Visitez les coulisses du doujinshi, ce laboratoire où les fans deviennent créateurs

Avant de signer chez un grand éditeur, bien des mangakas japonais ont d'abord rempli des cartons de fanzines à compte d'auteurs appelés "dōjinshi". Kozi, à la tête du cercle Shinsei Frontier, nous raconte ce monde de l'intérieur.

Tokyo, quelques heures avant l'ouverture du Comic Market. Dans les allées du Tokyo Big Sight, le plus grand centre d'exposition du Japon, des milliers de créateurs installent leurs stands avec la minutie de ceux qui savent que chaque détail compte. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des professionnels de l'édition au sens traditionnel du terme : ce sont des auteurs indépendants, des illustrateurs, des scénaristes amateurs ou chevronnés, qui ont imprimé à leurs frais des fanzines qu'ils vont vendre directement à leurs lecteurs. Ce rituel est répété deux fois par an à Tokyo (mais aussi à Osaka) pour les deux principaux évènements le Comitia et le Comicket. Ce dernier rassemble plus de 300 000 participants en un week-end.

Dans l’histoire du manga, les frontières entre amateurs et professionnels ont souvent été plus poreuses qu’on ne l’imagine. CLAMP, futur nom incontournable du manga avec des titres comme RG Veda, Magic Knight Rayearth ou Cardcaptor Sakura, s’est d’abord fait connaître dans les cercles de doujinshi, notamment à travers des œuvres BL autour de Captain Tsubasa, tandis que d’autres auteurs ont eux aussi utilisé ces espaces comme terrain d’expérimentation. À travers l’entretien avec Kozi, manager et producteur au sein du cercle Shinsei Frontier, se dessine le portrait d’une culture où l’indépendance créative peut devenir un véritable moteur professionnel.

Le plan des stands du comitia 150. Impossible de tout visiter, il faut optimiser ses choix. © Photo par Valentin P

Certains de nos lecteurs (en France) ne sont pas familiers avec le terme dōjinshi. Comment l'expliqueriez-vous à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ?

Kozi : Le dōjinshi désigne, de manière générale, une publication (un livret) que des particuliers font imprimer à leurs propres frais en faisant appel à une imprimerie.

Le contenu peut relever de la création originale (œuvres dont l'auteur a lui-même conçu l'histoire) ou de la création dérivée (œuvres de type fan art inspirées d'animés, de mangas ou de jeux vidéo populaires).

Au sein de mon cercle dōjinshi, nous publions aussi bien des créations originales que des œuvres dérivées.

Pourriez-vous nous présenter les principales différences entre les deux grands événements que sont le Comitia et le Comiket ?

Le Comitia est un événement de vente directe exclusivement consacré aux dōjinshi originaux. Des conférences et diverses interventions y sont également organisées en marge des stands. Les publications que l'on y trouve sont souvent d'une grande spécificité thématique. Pour ma part, j'y achète souvent des dōjinshi consacrés, aux connaissances historiques sur les seigneurs de guerre de l'époque Sengoku.

Le Comic Market (Comiket), quant à lui, est le plus grand événement de vente directe du pays : il accueille toutes les catégories de dōjinshi, qu'il s'agisse de créations originales ou d'œuvres dérivées.

Comme des doujinshi de tous les genres y sont rassemblés, il est impossible d’en faire le tour complet en une seule journée. Beaucoup de participants viennent avec leur propre « carte au trésor », sur laquelle ils ont noté l’itinéraire qu’ils souhaitent suivre.

Le nombre total de participants dépasse couramment les 300 000 personnes sur deux jours. De nombreux exposants proposent des articles et des publications en édition limitée. Notre cercle, bien entendu, y participe à chaque édition. Nous sommes présents dans le genre Otokonoko n'hésitez pas à passer nous rendre visite !

© Shinsei Frontier

Lorsqu'un lecteur français entend parler de « publications indépendantes réalisées par des fans », il imagine spontanément quelque chose de modeste et d'amateur. Pourtant, certains auteurs de dōjinshi ont véritablement fait leurs débuts dans le monde professionnel. Avant même ce passage au professionnalisme, des éditeurs viennent parfois repérer des talents directement lors des événements de vente. Pourriez-vous nous expliquer le contexte entourant ces auteurs, et les raisons pour lesquelles ces événements sont considérés comme si importants ?

À l'origine, il s'agissait d'un événement d'échange entre passionnés des « otaku » réunis pour se procurer des dōjinshi. Aujourd'hui, ces manifestations ont considérablement évolué : elles constituent également un espace d'autopromotion pour les créateurs, un lieu où s'ouvrent de nouvelles perspectives.

Dans les genres populaires, de nombreux cercles rivalisent d'ingéniosité pour élever la qualité de leurs œuvres et de leurs projets, et la reconnaissance obtenue lors des ventes directes peut constituer un formidable tremplin pour la suite de leur activité. Notre propre cercle a connu des moments de visibilité particulière au sein de notre genre, qui ont ensuite débouché sur des publications commerciales, des collaborations avec des entreprises, des expositions ou encore des séances de dédicaces. Pour un créateur, un tel événement est donc à la fois un espace de diffusion de ses œuvres et un lieu où s'ouvrent de nouvelles possibilités.

En ce sens, je considère que les salons de vente de doujinshi ne sont pas de simples événements commerciaux, mais des lieux importants qui exercent une grande influence sur le développement de l’activité créatrice et sur la construction d’une carrière.

© Photo par Valentin P

Vous exercez les fonctions de responsable d'un cercle dōjinshi. Pourriez-vous nous décrire votre travail ?

En tant que représentant du cercle, je ne suis pas seulement manager : j’assume plusieurs rôles, notamment ceux d’auteur original, de producteur et de rédacteur éditorial.

Lorsqu'un nouveau projet se présente, je commence par m'entretenir avec l'illustrateur afin de connaître le type d'œuvre qu'il souhaite créer. Chaque auteur ayant ses propres objectifs et domaines de prédilection, nous réfléchissons ensemble à l'orientation de l'œuvre en tenant compte de la personnalité et des aspirations de chacun.

Sur cette base, et en prenant en compte les tendances du genre ainsi que les attentes des lecteurs, nous élaborons le projet et envisageons le développement en série ainsi que la stratégie de commercialisation. Une fois l'œuvre achevée, nous en assurons la promotion de manière globale : ventes directes lors d'événements, campagnes en librairie, séances de dédicaces, projets d'exposition, et développement à l'international.

Les éditeurs sont présent aux grands salon, pour trouver les mangakas de demain. Ils proposent des rendez-vous de style "speed dating éditorial" © Photo par Valentin P

Pourriez-vous nous décrire pas à pas le processus de création d'un dōjinshi, depuis l'émergence de l'idée initiale jusqu'au moment où l'œuvre parvient entre les mains du lecteur lors d'une vente directe ?

Les idées émergent le plus souvent à partir de films, d'œuvres appartenant à des genres existants, ou de diverses créations rencontrées au fil du quotidien.

À partir de là, nous clarifions l'orientation du projet, puis concluons un accord avec un illustrateur dont le style correspond à l'œuvre envisagée. Nous lui communiquons ensuite le scénario original ou le synopsis, et la création progresse au fil de nos échanges sur les personnages, la structure narrative et les moments forts de l'œuvre.

Nous établissons ensuite un calendrier en fonction des ventes directes ou événements lors desquels nous souhaitons présenter le travail, et nous procédons à l'édition et aux ajustements au fur et à mesure de l'avancement du storyboard et de la réalisation graphique. Une fois l'œuvre finalisée, nous la remettons à l'imprimerie. Le jour J, nous aménageons l'espace du cercle sur le lieu de l'événement et distribuons l'œuvre directement aux lecteurs.

Gérer l'ensemble du processus de la conception à la réalisation, en passant par l'édition, l'impression et la distribution comme un flux continu constitue, dans ses grandes lignes, le déroulement de la création d'un dōjinshi.

Comment le cercle Shinsei Frontier a-t-il été fondé ?

À l’origine, il s’agissait d’une communauté sur les réseaux sociaux réunissant des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt.

C'est au sein de cette communauté qu'est née l'idée de créer des dōjinshi dans le genre Otokonoko. Je n'étais pas moi-même illustrateur, mais lors de mes échanges avec des auteurs dans le cadre d'événements, j'ai eu l'occasion de proposer des idées du type : « Et si l'on créait ce genre d'œuvre, ne serait-ce pas intéressant ? »

Ces propositions ayant effectivement rencontré un accueil favorable, nous avons progressivement évolué vers la structure actuelle, dans laquelle un scénariste et un illustrateur collaborent pour créer une œuvre ensemble.

© Shinsei Frontier

Comment avez-vous procédé pour recruter vos membres ?

Principalement par le biais des ventes directes et des réseaux sociaux.

Lors des salons, je distribuais des cartes de visite et discutais directement avec les auteurs, en leur présentant souvent le contenu de nos activités. À l’époque, nous avions peu de membres, et je faisais donc beaucoup d’efforts pour recruter.

Sur les réseaux sociaux, il m'arrive également d'approcher directement des personnes dont les œuvres m'ont particulièrement touché, pour leur proposer de rejoindre l'aventure et de créer un dōjinshi ensemble. C'est au fil de ces échanges répétés que les membres actuels se sont peu à peu rassemblés.

Quelle a été la réaction des lecteurs à vos débuts ? Et qu'en est-il aujourd'hui ?

Au moment de la fondation du cercle, les occasions de participer à Comiket étaient limitées, puisqu’il existe un système de sélection des participants. Je pense donc que la portée de diffusion de nos œuvres était plus restreinte qu’aujourd’hui.

Malgré cela, la réaction des lecteurs était bonne, et des auteurs participants nous ont également dit qu’ils avaient obtenu « davantage de retours que jamais auparavant ».

Aujourd'hui, notre cercle jouit d'une reconnaissance notable en tant que cercle spécialisé dans le genre Otokonoko, et nous recevons de plus en plus de messages de fans exprimant leurs attentes vis-à-vis de nos prochaines publications.

© Shinsei Frontier

Quel est le calendrier de production pour la publication d'un dōjinshi ?

La durée de production varie selon l'illustrateur avec lequel nous travaillons, mais trois mois constituent le délai le plus fréquent.

Lorsque le scénario original est arrêté rapidement et que le responsable graphique travaille à un rythme soutenu, la réalisation peut être bouclée en un mois environ.

Avez-vous déjà été amené à prendre des décisions difficiles dans le cadre de la gestion du cercle par exemple, l'abandon d'un projet, la réduction du tirage, ou le départ d'un membre pour des raisons économiques ?

La période de la pandémie de Covid-19 a constitué un tournant particulièrement décisif.

Alors que les ventes directes se succédaient dans leur annulation ou leur report, nous avons cherché, en collaboration avec les auteurs, les organisateurs d'événements et les entreprises de distribution, de nouvelles façons de faire parvenir nos œuvres aux lecteurs.

C'est dans ce contexte que nous avons lancé un projet intitulé « Otokonoko FLOW », destiné à faire connaître largement les dōjinshi du genre Otokonoko. En coordination avec des partenaires de divers horizons créateurs, imprimeries, organisateurs d'événements , nous nous sommes efforcés de maintenir un environnement propice à la création, même dans des circonstances particulièrement difficiles.

© Photo par Valentin P

Le dōjinshi couvre un spectre thématique extrêmement vaste, allant des œuvres explorant les profondeurs de la vie intérieure des personnages jusqu'aux contenus pour adultes explicites. Quel regard portez-vous sur cette diversité ?

Le dōjinshi est un espace d'autopromotion et d'expression créative personnelle, et c'est précisément dans cette diversité que réside l'une de ses grandes richesses.

Le Comic Market lui-même, premier événement dōjinshi au monde, adopte une posture ouverte, considérant toute forme d'expression comme relevant de la liberté créative.

C'est justement parce qu'il existe un environnement dans lequel les œuvres les plus diverses peuvent coexister que naissent de nouvelles formes d'expression et que se forge une culture nouvelle contribuant ainsi au développement de la culture dōjinshi dans son ensemble.

Votre cercle est spécialisé dans le contenu Otokonoko. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la culture Otokonoko ? Et pourquoi avez-vous choisi ce genre ?

La culture Otokonoko est difficile à définir en quelques mots, mais je la conçois comme une culture qui s'est développée autour de personnages masculins dotés d'une féminité et d'une mignonnerie caractéristiques, tels qu'on les rencontre dans la fiction.

Si j'ai choisi ce genre, c'est d'abord parce que je suis moi-même un homme amateur d'œuvres Boys' Love (que l'on appelle parfois un fudanshi), et ensuite parce que c'est précisément dans ce genre qu'a d'abord abouti le modèle de collaboration entre scénariste et illustrateur. C'est donc naturellement que je m'y suis investi de manière continue.

L'essor des plateformes de vente en ligne telles que Melonbooks, Toranoana ou DLsite a-t-il, selon vous, transformé le modèle économique des cercles ? La vente directe en présentiel demeure-t-elle centrale, ou les plateformes numériques sont-elles devenues dominantes ?

Je pense que la nature de la relation commerciale diffère selon qu'il s'agit des entreprises de distribution de dōjinshi comme Melonbooks et Toranoana, ou des plateformes de vente numérique comme DLsite et FANZA.

Du côté des distributeurs physiques : Toranoana a réussi à se démarquer nettement, grâce à deux facteurs que ses concurrents ne proposaient pas : la vente simultanée de produits neufs et d'occasion, ainsi qu'une activité de vente par correspondance en complément de ses boutiques physiques.

Du côté des plateformes de vente numérique : elles ont connu une expansion fulgurante à la suite de la crise du Covid-19, qui avait rendu impossible la tenue des ventes directes. Les plateformes ont alors su mettre en valeur ces créations grâce à leur force de promotion, devenant ainsi un soutien indispensable pour de nombreux créateurs. La vente numérique s'affranchit des contraintes de gestion des stocks, les ventes peuvent croître à mesure que la popularité augmente. L'ampleur de ce phénomène a transformé non seulement le secteur du dōjinshi, mais l'ensemble de l'industrie du manga et de l'animation.

Quant aux ventes directes, elles remplissent notamment la fonction de jalons dans le calendrier de création, dans la mesure où elles se tiennent à intervalles réguliers. On dit aussi parfois qu'elles représentent « le dernier espace d'expression des créateurs ». Les règles imposées par les distributeurs physiques ou numériques ont tendance à se durcir sous la pression des annonceurs ou des sociétés de cartes de crédit, tandis que les ventes directes restent comparativement plus libres à cet égard.

La génération de créateurs qui a fondé la culture dōjinshi a grandi à une époque où l'internet et la culture numérique n'étaient pas encore dominants, tandis que la génération actuelle a été façonnée par les réseaux sociaux et les outils de création artistique numérique. Observez-vous des évolutions dans les valeurs ou les approches créatives entre ces deux générations ?

L'une des mutations les plus significatives concerne, selon moi, l'environnement de création.

Auparavant, il était courant de dessiner directement sur du papier à dessin, mais aujourd'hui, de plus en plus de créateurs utilisent des outils numériques tels que CLIP STUDIO PAINT.

Il en résulte que les corrections et la création de variantes sont devenues bien plus aisées, et que les œuvres s'adaptent désormais plus facilement à divers supports, qu'il s'agisse des livres numériques ou des mangas à lecture verticale.

Cela dit, j'ai le sentiment que la valeur propre aux originaux planches dessinées à la main ou shikishi dédicacés est également redécouverte et appréciée à sa juste mesure.

De nombreux jeunes se lancent-ils avec enthousiasme dans l'univers du dōjinshi ? Ou craignez-vous, au contraire, que le marché ne se rétrécisse à mesure que la population vieillit ?

Je pense que les jeunes participants sont très nombreux.

Ces derniers temps, on voit des YouTubeurs ou des streamers populaires auprès des jeunes générations participer en personne à des événements, tandis que leurs fans créent des fan arts ou publient des dōjinshi inspirés de leurs personnages préférés de jeux mobiles ou de leurs idoles du streaming. De ce fait, les événements dōjinshi accueillent un nombre croissant de jeunes visiteurs.

Lors des rencontres et soirées d'échange que j'organise, des personnes aux profils très variés participent régulièrement. Le désir de créer des œuvres, de s'impliquer dans le monde du manga et de la création, reste très présent, et c'est cet enthousiasme qui continue de soutenir la culture dōjinshi.

Certains quittent même leur emploi pour se reconvertir dans l'univers des dōjinshi, ce qui témoigne, selon moi, du pouvoir d'attraction considérable que le monde du manga exerce sur bien des personnes.

Fin de journée, les auteurs amateurs remballent leurs rares invendus. Les "stars" eux sont sold out depuis 11h du matin généralement... © Photo par Valentin P

Pensez-vous que le dōjinshi ait un avenir à l'international, à l'instar du manga et de l'animation japonaise qui ont conquis le monde ?

Tout à fait, et dans une très large mesure.

Taïwan accueille déjà un grand événement de vente directe comparable au Comic Market, le Fancy Frontier, et j'ai entendu dire que des événements similaires existent également en Thaïlande, en Chine et en Allemagne.

Pendant et après la pandémie, j'ai pu observer des tentatives d'élargissement de la distribution non seulement aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Russie et au Moyen-Orient. J'ai également rencontré, aux quatre coins du monde, des entreprises proposant des publications compilant des dōjinshi.

Je perçois un intérêt grandissant pour la culture manga japonaise dans de nombreux pays et régions.

Avec l'essor de la vente numérique, les perspectives d'expansion internationale ne pourront qu'aller croissant. Il se peut même qu'en France, vous tombiez un jour sur l'une de nos publications. Si cela se produit, je vous invite chaleureusement à y jeter un œil en cliquant ici !