutes les générations y compris aux plus jeunes d'aujourd'hui. Ce caractère multi générationnel était un point très important pour Naoko Takeuchi-sensei. Nous avons eu beaucoup d'échanges autour de ça, avec de nouvelles danses et une musique plus stylisée pour incarner ce Sailor Moon contemporain et "cool".

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© Naoko Takeuchi,PNP/"Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo"project

Racontez-nous la genèse du personnage de Queen Valusia.

SK : L'histoire de ce spectacle est ancrée dans une thématique contemporaine : l'intelligence artificielle. Nous voulions que le public se dise que Sailor Moon existe encore aujourd'hui, à notre époque. Il fallait un adversaire qui soit de son temps. J'ai donc imaginé une reine créée par l'IA un personnage qui s'inscrit naturellement dans l'univers de Pretty Guardian Sailor Moon tout en étant résolument moderne. C'est comme ça qu'est née Queen Valusia.

Le spectacle dispose de sous-titres en anglais et cible explicitement les touristes. Comment équilibrez-vous les attentes des fans japonais et celles d'un public international ?

GU : Monsieur Kameda a écrit un scénario remarquable, et nous avons beaucoup travaillé ensemble pour construire un spectacle où la barrière de la langue n'est pas un obstacle. L'objectif, c'était de dépasser les frontières. Les sous-titres en anglais viennent en complément, mais le spectacle est conçu pour être compris et ressenti sans avoir besoin de comprendre le japonais. J'invite vraiment le public français à venir et à nous donner leurs impressions.

Et pour la musique ?

GU : La musique et la danse sont des langages universels. Une mélodie triste est comprise partout dans le monde. Une danse qui exprime la colère ou l'agacement se ressent instinctivement. C'est la base que Kameda-san a posée dans le texte : permettre aux émotions de passer par le mouvement et la musique, sans que la langue soit indispensable. C'est un spectacle très riche émotionnellement, et donc très lisible pour n'importe quel spectateur.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/"Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo"project

Il me semble que les transformations dans Pretty Guardian Sailor Moon sont un hommage au Tokusatsu, au Super Sentai. Avez-vous utilisé les codes des tokusatsu modernes, ou êtes-vous restés dans l'univers propre de Pretty Guardian Sailor Moon ?

GU : Nous n'avons pas utilisé les codes traditionnels des héros transformables. Nous avons vraiment pris à cœur de respecter les dessins de Takeuchi-sensei, de les honorer dans la mise en scène de la transformation. D'ailleurs, cette scène apparaît aussi dans notre nouvelle vidéo promotionnelle récemment publiée. J'espère que les fans en France l'apprécieront !

Chorégraphiquement et scéniquement, comment gérer dix Sailor Gardiennes, chacune à forte identité, sur une même scène, sans qu'aucune ne soit éclipsée ?

SK : La contrainte de temps a été notre plus grand défi sur cette question. Plutôt que d'essayer d'équilibrer artificiellement toutes les présences, nous avons fait un choix narratif clair : Usagi et Chibi-Usa sont au cœur de l'histoire. Ensuite, les quatre gardiennes Sailor ont une présence forte. Les gardiennes du système solaire externe sont un peu plus en retrait, mais elles apportent une puissance et une richesse à la scène qui sont essentielles pour les spectateurs. Pas d'équilibre forcé, juste un choix de storytelling assumé.

Quel a été le plus gros défi sur ce projet de la mise en scène d'abord, puis du scénario ?

GU : Du côté de la mise en scène, le plus grand défi, c'était de montrer des Sailor Moon véritablement kakkoii élégantes, puissantes, nouvelles. Chaque apparition, chaque transformation devait être marquante. Il fallait que chaque entrée sur scène soit frappante et mémorable pour le public.

SK : Du côté du scénario, il y avait deux défis majeurs. Le premier : en mettant Usagi et Chibi-Usa en personnages centraux, il fallait quand même trouver la façon de mettre en lumière ce que les fans aiment dans chacune des autres gardiennes Sailor sans les décevoir. Le second : j'ai choisi de situer l'histoire dans une époque contemporaine, avec l'IA en toile de fond. Il fallait que ce soit amené de façon suffisamment naturelle pour ne pas brusquer les fans historiques. Moderniser sans trahir c'est là que résidait le vrai challenge.

Pretty Guardian Sailor Moon a un fandom très engagé. Avez-vous vu des spectateurs venir cosplayés ?

MM : Les cosplays d'enfants sont autorisés, mais pas les cosplays complets pour les adultes. En revanche, nous voyons beaucoup de spectateurs qui portent les couleurs de leur gardiennes Sailor préférée ou qui arborent un t-shirt à l'effigie de leur personnage. Ces petites touches, elles sont vraiment touchantes.

© Naoko Takeuchi

© Naoko Takeuchi,PNP/"Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo"project

Est-ce que vous notez ces préférences pour les prochaines saisons ?

MM : Nous ne faisons pas de relevé systématique de qui porte quoi. Par contre, les billets incluent une boisson en collaboration avec les personnages, et nous avons donc les données de vente par boisson ce qui donne une idée de la popularité de chacune. Mais nous n'utilisons pas ces données pour orienter les saisons suivantes. Pour l'instant, ça s'arrête là.

Après plusieurs mois d'exploitation, avez-vous atteint vos objectifs ? Et quels étaient-ils ?

MM : En termes de fréquentation, nous avons atteint nos objectifs, nous avons beaucoup de monde, et nous en sommes très contents. Mais nous voulons encore plus de monde, alors venez !

GU : Tout à fait, oui.

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© Naoko Takeuchi,PNP/"Pretty Guardian Sailor Moon Shining Theater Shinagawa Tokyo"project

Vous avez déjà prévu jusqu'à la phases 3. Comment choisissez-vous ce que vous gardez et ce que vous renouvelez à chaque nouvelle phase ?

GU : Les parties live sont renouvelées. Ce qui fonctionne bien, on le garde. Ce qui peut être amélioré, on l'améliore.

Peut-on assister à la phase 2 sans avoir vu la phase 1 ?

GU : Absolument. Nous avons vraiment conçu le spectacle pour qu'il soit accessible à n'importe quel moment que ce soit la phase 1, 2, 3 ou la suivante. Le but, c'est que quiconque arrive puisse profiter du show comme tous les autres. C'est pour ça que seules les parties live changent, pas la trame narrative. On ne perd rien si on commence par la phase 2.

En s'installant dans la durée à Shinagawa, le Pretty Guardian Sailor Moon -Shining Theater Shinagawa Tokyo- esquisse peut-être un tournant pour toute l'industrie du 2,5D. Le modèle de la résidence permanente, adossé au boom du tourisme international au Japon, ouvre une voie nouvelle : celle de véritables lieux de pèlerinage pour les fans, accessibles toute l'année, capables de générer des revenus récurrents là où les tournées courtes ne laissaient que peu de marge. L’implication de la mangaka Naoko Takeuchi-sensei dans le projet est un signal fort en tout cas. À l'heure où le soft power japonais n'a jamais été aussi demandé, la scène pourrait bien devenir un laboratoire économique autant qu'artistique.

Retrouvez toutes les informations : horaires et billetteries sur le site officiel (en anglais) en cliquant ici. Il y a 2 à 3 représentations par jour sauf le mercredi où le théâtre est fermé. Les billets vont de 40€ à 100€ selon les places.

Merci à Madame Michiho Matsumoto et Messieurs Go Ueki et Shinjiro Kameda pour leur disponibilité et leur enthousiasme. Merci à Marion Cochet-Grasset pour l'organisation de cette interview et à Maïa Roca pour l'interprétariat.