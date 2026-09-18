Hima-Ten!, ou l'art de faire exister la romance dans un magazine d'action

À Japan Expo, Genki Ono, auteur de Hima-Ten! au Weekly Shônen Jump, s'est confié sur la genèse et les coulisses de sa comédie romantique, série qui vient de s'achever au Japon. Le mangaka revient sur la mécanique de son récit, l'importance de l'expression des visages et la place singulière qu'occupe la romcom au sein d'un magazine dominé par les mangas d'action.

Une lycéenne cheffe d’entreprise, un garçon qui maîtrise les tâches ménagères tellement bien qu'il en fait son gagne-pain, plusieurs héroïnes et une succession de secrets : Hima-Ten!, publié en France aux éditions Panini, reprend les codes de la comédie romantique tout en les adaptant au rythme impitoyable du feuilleton hebdomadaire. Mêlant romance et tension dramatique avec talent pour tenir le lecteur en haleine.

À Japan Expo, l’auteur revient, pour L’Internaute, sur la naissance de son manga, son travail avec ses éditeurs et la place particulière d’un genre qui, selon lui, continuera d’évoluer au contact de son lectorat.

© Steeve Li

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le métier de mangaka ? Vous dites même que vous étiez un enfant « turbulent» dans les notes du second tome de Full Drive

Genki Ono : Quand je parle d'enfant turbulent, il ne faut pas entendre par là que j'étais un voyou. Simplement, rester assis et suivre les cours à l'école était quelque chose qui me demandait beaucoup d'efforts. Mais depuis tout petit, j'aimais beaucoup dessiner. À cette époque, les jeux vidéo étaient perçus comme une mauvaise influence, et mes parents n'en achetaient guère. Du coup, mon loisir, c'était de lire des mangas. Comme j'aimais les mangas et que je savais dessiner, j'ai naturellement commencé à en créer.

D’après ma petite sœur, je dessinais souvent - à l’époque - des images de Bleach.

Avez-vous eu un déclencheur pour ce choix de carrière ?

Ce qui a tout déclenché, c'est la lecture du premier tome de Bakuman, en troisième année de collège. Ce manga parlait justement de collégiens qui rêvaient de devenir mangaka, le timing était parfait, les personnages avaient exactement mon âge. Je me suis dit que j'avais, moi aussi, le droit de nourrir ce rêve.

La rédaction du Shonen Jump vous a chaudement recommandé et votre éditeur est Shû Murakoshi, le rédacteur en chef adjoint du Weekly Shônen Jump. Avez-vous l'impression que les bonnes fées se sont penchées sur votre berceau ?

J'étais sincèrement très heureux quand j'ai remporté ce prix au concours. C'est vraiment là que j'ai eu le sentiment que l'objectif de devenir mangaka m'était officiellement accordé. Mais j'ajouterai que mon premier éditeur de l'époque, monsieur Hitoshi Koike (NDLR éditeur du Weekly Shonen Jump qui a supervisé des séries comme My Hero Academia, Marriage Toxin…) , m'a dit quelque chose qui a tempéré ma joie : « Tu as un vrai talent, mais tu n'es pas un génie. Donc travaille comme si ta vie en dépendait ! »

Autrement dit, il n'était pas question de se laisser griser par le succès.

Votre éditeur, Monsieur Murakoshi, a supervisé de nombreux titres à succès : Assassination Classroom, Magi Lumière, Witch Watch, Blue Box. Quel est le conseil le plus précieux qu'il vous a donné ?

Monsieur Murakoshi est mon deuxième responsable éditorial. Ce que je retiens avant tout de mes échanges avec lui, ce n'est pas tant un conseil précis qu'un état d'esprit : il a sincèrement cru en mon talent, et c’est ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour arriver où j’en suis aujourd’hui.

Néanmoins, si je dois citer un conseil dans la technique de la conception d’un manga, alors ce serait une leçon de grammaire du manga. Lorsqu'un personnage qu'on ne voit pas dans la case prend la parole, la bulle de dialogue peut déborder en dehors du cadre. En revanche, si le personnage est visible dans la case, la bulle doit rester à l'intérieur. Cela facilite la lecture. C'est monsieur Murakoshi qui m'a transmis cette règle, et je l'applique encore aujourd'hui dans Hima-Ten!.

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Comment est né le manga Hima-Ten! ?

J'avais l'idée d'un personnage dont l'existence serait entièrement dévouée à l'héroïne, une forme de relation rarement mise en avant. En cherchant comment concrétiser cela, l'idée d'un service de tâches ménagères s'est imposé : cela me semblait moderne, en phase avec l'époque.

Qui est « né » en premier : Himari ou Tenichi ?

Tenichi repose sur une image du protagoniste que j’avais déjà en moi depuis longtemps. C’est une base qui existait déjà. Si l’on parle vraiment d’un personnage que j’ai créé de manière précise, avec ses caractéristiques propres, je dirai que c’est probablement Himari qui est née la première.

Hima-Ten! est une romcom, voire un « harem manga ». Pourquoi ce choix de genre ?

Cette décision est née d’une discussion avec mon responsable éditorial. Nous nous sommes demandé s’il fallait faire une comédie romantique en tête-à-tête, avec une seule héroïne, ou bien une histoire avec plusieurs héroïnes. Comme j’avais, je crois, la capacité de dessiner et de distinguer différents types de personnages féminins, il m’a conseillé de choisir plutôt une forme avec plusieurs personnages. C’est ainsi que nous avons procédé.

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Quelles sont vos principales références et inspirations ?

Lorsque je crée un personnage, je pars souvent du cœur de son profil, de son attribut principal. Pour Himari, par exemple, c’est l’idée d’une lycéenne cheffe d’entreprise. Pour Kanna, c’est le fait qu’elle soit modèle photo et qu’elle aspire à devenir une personnalité du monde du spectacle. Pour Honoka, c’est une fille ordinaire, mais dont on se dit : « Ce serait bien qu’une fille comme elle existe. » Je développe souvent les personnages à partir de cet élément central.

Je m’inspire aussi parfois de personnalités réelles, ou de personnes que je trouve adorables. J’imagine alors librement quel type de fille elles pourraient être, et il me semble que certains de ces éléments finissent assez souvent par se retrouver dans mes personnages.

Comment équilibrez-vous le manga entre les passages comiques, romantiques et les moments plus sérieux ?

Ce sur quoi je m'applique le plus, c'est la narration et la dramaturgie, la capacité à écrire avec justesse les émotions de chaque personnage. Le drame est toujours présent, constamment travaillé, et il est pensé pour culminer au climax de l’histoire.

Mais la narration seule ne suffit pas à tenir le lecteur en haleine semaine après semaine : elle avance, mais elle ne crée pas cette montée de tension immédiate qui happe le lecteur. C'est là que la comédie, ou tout autre élément de surprise, devient indispensable. L'équilibre entre ces différentes dimensions, je le construis chapitre après chapitre, dans les dix-neuf pages que compte chaque épisode.

Dans un sens, je compare la conception d’un manga à un repas en plusieurs services. La comédie serait l’entrée. Le plat principal serait la dramaturgie, ou bien l’évolution des relations entre les personnages qui en découle. Et, à la fin, le dessert serait la chute, ou l’accroche qui fait se demander : « Que va-t-il se passer maintenant ? » C’est, je crois, ce type d’équilibre qui permet de réaliser un manga fluide et captivant.

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Vous travaillez cet équilibre au chapitre ou avec la vision du tome relié ?

Pour Hima-Ten!, j’ai construit l’histoire chapitre par chapitre. Même lorsqu’un événement s’étendait sur plusieurs épisodes, chaque chapitre devait être intéressant en lui-même. C’était un manga dans lequel chaque épisode avant tout doit fonctionner.

Contrairement aux mangas de combat ou aux mangas d’action, Hima-Ten! ne permet pas de mettre en scène des choses spectaculaires de manière évidente. Si chaque chapitre n’était pas soigneusement construit, le lecteur risquait de ne pas vraiment savoir ce qu’il venait de lire, ou de ne pas éprouver une satisfaction suffisante. C’est pour cette raison que j’ai nécessairement adopté cette manière de faire.

L'héroïne très riche et le héros homme de ménage constituent une inversion d'un trope classique du shôjo. Était-ce pour casser les codes ?

Je n’ai pas particulièrement cherché à créer un décalage. C’est plutôt parce qu’il s’agit d’un shônen manga. Dans un shôjo, l’héroïne est une fille, et le manga répond au désir de voir apparaître un garçon séduisant. Il est donc plus facile pour la lectrice de s’identifier à une fille ordinaire ; la jeune fille devient alors le personnage principal du côté de l’aide domestique. Dans un shônen, c’est souvent l’inverse, c’est le protagoniste masculin qui est la porte d’entrée dans l’histoire. Il était donc naturel que cette situation soit inversée.

Vous travaillez énormément les expressions des visages de vos personnages. Est-ce pour vous le principal vecteur de transmission des émotions ?

Ce que je m'impose, c'est de ne jamais répéter la même expression dans une même page. Lorsqu'il y a une double page, je veille à ce que les expressions évoluent constamment. C'est ce principe qui guide l'élaboration de mes storyboards. Si je constate qu'une expression reste identique d'une case à l'autre, c'est le signe que l'émotion est elle aussi figée et cela ne peut pas être intéressant. Je mets donc cette idée de côté et je recommence.

La question que je me pose chaque semaine est toujours la même : comment faire évoluer les émotions de chaque personnage de la manière la plus puissante possible ? Et c’est en effet le visage qui en est le reflet le plus direct.

Vous jouez énormément sur l'asymétrie, que ce soit en design ou en situation. Est-ce une démarche consciente ou intuitive ?

HIMATEN! © 2024 by Genki Ono/ SHUEISHA Inc.

Pour cette image précise, je ne suis pas certain d'avoir eu une intention aussi élaborée. Himari est une célébrité qui rentre chez elle dans un appartement peu rangé le masque s'imposait pour restituer cet état d'esprit. C'était simplement ça. Cela dit, sur le plan du design des personnages, oui, l'asymétrie est une réflexion consciente. Himari à sa décoration de cheveux du côté droit, Honoka porte son épingle à cheveux du côté gauche. À l'inverse, la coiffure de Kanna est plutôt symétrique. J'ai effectivement réfléchi à l'équilibre global entre les personnages au sein de l'œuvre. Aussi bien en termes de design que de personnalités.

Le manga vient de se terminer au Japon. Le chemin parcouru par vos héros est-il celui que vous aviez imaginé dès le départ ?

Dès l'origine, j'avais envisagé plusieurs fins possibles. Dans un sens, chaque personnage a finalement choisi sa propre issue.

Avez-vous déjà des projets pour la suite ?

Je compte commencer à y réfléchir avant la fin de l'année.

Pensez-vous que la romcom redevient un genre majeur et pérenne, y compris au sein du Shonen Jump ?

Je crois sincèrement que ce genre va continuer à exister au sein du magazine. Un éditeur m’a dit un jour que le genre de la comédie romantique avait évolué de manière « galápagos » (NDLR : le syndrome des Galapagos évoque une évolution de manière isolée par rapport au reste des espèces). J’ai trouvé que cette formule résumait très bien les choses : c’est un genre qui a évolué selon sa propre logique. Quant à savoir jusqu’où il pourra élargir cette évolution, cela dépendra du dialogue avec les lecteurs. Personnellement, je serais heureux qu’il puisse évoluer de manière plus vaste.

Dans un numéro du Jump, il y a une dizaine de titres, dont la grande majorité sont des mangas d'action avec des scènes de combat impressionnantes et les lecteurs les adorent. Mais il y a aussi, en parallèle, tout un lectorat qui aspire à des univers plus doux, plus bienveillants. La comédie romantique répond à ce besoin, et c'est pourquoi elle trouvera toujours sa place.

C’est difficile à formuler. Mais une comédie romantique, au fond, c’est un ensemble de mangas très différents réunis autour d’un seul genre : l’amour. Dans un manga de combat, les distinctions sont plus nettes : One Piece, par exemple, relève de l’univers des pirates ; Naruto, de celui des ninjas. Dans la comédie romantique, la base reste essentiellement la romance, et ce que l’on peut vraiment faire varier, c’est la manière de la présenter, son emballage. C’est peut-être pour cela que le genre ne peut qu’évoluer de façon propre.

ça y est la @japanexpo 2026 a commencé !



L'équipe Panini vous attend sur le stand F608 pour découvrir nos nouveautés manga et nombreux goodies, profiter des activités Hima-Ten et plonger dans l'univers de Spider-Man ! pic.twitter.com/BCqgAYc6Ti — Panini Manga France (@PaniniManga) July 9, 2026

Vous avez été jury pour un concours de jeunes auteurs. Quels sont les critères qui font qu'un manga est bon, selon vous ?

Il y a bien sûr de nombreux critères. Mais ce que je cherche avant tout, c'est un talent singulier, quelque chose de pointu, d'original, qui appartient en propre à l'auteur. Le manga sollicite de multiples compétences à la fois. Si, parmi elles, une qualité ressort avec force, d’une manière propre à son auteur, alors je l’évaluais favorablement.

Hima-Ten! Tome 02

Genki Ono nous l’a expliqué avec clarté, dans un magazine où l’action offre des pics de spectacle immédiats, de la dopamine à chaque page tournée… La comédie romantique doit s’imposer autrement : par la précision des émotions et la satisfaction de lecture en refermant chaque chapitre. Hima-Ten! répond à cette exigence en apportant une lecture feuilletonnante que ne renieraient pas les producteurs de dramas audio-visuels. Si la série vient de s’achever au Japon, sa saga ne fait que commencer en France où le premier tome vient d’être publié aux éditions Panini en ce mois de Juillet 2026. Gageons que le lectorat français saura accueillir avec chaleur cette comédie romantique où les personnages ont fini par imposer leur propre conclusion à l’auteur.

Merci à maître Genki Ono pour son temps, aux équipes de Panini Manga et Japan expo pour l’organisation de l’interview et à Shoko Takahashi pour son interprétariat.