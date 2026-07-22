Akane Banashi : les auteurs du manga et de l'anime expliquent comment adapter le rakugo en images

Scénariste, dessinateur, éditeur, producteur : à l'occasion de Japan Expo, les quatre têtes pensantes derrière le manga et l'anime Akane Banashi se sont prêtés à un entretien exceptionnel. Ils reviennent sur l'immense défi de transposer le rakugo, art japonais de la parole et du vide, dans des médiums visuels qui semblent lui être, par nature, radicalement opposés.

Un coussin, un éventail, parfois une serviette : il n’en faut pas davantage au rakugoka pour faire surgir une auberge, un marchand, un ivrogne ou une famille entière. Tout repose sur la voix, le rythme, le silence et la confiance accordée à l’imagination du spectateur.

Mais alors, comment représenter l'invisible, cette part du spectacle confiée à l’imagination des spectateurs ? C'est, en substance, la question que pose Akane Banashi à chacune de ses pages. Ce manga, publié en France aux éditions Ki-Oon qui lui avaient réservé un lancement retentissant avec une soirée à l'Olympia, met en scène Akane, une jeune femme aspirant à devenir une professionnelle du rakugo : cet art oratoire japonais où un seul conteur, sans accessoires (en dehors d’un éventail) ni décor, fait surgir des univers entiers par la seule grâce de sa voix, de son corps et d’une gestion intelligente des silences. Passer de cette économie radicale de moyens à la luxuriance visuelle du manga, puis à la plénitude sonore de l'anime accompagné du mouvement, supposait des choix esthétiques de chaque instant. À Japan Expo, Yûki Suenaga (scénariste), Takamasa Moue (dessinateur), Takaaki Kuwahara (éditeur au Shônen Jump) et Kazuki Endo (producteur chez TV Asahi) nous ont expliqué comment ils ont relevé le défi majeur de transposer le rakugo en dessin statique ou animé.

De gauche à droite : Takamasa Moue, Takaaki Kuwahara, Yûki Suenaga et Kazuki Endoet © Paul Soulier / Japan Expo Paris 2026 ©SEFA Event

Le rakugo repose sur l'absence totale de décor et d'accessoires : tout passe par la suggestion et l'imagination du spectateur. Comment avez-vous abordé le paradoxe de représenter cet art minimaliste dans un médium aussi visuel que le manga ?

Yûki Suenaga : Ce que j'ai à l'esprit lorsque je scénarise les scènes de rakugo, c'est, fondamentalement, de ne jamais m'éloigner de la sensation que l'on éprouve à écouter du rakugo. Lorsqu'on écoute du rakugo, il arrive que les images des histoires surgissent spontanément dans l'esprit. C'est à partir de cette expérience que j'ai véritablement vue et ressenti que je réfléchis à la manière dont le manga peut en restituer l'essence…

Takamasa Moue : Je ne pense pas être très éloigné de ce que vient de dire M. Suenaga. Depuis le début, avec Akane-banashi, je n’ai pas personnellement l’impression que nous ayons recours à des représentations particulièrement excessives.. Je m'attache véritablement à dessiner ce que j'ai perçu en écoutant du rakugo en direct, en live.

© AKANE BANASHI © 2022 by Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA Inc.

Lorsqu'on joue une scène de rakugo, les spectateurs imaginent quelque chose. Il faut bien le dessiner à un moment. Comment choisissez-vous cette nuance entre ce que vous faites apparaître et ce que vous suggérez au lecteur ?

YS : Oui, j'ai effectivement des limites auxquelles je tiens. Cela dit, je vais peut-être m'éloigner légèrement de la question, mais l'une de nos missions est, selon moi, de montrer aux personnes qui n'ont jamais écouté de rakugo qu'il recèle des facettes qu'ils ne soupçonnent pas. Ainsi, par exemple, faire jouer une performance de rakugo sur fond d'un groupe de musique. Nous le faisons dans l’idée de présenter, d’une certaine manière, le fait que le rakugo possède aussi une dimension sonore rythmique, agréable à l’oreille, plaisante à écouter.

En ce sens, c'est bien intentionnellement que je réfléchis à la manière dont tout cela doit être exprimé. La question de l'espace d'imagination dans le rakugo, de ces zones de silence et de suggestion, m'intéresse certainement, mais elle ne constitue pas, à vrai dire, ce vers quoi se porte prioritairement mon attention. Nous nous attachons plutôt à faire ressentir au lecteur ceci : « Le rakugo peut être vécu de cette manière », « il peut offrir ce type d’expérience ». C’est sur cette expérience que nous mettons l’accent lorsque nous dessinons.

TM : À l’inverse, pour ce qui est de l’image, dans le manga, nous partons fondamentalement du principe que nous allons dessiner ce qui a été vu. Puisqu’un manga devient nécessairement de l’image, nous sommes obligés de dessiner. Mais précisément pour cette raison, dans des épisodes comme Shiguma no Shinigami (Le dieu de la mort de Shiguma), Michael no Tachikiri (Les ruptures de Michael) ou Akane no Shibahama (les rides d’Akane), c'est dans l'acte de ne pas dessiner, rendu possible par le médium manga lui-même, que j'ai cherché à placer le sens.

© Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA, Akane-banashi Committee

Le rakugo joue beaucoup sur les silences, le rythme. Le conteur décide de parler vite ou moins vite. Comment influez-vous sur le tempo de lecture du manga ?

YS : Je suis convaincu que la lecture d'un manga possède, elle aussi, son propre tempo, et je réfléchis en permanence aux moyens de le contrôler. Accumuler les mots n'est pas, selon moi, ce qui suffit : j'insère parfois délibérément une page sans texte, uniquement consacrée à l'expression d'un personnage, afin d'offrir au lecteur un espace de concentration, une respiration, avant de reprendre avec alternance de rythmes rapides et lents. En tant que scénariste, je suis très attentif à la manière d'aligner le tempo de la parole dans le rakugo avec le tempo de la lecture du manga.

TM : Dans le dessin, la sensation de tempo change selon la taille des cases et selon la taille du personnage qui s’y trouve. Par exemple, si l’on place un petit personnage avec une réplique dans une grande case, cela donne l’impression que le temps s’écoule assez lentement. À l’inverse, si l’on place un grand visage dans une grande case, cela produit beaucoup d’intensité et donne une impression de tempo court, plus rapide.

Il y a aussi, en arrière-plan, les lignes de vitesse tracées à la règle, ou les lignes de concentration. C'est leur nombre qui me sert à moduler la vitesse et la durée perçue par le lecteur.

© AKANE BANASHI © 2022 by Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA Inc.

L'anime ajoute du son, de la musique et du mouvement là où le rakugo traditionnel n'a que la voix et le corps du conteur. N'y a-t-il pas un risque de trahir l'essence de cet art en "sur-illustrant" ce qui devrait rester suggéré ? Comment avez-vous travaillé avec les comédiens de doublage pour capturer la technique du rakugoka ?

Kazuki Endo : En effet, contrairement au manga, dans l’anime, les comédiens de doublage doivent réellement interpréter le rakugo. C’est un obstacle extrêmement élevé. Si cette interprétation était maladroite, ou si elle sonnait un peu faux, cela ferait baisser la valeur de l’anime.

Nous avions très clairement conscience de ce risque dès le départ. C’est pourquoi nous avons demandé aux comédiens de doublage de s’entraîner sérieusement. Les équipes de production de l’anime ont elles aussi beaucoup étudié, en assistant aux performances de nombreux rakugoka professionnels. Je pense que nous avons pris le temps de nous confronter au rakugo, aussi bien du point de vue du son que de l’image.

Combien de temps a duré cet entraînement avec des professionnels du rakugo ?

KE : Les trois comédiens principaux ceux doublant Akane, Hiroshi et Hikaru ont commencé environ un an avant les premières séances d'enregistrement.

© AKANE BANASHI © 2022 by Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA Inc.

Monsieur Kuwahara tant qu'éditeur, comment avez-vous accompagné les auteurs dans la mise en images d'un art traditionnel aussi méconnu du grand public, notamment à l'international où le rakugo reste très peu connu ?

Takaaki Kuwahara : Ce dont j'ai conscience en permanence, c'est de rester un profane. Je m'explique : les deux auteurs ont bien évidemment effectué des recherches très approfondies sur le rakugo pour en faire un manga, et ils en ont une connaissance solide. Mais lorsque cela prend la forme d'un manga, est-ce que cela sera compris par les lecteurs ? Et si cela est compris, est-ce que cela sera intéressant ? Est-ce que le propos est même saisissable d'emblée, ou cela paraît-il trop difficile ?

Puisque le manga est publié dans le Weekly Shônen Jump, le contenu doit être avant tout divertissant. Aussi, quand le rakugo se présente à moi, je me demande toujours si un lecteur qui n'y connaît strictement rien pourra le comprendre, si cela lui semblera intéressant, si cela le touchera. C'est dans ce but que je m'efforce de m'approcher de l'œuvre en profane sincère plutôt qu'en spécialiste.

L'équipe accompagnée du rakugoka français Cyril Coppini, en salle de conférence Yuzu devant un public conquis © Paul Soulier / Japan Expo Paris 2026 ©SEFA Event

À quel moment avez-vous compris qu'Akane Banashi allait devenir un hit ?

TK : À titre personnel, cela s'est fait en deux temps. Le premier, c'est la couverture au lancement de la série, qui m'a donné l'impression qu'un manga élégant venait de commencer. Ce que j’entends par là, c’est que, par exemple, certains mangas peuvent avoir un côté un peu vieillot, ou un dessin qui paraît un peu démodé. Instinctivement, c’est un peu comme se demander si l’on aurait envie de placer le volume de ce manga chez soi. Dès le premier chapitre, tous ces éléments étaient là.

Le moment où cela s’est transformé en certitude, c’est lors de la montée en puissance du second arc, dans le climax autour de la défaite de Karashi. Il y avait là un affrontement avec un rival, mais aussi un amour familial, c’est-à-dire des formes d’intérêt universelles propres au manga. Un équilibre de saveurs parfait pour plaire aux lecteurs. Et tout cela était mêlé à un sujet, le rakugo, d’une manière qui n’était possible qu’avec lui.

Ce que j'avais cherché à faire que n'importe quel lecteur puisse y trouver de l'intérêt se manifestait là sous une forme originale, propre au rakugo. C'est à ce moment-là que je me suis dit « ce manga va devenir quelque chose d'exceptionnel », et ce chapitre a véritablement fait l'effet d'un événement au sein de la rédaction.

© Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA, Akane-banashi Committee

Un éditeur, c'est donc un peu comme un gourmet : dès la première bouchée, il est capable d'identifier toutes les saveurs qui se cachent derrière une histoire ?

TK : Je dirais au contraire qu'un éditeur ne doit pas être un gourmet. Il doit être l'interlocuteur le plus proche du lecteur. Mon seul impératif, c'est de rester sensible, de manière très intuitive, à ce qui est « cool » ou ne l'est pas d'avoir le sens de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Si l'on devient trop expert, trop pointu dans l'analyse, on s'éloigne du lecteur. J’essaie donc simplement de conserver une sensibilité générale.

© AKANE BANASHI © 2022 by Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA Inc.

Comment est né Akane Banashi ? Quelle a été l'étincelle à l'origine de la création de ce manga ?

YS : Il y a eu une période où je souhaitais créer un manga sur la danse classique, sur le ballet. C'est à cette occasion que le personnage d'Akane a pris forme, en tant qu'héroïne. Ce projet n'a finalement pas abouti, mais lorsque j'ai voulu me lancer dans un nouveau manga, je me suis rendu compte que j'étais véritablement attaché à ce personnage d’Akane. J'ai donc voulu faire d'elle une protagoniste. Je me suis alors demandé : « Que pourrait-elle bien faire ? Qu’est-ce qui, si elle le faisait, pourrait me surprendre ? » En réfléchissant ainsi, j’en suis arrivé au rakugo. L’histoire a donc commencé à partir de cette idée : Akane pratiquant le rakugo. C’est ce qui nous a menés à l’œuvre telle qu’elle existe aujourd’hui.

Quelle a été la première image, le premier personnage que Moue Sensei a visualisé en découvrant l'univers d'Akane Banashi ?

TM : Pour dessiner Akane, j'ai d'abord travaillé en concertation avec l'éditeur. Partant du postulat que les lecteurs ne s'intéresseraient a priori guère au rakugo en lui-même, nous nous sommes demandé quel design permettrait de les amener à s'attacher à Akane comme protagoniste et, par elle, à s'intéresser au rakugo. Nous avons conclu qu'il fallait une jeune fille à l'allure plus flamboyante, élégante, pleine d'énergie et capable de captiver les regards et que si elle était également « facile à cosplayer », le public l'adopterait plus facilement. C'est ainsi qu'est né son design.

© AKANE BANASHI © 2022 by Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA Inc.

Quelle a été la scène qui a représenté le plus grand défi à écrire, dessiner ou adapter, et comment l'avez-vous surmontée ?

YS : Chaque fois que j’écris une scène de rakugo d’Akane, c’est difficile. À mesure que la série se poursuit et que les attentes montent, il faut montrer comment l’héroïne progresse, ce qu’elle va réussir à accomplir d’extraordinaire. Trouver comment exprimer cette progression de façon convaincante, tout en la rendant intéressante pour le lecteur, est un défi extrêmement difficile.

C'est précisément pour cela que, lorsqu'une scène est enfin terminée et que le résultat est satisfaisant, j'éprouve une vraie fierté, un sentiment d'accomplissement.

TM : De mon côté, lors des scènes où Akane pratique le rakugo, il m'arrive de percevoir très clairement ce que Suenaga-san cherche à exprimer, mais d'ignorer si, une fois mis en images, le résultat sera véritablement percutant. C'est cet ajustement permanent qui rend les scènes de jeu particulièrement difficiles, à chaque fois.

© Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA, Akane-banashi Committee

TK : Du point de vue de l’éditeur, les deux auteurs viennent de parler des scènes d’Akane en train de performer, mais, pour ma part, je trouve que toutes les scènes de jeu sont difficiles.

Comme nous l'évoquions, les jeunes en général n'écoutent pas le rakugo, c'est une réalité au Japon aussi. La question est donc toujours de savoir si une scène de rakugo parvient à susciter l'émotion et l'enthousiasme. Pendant la fabrication de l'œuvre, je me demande constamment si c'est suffisant, si l'on ne pourrait pas aller encore plus loin. Et comme on ne peut pas non plus amputer le contenu du rakugo lui-même, l'enjeu permanent est de maintenir cet équilibre tout en ajoutant de la profondeur narrative. C'est un exercice que je trouve toujours redoutable.

KE : Pour l'anime, tout était difficile. Nous avons peaufiné la qualité jusqu'au dernier moment, littéralement jusqu'à la limite avant diffusion. Mais ce qui est véritablement propre à cette œuvre, c'est la construction des scènes de rakugo. La base visuelle est d'abord construite en accord avec le tempo et le contenu de la prestation d'un rakugoka professionnel, puis la composition des images est élaborée à partir de là. Or, lorsque le comédien de doublage réinterprète la scène à l'enregistrement, il arrive que quelque chose change légèrement. Il faut alors tout réajuster dans le détail, c'est un travail minutieux, une sorte de boucle sans fin. L'impératif était de ne jamais trahir le rakugo, tout en trouvant la manière d'en proposer une représentation animée efficace.

© Yuki Suenaga, Takamasa Moue / SHUEISHA, Akane-banashi Committee

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore ouvert le premier volume, l'invitation est lancée. Akane Banashi est disponible en France aux éditions Ki-oon (une offre découverte permet actuellement d'acquérir le premier tome pour 3€), et son adaptation anime, dont la production a mobilisé des comédiens formés pendant un an par de véritables maîtres du rakugo, est disponible en simulcast sur la plateforme ADN et Netflix.

Reste, pour le lecteur ou le spectateur, à faire sa part du travail : laisser son imagination combler les cases vides, et se laisser porter par le rythme d'une histoire qui transpose avec brio l’art séculaire du Rakugo dans un univers dessiné.

Akane-banashi T01

Merci à Messieurs Yûki Suenaga, Takamasa Moue, Takaaki Kuwahara et Kazuki Endo pour leur temps et leur enthousiasme. Merci aussi aux équipes de TV Asahi et de Japan Expo pour avoir rendu cette interview possible. Enfin merci à Rika Akiyama pour son interprétariat.