Sora Hoonoki : "Avec Scarlett, j'ai enfin dessiné l'héroïne que je voulais depuis toujours"

Comment dessiner une héroïne qui tabasse les puissants avec le sourire et les bonnes manières, et faire de cette violence quelque chose d'élégant et drôle ? C'est le défi qu'a relevé avec succès la mangaka Sora Hoonoki. Pour L'Internaute elle revient sur ses inspirations et aspirations.

Il existe dans Princesse Puncheuse une phrase que le lecteur attend à chaque chapitre avec une impatience croissante. "Puis-je me permettre de vous soumettre une dernière requête ?" Elle est toujours dite avec la même douceur et raffinement qui fait de Scarlett une héroïne à part. Car ce qui suit cette phrase n'est pas une supplique. C'est un poing. Un poing qui, comme les pieds de Braddock, finit souvent dans la gueule.

Derrière ce poing vengeur, aussi jubilatoire soit-il, se profile au gré des chapitres des intrigues politiques complexes. L’univers du manga dévoile petit à petit un Continent Maléfique où se profile une intrigue tragique, mais aussi on découvre Gluhar le mentor élégant aux allures de majordome, et Terenezza la nation rivale.

Mais surtout et il y a surtout cette question que le manga pose discrètement, entre deux sourires et deux coups de poings : à qui appartient le destin de celles que l'on a trop longtemps invitées à se taire ?

Sora Hoonoki, rencontrée à Tokyo dans les locaux d'Alphapolis, a une réponse. Elle la dessine depuis plusieurs années, à l'instinct, au feeling. Et, à l’instar de Scarlette, l’héroïne à qui elle a donné vie, la mangaka frappe juste et ne rate jamais sa cible.

Quelle est l'étincelle qui vous a donné envie de devenir mangaka ?

Sora Hoonoki : Lorsque j’étais enfant, mon père rapportait des revues de manga qu’il avait récupérées parmi les déchets recyclables. C’est ainsi que je les ai découvertes. Je suis originaire de Corée et, à cette époque, l’industrie coréenne de la bande dessinée comptait de nombreuses œuvres qui imitaient les mangas japonais, alors considérés comme issus d’un pays culturellement plus avancé. Il existait évidemment aussi de nombreux auteurs et autrices capables de créer des œuvres originales et remarquables. Il m’a fallu vingt cinq ans pour comprendre que l’œuvre qui m’avait le plus influencée imitait elle-même un récit court de Kaoru Tada (NDLR, En France, son œuvre Ai Shite Knight est connue sous le titre Lucile, amour et rock’n’roll ).

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Quelles sont vos références et les sources de votre inspiration créative ?

Je dessinais déjà bien avant d'en être pleinement consciente, et tout ce qui m'entourait a contribué à me forger : les événements du quotidien, les personnes croisées, les œuvres consommées au fil du temps. Parmi les références majeures, Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi occupe une place de choix. Dans mon enfance, les mangas japonais licenciés et importés en Corée étaient surtout des œuvres extrêmement populaires et célèbres. J’ai donc grandi au contact de titres d’une très grande qualité.

Avant de vous consacrer à cette adaptation, vous aviez déjà publié des créations originales chez Kodansha. Quelle différence faites-vous entre créer une œuvre de toutes pièces et en adapter une existante ?

Au Japon j’ai publié deux titres Kodansha, ainsi que Sengoku Vamp, dans lequel la contribution de mon éditeur était cependant très importante et que je ne peux donc pas qualifier pleinement d'œuvre originale.

En Corée également, mes débuts étaient sur un projet original, mais la mutation brutale de l'industrie vers le format webtoon a entraîné la disparition du magazine qui m'accueillait, et la série s'est interrompue dès le premier volume.

Les deux approches m'attirent sincèrement. L'adaptation présente l'avantage de me permettre de me concentrer pleinement sur le dessin. Pour un auteur dont la force réside dans la narration, cela pourrait au contraire se révéler frustrant, mais pour ma part, la liberté d'interprétation visuelle accordée sur cette série est très grande. J'ai toujours aimé les fanfictions et la création en doujin, et cette forme d'adaptation me convient naturellement. Cela dit, je garde en moi une aspiration forte à créer quelque chose d'entièrement nouveau, à partir de rien.

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Comment est né le projet d’adaptation de Princess Puncheuse ?

C'est mon éditrice qui a pris l'initiative de me contacter via un message privé sur X. À l'époque, ma série chez Kodansha venait de s'achever et je travaillais avec une société coréenne, mais les conditions financières imposées aux auteurs dans le marché coréen d'alors étaient particulièrement basses. J'avais besoin d'un nouveau projet. J'ai commencé par lire le roman original et j'ai été immédiatement conquise : une figure d'héroïne nouvelle, une structure narrative claire. Le storyboard du premier chapitre s'est formé spontanément dans mon esprit, et je me suis rendu avec empressement aux bureaux de l'éditeur.

Yuri Takizawa, l’éditrice en charge du titre chez Alphapolis ajoute “ La particularité du travail de Madame Hoonoki réside dans sa maîtrise du mouvement. Scarlett est un personnage d'une vitalité exceptionnelle, dont l'univers repose en grande partie sur des scènes de combat d'une grande intensité. Sans cette capacité à rendre le mouvement vivant sur la page, il aurait été impossible de donner toute sa consistance à cet univers. C'est précisément ce talent qui a orienté notre choix.”

Lorsque vous avez lu le light novel pour la première fois, quelle est la scène que vous avez eu envie de dessiner en priorité ?

À l'époque, le genre de la villainess et des récits de réincarnation connaissait déjà un fort engouement. Dès la première ligne, j'ai visualisé l'ensemble de l'histoire sans la moindre difficulté. Mais ce qui a réellement enflammé mon imagination, c'est la scène des brigands, où Scarlett enchaîne les victoires contre une succession d'individus peu recommandables. J'aime beaucoup les jeux de type musō, ces titres dans la veine de Dynasty Warriors, où l'on avance en faisant voler les adversaires les uns après les autres. Cette scène a immédiatement résonné avec ce plaisir-là.

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Princesse Puncheuse est un manga à la fois shojo et d'action. On y perçoit des clins d'œil à Hokuto no Ken, à Saint Seiya, voire à Berserk. Avez-vous effectué des recherches documentaires particulières avant de vous lancer dans ce projet ?

Depuis le collège, j'avais naturellement migré vers les mangas shonen et les jeux vidéo à fort contenu d'action. Berserk est l'une des œuvres qui m'a le plus profondément marquée, et j'ai pleinement assumé ses influences : les fans de Berserk me repèrent à dix kilomètres à la ronde, et c'est tout à fait délibéré. Je ne suis pas du tout une théoricienne, et je n'ai pas l'habitude de constituer des listes de références ou d'orchestrer consciemment des hommages. Tout ce que j'ai absorbé au fil du temps reste quelque part dans un recoin de ma mémoire, et sans vigilance, cela peut glisser du clin d'œil vers quelque chose de plus problématique. C'est là que le regard de l'éditeur devient indispensable. Sur le plan stylistique, je me revendique très fortement de Vagabond et de L'Habitant de l'infini : des œuvres où le combat est central, mais où le trait conserve une élégance et une beauté formelle que je cherche à retrouver dans mon propre travail.

Vous avez déclaré que le dessin attire le regard, mais que la mise en scène, le découpage et le rythme retiennent le lecteur. Comment travaillez-vous concrètement ces deux dimensions ?

Chaque œuvre possède ses propres charmes et ses propres mécanismes, mais la mise en scène change profondément l’intérêt d’un manga. Je tends à faire entrer beaucoup d’informations dans l’image : les personnages secondaires, les mouvements périphériques et ce qui se passe autour du protagoniste.

J’aime que les cadrages, les angles de visage et leur taille changent sans cesse d’une case à l’autre. Ce n’est peut être qu’une habitude personnelle. La mise en scène qui convient à une histoire et celle qui révèle avec force la personnalité d’un auteur diffèrent selon les œuvres. Cette richesse d’expression, est l’une des raisons pour lesquelles j’aime tant le manga.

Je travaille largement à l’intuition. Certains auteurs étudient et conçoivent très précisément leur storyboard. De mon côté, l’affection que je porte aux personnages influe beaucoup sur mon travail. Il m’arrive d’étudier les names d’autres œuvres, mais je laisse surtout les personnages et la « caméra » agir d’eux mêmes.

Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort... © Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

À quel moment décidez-vous qu’un gros plan, une pose ou une expression précise est nécessaire pour frapper la mémoire du lecteur ?

Si le roman original indique une pose, je pars de cette indication. Lorsqu’aucune pose n’est précisée, ou lorsqu’il faut modifier le déroulement de l’histoire, j’imagine les mouvements de Scarlett dans le flux général de la scène. Puis j’appuie, pour ainsi dire, sur le bouton pause au moment où je me dis : « C’est ici qu’elle sera la plus impressionnante. »

À quel stade de la conception d’un chapitre le découpage est-il arrêté ?

Storyboard avec annotations éditoriales © Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Dès le storyboard, mes dessins sont déjà assez poussés et proches, dans une certaine mesure, de la version finale. Le découpage est donc largement défini à ce moment-là. Il m’arrive néanmoins de modifier une planche au stade de l’original final si je sens qu’une autre solution sera meilleure. Les expressions sont généralement déjà très présentes dans le premier rough du dessin.

Comment gérez vous le découpage d’un tome de light novel en manga ? Privilégiez vous la tension narrative au chapitre ou au tome relié ?

Les fins de tome constituent un enjeu important. L'équipe éditoriale propose en général une structure de base, en indiquant par exemple à quel endroit il serait judicieux de conclure un volume pour maintenir l'intérêt du lecteur jusqu'au suivant. Je prends cette ossature et j'ajuste en fonction des scènes que je veux valoriser ou des informations à introduire. Pour cette série, une règle s'impose d'elle-même : chaque chapitre doit contenir au minimum une scène de satisfaction, et le visage expressif de Scarlett, qu'il soit impitoyable ou lumineux, est une constante.

Avez-vous eu des échanges avec l'autrice du light novel original, Nana Otori-sensei, au moment de lancer le projet, et ces contacts se poursuivent-ils ?

Storyboard avec annotations éditoriales © Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Dans le cadre d'un projet collaboratif, je préfère maintenir une certaine distance avec l'autrice d'origine. Des expériences passées difficiles m'ont appris que les frictions entre auteur et dessinateur peuvent conduire à l'arrêt prématuré d'une série. Nous nous sommes rencontrées une ou deux fois en tout début de projet, pour établir le contact et comprendre mutuellement nos attentes. Depuis, c'est l'équipe éditoriale qui assure le relais. Lorsque j'ai un doute sur un point précis, je le signale à mon éditrice pour qu'elle transmette la question à Otori-sensei.

Yuri Takizawa ajoute : Je suis en quelque sorte la chef d'orchestre de ces échanges. Si Madame Hoonoki juge qu'une validation est nécessaire, elle me le signale et je me charge de la transmission. Ce fonctionnement prévient les malentendus qui, dans le monde de l'adaptation manga, peuvent parfois conduire à l'interruption d'une série. Otori-sensei est par ailleurs quelqu'un de très ouvert : adapter un roman en manga implique nécessairement des modifications, des ajouts, parfois des développements entièrement originaux, et elle accueille ces propositions avec une grande générosité. Sans cette bienveillance, toute l'alchimie de l'équipe serait impossible. Nous avons partagé des repas ensemble en début de projet, et nous nous sommes à nouveau retrouvées pour célébrer la fin de la première saison de l'adaptation animée. La complicité est réelle.

Votre univers mêle une Europe de la Renaissance et une fantasy très marquée par le jeu vidéo. Comment l’avez vous construit graphiquement ?

Ces deux registres, la Renaissance européenne et la fantasy, sont des univers que j'aime profondément, et ils se sont assemblés très naturellement. Le manga japonais compte de nombreux classiques à inspiration européenne, à commencer par La Rose de Versailles, que j'ai lu en traduction coréenne et qui m'a profondément marquée. J'ai également voyagé en Europe il y a huit ans, et l'échelle des palais m'avait littéralement stupéfiée.

Le genre de la villainess avait par ailleurs déjà établi certains codes visuels que j'ai pu réinterpréter.

Pour la dimension fantastique, c'est avant tout l'univers des jeux de rôle japonais, notamment la série Tales of, qui influence à la fois Otori-sensei et moi-même. Je dois admettre que je suis souvent inquiète à l'idée que les lecteurs européens perçoivent des inexactitudes dans les costumes ou les architectures...

Scarlett s’oppose à de nombreux stéréotypes. Comment avez-vous réussi à vous approprier ce personnage ?

Premier draft de storyboard © Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Depuis mes débuts en Corée, je suis attirée par les héroïnes qui se battent à mains nues, qui protègent plutôt qu'elles ne sont protégées. On m'avait dit que ce type de personnage ne pouvait pas fonctionner commercialement, et j'avais dû les reléguer au rang de figurantes ou renoncer à certains projets. Je nourrissais ces idées dans des fanfictions, en attendant leur heure.

Je suis par nature quelqu'un qui supporte mal les conventions imposées et dont la résistance est profonde, mais il faut à la fois du talent reconnu et des conditions favorables pour imposer ses convictions. C'est grâce à Otori-sensei, à Alphapolis et à mon éditrice que j'ai pu enfin dessiner l'héroïne que je voulais depuis si longtemps. Je suis heureuse que le public puisse aujourd’hui discuter ouvertement de personnages qui s’opposent aux conventions et dire sans détour : « C’est cela que j’aime. »

Ranma 1/2 a t il joué un rôle dans la conception de Scarlett ?

L'influence de Ranma ½ est indéniable. C'est d'ailleurs Ranma lui-même, plus encore qu'Akane, qui m'a le plus inspirée : ce personnage qui, lorsqu'il se retrouve sous forme féminine, combat perpétuellement les préjugés liés à son apparence. Cette résistance aux assignations de genre traverse toute l'œuvre de Takahashi et résonne très fort en moi.

Lorsque vous adaptez le texte du light novel en images, comment choisissez-vous ce que vous conservez, ce que vous supprimez et ce que vous ajoutez ?

premier draft de storyboard © Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Je procède un peu comme lorsqu'on écrit une fanfiction : on met en avant les scènes qui nous ont le plus percutées, celles qui ont laissé une empreinte durable. La lecture du roman a fait remonter naturellement certaines images plus que d'autres, et ce sont elles que je transpose en priorité. Pour les passages à ajouter, il s'agit souvent de créer du liant : le texte romanesque se suffit à lui-même, mais le dessin réclame des respirations, des transitions, des mouvements que la prose n'a pas besoin de formuler. Je travaille également l'atmosphère en m'appuyant sur des éléments symboliques ou métaphoriques là où les dialogues risqueraient de devenir trop explicatifs. Et puis, sans l'avoir prémédité, les cheveux en mouvement et les plis de tissu sont devenus une véritable signature de cette adaptation : je représente souvent le dynamisme d'un combat davantage à travers la fluidité des étoffes que par la musculature des corps, même si cette dernière m'intéresse tout autant. Lorsqu'il manque quelque chose de plus substantiel à la narration, je me tourne vers l'équipe éditoriale pour construire ensemble des développements cohérents.

Quel a été le plus grand défi de ce projet jusqu'à présent ?

Au cours de travaux précédents, j’ai plusieurs fois perdu l’envie de dessiner en raison de problèmes relationnels. Comme je ne maîtrisais pas encore parfaitement le japonais, je craignais de ne pas réussir à maintenir la bonne distance tout en échangeant efficacement. Je pense que ce projet n’aurait pas pu prendre forme sans le rôle d’accordage joué par mon éditrice.

Sur le plan purement créatif, la séquence de plusieurs chapitres menant au climax de l'arc de la Sainte Cité, qui se conclut à la fin du tome 7 par l'affrontement contre Terenezza , m'a demandé une énergie considérable : chaque épisode devait fonctionner comme un climax en soi, tout en alimentant un dénouement encore plus grand. Je me suis sentie moi-même engagée dans un combat permanent.

Pour préparer ces combats sur le papier, avez-vous pratiqué des arts martiaux ?

J'ai commencé le kick-boxing fitness au tout début de la sérialisation, autant pour des raisons de santé que pour nourrir mon travail. Lors de ma deuxième séance en salle, un instructeur m'a expliqué avec précision le fonctionnement du corps dans ce sport, notamment que la puissance d'un coup vient de la rotation du bassin et non du seul bras. Ces informations m'ont été très utiles pour construire les chorégraphies de combat. Plus généralement, j'ai toujours été attirée par la mécanique des corps en mouvement : les livres d'anatomie, les clips de danse de groupes musicaux, les systèmes et mécanismes en général. Cet intérêt remonte à l'enfance.

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Quelle est selon vous la véritable source du plaisir que procure Princesse Puncheuse : la libération de Scarlett, l'humiliation des puissants, ou les mystères politiques qui se tissent en arrière-plan ?

Avant tout, le sentiment de satisfaction immédiate, ce que l'on appelle en japonais “sukatto”. Il existe d'ailleurs un genre littéraire entier fondé là-dessus, le zamazā mono, ou les récits de type « bien fait pour eux ». Mais répéter indéfiniment le même schéma finit par lasser. La richesse de la narration d'Otori-sensei tient précisément à sa capacité à se réinventer. Les trois dimensions citées sont importantes et complémentaires, et l'intrigue politique en arrière-plan, qui grossit au fil de l'œuvre, apporte un intérêt supplémentaire au-delà du seul divertissement cathartique. Je veille personnellement à ce que l'œuvre ne tombe pas dans une vision manichéenne où les bons restent toujours bons et les méchants toujours méchants. Le manga est avant tout un divertissement, et le plaisir de lecture doit primer. Mais je n'ai aucune envie de produire une œuvre qui se résume à une simple décharge de dopamine.

Comment maintenir la tension dramatique autour d’une héroïne aussi puissante que Scarlett ?

La solution réside principalement dans les personnages qui l'entourent. Scarlett est fondamentalement mue par l'envie de protéger les plus faibles. Ce sont donc eux que les antagonistes menacent pour influer sur ses actions et créer la tension dramatique. Dans les chapitres récents, j'ai même pu jouer sur la définition même de la faiblesse pour explorer une tension plus intérieure, plus psychologique chez Scarlett, même si cette parenthèse s'est refermée assez rapidement.

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Lorsque vous dessinez un coup de poing de Scarlett, qu'est-ce qui vous importe le plus : la préparation du geste, l'impact, ou la pose finale ?

Cela varie selon chaque situation de combat. Dans tous les cas, je pense la séquence en termes d'énergie cinétique, en respectant une logique du mouvement. Lorsque le contexte est chargé émotionnellement, par exemple une tension politique sous-jacente, c'est cette dimension émotionnelle que je vais mettre en avant dans la préparation du geste. En revanche, dans une scène à tonalité comique, c'est l'impact lui-même, et la déformation de visage qui s'ensuit, qui prime. Dans les scènes purement comiques, je m'autorise d'ailleurs à transgresser la logique cinétique, ce qui est fréquemment le cas lorsqu'Al Flame reçoit un coup.

Si l'on fait un parallèle avec la gifle dans le manga shojo, qui construit une montée émotionnelle et un renversement du rapport de force entre les personnages, retrouve-t-on quelque chose de similaire dans les coups de poing de Scarlett ?

Les coups de poing de Scarlett s'inscrivent plutôt dans la tradition du manga shonen. Cela dit, certaines scènes se rapprochent davantage de cette logique émotionnelle : l'affrontement avec Dios, par exemple, convoquait une atmosphère et des nuances particulières, car la situation n'était pas univoque. Les combats avec Julius, en revanche, sont des affrontements à part entière, et c'est ce registre qui me plaît le plus à dessiner. Je dois admettre que lors du premier épisode, une frustration personnelle accumulée dans la vie réelle a également nourri l'énergie de cette scène.

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Les scènes de combat de Scarlett ont-elles un rapport avec des scènes de romance, finalement ?

Dans mon esprit, les deux registres sont nettement séparés. Cependant, pour ce qui concerne spécifiquement les affrontements avec Julius, cette interprétation est peut-être juste. En ce sens, il peut arriver qu’un coup de poing de Scarlett puisse s’apparenter à un baiser, en effet. Particulièrement envers Julius, à qui cette tendresse ne semble pas encore tout à fait parvenir.

Certaines scènes de combat donnent l'impression que Scarlett danse, comme lors d'un bal. Était-il important pour vous de montrer qu'elle reste gracieuse en toutes circonstances ?

Ce n'était pas une intention délibérée. J'ai toujours aimé dessiner les cheveux en mouvement et les plis de tissu. Dans le contexte d'un tournoi où les corps et les vêtements sont constamment animés, cette sensibilité s'est exprimée spontanément. Avec le recul, c'est devenu l'une des marques les plus distinctives de l'adaptation, une caractéristique indissociable de l'identité visuelle de la série. J'aurais un jour l'envie de montrer Scarlett dans un état de délabrement total après un combat l'ayant poussée dans ses derniers retranchements. Mais il est trop tôt pour vous en dire plus (rires).

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Pourquoi serait-il réducteur de définir Scarlett simplement comme une héroïne de shonen égarée dans un shojo ?

Le mot "héroïne" porte déjà en lui une dimension genrée. Pour ma part, si j'apprécie dessiner la féminité de Scarlett dans son apparence, sa façon de penser et d'agir est construite sans aucune référence à son genre. Je suis fondamentalement favorable aux droits LGBT et je souscris pleinement à toutes les formes de relations que cette œuvre peut représenter. Scarlett est un personnage qui existe au-delà de ces catégories.

Le décalage entre l'extrême politesse du discours de Scarlett, qui emploie un ton très poli et la brutalité de ses coups est l'une des sources du comique de l'œuvre. À quel moment précis une scène bascule-t-elle dans le registre comique selon vous ?

Cette question elle-même est passionnante. Jusqu'au premier coup de poing du premier chapitre, le lecteur ne perçoit pas encore le décalage : Scarlett apparaît comme une jeune femme posée, classique, résignée à son sort. Mais à partir de ce premier coup, une mécanique d'attente s'installe : quand va-t-elle frapper ? Qui va-t-elle frapper ? Combien de temps va-t-elle encore se contenir ? Leonardo parviendra-t-il à l'en empêcher ? C'est cette anticipation permanente qui génère le comique. Et pour que le ressort fonctionne, il est essentiel de continuer à dessiner ces scènes avec un sérieux absolu.

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Les regards des spectateurs, pétrifiés par les coups de Scarlett, sont-ils aussi importants que les coups eux-mêmes ? Quelle expression prenez-vous le plus de plaisir à dessiner ?

Absolument. Scarlett frappe toujours avec entrain et une forme d'honnêteté désarmante. Ce sont les réactions de ceux qui assistent à la scène qui en révèlent la nature, comique, bouleversante ou libératrice. Ils servent de miroir au lecteur. C'est pourquoi je soigne autant les antagonistes : en leur donnant de l'épaisseur, en les rendant attachants par certains côtés, on crée une ambivalence qui enrichit le moment où ils reçoivent leur correction. Parmi les personnages que j'aime le plus dessiner dans ces moments-là, il y a le regard vide et résigné de Nanaka, et Leonardo, les deux mains sur le visage, incapable d'en supporter davantage.

"Scarlett par Sora Hoonoki"

Scarlett n'est pas une villainess au sens habituel du terme : elle est plutôt le spectre vengeur de toutes les princesses et de toutes les femmes que l'histoire a réduites au silence. Si vous pouviez la placer dans un conte classique pour qu'elle vienne en aide à une héroïne opprimée, laquelle choisiriez-vous ?

L'Europe contemporaine se présente volontiers comme pionnière en matière d'égalité, mais si l'on remonte aux récits classiques, les femmes n'y bénéficient guère d'un traitement plus généreux qu'ailleurs. La chasse aux sorcières en est le symbole le plus sombre. Au Japon comme en Corée, les débats sur les droits des femmes sont de plus en plus vifs ces dernières années. L'accueil réservé à un personnage comme Scarlett n'est pas étranger à ce contexte, ni aux transformations que connaît l'industrie du manga, devenue bien plus internationale. J'ai tendance à penser que chaque époque fabrique les héroïnes dont elle a besoin. Plutôt que d'envoyer Scarlett sauver une héroïne existante, ce qui risquerait de réduire cette héroïne à un rôle secondaire dans sa propre histoire, je choisirais de la placer aux côtés de Mulan. Deux femmes qui combattent chacune à leur manière les préjugés de genre. Les voir se battre côte à côte serait quelque chose d'assez extraordinaire.

Le maître de Scarlett, Gluhar, est un personnage d'une élégance très affirmée dont les poses rappellent parfois l'univers des héros de tokusatsu. Vous êtes-vous inspirée de ce genre ?

© Nana Otori・Sora Hoonoki / AlphaPolis

Je ne suis pas particulièrement spécialiste du tokusatsu. Pour le character design de Gluhar, les indications transmises par Otori-sensei via l'équipe éditoriale faisaient référence à Sebastian de Black Butler et aux poses caractéristiques de Jojo's Bizarre Adventure. L'alliance d'élégance calculée et d'absurdité sous-jacente que cela implique m'a semblé parfaite pour ce personnage dont la spécialité est d'enseigner la violence avec le plus grand raffinement.

La publication française rattrape progressivement le rythme japonais. Savez-vous déjà jusqu'où la série ira ?

Pour la version manga, un arc final est en cours de construction et la trame générale est fixée. Nous en sommes actuellement à l'arc du Continent Maléfique, avec son seigneur démon, qui constituera le climax et la conclusion de l’arc en cours. Ce qui pourrait venir après demeure ouvert.

Y a-t-il une scène de cet arc final que vous attendez particulièrement de dessiner ?

Chaque chapitre de cet arc est conçu comme un climax à part entière, et je compte aborder chacun avec une intensité maximale. Parmi les moments que j'attends avec une impatience particulière figure la scène du retour au pays, qui offrira à Scarlett et Julius un moment romantique d'une nature assez particulière. Je prépare quelque chose de spécial pour cette séquence. Ce ne sera pas un cliché. Ce sera autre chose, un retournement des conventions contemporaines du genre.

Le genre de la villainess, avec ses scènes de jugement public et d'exclusion sociale brutale, semble refléter la logique des réseaux sociaux actuels, où la foule peut s'abattre sur quelqu'un sur la seule foi d'une rumeur. Partagez-vous cette lecture ?

C'est une question qui me touche de près. La culture est toujours intimement liée aux phénomènes sociaux. Ce que j'observe sur les réseaux sociaux coréens me préoccupe : depuis l'avènement d'internet, les chasses aux sorcières en ligne sont devenues une sorte de spectacle de masse. Les phénomènes de scandale public et de commérage ont toujours existé, mais ils se propagent désormais avec une vitesse et une portée sans précédent. Les réseaux attirent également des personnes fragilisées, en quête d'appartenance, pour qui la tentation de frapper avant d'être frappé, de s'ériger soi-même en antagoniste pour reprendre le contrôle, est très réelle. Le fait que le manga en porte l'empreinte me semble logique. Mais ce qui m'importe dans mon propre travail, c'est que la vengeance ne soit pas le dernier mot. Ces histoires doivent aussi parler de la capacité à façonner son propre destin. C'est pour cela que je continue.

Avez-vous un message à adresser à vos lectrices et lecteurs français ?

Votre public m'a beaucoup touchée, et j'en ai eu une illustration très concrète. Lorsque j'avais encore un compte actif sur X, j'avais publié un template mettant en scène Scarlett en train de frapper, avec un espace vide permettant à chacun d'y placer le personnage de son choix. Les lecteurs japonais, plus réservés, n'ont guère répondu à l'invitation. Les lecteurs français, eux, se sont bien lâchés : ils ont souvent mis des politiciens dans la case vide. Cette façon de s'approprier l'œuvre, de la faire résonner avec la réalité du moment, c'est précisément ce que j'espère pour cette série. Nous avons besoin de justice dans ces temps d'inégalités. Merci à vous pour votre fidélité et pour vos questions, qui m'ont permis de formuler des choses que je n'avais pas encore pleinement mises en mots.

Merci à Sora Hoonoki pour son temps précieux, aux équipes d'AlphaPolis pour leur soutien, aux équipes de Kana pour avoir aidé à la mise en place de cet entretien et à Emmanuel Bochew pour son interprétariat.

Princesse Puncheuse - Tome 1

Princesse Puncheuse de Nana Otori (Auteur), Sora Hoonoki (Illustrations), éditions Kana, 8,10€ par volumes, déjà 9 tomes publiés, le 10e est prévu pour Décembre 2026.