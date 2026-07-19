Dans la forêt intérieure de Hisae Iwaoka

À Japan Expo, la mangaka Hisae Iwaoka nous parle de La Forêt magique de Hoshigahara, publié en France aux éditions du Renard Doré. De Rumiko Takahashi au théâtre japonais, elle revient sur les influences et les choix qui ont façonné son univers.

Révélée en France avec La Cité Saturne, Hisae Iwaoka déploie dans La Forêt magique de Hoshigahara un imaginaire à la fois familier et étrange. La mangaka a un véritable don pour rendre le quotidien poreux au merveilleux. Ici un caillou prend vie, là un arbre déploie sa personna au-delà de ses racines… À Japan Expo, la mangaka Hisae Iwaoka, autrice de La Forêt magique de Hoshigahara publiée en France aux éditions du Renard Doré, s'est prêtée à un portrait sans détour. De ses premières lectures de « Ranma ½ » enfant aux représentations de Yukio Ninagawa qui ont forgé son sens du récit, en passant par les années où elle dessinait en cachette pendant ses pauses déjeuner, elle retrace le chemin qui l'a conduite à créer l'une des forêts les plus habitées de la bande dessinée japonaise.

Hisae Iwaoka lors d'une conférence de Presse à Japan Expo © Le Renard Doré

Vous avez créé votre premier doujinshi en troisième. Quel a été le déclic qui vous a donné envie de devenir mangaka ?

Hisae Iwaoka : Le désir de devenir mangaka est sans doute venu un peu avant celui de réaliser mon premier doujinshi. Le déclic remonte à la cinquième année de l’école primaire, lorsque j’ai lu Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi. J’ai trouvé cette œuvre tellement extraordinaire que j’ai commencé à éprouver une très forte admiration pour le métier de mangaka.

Au collège, je me disais que ce serait merveilleux d’y parvenir un jour. Comme je ne savais pas encore dessiner de mangas narratifs, je me suis mise à créer des yonkoma (NDLR mangas en quatre cases, équivalent vertical des comic strips). Chaque jour, je consacrais une page d'un cahier à deux ou trois de ces petites histoires, tandis que la page en regard était réservée à la copie de planches d’Urusei Yatsura. Je m’étais imposé cet exercice quotidiennement, et je l’ai poursuivi pendant environ six mois.

Puis, au moment où je commençais à m’en lasser, vers la fin du collège, j’ai découvert les mangas de Clamp. Je suis alors devenue complètement obnubilée par leur travail. C’est ce qui m’a donné envie d’essayer de faire un doujinshi (NDLR un fanzine), plus précisément une création dérivée des œuvres de Clamp. Juste avant de découvrir ce groupe d’autrice, j’ai dessiné un doujinshi consacré à un dessin animé que j’aimais à l’époque, et celui-là ne s’est vraiment pas vendu du tout, pas un seul exemplaire (rires). Puis j’ai commencé à faire des doujinshi autour de l’univers de Clamp. Ceux-là se sont un peu vendus.

En parlant du studio Clamp, le groupe s’est fondé en faisant du boys love autour de Captain Tsubasa. Est ce que vous aussi, vous écriviez ce type de manga ?

J’avais une certaine réserve vis à vis du boys love. Je dessinais plutôt de la comédie, ou bien des histoires plus sérieuses avec des personnages issus d’œuvres que j’aimais déjà. Mes doujinshi autour de Clamp étaient aussi de cette nature.

© IWAOKA Hisae 2011 / Asahi Shimbun Publications Inc.

Vous avez déclaré avoir renoncé à devenir mangaka lorsque vous étiez en fac de beaux-arts. Et c’est en vous passionnant pour le théâtre que vous avez trouvé votre plume. Pouvez-vous nous dire quelles pièces vous ont particulièrement marquées ?

Je ne suis pas certaine que cela ait directement influencé mes œuvres, mais plusieurs spectacles m’ont profondément marquée. Le premier est Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, dans une mise en scène de Yukio Ninagawa. Sa version de la pièce était très japonaise dans son esthétique, et je l’ai trouvée extrêmement intéressante. Il y avait des moments où l’on riait à gorge déployée, puis d’autres scènes véritablement effrayantes, qui donnaient des frissons. C’est une pièce que j’aimerais encore revoir aujourd’hui.

Il y a aussi un spectacle en solo de l’actrice Kayoko Shiraishi, intitulé Hyakumonogatari, qui est un spectacle de contes d'épouvante. Elle le jouait régulièrement autrefois. Sur une même scène, elle parvenait à faire entendre des histoires très différentes, certaines bouleversantes, d’autres glaçantes, d’autres encore chaleureuses. On recevait, en un seul spectacle, plusieurs récits qui secouaient des émotions complètement distinctes.

Le visage de Kayoko Shiraishi était particulièrement impressionnant. Dans les moments effrayants, il devenait réellement terrifiant. Dans les moments tendres, son sourire était d’une douceur magnifique. J’ai le sentiment que son visage a eu une influence sur la façon dont je dessine les visages de mes personnages.

Enfin, il y a Le Petit Prince de Saint Exupéry, que j’aime beaucoup comme récit. Une troupe appelée Ongakuza en avait fait une comédie musicale, et j’ai aussi énormément aimé ce spectacle. La scène était presque vide. Il y avait une structure qui évoquait un avion, et le désert était représenté uniquement avec du tissu. C’était une mise en scène simple, mais très belle. Je pense que le texte original de l'œuvre Le Petit Prince est une œuvre que j’aime énormément et qui m'a certainement influencée.

Racontez-nous la genèse de La Forêt magique de Hoshigahara.

© IWAOKA Hisae 2011 / Asahi Shimbun Publications Inc.

À l’époque, je publiais La Cité Saturne, un manga dans lequel il y avait beaucoup de bâtiments, de foules et qui était assez difficile à dessiner. J’avais envie de dessiner d’autres types de paysages. C’est à ce moment-là que mon éditrice chez Nemuki m’a contactée pour me proposer de réaliser une série. Je lui ai répondu que j’avais envie de dessiner une forêt. Ensuite, les choses se sont mises en place progressivement.

Vous avez dit vouloir un jour écrire quelque chose de plus toxique et de plus sombre pour surprendre vos lecteurs. La Forêt magique de Hoshigahara est poétique et tendre, mais aborde des thèmes difficiles comme le suicide ou l’abandon. Avez-vous eu l’impression de vous approcher de cette obscurité que vous cherchiez ?

Oui. Lorsque j’ai terminé la série, je me suis effectivement dit que j’avais écrit quelque chose d’assez sombre, quelque chose d’inquiétant que j’avais mené jusqu’au bout.

C'était votre intention dès le départ, ou l'histoire a-t-elle pris cette direction d'elle-même ?

Je pense que les grandes lignes de l’histoire se sont dessinées assez vaguement vers la fin du premier tome. Au début de ce premier volume, je n’avais pas l’intention d’aller vers un récit aussi sombre. Le manga commence par des épisodes où les personnages apparaissent peu à peu, avec des animaux et différentes situations.

Cette série commence par des épisodes courts, dans lesquels les personnages et les animaux apparaissent progressivement, de façon assez légère. Mais au fil de l'écriture, j'ai senti qu'il fallait donner à cet univers une envergure plus grande. J'en ai discuté avec mon éditrice, et c'est à la fin du premier tome que les grandes lignes de la conclusion se sont dessinées. Puis, tome après tome, en cherchant à amplifier le récit et à le nourrir, les thèmes sont devenus de plus en plus lourds, de plus en plus denses. C'est une profondeur qui s'est installée progressivement, presque naturellement.

Sôichi vit dans une maison habitée par des esprits qui se sont emparés des objets du quotidien. Comment avez-vous décidé quels objets méritaient d’avoir un esprit, et lesquels n’en avaient pas ?

© IWAOKA Hisae 2011 / Asahi Shimbun Publications Inc.

C'est une question de sensibilité personnelle, de ce qui m'était familier. Je dois admettre que je viens de réaliser, au fil de ces différents entretiens, que les règles qui gouvernaient ce choix étaient finalement assez floues.

L'idée de départ était de donner une âme à des objets auxquels on ne prête généralement pas attention : une porte, un canapé…

Pour les espaces extérieurs, j'ai opté pour le zelkova, cet arbre que l'on voit partout au bord des rues au Japon, et pour le muguet, qui poussait dans le jardin de la maison familiale et m'était donc très cher. Là encore, c'est un choix purement instinctif.

Les autres plantes typiques des forêts n’apparaissent pas chacune comme des esprits à part entière. C’est un point dont je me suis rendu compte au fil de ces différentes interviews, en me disant : ah, mince.

Est ce que vous trouviez d’abord l’objet avant d’imaginer sa personnalité, ou bien aviez vous d’abord une idée de personnalité ?

C'est toujours l'objet qui venait en premier, et c'est à partir de lui que je construis le caractère du personnage.

Je ne m’en souviens plus très précisément aujourd’hui, mais pour le personnage de Hii, le coq, je crois avoir d’abord décidé que ce serait un coq. Ensuite, j’ai cherché des anecdotes sur les coqs dans le monde, j’ai essayé de comprendre la manière dont cet animal était perçu dans différents pays, avec l’idée d’intégrer cela au récit. Finalement, il est redevenu un coq tel que je le connaissais moi-même.

Quel bonheur de voir l'accueil formidable que vous avez réservé à Hisae Iwaoka !



Merci à toutes celles & ceux qui sont venus la rencontrer. Elle repart profondément touchée par votre enthousiasme. Grâce à vous, ce voyage restera un souvenir inoubliable.



Merci du fond du cur pic.twitter.com/7XsMts3hei — Rémi (@RemiNoTsundoku) July 13, 2026

Toute belle histoire d’amour doit-elle finir en tragédie ?

Je crois qu'une belle histoire peut très bien se terminer heureusement. Pour ma part, j'aspire à écrire des histoires d'amour belles et lumineuses. Des événements difficiles peuvent survenir en chemin, mais je préfère conduire mes récits vers des fins heureuses. Pour un récit court en un seul chapitre, une fin tragique peut fonctionner. Mais pour une longue série, je veux que le lecteur referme le dernier tome avec une sensation de douceur et de bonheur.

Est-ce une indication sur une œuvre à venir ?

Si je le disais, ce ne serait plus amusant. Mais oui, je pense qu’au fond, c’est probablement ce vers quoi j’aurais envie d’aller. Une histoire d’amour avec une belle fin heureuse et poignante.

Vous avez commencé à dessiner des mangas sérieusement pendant vos pauses déjeuner en entreprise : assise dans des cafés, en cachette. Est-ce que cette contrainte de temps vous a appris quelque chose sur la discipline créative que vous gardez encore aujourd’hui ?

Aujourd'hui, j'ai un enfant, et mon temps libre s'est considérablement réduit. Mon organisation ressemble d'une certaine façon à celle de mes années de salariat. À l'époque, je travaillais pendant ma pause déjeuner ou dès qu'un moment se libérait. Aujourd'hui, c'est identique : je travaille à chaque instant disponible. Je me lève à quatre heures et demie du matin pour dessiner. Une page par jour, trente jours dans un mois, cela fait trente pages. Finalement, cette façon de travailler par petits blocs de temps n'est pas si différente de ce que je faisais quand j'étais salariée.

Vous avez terminé cette série après huit ans de travail. Aujourd’hui, onze ans après la fin, est-ce que ces personnages vous habitent toujours ?

© Le Renard Doré

Lorsque j’ai redessiné ces personnages récemment j’ai constaté que j’y arrivais encore sans difficulté. Ils sont donc toujours vivants en moi. « La Forêt magique de Hoshigahara » est une œuvre qui a quelque chose de mystérieux à mes yeux, et c’est peut être pour cela que ses personnages ne se sont pas dispersés aux quatre vents.

À l’époque où je la dessinais, la publication n’était pas mensuelle mais bimensuelle, autrement dit je dessinais un chapitre tous les deux mois. ce qui m'obligeait, à chaque reprise, à replonger dans l'univers pour m'assurer de la cohérence des personnages, des décors, du dessin. Et paradoxalement, c'est peut-être cette relation intermittente qui m'a donné l'impression qu'ils étaient toujours là, à mes côtés, sans jamais vraiment partir.

Avec mes autres mangas, j’ai plutôt l’impression que les personnages sont partis quelque part. Bien sûr, j’aime tous les mangas que j’ai dessinés, mais avec ceux de la forêt, j’ai presque envie de dire : « vous êtes encore là ?” Je les ressens comme plus proche de moi.

La ForÃªt magique de Hoshigahara T1

Hisae Iwaoka voulait écrire quelque chose de sombre. Elle a écrit quelque chose de beau. Mais au fond, peut-être est-ce la même chose... La Forêt magique de Hoshigahara s’est imposée comme une fable moderne d’une sensibilité rare. L’usage du pointillisme renforce le côté pictural de l'œuvre et accompagne le rythme doux mais dense de la narration.

Une œuvre complète en cinq tomes qui a sa place dans la mangathèque idéale de toutes et tous. Avec La Forêt magique de Hoshigahara Hisae Iwaoka signe une œuvre où l’imaginaire pousse comme une plante familière dans le jardin de l’enfance.

Merci à Hisae Iwaoka pour nous avoir accordé son précieux temps, aux équipes de Japan Expo et du Renard Doré pour l’organisation de cette interview et à Mathilde Gaillard pour l’interprétariat.