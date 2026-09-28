Chikae Ide : "Dans Viva! Volleyball, je voulais faire voler en éclats l'image de la femme japonaise docile"

Premier tankôbon de la collection Ribon Mascot Comics, *Viva! Volleyball!!* de Chikae Ide a fracturé les codes du shōjo manga en 1968, avant d'inspirer une génération entière d'autrices. Cinquante ans plus tard, Gucci en faisait le motif d'une collection mondiale. La mangaka revient sur cette trajectoire singulière, entre soif de création et libération féminine...

En 1964, l'équipe féminine japonaise de volley-ball remporte l'or olympique à Tokyo devant un pays entier en liesse. Entraînant un boom de popularité pour ce sport de préau.

Quatre ans plus tard, Chikae Ide en tire la matière d'une œuvre qui va transformer le manga pour filles depuis ses fondations : Viva! Volleyball.

C'est, dans les pages d'un mensuel pour collégiennes, le magazine Ribon, que la mangaka visionnaire va créer le premier espace où une héroïne japonaise a le droit de crier, de saigner… Mais aussi de ne pas se contenter d’être une jeune adolescente souriante et obéissante. C’est la première série publiée en tankobon - ces tomes reliés - tiré du magazine Ribon. Et cinquante ans plus tard, cette série est l’invitée surprise d’une collection Gucci.

Rencontre avec Chikae Ide, la mangaka qui a dessiné la révolution sociale au gré des planches d’un manga shôjo.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir mangaka ?

© Chikae Ide

Chikae Ide : C’est tout simplement parce que j’aimais cela. Lorsque j’étais en deuxième année de primaire, je dessinais sur la véranda de la maison. Mon père est venu me voir et m’a indiqué, très naturellement : « Il vaudrait mieux dessiner ainsi. » Il était remarquablement doué en dessin.

Je me suis alors dit que je ne devais pas me laisser dépasser par lui. J’ai continué à dessiner, et, sans même m’en apercevoir, je me suis mise à faire des mangas vers la sixième année de primaire. Mes débuts professionnels n'ont eu lieu qu'après avoir terminé le lycée, mais entre-temps, je n'avais cessé de composer des histoires en manga.

À vos débuts dans Ribon, en 1966, quel regard portiez-vous sur le shōjo manga ?

La rédaction de Ribon était excellente, et j’y ai rencontré de très bons éditeurs. Mais, à cette époque, le shōjo manga accordait souvent une place immense à la beauté du dessin, aux jeunes filles en robe et aux grands drames familiaux. Je lisais beaucoup de manga masculin, notamment Sasuke de Sanpei Shirato, et j’y trouvais davantage de mouvement, de tension et d’énergie.

Je ne voulais pas reproduire ce modèle à l’identique, mais m’en inspirer pour raconter autre chose. Dans Viva! Volleyball!!, les personnages souffrent, se blessent, saignent, se heurtent. Je voulais dessiner des âmes qui s’affrontent réellement, avec une intensité que je ne trouvais pas encore dans le shōjo de l’époque.

Vous avez parlé de « beaux dessins» pouvez-vous préciser votre pensée ?

Au départ, même les auteurs les plus expérimentés alignaient surtout de belles images. Il y avait peu de mouvement et peu d’histoire. Le manga shôjo était presque de ce que l’on trouvait dans le manga masculin, que je trouvais plus passionnant et que je lisais beaucoup. Je lisais notamment Sasuke (NDLR : manga de Ninja écrit par Sanpei Shirato, publié de 1961 à 1969)

Quand est venu le moment de dessiner moi-même, j’ai décidé de cesser de me laisser enfermer par toutes ces conventions et de représenter ce que je voulais. Il serait sans doute exagéré de dire que j’ai imité les mangas masculins, mais leur sens du dynamisme était extraordinaire.

Dans le manga pour filles, on considérait qu’il fallait montrer des jeunes femmes en belles robes. J’ai abandonné tout cela. Dans Viva! Volleyball, j’ai dessiné des personnages qui se blessent, qui saignent, et je l’ai fait sans retenue. Beaucoup d’autrices ont, ensuite, suivi cette voie.

Vous dessinez depuis près de soixante ans. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le milieu du manga professionnel ?

Il y aurait beaucoup à dire. Les autrices de manga peuvent désormais s'aventurer dans des œuvres qui étaient l'apanage des auteurs masculins, elles parviennent maintenant à construire des récits véritablement captivants.

On pourrait dire que les autrices ont mûri, mais aussi le milieu qui leur laisse ces opportunités qui étaient bloquées avant.

© Chikae Ide

Les succès de séries telles que Demon Slayer vous semblent-ils aller dans ce sens ?

Bien sûr. Demon Slayer a été écrit par une femme qui avait auparavant travaillé comme assistante d’un mangaka homme. Et l'anecdote est célèbre : lorsque l'éditeur a refusé le projet, l'autrice et son responsable éditorial se sont tous deux prosternés en dogeza (NDLR supplique à genoux) pour implorer qu'on lui laisse la chance de le publier. Et ce fut ensuite un immense succès.

Lorsque j’ai lu Demon Slayer, je n’ai pas eu l’impression de lire une œuvre issue d’une sensibilité féminine. Je me suis demandé si elle n’avait pas été dessinée par un auteur masculin.

C’est une anecdote incroyable…

Vous savez, il existe beaucoup d’histoires de ce genre : des auteurs se prosternent pour qu’on laisse un assistant publier son œuvre. Parmi ces débutants, certains ont ainsi fait leurs débuts et connaissent encore aujourd’hui un succès considérable.

Vous avez commencé l'an passé une autobiographie, Pen ni Ribon o. À quel moment avez-vous senti qu'il fallait écrire cette « histoire du manga shôjo» à la première personne ?

C'est la rédaction de Shūkan Josei qui m'a demandé d'écrire cette autobiographie. Il n’y a probablement aucune autre mangaka encore en activité qui ait exercé aussi longtemps que moi ; je pense même être celle qui a eu la carrière la plus longue.

Mais, dès que j’ai commencé à l’écrire, cela est devenu très douloureux. Parler de ma famille, notamment, est réellement pénible. Cela l’est encore aujourd’hui. J’ai justement remis un storyboard à la rédaction ce matin. Les éditeurs étaient très contents, mais, moi, ce travail m’a blessée ; j’en suis ressortie un peu recroquevillée.

© Chikae Ide

Mais il y a aussi du bon dans cette carrière ?

Évidemment, il y a aussi de bons souvenirs. J’ai travaillé pendant si longtemps, sur un tel nombre de pages, que j’ai fréquenté beaucoup d’auteurs et connu quantité d’événements. À l’époque où je vivais à Shinjuku, un éditeur est même venu chez moi demander de l’aide après avoir été frappé par un auteur qui avait bu. Le monde du manga était, d’une certaine façon ce n’est plus le cas aujourd’hui comparable à un univers de yakuza.

L’auteur qui avait frappé son éditeur était Ikki Kajiwara (NDLR l’auteur de Tiger Mask, Hoshi no Giants…). Il était célèbre pour cela : une fois qu’il avait bu…

Comment est née l’idée Viva! Volleyball ?

À cette époque, les autrices de manga étaient sages et ne dessinaient que de belles choses.

Puis il y a eu les Jeux olympiques de Tokyo et la victoire du Japon. Cela a déclenché un véritable engouement ; tous les magazines ont commencé à publier des mangas de volley-ball.

Je dessinais dans Ribon, tandis que d’autres autrices travaillaient pour d’autres maisons. Au plus fort du phénomène, il existait environ six séries de volley féminin. Jusqu’alors, au Japon, les mangakas femmes ne dessinaient pas ce genre de scènes : de la peau découverte, des corps qui frappent violemment le ballon. Je pense que c’est ce qui a séduit le lectorat.

Les collégiennes japonaises n’étaient déjà plus aussi dociles qu’auparavant. Elles cessaient d’être les jeunes filles sages que l’on attendait d’elles. L’époque appelait cela. La victoire de l’équipe féminine japonaise aux Jeux olympiques a été le déclencheur essentiel.

Le volley-ball a-t-il représenté une forme d’émancipation, au-delà du sport ?

ui, je crois que ce fut une libération. Après le volley, il y a eu les mangas de tennis et d’autres récits sportifs. Beaucoup d’autrices ont alors eu le sentiment qu’elles pouvaient elles aussi dessiner des personnages dynamiques, ambitieux, capables de faire bouillir leur âme et de prendre leur destin en main.

Viva! Volleyball!! est bien un manga sportif, mais le combat y est d’abord intérieur. À une époque où les femmes subissaient encore de fortes discriminations et où la société leur demandait de rester réservées, je voulais montrer des héroïnes qui disent ce qu’elles pensent et font ce qu’elles veulent.

À travers Chie Hosokawa et son équipe, que raconte Viva! Volleyball!! au-delà de la compétition ?

Une partie des archives de l'autrice © Chikae Ide

Chie est d’abord une jeune fille timide qui se forge à travers le volley-ball. Avec son amie Eko, elle rassemble peu à peu autour d’elle des joueuses venues de tout le pays. L’équipe grandit, progresse, affronte des adversaires toujours plus redoutables.

Le « fight-oh » des entraînements possède deux sens : c’est l’effort sportif, mais aussi l’injonction faite aux femmes de se battre en tant que femmes. Dans le sport, elles donnent tout, sans plus penser à ce que l’on attend d’elles. C’est cette libération qui m’intéressait.

Considérez-vous Viva! Volleyball comme un shōjo manga sportif ou comme un manga de sport destiné aux filles ?

C'est un combat de l'âme avant tout. À cette époque, les femmes subissaient encore beaucoup de discriminations et la société japonaise leur imposait d’être très réservées. J’aimais faire voler ces idées en éclats : dire ce que l’on veut dire, faire ce que l’on veut faire. Au départ, j'étais la seule à dessiner ces héroïnes bravaches et émancipées, mais petit à petit un mouvement a percé dans le milieu du shôjo. Et même au-delà du manga, dans toute la société japonaise

© Chikae Ide

Quelle place accordiez-vous à la victoire dans le récit ?

Tous les sportifs veulent gagner. Dans mon cas, les lecteurs voulaient aussi que le groupe de l’héroïne ne soit pas vaincu à la fin. Il peut y avoir une lourde défaite en cours de route, mais elle doit devenir un appui : les personnages travaillent davantage, grandissent encore, puis remportent, par exemple, un championnat du monde face à l’Union soviétique.

C’est le schéma de tous les mangas sportifs japonais, qu’ils soient destinés aux garçons ou aux filles. Il faut gagner, au moins à la toute fin. Pour y parvenir, on invente de nouvelles techniques, on surmonte des blessures comme dans le sport réel. On se relève de la souffrance et, finalement, les efforts sont récompensés.

Quelles solutions graphiques avez-vous trouvées pour rendre le mouvement, la vitesse, les smashs ?

J’ai toujours aimé dessiner les scènes intenses : des personnages qui frappent la balle de toutes leurs forces, des attaques de volley-ball… Quand je les représentais avec des gros plans aussi percutants que ceux des mangas masculins, cela plaisait.

Je refusais absolument de dessiner une réception plongeante comme si, parce qu’il s’agissait de femmes, elle devait nécessairement rester limitée ou atténuée. Je voulais ne pas perdre face au manga masculin, ni face au manga sportif masculin.

Et en même temps, j'y mettais énormément de cœur, de blessures, de sang, des événements très durs, des choses qu’on aurait considéré comme impossibles dans un manga ordinaire. Par la suite, beaucoup de mangakas femmes m’ont imitée. Je considère, aujourd’hui, que les mangas Attack No.1 comme Sign wa V se sont fortement inspirés de l’énergie et de la pugnacité que j'insufflais dans mon manga.

© Chikae Ide

Comment construisez-vous une série longue dans un contexte éditorial où sa durée n’était pas assurée ?

Pour commencer, c'est comme je le disais c'est la victoire japonaise aux Jeux olympiques qui a lancé la série. Au départ, nous avions décidé de publier trois chapitres pour tester la réaction du lectorat. Leur succès a été immense, et il a alors été décidé de poursuivre. La série a finalement duré quatre ans et demi. Dans ce métier, tant qu'il y a de la popularité, on peut continuer indéfiniment.

Au terme du récit, l’équipe de Chie atteint les sommets et remporte aussi le championnat du monde. Chie et son amie courent alors sur une plage : c’est une fin qui affirme que leur développement se poursuivra, qu’elles continueront à avancer.

Quel fut votre premier réflexe lorsque Gucci a choisi une double page de Viva! Volleyball pour sa collection de 2018 ?

Pour être honnête, Gucci nous a contactés directement depuis Tokyo et je n’arrivais pas à y croire. Je me suis demandé : « Ah bon ? Vraiment ? » Puis l’affaire a pris une ampleur mondiale. C’était comme une bénédiction tombée du ciel et j’en suis profondément reconnaissante. À cette occasion, Viva! Volleyball se retrouvait aux côtés de la Major League Baseball. J’aime beaucoup la MLB et je soutiens évidemment Shohei Ohtani. Voir ainsi la MLB et Viva! Volleyball, réuni chez Gucci, a été pour moi un très grand honneur. J’en ai été très heureuse.

Cela fait environ soixante ans que je dessine et, parmi toutes ces œuvres, Viva! Volleyball est, pour une raison que j’ignore, celle qui m’a toujours suivie.

Que souhaiteriez-vous dire à un lecteur ou une lectrice de 2026 découvrant Viva! Volleyball sans connaître le Japon de 1968 ?

© Chikae Ide

Je souhaite qu'ils puissent s'imprégner de ce que fut le cœur d'une femme japonaise à cette époque. J’espère qu’ils prendront plaisir à le lire. Tous les mangakas le disent, mais, même si mon œuvre a été dessinée il y a près de soixante ans, elle demeure fraîche lorsqu’on la lit aujourd’hui. J’aimerais que chacun l’apprécie.

Vous avez affirmé que la lecture numérique convenait particulièrement aux ladies’ comics, notamment parce que certaines lectrices préfèrent lire discrètement des récits érotiques. Le numérique a-t-il ouvert une nouvelle étape pour le manga féminin ?

Aujourd’hui, j’en dessine beaucoup moins. Autrefois, il y avait davantage de scènes érotiques et les éditeurs me demandaient : « Montrez-en davantage. » Nous nous disputions vraiment à ce sujet. Je leur répondais souvent : « Mon manga est intéressant sans cela. »

Certains vendaient leurs œuvres uniquement grâce aux scènes de lit. Cela existe encore aujourd’hui.

© Chikae Ide

Ces pressions éditoriales existaient-elles dès le shōjo manga ?

Lorsque je suis arrivée à Tokyo, il y a bien eu un ou deux éditeurs qui ont compté, qui m’ont expliqué comment construire une histoire. Mais je me disputais avec eux presque quotidiennement.

Mais si l’on parle de pression dans le sens où l’éditeur imposait un contenu, alors ça n’est arrivé qu’à partir du moment où j’ai commencé à publier du Ladie’s comic.

Les hommes, naturellement, dessinaient déjà de nombreuses scènes érotiques. Mais les femmes japonaises n’achetaient pas encore ce type de magazines pour les lire. Puis le genre est devenu extrêmement populaire. Je suis justement en train de raconter cette période dans mon autobiographie : au plus fort du boom, il m’est arrivé de dessiner environ 400 pages par mois. C’était un volume de travail colossal.

Comment tiens-t-on la qualité et la santé en publiant 400 pages par mois ?

Je dessinais pour diverses revues, et chaque titre me commandait environ quarante pages.

À cette époque, j’avais trois enfants. Des assistants venaient aussi travailler chez moi, certains disant qu’ils voulaient eux-mêmes devenir mangakas après avoir vu mes mangas. Je travaillais donc sans relâche, chaque jour, et j’employais également une aide à domicile. Malgré cela, je souffrais beaucoup, notamment parce que mon mari était extrêmement difficile.