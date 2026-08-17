Cannes 2026 : comment le Japon a reconquis le monde à coups de mangas, d'anime et d'humanisme

Cannes 2026, Japan Film Night : le Japon était à l'honneur, et il ne s'est pas contenté de sourire pour les photographes. Hirokazu Koreeda, réalisateur d'une précision presque chirurgicale, et Hiroyasu Matsuoka, président de Toho et directeur d'Unijapan, ont livré ce soir-là leurs visions respectives d'un cinéma japonais à la fois enraciné dans son histoire et résolument tourné vers le monde.

Il y a des soirs cannois où le cinéma se raconte mieux loin des salles, quand les smokings et robes de soirées effleurent le sable fin et que les conversations résonnent dans l'écho des bruits de la mer.

Le 14 mai 2026, sur la plage du Majestic, la Japan Film Night, organisé par UNIJAPAN, avait des airs de remerciement élégant adressé à toute une profession venue saluer le Japon, pays d’honneur du Festival de Cannes. Dans ce décor presque féérique, Hirokazu Koreeda et Hiroyasu Matsuoka ont accepté de partager - entre deux verres de saké - leurs vision d’un neuvième art qu’ils aiment avec passion.

Hirokazu Koreeda, évoque son dernier film, son rapport aux mangas, à Ultraman, et à ce qu'il reste d'humain dans un monde de plus en plus artificiel. Morceaux choisis :

Hirokazu Koreeda © Photo par Valentin Paquot

Avec Hako no naka no hitsuji, vous interrogez le spectateur sur la notion d’humanisme. Est-ce que l’essor de l’IA vous a inspiré ou inquiété à ce sujet ? Ou aviez vous déjà cette idée en tête, peut-être en pensant à Pinocchio et à d’autres figures du même ordre ?

Hirokazu Koreeda : Je ne pensais pas vraiment à cette idée, souvent représentée au cinéma, d’une dystopie dans laquelle l’intelligence artificielle dominerait l’humanité. Je n’avais pas non plus l’intention de dépeindre un tel monde. Ce que j’ai essayé de faire, c’est de chercher ce qui pourrait rester, en dernier lieu, de proprement humain, même dans l’hypothèse où l’intelligence artificielle continuerait à évoluer. C'est cette humanité résiduelle, irréductible, que j'ai tenté de sonder tout au long de la fabrication du film.

Vous demeurez malgré tout optimiste quant à l’avenir ?

Je ne sais pas si je pourrais dire que je suis optimiste. Mais si vous voyez ce film, vous constaterez que je l’ai aussi conçu comme une histoire de séparation entre parents et enfants, une histoire où les enfants se détachent de leurs parents, et où les parents eux-mêmes doivent apprendre à laisser partir leurs enfants.

n enfant finit normalement par dépasser ses parents et par s’éloigner d’eux. La question est alors de savoir si l'on perçoit ce dépassement comme quelque chose de positif, une forme d'accomplissement, ou comme un abandon douloureux

Cette ambivalence change profondément la façon dont on envisage l'existence. Je pense qu'il en va exactement de même lorsque l'intelligence artificielle dépassera l'humain : les interprétations seront multiples, et c'est précisément ce que j'ai voulu laisser ouvert.

Avec Look Back, vous signez une nouvelle adaptation de manga au cinéma. Qu’est ce qui vous attire dans ce médium ?

Ce qui me fascine, c'est qu'on parvient à percevoir du mouvement et de l'action dans des images parfaitement immobiles. C'est quelque chose que le cinéma ne fait pas tout à fait de la même manière, et que je trouve absolument remarquable.

Cérémonie du Kagami Biraki (ouverture du miroir) avec maître Koreeda © Photo par Valentin Paquot

Quel est le plus grand défi lorsque l’on adapte un manga ? Est-on prisonnier d’une forme de storyboard ?

Si l'on tente de construire ses cadres exactement comme les cases de la planche, cela ne fonctionne pas. Le format filmique et la case de manga partagent une parenté visuelle, certes, mais la planche possède ses propres rythmes, ses propres enchaînements. Au cinéma, le cadre conserve toujours la même forme. Dans le manga, au contraire, il existe toutes sortes de circulations à l’intérieur même de la page et entre les cases.

Le défi, et c'est là que réside tout l'intérêt, consiste précisément à ne pas calquer mécaniquement ce découpage, mais à en restituer la logique de flux, la dynamique interne, d'une manière qui soit propre au cinéma.

Vous aimez les drames humains et les mangas. Prévoyez vous un jour d’adapter un titre de Mitsuru Adachi ?

Non, non, ce n’est pas prévu (rires). J’aime énormément Mitsuru Adachi mais ses personnages sont d'une nature telle qu'il me semble impossible de les incarner avec de vrais acteurs. Son univers graphique et son toucher sont trop singuliers. Je préfère garder Mitsuru Adachi là où il est déjà parfait : dans l’univers de la lecture. Rien que pour lire, encore et encore.

© Photo par Valentin Paquot

Vous venez de retourner à vos premières amours en signant un documentaire sur Ultraman. Pourquoi cette licence vous tient-elle tant à cœur ?

On pourrait penser qu’il est difficile d’établir un lien entre mes films et Ultraman. Mais je suis né dans les années 1960, et tous les créateurs de cette génération sont passés par là. Ultraman est quelque chose qui a beaucoup plu aux gens de mon âge et qui nous a profondément marqués. En tant que personnage, j’aime beaucoup ce héros. Ce qui m’intéresse principalement, c’est cette interrogation autour de la création d’un héros japonais et de monstres eux aussi spécifiquement japonais. Pour ma part, j’étais plutôt du côté des monstres. Mais explorer les liens que notre génération entretient avec ces figures héroïques et monstrueuses, c'est quelque chose qui me touche et me fascine véritablement.

Hiroyasu Matsuoka lors du discours d'ouverture de la soirée © Photo par Valentin Paquot

Avec un verre de saké daiginjo à la main, Hiroyasu Matsuoka, lui, a parlé chiffres et rêves de distribution mondiale, avec la sérénité de quelqu'un qui sait exactement où il va. Retour sur un moment hors temps avec l’un des piliers du neuvième art nippon.

Monsieur Matsuoka, vous avez déclaré dans une interview accordée à votre alma mater, l’université Keio, que Toho était revenu à l’animation avec la même ambition que dans les années 1980, lorsque le studio avait produit l’adaptation en anime de Touch. Avec la mode actuelle des remakes, envisagez vous d’explorer à nouveau un manga de Mitsuru Adachi, et notamment Touch ?

Hiroyasu Matsuoka : C’est une excellente question. Il faudrait que j’en parle avec mes collègues. Je ne connais pas précisément l’état des relations avec l’auteur, donc il faudrait voir cela. À ma connaissance, ce n’est pas encore en cours. Nous verrons.

Vous avez également déclaré que My Hero Academia était l’anime qui avait permis une nouvelle explosion du genre, notamment aux États Unis. En Europe, nous avions déjà connu un boom de l’animation japonaise. Quels autres pays ont été ouverts grâce à My Hero Academia ?

Crunchyroll était déjà une plateforme anime importante à cette époque, et Funimation était également présent sur le marché américain. C'est avec My Hero Academia que j'ai vu pour la première fois ce que l'on pourrait appeler une guerre des enchères : un jour, telle société proposait un certain montant, le lendemain une autre surenchérissait. Je n'avais jamais assisté à cela auparavant. C'est ce phénomène-là qui a fondamentalement transformé le modèle économique de l'animation japonaise.

Cet anime a donc permis non seulement de rassembler de nouveaux fans, mais aussi de faire monter la valeur du marché ?

Tout à fait. My Hero Academia a permis non seulement cela a permis de conquérir de nouveaux publics, mais cela a profondément réévalué la valeur marchande des droits. Le modèle économique de l'animation japonaise a changé depuis My Hero Academia.

UNIJAPAN a gâté les participants à la Japan Film Night © Photo par Valentin Paquot

On sait qu’il existe actuellement une pénurie d’animateurs au Japon. Est ce que le boom de l’anime peut aider à y répondre ? Je sais également que Toho a élaboré un plan à l’horizon 2036. Ce plan prévoit-il des mesures pour former davantage d’animateurs ?

Nous faisons des efforts pour former davantage d'animateurs. Mais il y a dix ans environ, les conditions de travail dans les studios d'animation n'étaient vraiment pas satisfaisantes. Aujourd'hui, grâce au boom de l'anime, certaines structures connaissent une réussite exceptionnelle et sont en mesure d'offrir de très bonnes conditions à leurs équipes. C'est une pyramide : le sommet va bien, mais la base reste très fragile. Si vous obtenez un poste dans un grand studio, vous vous en sortez bien. Mais travailler dans le bas de la chaîne de l'industrie de l'animation reste difficile. Il faut inverser cette pyramide. C'est précisément sur ce chantier que travaille actuellement le gouvernement japonais.

C’est ce que vous vouliez dire lorsque vous évoquez le passage d’une élite unique à de nombreuses élites ?

Oui, exactement.

Avec le film Chainsaw Man : L’Arc de Reze, dont vous êtes producteur, vous avez connu un immense succès et battu de nombreux records pour un anime. Vous y attendiez-vous ?

Nous anticipions un succès plus que convenable, mais pas à cette échelle-là.

L’œuvre est assez brutale et, même si elle a été diffusée à la télévision, son accès restait assez limité. Donc non, nous n'espérions pas un tel résultat. Cela a dépassé toutes nos attentes. Quant au plafond de verre, je pense que nous sommes encore en phase d'expansion. Les États-Unis continuent de croître.

Lorsque l’on établit des prévisions, on se dit généralement : le marché a telle taille, l’année prochaine nous ajouterons 5 ou 10 % de croissance. Où pensez-vous que le marché de l’anime en est à l’échelle mondiale ?

Je pense que nous sommes encore en phase d’expansion. Les États-Unis continuent de croître. En Europe, l’anime est déjà en quelque sorte arrivé à maturité dans plusieurs territoires, notamment en France. Mais je pense que nous avons encore la possibilité d’accélérer notre activité.

Crunchyroll se développe fortement en Inde, qu’ils considèrent comme le prochain grand marché. Partagez vous cette analyse ? Travaillez vous avec eux pour proposer davantage de contenus ?

Nous travaillons avec des entreprises indiennes en Inde. Et grâce à Crunchyroll, l’Inde devient un territoire important. Ce qui nous pose un véritable problème, c’est le merchandising. Nous pouvons trouver une plateforme pour diffuser nos animations. Mais si nous voulons vendre des produits dérivés liés à nos licences, c’est très difficile. Le marché illégal en Inde est encore endémique et impact directement toute vélléité d’expension. Nous devons craquer ce problème afin que l’Inde devienne un réel marché 360.

© Photo par Valentin Paquot

Si l’on parle de l’Inde et de Toho, votre catalogue comporte aussi des choses remarquables, notamment vos comédies musicales. L’adaptation du Voyage de Chihiro était extraordinaire, et le musical Spy x Family à Tokyo est une réussite impressionnante. Avez vous l’intention de les distribuer à l’étranger, au moins sur des plateformes de SVOD ?

Le Voyage de Chihiro est un cas très particulier : nous souhaitons vraiment exporter la version originale japonaise à l'international. Pour Spy x Family, la logique serait différente : il s'agirait plutôt de céder les droits à des producteurs locaux qui feraient appel à leurs propres talents pour monter le spectacle. C'est une piste que nous envisageons sérieusement.

Avec Shin Godzilla, vous avez montré au monde entier, et peut être même à Hollywood, comment réaliser un grand film Godzilla audacieux et réussi. Avec des cinéastes comme Guillermo del Toro, qui aiment énormément les kaiju, peut on imaginer un nouveau Godzilla hollywoodien dans un futur proche ?

Bien sûr, le Godzilla hollywoodien, ou la version anglophone de Godzilla, existe déjà dans le cadre des droits que nous avons cédés à Legendary, le producteur américain. Ils produisent donc la version en langue anglaise de Godzilla. De notre côté, nous produisons la version en langue japonaise. Quant à savoir si Guillermo del Toro, ou un réalisateur de ce type, pourrait un jour mettre en scène une version japonaise de Godzilla, cela reste à voir.

L'ambassadeur du Japon en France, Hideo Suzuki (à gauche) trinque au succès du cinéma japonais © Photo par Valentin Paquot

De plus en plus de personnalités célèbres, comme The Weeknd ou Michael B. Jordan, se déclarent fans d’anime. Toho n’est pas seulement producteur, mais aussi distributeur. Est ce que cela vous facilite la tâche, en tant que distributeur, de voir de telles figures afficher publiquement leur passion pour l’animation japonaise ?

Nous avons un distributeur d’animation aux États Unis. Nous avons également acquis une société appelée Anime Limited en Europe. Nous espérons donc pouvoir distribuer nous mêmes nos films sur le marché des salles. C’est notre projet.

Si l’anime a un plafond de verre, il est manifestement planqué quelque part entre une transformation de super héros, un démon tronçonneuse et un kaiju de mauvaise humeur. Autrement dit, les fans d’hier peuvent dormir tranquilles : ceux de demain arrivent, et ils auront probablement déjà leur figurine, leur hoodie et leur abonnement streaming avant même d’avoir appris à prononcer correctement « sakuga » ou « Kamehameha».