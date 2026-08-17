"Je ne savais pas si j'irais au-delà du tome trois" : Aiya Kyu, mangaka de The Rising of the Shield Hero, lève le voile sur douze ans d'adaptation

La mangaka Aiya Kyu, ancienne assistante de la légendaire Hiromu Arakawa, consacre depuis douze ans sa plume à l'adaptation du light novel de fantasy The Rising of the Shield Hero. Rencontrée à Japan Expo, elle revient sur l'art délicat de l'adaptation : décider de ce que l'on coupe ou ajoute...

Quand Aiya Kyu a découvert le light novel The Rising of the Shield Hero, elle ne s'attendait pas à y consacrer douze ans de sa vie. Son éditeur lui avait promis de publier au moins trois tomes… Elle en est aujourd'hui au trentième (au Japon). Entre-temps, l'œuvre de Yusagi Aneko est devenue un phénomène mondial : anime, manga, spin-offs…

C’est dans les salons de Japan Expo, sous l'œil bienveillant de son éditeur en France - Doki-Doki - que la mangaka nous a parlé de son rapport à l'image, au texte, et à ce héros si singulier qui se bat avec un bouclier.

Quelle est l’étincelle à l’origine de votre carrière de mangaka ?

Aiya Kyu : À vrai dire, il n’y a pas eu de déclic particulier. Depuis aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé dessiner. J'ai progressivement nourri le rêve de pouvoir vivre du dessin. C’est ainsi que l’envie de devenir mangaka s’est imposée à moi.

Vous avez été assistante d’Hiromu Arakawa. Qu’avez-vous appris à ses côtés que vous utilisez dans votre quotidien de mangaka ?

Il m’est difficile de désigner une seule chose, tant cette expérience, dans son ensemble, a été précieuse. J’ai été son assistante à une époque où le travail se faisait encore en analogique. J’ai beaucoup appris sur la manière de répartir les tâches pour mener une planche jusqu’à son achèvement. Mais si je devais en retenir un, ce serait la capacité à identifier ce qui, dans un récit, mérite d'être mis en lumière.

Code Age, Persona 4, The Rising of the Shield Hero… Vous avez réalisé plusieurs adaptations de licence en manga. Quels sont les principaux défis quand on adapte une œuvre préexistante ?

Dans un light novel, une part importante du texte est consacrée à décrire l'univers, les paysages, l'atmosphère du monde. Si l'on transpose ces passages tels quels en manga, on se retrouve avec des planches envahies de dialogues et de texte, ce qui nuit profondément à la lecture. Le vrai défi, c'est donc de trouver comment faire dire à une seule image ce que plusieurs pages de prose s'évertuent à expliquer. C'est là, selon moi, la difficulté la plus fondamentale de l'exercice de l'adaptation.

Quelle partie de l’adaptation préférez-vous ?

La phase de storyboard est, de loin, la plus éprouvante et la moins intéressante. Mais une fois qu'elle est derrière moi, je peux enfin me consacrer à ce que j'aime profondément : dessiner.

Et dans le dessin, ce que je chéris par-dessus tout, c'est rendre les expressions des personnages.

© Aiya Kyu, Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION

Toutes les expressions ? Ou préférez-vous par exemple dessiner des sourires, alors que Naofumi est souvent renfrogné ?

J’aime, de manière générale, dessiner les moments où les émotions se manifestent fortement. Mais il est vrai que j’aime beaucoup dessiner Naofumi lorsqu’il est en colère, ou lorsqu’il lance une remarque un peu ironique. Ce sont des expressions que je trouve très amusantes à dessiner.

Comment arrivez-vous à exprimer votre style dans un imaginaire et un character design déjà établis par des tiers ?

Minami Seira, qui a conçu les personnages du light novel, a elle-même déjà dessiné des mangas. Je pense donc qu’elle comprend très bien la nécessité d’avoir des dessins qui puissent fonctionner dans ce médium. Elle m'a dit, en substance : « à partir du moment où tu respectes les bases du character design, tu peux faire ce que tu veux».

Et c'est précisément dans les expressions des personnages que je peux le plus affirmer ma patte, puisque les illustrations d'un light novel sont, par nature, relativement statiques et neutres sur le plan émotionnel. C'est dans les situations de mouvement, également, que je peux vraiment me permettre quelque chose qui m'appartient.

Vous avez été contactée par le département éditorial de Comic Flapper pour travailler à cette adaptation. Aviez-vous déjà lu le light novel ? Racontez-nous vos premières impressions à la lecture de ce dernier.

Avant de participer à la sélection pour cette adaptation, je n’avais jamais lu le light novel. Je l’ai découvert au moment où je me suis présentée. Ce qui m’a frappée, c’est le début de l’histoire : un personnage rejeté et persécuté par tous, qui va ensuite se relever. Les échanges avec Raphtalia m’ont également semblé très faciles à saisir sur le plan narratif.

J’ai senti que le flux émotionnel du début était très clair, très facile à appréhender. Pour moi, cela rendait le storyboard assez naturel à concevoir. J’ai eu le sentiment que cette œuvre pouvait devenir un manga intéressant.

© Aiya Kyu, Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION

Quelle a été la première scène que vous avez visualisée ou eu envie de dessiner ?

C'est la scène d’ouverture elle-même. L'arrivée de Naofumi, et le moment où il est accusé, jeté à la vindicte de tous… C'est l'image qui s'est imposée à moi en premier, et c'est celle que j'ai su immédiatement devoir mettre en tête de l'adaptation. Cette scène d'introduction, avec ce qu'elle charrie émotionnellement, était une évidence immédiate pour moi.

Quand on adapte un light novel en manga, on doit convertir en dessin un texte parfois très verbeux, riche en dialogues. Comment avez-vous choisi quelles scènes montrer et quels dialogues mettre de côté ?

Ce qui guide mes choix avant tout, c'est le tempo. Un manga a un rythme propre, et tout ce qui risque de le briser, toute digression qui ralentit la narration sans l'enrichir vraiment, a tendance à être sacrifiée.

Cela m'arrive d'en éprouver des regrets, parfois bien après la publication, en me disant que telle ou telle scène du light novel aurait mérité d'être dessinée.

D’ailleurs dans The Rising of the Shield Hero, les digressions ne sont pas anodines, elles ont souvent une saveur particulière. Alors quand elles me manquent trop, je les transforme en yonkoma (NDLR strips en quatre cases), ou je cherche une occasion de les réintégrer ailleurs. C’est un choix cornélien à chaque chapitre.

© Aiya Kyu, Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION

Il faut aussi parfois ajouter des scènes visuelles absentes du roman. Comment choisissez-vous quoi ajouter ?

Effectivement, il m'arrive d'inventer des séquences originales, propres au manga, pour assurer des transitions entre deux moments du récit. Lorsque le passage d'une scène à une autre manque de fluidité, lorsque le lien entre les deux points narratifs me semble trop abrupt, j'introduis une scène de ma conception pour créer une continuité naturelle.

Le light novel d'Aneko Yusagi regorge de retournements de situation et d'éléments de foreshadowing. Discutez-vous avec elle en amont de votre travail ?

Je lui soumets systématiquement mon storyboard pour validation. Si quelque chose lui pose problème, elle me le signale et je procède aux ajustements nécessaires. En revanche, elle ne m'impose que très rarement des éléments dont elle exigerait la présence absolue. La marge de manœuvre qu'elle me laisse est assez large. Et jusqu'à présent, elle ne m'a jamais signalé l'omission d'un élément véritablement indispensable au sens de la narration future.

Les scènes de combat dans Shield Hero posent un défi particulier pour un héros du bouclier, un personnage dont l’arme est défensive. Comment rendez-vous les confrontations de Naofumi dynamiques et visuellement excitantes, alors que son rôle est structurellement celui de celui qui encaisse ?

Il y a effectivement des moments où cela se révèle difficile. Mais, fondamentalement, Naofumi a pour rôle de soutenir les compagnons qui combattent autour de lui, à commencer par Raphtalia. Je fais donc en sorte qu’il prenne constamment le leadership, qu’il occupe une position proche de celle d’un centre de commandement. Et c'est dans ce rôle que je parviens à lui donner du relief et à le faire exister visuellement dans les séquences d'action.

© Aiya Kyu, Aneko Yusagi 2014 / KADOKAWA CORPORATION

Les premiers monstres que tue Raphtalia sont mignons, ils ont presque un côté Dragon Quest. Pourquoi ce choix ?

Je me suis appuyée sur les character designs que m'avait fournis Minami Seira. Et finalement, c'est une logique narrative très cohérente : au début de l'histoire, Raphtalia n'est pas encore une combattante aguerrie. Elle ne pouvait pas affronter des créatures puissantes. Des monstres petits et mignons, c'est à la fois ce qui correspond à son niveau de départ et ce qui rend cette progression visuelle et lisible. C'est une gradation que l'on retrouve d'ailleurs naturellement dans les jeux vidéo, dont Dragon Quest.

Cela fait maintenant douze ans que vous publiez The Rising of the Shield Hero chez Kadokawa. Vous attendiez-vous au début à signer pour une série aussi longue ?

Non, absolument pas. Lorsque j'ai commencé l'adaptation, on m'avait garanti trois tomes. Seulement trois. Je me suis donc organisée en conséquence : j'ai volontairement accéléré le rythme narratif, mis de côté les détails, pour que l'histoire tienne dans ce cadre restreint.

Et puis, quand un quatrième tome est devenu possible, j'ai failli fêter ça comme un cap extraordinaire. Aujourd'hui, nous en sommes au trentième volume, et je suis en train de travailler sur le trente et unième. Je suis profondément reconnaissante au public qui continue de suivre l'œuvre avec autant de fidélité.

Plus de douze millions de volumes vendus, c'est quelque chose qui me dépasse encore…

"Raphtalia par Aiya Kyu"

Si vous fermez les yeux et que vous repensez à ces douze années, que ce soit dans le manga ou dans les rencontres autour de ce titre, quel est le premier bon souvenir qui vous vient en tête ?

Il est très difficile d’en choisir un seul. Mais je dirais que le moment où l’œuvre a été adaptée en anime a été particulièrement marquant.

Des lecteurs qui n'avaient jamais ouvert le manga ont découvert l'univers par le biais de l'anime, puis sont venus vers moi, vers mon travail. Et puis, en regardant certains épisodes, j'ai eu la joie de reconnaître des scènes qui n'étaient pas dans le light novel mais qui figuraient dans mon manga, des scènes que l'équipe de l'anime a choisi d'intégrer et de considérer comme canoniques. C'était une immense satisfaction.

Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à entendre la voix de mes lecteurs, notamment sur les réseaux sociaux. Avant l'anime, je travaillais dans une forme de silence. Après, j'ai senti que la série vivait au-delà de moi, et cela m'a rendue très heureuse.

Douze ans de publication ininterrompue, trente volumes, plus de 5 400 planches dessinées, douze millions d'exemplaires vendus… Les chiffres du manga The Rising of the Shield Hero donnent le tournis.

Et pourtant, ce dont Aiya Kyu se souvient avec le plus d'émotion, ce n'est pas un chiffre. C'est le moment où elle a reconnu, dans certains épisodes de l'anime, des scènes qu'elle avait inventées… Des cases absentes du Light Novel originel d'Aneko Yusagi, mais que son dessin a rendues assez vraies pour être considérées comme canoniques. Être une adaptatrice, c'est travailler dans l'ombre d'une œuvre. Mais parfois, l'ombre et la lumière finissent par se confondre et l’adaptation prend la lumière.

C’est indéniablement le cas pour le manga The Rising of the Shield Hero, au succès mérité, si vous n’avez pas encore commencé à suivre les aventures de Naofumi, Raphtalia et de leurs compagnons d’armes, n’attendez plus et foncez chez votre libraire. L’éditeur prévoit une édition collector du premier tome pour le 4 Novembre.

The Rising of the Shield Hero

Si vous êtes déjà fans de l'œuvre, rendez-vous le 4 Novembre pour la sortie du 29e volume en France.

Merci à Aiya Kyu de nous avoir accordé son temps, merci aux équipes de Kadokawa, Japan Expo et Doki Doki d’avoir permis à cet entretien d’avoir lieu. Et merci à Ryoko Akiyama pour l’interprétariat.