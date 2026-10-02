Shihei Lin : "MIXGREEN doit devenir le lieu où naîtront les grands mangakas de demain"

Il accompagnait certains des mangas les plus populaires de ces dix dernières années. Puis, au faîte d'une carrière que tout le monde lui enviait chez Shueisha, il a repris sa liberté. Le tantô derrière Chainsaw Man, Spy x Family et Dandadan revient pour L'Internaute sur la création de MIXGREEN, sa nouvelle maison d'édition indépendante, et répond sans détour aux dizaines de rumeurs qui ont enflammé la communauté depuis plusieurs mois. Un entretien sans filtre sur l'industrie, la création et l'av

Il est peu d'éditeurs dont le nom est prononcé avec autant de révérence dans l'univers du manga. Shihei Lin, tantô d'exception formé au sein de la légendaire Shueisha, a supervisé trois des titres les plus marquants de la décennie : Chainsaw Man, la saga viscérale et poétique de Tatsuki Fujimoto qui a redéfini les codes du shōnen contemporain ; Spy x Family, le chef-d'œuvre familial de Tatsuya Endo, traduit dans le monde entier et adapté en anime à succès ; et Dandadan, le délire cosmique et sentimental de Yukinobu Tatsu, dont le chemin vers la publication semé d'embûches dit tout ce qu'un seul éditeur peut changer dans la trajectoire d'un auteur. Quatre séries restent aujourd'hui sous sa responsabilité éditoriale au sein de Jump+ : Spy x Family, Dandadan, Witchriv et Centuria, autant de preuves vivantes d'une vision éditoriale au firmament de l'industrie contemporaine.

Pourtant, à l'heure où sa trajectoire chez Shueisha aurait pu le propulser vers les sommets d'une hiérarchie managériale aussi prestigieuse qu'éloignée du terrain, Shihei Lin a choisi une autre voie. Radicale. Plutôt que de troquer sa passion créatrice pour un rôle plus managérial, éloigné des auteurs et de leurs histoires, il a fondé MIXGREEN : non pas un simple statut d'éditeur freelance, mais une véritable société d'édition indépendante, conçue comme un sanctuaire pour la création libre, un lieu de curation et de découverte d’auteurs. Le vert, couleur de l’espoir, s’allie à l’image de la main verte de l’éditeur, qui compte bien – avec l’aide de son équipe – faire germer les graines du talent des mangakas de demain.

Des dizaines de rumeurs circulent depuis son départ de la Shueisha. C’est à Tokyo, dans les locaux de sa jeune société, que Shihei Lin nous a accordé une interview exclusive pour tout expliquer et nous partager sa vision du marché du manga, plus globalisé que jamais.

Shihei Lin, devant une étagère rempli de licence qu'il supervise © Valentin Paquot

Vous avez quitté Shueisha en 2022 pour devenir indépendant. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Shihei Lin : La raison est très simple : suite à mes résultats, on m’a imposé des promotions successives, mais lorsque l’on monte dans la hiérarchie, on ne peut plus exercer le métier d’éditeur de terrain (tantô) de la même manière. J’ai quitté l’entreprise un peu plus d’un an après avoir accédé au poste de rédacteur en chef adjoint.

J’aime particulièrement le travail d’éditeur parce qu’il consiste à rester auprès des auteurs, à parler avec eux des histoires qu’ils inventent et des personnages qu’ils construisent. Je ne voulais pas m’éloigner de cette dimension-là.

En fondant MIXGREEN, on a l’impression que vous allez au-delà d’un simple rôle d’éditeur freelance ?

Shikishi de Dandadan réalisé par Yukinobu Tatsu pour la Jump Festa © Valentin Paquot

Au départ, MIXGREEN est né de la volonté de continuer à suivre personnellement les œuvres dont j’étais chargé, par exemple Spy x Family, Dandadan et Chainsaw Man. Dans une grande entreprise, il aurait été difficile de poursuivre cet accompagnement sous cette forme. C’est le point de départ de cette aventure.

Une fois la société créée, il est devenu possible de faire davantage de choses : bénéficier de la rapidité d’une petite organisation, mais aussi réexaminer certaines règles qui existent dans les grands groupes du fait même de leur taille. Nous pouvons les repenser par nous-mêmes. Cette liberté s’accompagne, bien entendu, d’une responsabilité plus grande.

Internet s’est emballé depuis l’annonce de MIXGREEN. Allez-vous publier vos propres mangas ? Comment définissez-vous le projet ?

Nous avons bien l’intention de devenir éditeur. Nous allons créer notre propre application de mangas, développer de nombreuses œuvres nouvelles et former avec soin de jeunes auteurs. Mon souhait très simple est que MIXGREEN devienne, au cours des dix ou vingt prochaines années, un endroit où naissent de bonnes œuvres et de bons auteurs. Pour moi, MIXGREEN doit devenir le lieu où naîtront les grands mangakas de demain

Je ne réfléchis pas en termes de rivalité avec Shueisha. Je ne me demande pas d’abord si nous devons devenir très grands. Nous voulons surtout devenir une société capable de faire un bon travail pour les auteurs qui font le choix de créer leurs œuvres avec nous.

Vous évoquez l’accompagnement des auteurs. Quel rapport contractuel et créatif MIXGREEN souhaite-t-elle leur proposer ?

Shikishi de Spy × Family réalisé par Tatsuya Endo pour la Jump Festa © Valentin Paquot

Lorsqu’une œuvre est créée ensemble, nous la faisons grandir ensemble. Ensuite, nous assurons le suivi et la supervision de ce qui se crée autour de son univers : les adaptations animées, les produits dérivés et les autres formes d’exploitation.

Après les succès de Chainsaw Man, Spy x Family et Dandadan, ressentez-vous une pression particulière pour les prochains lancements ?

Je ne parlerais pas de pression, mais de responsabilité. J’ai la chance de recevoir un soutien très fort de nombreux auteurs, qu’il s’agisse des créateurs de Spy x Family, de Chainsaw Man ou d’autres œuvres. En retour, je ressens une responsabilité envers eux et envers toutes les personnes qui me font confiance.

Quel regard portez-vous sur le système éditorial japonais ?

Je crois que l’industrie est globalement en bonne santé. Les ventes mondiales progressent. Au Japon, toutefois, la baisse démographique fera probablement reculer, à terme, le lectorat et in fine les ventes de manga. La croissance internationale demeure, elle, forte.

Nous traversons une période de transformation. Il ne s’agit pas de jeter tout ce qui a été construit jusqu’ici, mais de conserver ce qui compte tout en réfléchissant plus soigneusement à la manière de rendre les œuvres accessibles à des lecteurs du monde entier. Beaucoup d’acteurs s’y sont déjà attelés, mais nous sommes désormais à un stade où cette réflexion doit être conduite avec davantage de précision.

MIXGREEN s'intéresse-t-elle aussi à des auteurs étrangers ?

Oui. Nous avons reçu des propositions d’auteurs étrangers et tenu des discussions avec certains d’entre eux. Mais les barrières de la langue et de la culture empêchaient souvent de mener de véritables échanges éditoriaux.

Depuis l’an dernier, et davantage encore cette année, les outils de traduction par intelligence artificielle sont devenus suffisamment utiles pour faire baisser le premier obstacle : celui de la lecture. Les auteurs nous envoient des œuvres traduites par IA et il est plus facile de les lire. Mais ce n’est que la première étape. Le véritable défi est la réunion de travail au cours de laquelle on construit une histoire ensemble.

Je pense que la traduction simultanée par IA gagnera en fiabilité dès cette année ou l’année prochaine, ce qui facilitera les discussions. Mais restera ensuite la barrière culturelle. Comment créer à plusieurs, entre des pays différents, en franchissant cet écart ? Des studios hollywoodiens et des entreprises internationales l’ont déjà fait en réalisant des films ou des œuvres d’animation avec des équipes de nationalités diverses. Illumination, une société française, a par exemple réalisé Super Mario avec Nintendo.

J’ai le sentiment que le manga pourra lui aussi devenir, dans les cinq prochaines années, un art que l’on crée ensemble au-delà des langues et des cultures. J’en ai très envie. Pour l’instant, nous attendons surtout l’évolution des technologies.

L’IA pourrait-elle donc remplacer les traducteurs ?

Je pense au contraire que les traducteurs professionnels survivront nécessairement. La nuance reste difficile à traduire, et c’est justement là que se loge une partie de l’intérêt narratif. L’IA ne doit rester qu’un outil initial, mais n’est pas une finalité.

Lorsque vous rencontrez un nouvel auteur, comment se déroule ce premier entretien ?

Shikishi de Chainsaw Man réalisé par Tatsuki Fujimoto pour la Jump Festa © Valentin Paquot

Tout dépend de la manière dont nous nous rencontrons et de l’œuvre que j’ai lue en amont. Si j’ai trouvé le travail intéressant, je commence par lui communiquer simplement mon impression. Ensuite, je lui demande pourquoi il a voulu écrire cette œuvre, ce qu’il souhaitait y exprimer : nous parlons de sa motivation.

Si l’œuvre ne m’a pas convaincu, je demande plutôt selon quel processus elle a été réalisée. Ce n’est pas une démarche négative. Je cherche à comprendre le cheminement qui a mené au résultat, afin de pouvoir, si besoin, proposer le conseil le plus approprié pour corriger ou améliorer le projet.

Avant Dandadan, Yukinobu Tatsu a essuyé plusieurs refus, notamment à l’époque de Jump SQ. Un parcours de maturation aussi long est-il encore possible ? Les grands éditeurs prennent-ils moins de risques ? Est-ce aussi à cela que MIXGREEN veut répondre ?

Ce n’est pas tant une affaire de grande entreprise que de composition d’une rédaction. Les œuvres qui peuvent être lancées dépendent des personnes qui portent le jugement éditorial au sein de chaque département.

Tatsu avait subi de nombreux refus lorsqu’il était à Jump SQ., qui est un magazine mensuel. Il existait alors, à tout le moins, une divergence entre la politique éditoriale de cette équipe et ma propre vision. Lorsque nous avons ensuite travaillé à Jump+, je n’ai pas ressenti une incompatibilité comparable.

Mais, d’expérience, on ne sait jamais combien de temps une même équipe pourra construire un média. Depuis que j’ai créé ma société, je ne veux pas adopter une façon de juger qui me déplaît. Ce n’est pas une question d’imposer mon esthétique personnelle. Il faut avoir le courage d’accepter les choses nouvelles.

Je suis peut-être le dirigeant, mais même si je trouve personnellement un projet ennuyeux ou si je ne le comprends pas, je veux tenter l’expérience lorsqu’une discussion avec des collaborateurs plus jeunes fait apparaître qu’il mérite d’être essayé. J’essaie, à partir de mon expérience, de ne pas reproduire ce que j’ai vécu comme une manière insatisfaisante de décider.

Cela signifie-t-il que MIXGREEN publiera autre chose que du shōnen : du shôjo, du seinen, du josei ou des œuvres pour adultes ?

Quand je travaillais à Jump SQ., j’ai eu l’occasion de m’occuper d’œuvres davantage proches du seinen et du shôjo. J’ai toujours eu le goût de l’ouverture. Chez MIXGREEN, nous voulons aller au-delà du seul shônen et envisager un spectre de lecture plus large.

La frontière entre les œuvres destinées aux mineurs et celles réservées aux adultes demeure, naturellement, importante. Les œuvres pour adultes laissent aux auteurs une plus grande liberté d’expression, tout en imposant certaines précautions. Mais notre ambition est de ne pas nous limiter à une seule cible éditoriale.

Le passage au numérique efface-t-il les catégories héritées des magazines de prépublication ? Le lecteur ne vient-il pas désormais chercher une œuvre plutôt qu’une étiquette shônen, shôjo ou seinen ?

Jump SQ. était un magazine et les catégories étaient évidemment liées à ce cadre. Pourtant, lorsque j’y travaillais, je n’avais pas vraiment le sentiment de faire uniquement un magazine shônen.

J’ai un frère aîné et une sœur aînée ; enfant, je lisais du shôjo, du shônen, du seinen, ainsi que les magazines Morning et Afternoon, avec beaucoup de plaisir. Aujourd’hui encore, j’apprécie particulièrement Afternoon, parce qu’on peut y trouver des sensibilités très différentes. Je ne le considère pas comme un magazine enfermé dans un genre particulier, mais comme un magazine destiné aux amoureux du manga.

C’est ainsi que nous souhaitons penser MIXGREEN. Nous en discutons souvent au sein de l’équipe : la cible éditoriale importe moins que le fait de savoir si l’œuvre est intéressante et si elle procure au lecteur une émotion ou un plaisir. C’est cela, notre critère central.

Le numérique permet-il aussi de rompre avec l’obligation de publier chaque semaine ? Peut-on imaginer des rythmes plus souples – toutes les deux semaines, tous les dix jours, sans date fixe – et des formats de pagination variables ?

C’est techniquement possible. Spy x Family est publié toutes les deux semaines depuis le début.

Mais Internet nous oblige aussi à vivre au rythme très rapide du monde contemporain. Nous sommes en concurrence pour le temps d’écran avec les vidéos courtes, TikTok et l’abondance des divertissements. Une série hebdomadaire attire plus facilement les lecteurs ; une publication mensuelle sur le Web rend leur conquête plus difficile.

C’est pourquoi j’estime qu’une cadence hebdomadaire ou bimensuelle est probablement nécessaire, dans l’environnement numérique, pour publier et maintenir un contenu auprès de son public. Créer ce rendez-vous qui fidélise le lectorat.

Dans le système du Shônen Jump, une œuvre doit très vite convaincre. MIXGREEN offrira-t-elle davantage de temps aux séries qui démarrent lentement, notamment celles qui construisent patiemment leur univers ?

Notre média n’a pas encore débuté : nous ne savons pas encore exactement où devra se situer le jugement, ni quel public il attirera. Il serait donc malhonnête de prétendre que tout est déjà décidé.

Je continue pourtant de considérer qu’un arrêt de série bien pensé est un bon système. Laisser un auteur dessiner longtemps une œuvre qui ne se vend pas et n’atteint pas ses lecteurs est malheureux pour l’auteur comme pour le public. Il faut nécessairement définir une règle permettant d’arrêter une œuvre.

Dans le cas du Weekly Shônen Jump, le système consiste à juger après trois chapitres, avec une série qui peut s’achever au minimum après dix chapitres. Cela paraît parfois cruel, mais cela donne aussi à l’auteur la possibilité d’essayer autre chose. La durée pendant laquelle un mangaka peut dessiner sans dégrader sa santé est sans doute d’environ trente ans. Lui faire consacrer deux, trois ou quatre ans à une œuvre qui ne trouve pas son public n’est pas nécessairement la bonne chose à faire.

Nous devrons donc trouver des chiffres et des règles auxquels les auteurs comme nous-mêmes pouvons adhérer. Nous voulons éviter de demander à un auteur de poursuivre indéfiniment une œuvre qui ne fonctionne pas. Mais la difficulté consiste à identifier les bons indicateurs : tous les médias cherchent encore le cycle d’arrêt le plus adapté à leur propre modèle.

Jump+ a lui-même longtemps cherché. Durant les premières années, les arrêts de séries ne se faisaient pas toujours facilement, notamment parce qu’il n’y avait pas encore assez d’œuvres dans le catalogue. Notre média connaîtra probablement une situation comparable : au lancement, il ne sera pas simple d’interrompre les titres les uns après les autres, car nous devons assurer une offre de lecture conséquente.

Mais lorsque le nombre de séries aura augmenté, si nous prenons réellement les auteurs au sérieux, nous devrons savoir conclure une œuvre lorsqu’il le faut et l’expliquer : « Elle s’arrête pour ces raisons chiffrées. » Je préfère que cette décision ne soit pas émotionnelle. Elle ne doit pas dépendre uniquement de l’avis d’un rédacteur en chef disant : « Je ne trouve pas cette œuvre intéressante. » Il me paraît plus sain de constater que l’œuvre n’a pas rencontré le soutien du public.

Comment comptez-vous mesurer ce soutien ? Quels indicateurs suivrez-vous : pages vues, temps de lecture, lecture complète, réactions, commentaires ?

Nous pensons nous appuyer principalement sur trois éléments : le nombre de pages lues ; le nombre de lecteurs qui vont jusqu’au bout d’une série ; et, enfin, les réactions positives, sous la forme d’un « pouce ». Nous ne comptons pas nous attarder excessivement sur les commentaires.

Vous avez évoqué les difficultés de Jump+ à son lancement, lorsqu’il manquait de titres et de one-shots. Avec combien de séries MIXGREEN démarrera-t-elle ? Et quel volume de one-shots visez-vous ?

Nous prévoyons de démarrer avec une dizaine de séries et d’atteindre environ une vingtaine de séries à la fin de la première année. Pour les one-shots, nous visons entre quarante et cinquante œuvres par an.

Les grands auteurs que vous accompagnez déjà, comme Tatsuya Endo ou Yukinobu Tatsu, participeront-ils au lancement par des one-shots ou des projets particuliers ?

Tatsuya Endo préside actuellement le jury de notre premier concours de manga.

De mon côté, je conserve aujourd’hui quatre séries en cours dans Jump+ : Spy x Family, Dandadan, Witchcriv et Centuria. Ces séries restent publiées sur Jump+..

En revanche, notre société prendra en charge la supervision et la production de leurs exploitations secondaires, telles que les adaptations animées et les produits dérivés. C’est un dispositif un peu particulier.

Quant à la possibilité que ces auteurs dessinent des one-shots ou réalisent quelque chose pour MIXGREEN, l’envie existe. Mais leur série en cours reste absolument prioritaire. S’ils disposent d’un peu de temps et d’une marge de travail, il est possible qu’ils fassent quelque chose ; ce n’est toutefois pas prévu à ce stade.

Avez-vous aussi approché des auteurs dont les précédentes séries se sont achevées, notamment ceux qui pourraient chercher un nouveau départ ?

Je ne peux pas dire quels auteurs travailleront avec nous, ni à quel moment. Mais j’ai déjà parlé à plusieurs créateurs avec lesquels j’ai des liens en leur disant : « Nous allons relever ce défi ; pouvons-nous imaginer quelque chose ensemble ? »

Quand l’application MIXGREEN sera-t-elle lancée ? Sera-t-elle disponible seulement en japonais ? Quel sera son modèle économique : gratuité, location, abonnement ?

La date de lancement n'est pas encore confirmée. Néanmoins, je peux vous dire que l’application sera d’abord proposée en japonais et pensée pour le public japonais. En parallèle, nous sommes en train de conclure un accord avec un partenaire présent dans le monde entier, capable de vendre les œuvres à l’international. Selon les pays, il faudra décider s’il est préférable de diffuser directement les titres ou de les confier à un éditeur local.

Notre partenaire ne sera pas un éditeur ; nous ne serons donc pas limités à une seule maison d’édition. La stratégie précise, notamment la manière dont certaines œuvres pourront être proposées à différents partenaires, reste à discuter. Mais nous recherchons dans chaque territoire le meilleur interlocuteur pour porter largement les œuvres.

Au Japon, l’idée est de permettre la lecture gratuite des premiers chapitres et des chapitres les plus récents. À l’étranger, l’abonnement est devenu une pratique courante. Le Japon a toutefois d’autres habitudes de consommation. Notre application étant d’abord conçue pour le marché japonais, le modèle sera : lecture initiale gratuite, location pour relire, puis possibilité d’acheter les volumes au sein de l’application. Le Japon est un pays où les lecteurs achètent beaucoup de volumes numériques. À l’étranger, j’ai l’impression que le papier garde une importance plus forte, particulièrement en Europe. Nous voulons donc également assurer une publication en papier hors du Japon.

Le même éditeur publiera-t-il tous les titres MIXGREEN en France, ou comptez-vous organiser les droits titre par titre, éventuellement par appels d’offres ?

Nous devons encore discuter de cette stratégie. Mais nous ne travaillerons pas avec un unique éditeur par pays, car notre partenaire n’est pas lui-même une maison d’édition. Il est possible qu’il y ait des mécanismes de mise en concurrence, mais rien n’est arrêté. Dans chaque pays, nous chercherons les partenaires les mieux adaptés pour faire parvenir les œuvres aux lecteurs.

Qu’est-ce qu’un bon éditeur aujourd’hui ? Doit-il avant tout savoir lire, écrire, écouter, négocier ou produire ?

Un bon éditeur doit d’abord être capable d’avoir de vraies réunions de travail avec les auteurs, et de créer chez eux une émotion positive : qu’ils trouvent agréable d’écrire, qu’ils aient envie de continuer à écrire.

Il faut ensuite savoir prendre l’œuvre qui nous est confiée, la promouvoir, la faire connaître à un grand nombre de lecteurs et la diffuser dans le monde entier. Aujourd’hui, il faut y ajouter la capacité à produire correctement un projet d’animation, à développer de bons produits dérivés et, en somme, à rester au plus près de l’auteur et de son œuvre dans toute la mesure du possible.

Vous avez récemment recruté et vous ne pourrez pas tout faire seul. Que refusez-vous absolument de déléguer : les réunions éditoriales, la lecture des story-boards, la relation avec les auteurs ?

Je veux construire une rédaction forte ; pour cela, je veux former une équipe à laquelle je puisse déléguer jusqu’à la totalité des tâches. Aujourd’hui, je montre tout à mes collaborateurs : ma manière de travailler, ma façon de penser. Je crois que, dans un avenir proche, certains membres de l’équipe seront capables d’accomplir un travail comparable.

Je pense qu’une bonne rédaction gagne à rassembler plusieurs systèmes de valeurs. Je ne veux pas que ma seule vision devienne la réponse juste, une loi absolue. Je continuerai probablement, pendant encore dix ans au moins, à travailler directement comme éditeur de manga. Durant cette période, je veux constituer une équipe de plusieurs éditeurs proches de mon niveau, mais dotés de qualités et sensibilités différentes.

Avec le temps, il ne devrait donc plus y avoir grand-chose que je ne puisse déléguer. Aujourd’hui, la seule difficulté tient aux auteurs que j’accompagne depuis dix ou vingt ans : il serait difficile, pour quelqu’un qui arrive plus tard, d’atteindre immédiatement le même niveau de relation. Mais Tatsuya Endo et d’autres auteurs ont déjà un éditeur adjoint à leurs côtés. Ces collaborateurs doivent gagner une confiance comparable à la mienne. Nous travaillons ainsi depuis plus de deux ans ; nous les formons soigneusement afin qu’il n’y ait, à terme, plus rien qui ne puisse être confié à d’autres.

Combien êtes-vous aujourd’hui dans l’équipe éditoriale de MIXGREEN ? Et quelle est la place des femmes dans cette rédaction ?

Nous sommes actuellement cinq dans la rédaction, dont une femme. D’ici au lancement, nous prévoyons probablement d’accueillir deux ou trois personnes supplémentaires. Nous sommes précisément en train de réfléchir aux profils et aux modalités de recrutement.