Ryukyu Buccaneer, rencontre avec le duo de mangaka qui fonce à l'abordage de l'histoire d'Okinawa à travers le manga

Ryukyu Buccaneer, le manga d'aventure historique publié en France par les éditions Glénat, plonge ses racines dans les légendes méconnues des îles Ryukyu. Son scénariste Rainy Kamitsuki revient sur la genèse d'un récit haletant, mêlant chasse au trésor, conflits politiques et rage de vivre dans un Japon en marge des livres d'histoires…

C'est seulement après avoir quitté Okinawa que Kamitsuki Rainy a compris qu'il ne connaissait pas vraiment l'histoire de son île natale. À Okinawa, il participe à des spectacles de super-héros et y découvre le plaisir de la mise en scène. Il part ensuite pour Tokyo étudier le cinéma. Il y écrit d'abord des scénarios de jeux vidéo, puis des romans. Il revient alors sur sa terre natale pour parcourir les chemins de l'île et se plonger dans les archives. Il y découvre, page après page, une histoire riche, ponctuée de conflits et peuplée de personnages hauts en couleur.

De cette redécouverte est né Ryukyu Buccaneer, son premier manga, dessiné par Nau Doi : une course au trésor dans l'Okinawa du XIXᵉ siècle, où le Japon, l'empire Qing et le royaume de Ryukyu se disputent le butin légendaire du capitaine Kidd.

Le manga idéal pour rappeler aux lecteurs du monde entier que l’histoire du Bakumatsu ne s’arrête pas aux ruelles de Kyoto et ses emblématique combattants du Shinsengumi, ni aux samouraïs d’Edo aux égo démesurés…

Alors que les éditions Glénat Manga publient le premier tome le 7 octobre, en édition classique et en édition collector, nous l'avons rencontré en visioconférence, depuis Okinawa où il vit toujours, pour un entretien exclusif. Nau Doi a répondu séparément à nos questions par écrit.

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter des histoires, puis de devenir mangaka ? Ce désir vous a d'abord conduit vers la mise en scène et le cinéma : racontez-nous ces premières passions et la manière dont vous êtes passé à l'écriture, puis au manga.

Rainy Kamitsuki (RK): Tout est parti d'une proposition de mon éditeur, M. Sagawa. Comme j'écrivais des romans, il m'avait d'abord sollicité pour la novélisation d'une autre œuvre, un manga qui existait déjà. Nous avions échangé plusieurs idées, du type « et si l'intrigue prenait cette tournure ? » ou « et si l'on racontait plutôt cela ? », et la discussion avait été stimulante. Mais je n'ai pas pu accepter, pour des raisons de calendrier. M. Sagawa m'a alors proposé de laisser passer un peu de temps et de lancer un projet entièrement nouveau, un manga dont j'écrirais le scénario. C'est de là que tout est parti.

Et vous monsieur Doi ?

Nau Doi (ND) : C’est en lisant One-Punch Man que j’ai voulu devenir mangaka, par admiration. Seul le dessin me faisait envie : dès cette époque, je n’ai jamais éprouvé le désir d’écrire des histoires.

À quel moment avez-vous senti que vous ne vouliez plus seulement dessiner, mais raconter une histoire par les outils propres au manga (découpage, mouvement, expressions, rythme de lecture, silence entre les cases) ?

ND : Jusqu’à présent, je dessinais sans trop y réfléchir. Mais depuis peu, je lis Tokyo Ghoul et Jujutsu Kaisen, qui me servent de référence.

Monsieur Sagawa, comment avez-vous repéré Rainy Kamitsuki ?

M. Sagawa (éditeur) : J’avais lu ses romans. C'est un auteur remarquablement doué pour camper des personnages très variés, et cela m'avait impressionné. C'est pour cela que je l'avais d'abord contacté pour cette novélisation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en refusant ce projet pour des raisons de planning, il m'a dit : « J’écris lentement, mais j’ai davantage confiance que quiconque dans ma capacité à créer des personnages. ». J’ai alors eu envie de le voir écrire un manga. Et comme il est originaire d'Okinawa, où il vit toujours, je voulais voir ce que lui seul pouvait raconter. (Rires.)

Voilà comment les choses se sont faites.

Le bureau de Kamitsuki-sensei © Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Vous avez étudié le cinéma après avoir pris goût à la mise en scène en travaillant sur des hero shows, puis vous vous êtes mis au roman lorsque produire des films vous est devenu matériellement impossible. Avec le recul, voyez-vous ce détour par le cinéma comme un renoncement, ou comme la formation qui a façonné votre manière d'écrire ? Que retirez-vous de cette période dans votre quotidien de scénariste ?

RK : Pour moi, le roman n'est qu'un des moyens de raconter une histoire. Je ne me destine pas nécessairement à demeurer romancier toute ma vie. Si je peux exprimer mes récits à travers des scénarios de manga, de jeux vidéo ou d’autres supports, cela me convient tout autant. Je n'ai donc pas renoncé au cinéma : je vois plutôt tout cela comme une étape sur le chemin qui y mène.

Avoir étudié l'image m'a été très précieux. Quand j'écris un roman ou un scénario, je vois d'abord la scène en images, puis je la transpose. C'est d'ailleurs la force de mon écriture : elle donne à voir. En revanche, je suis moins à l'aise avec l'expression poétique propre au roman. C’est encore un domaine dans lequel je cherche à progresser.

Le début d'une carrière est souvent fait de travaux invisibles : essais, planches refusées, projets interrompus, concours, retours d'éditeurs ou longues périodes d'apprentissage. Quel obstacle ou quelle difficulté a le plus façonné votre pratique, et quelle leçon en tirez-vous aujourd'hui ?

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

RK : J’ai connu de très nombreux échecs. Avant mes débuts professionnels, j’ai passé trois ou quatre ans à écrire et à soumettre des textes sans parvenir à entrevoir mon avenir. Mais comme écrire était la seule chose que je savais faire, j’ai continué.

La situation n’est pas nécessairement devenue plus facile après mes débuts. Il peut arriver qu’aucun projet ne soit accepté pendant plus d’un an. À bien des égards, survivre dans ce milieu après avoir été publié est encore plus difficile. Mais le fait d’avoir surmonté ces périodes m’a donné la confiance nécessaire pour m’accrocher.

J'ai aussi appris à ne pas écrire uniquement les histoires dont j'ai envie. Je tiens compte des attentes des éditeurs, de celles des lecteurs et des tendances du moment, tout en cherchant comment y faire passer ce que je veux raconter, avec ma personnalité d'auteur. À chaque revers, j'avais le sentiment de monter d'un niveau, comme dans un jeu vidéo. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire marche arrière : je cours jusqu'au bout.

Racontez-nous la genèse de ce titre. Comment est née cette collaboration entre vous, Nau Doi et votre éditeur, M. Sagawa ?

RK : J'ai d'abord soumis cinq projets à M. Sagawa. L'un d'eux racontait l'histoire d'un œuf de serpent, ou d'un œuf de monstre, rapporté d'une île : c'était lui, le trésor. En en discutant, nous avons eu envie de lui donner une couleur plus okinawaïenne. Je suis originaire d'Okinawa, c'est un terrain que je connais bien, et il y avait là quelque chose à écrire. C'est alors que M. Sagawa a déniché la légende du trésor du capitaine Kidd, qui existe réellement dans les environs d'Okinawa. Il me l'a présentée en me demandant si elle ne pourrait pas nous servir. En lisant la documentation, je me suis dit : « C'est passionnant. » Nous en avons fait le trésor de l'histoire. Puis, en cherchant ce qui fait la singularité d'Okinawa, nous avons réalisé qu'à cette époque l'empire Qing, le Japon et le royaume de Ryukyu s'affrontaient âprement. Faire de ce trésor l'enjeu d'une lutte entre ces puissances nous a paru prometteur. Le récit s'est construit ainsi, au fil de nos échanges, en nous demandant sans cesse ce qui serait le plus captivant.

ND : De mon côté, j’ai reçu un message privé : « J’ai un scénario de fantasy à la japonaise. Voulez-vous le réaliser avec moi ? » Je souhaitais dessiner une œuvre d’inspiration japonaise, et c’est toujours le cas aujourd’hui. J’ai donc accepté.

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Vous êtes originaire d'Okinawa : est-ce là-bas que vous avez appris l'histoire des îles Ryukyu ? Portez-vous depuis l'enfance l'idée d'une histoire se déroulant dans ce lieu emblématique ?

RK : L’histoire d’Okinawa reste relativement méconnue au Japon. Si l’on interroge des habitants de Tokyo, beaucoup seraient probablement incapables de la raconter. C’est précisément pour cette raison que j’y vois une occasion de la faire connaître et de montrer que ce territoire recèle de nombreuses histoires.

Lorsque je suis parti à Tokyo pour étudier le cinéma, je n’avais pas encore pris conscience de cette richesse. C’est en revenant vivre à Okinawa que je me suis demandé ce que je connaissais réellement de l’endroit où j’avais grandi. J’ai commencé à parcourir l’île en voiture et à consulter des ouvrages historiques dans les bibliothèques. Je savais vaguement qu’il avait existé un royaume des Ryukyu. Mais qu’y avait-il auparavant ?

J’ai découvert que le territoire avait autrefois été divisé en trois royaumes rivaux, dans une configuration rappelant celle des Trois Royaumes chinois. Okinawa a également connu les guerres, puis une période d’administration américaine. Avant même ma naissance, cette terre avait traversé une multitude de bouleversements qui en font un sujet particulièrement riche. Dans Ryukyu Buccaneer, j’ai choisi de représenter la période de la fin du shogunat, mais il reste encore beaucoup d’autres époques et d’autres histoires à explorer. J’espère pouvoir continuer à les faire connaître.

Monsieur Doi, comment avez-vous découvert les îles Ryukyu ? Qu’est-ce qui vous a immédiatement séduit ou inquiété dans ce cadre à mettre en images ?

ND : Le royaume de Ryūkyū commerçait avec les Qing et entretenait des relations avec le domaine de Satsuma. L’idée de transposer ces faits historiques dans la fantasy m’a paru intéressante.

Dessiner une époque que je n’ai jamais vue de mes propres yeux m’inquiétait. Mais contrairement à une fantasy créée de toutes pièces, cette époque est documentée par des archives et des ouvrages. J’ai donc beaucoup utilisé Internet.

Comment vous êtes-vous documenté à la fois sur les îles Ryukyu, la période Sengoku et cet imaginaire de « pirates », aussi bien en termes de récits historiques que d’ambiance, de visuels et de design ?

ND : Au début, je dessinais presque sans me documenter, d’après l’idée que je me faisais de l’époque. Aujourd’hui, je fais des recherches d’images pour concevoir les costumes, les bâtiments et les accessoires de l’époque.

Le titre associe les Ryukyu à la figure du buccaneer, un imaginaire plutôt lié aux Caraïbes pour le public occidental. Que vouliez-vous suggérer par ce rapprochement : l'aventure maritime, les pirates, ou autre chose ?

RK : Si je me souviens bien, c'est M. Sagawa qui a proposé ce titre. Le mot buccaneer a quelque chose d'exaltant. Il évoque bien sûr le pirate, mais sa sonorité promet aussi le frisson de l'aventure, y compris pour le public japonais. À strictement parler, le capitaine Kidd écumait l'océan Indien, et les Ryukyu se trouvent en Asie. Mais il s'agit bien de partir à la recherche d'un trésor de pirate, et le mot buccaneer suffit à évoquer la piraterie pour la plupart des Japonais. Je crois que c'est avant tout cette promesse d'aventure contenue dans sa sonorité qui a fait la différence.

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Pour votre œuvre précédente, vous avez réécrit quatorze fois le synopsis. Combien de versions avez-vous préparées pour Ryukyu Buccaneer ? Et comment sait-on que « cette version est la bonne » ?

RK : Quatorze versions, c'était un chiffre assez hors norme. Pour Ryukyu Buccaneer, je dirais que le premier chapitre a demandé quatre ou cinq révisions. Nous nous sommes notamment interrogés sur la quantité d’informations à intégrer et sur la longueur idéale du chapitre. Vers la quatrième ou la cinquième version, nous avons estimé que nous tenions enfin un premier chapitre suffisamment solide pour défendre la série. C’est en discutant ensemble que nous avons trouvé le meilleur point d’équilibre.

Qu'avez-vous choisi en premier en concevant ce manga : le lieu, l'époque, ou le pitch d'une chasse au trésor au milieu d'un battle royale ? Et ensuite ? Comment êtes-vous arrivé à cet équilibre final ?

RK :

La principale difficulté venait du fait qu’il s’agissait de mon premier manga. Lorsque l’on écrit un roman, l’objectif est généralement visible : on sait où l’on veut parvenir à la fin du premier volume, puis du deuxième ou du troisième. Le manga impose une autre unité de mesure. Au départ, je ne savais pas encore quelle quantité de récit devait tenir dans un chapitre, et j’ai beaucoup échangé avec M. Sagawa à ce sujet.

Je voulais maintenir une certaine tension tout en conservant une dimension comique. Il m’a fallu apprendre à répartir ces éléments à l’intérieur de chaque chapitre. Au début, je n’y parvenais pas : les épisodes devenaient démesurément longs. Puis j’ai progressivement compris quelle était la bonne mesure.

L’apparition d’un personnage comme Shutaru m’a notamment permis d’introduire des développements plus comiques. Les dialogues entre les personnages ont également évolué : au-delà des tensions, j’ai réussi à leur donner des échanges plus naturels, correspondant davantage à des adolescents de leur âge. J’ai donc travaillé chapitre par chapitre, en cherchant à chaque fois le bon équilibre entre l’action, la tension, les dialogues et l’humour. Je pense avoir beaucoup progressé depuis le début de la série.

Le bureau de Doi-sensei © Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Vous signez un manga d'aventure historique. Comment décidez-vous de la part de fidélité à l'Histoire et de celle que vous laissez à la licence poétique ?

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

RK : C'est une question difficile. Là encore, c'est en discutant avec M. Sagawa que nous avons défini ce que nous appelons un « niveau de fantastique » acceptable dans le récit.

Prenons Shutaru : c'est une noro, l'une de ces prêtresses qui ont réellement existé à Okinawa. Nous mettons donc en scène une figure réelle. Nous avions pourtant envisagé de lui faire accomplir des prodiges impossibles dans la réalité, une sorte de magie. J'avais par exemple imaginé qu'elle fasse surgir un shisa (NDLR: lion légendaire d'Okinawa qui, selon la tradition, protège les maisons et les villages contre le malheur) de l'ombre. Mais plus nous renforçions cet aspect fantastique, plus le manga risquait de s’éloigner de sa dimension historique.

Une noro est une prêtresse, elle ne se bat pas. Pour la faire combattre de façon plus crédible, nous lui avons donc donné des objets et des mécanismes aux effets hypnotiques. Faut-il monter ou baisser le curseur du réalisme ? Nous en discutons à chaque chapitre avec M. Sagawa : « Là, on en a trop fait, il faut calmer le jeu », ou bien « On a encore de la marge, mettons un requin plus gros ». Nous veillons à cet équilibre pour ne pas trop nous éloigner du réel, tout en affirmant davantage la couleur okinawaïenne.

ND : Pour les noro (prêtresses) du royaume de Ryūkyū et les flash-backs liés au domaine de Satsuma, je reproduis les costumes et les bâtiments de l’époque. Les scènes de combat relèvent de la fantasy : j’y dessine librement les postures et les chorégraphies de sabre.

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Quelles difficultés particulières pose la représentation d’un combat ? Quel sont vos principes pour qu’une scène soit spectaculaire tout en restant parfaitement compréhensible ?

ND : Le plus difficile, c’est de trouver le cadrage le plus juste. Pour qu’une scène de combat soit lisible, trois éléments me semblent nécessaires :

– une case qui fait sentir la distance avec l’adversaire ;

– dans les duels au sabre, un cadrage où l’on voit les lames s’entrechoquer ;

– une case qui montre le geste juste avant que le coup ne soit porté..

Muta est en quelque sorte un symbole du mal-être de la jeunesse du monde entier.

Comment est né Muta ? Pourquoi en avoir fait un jeune homme pris entre héritage social, pauvreté et nécessité de voler pour vivre ?

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

RK : Muta, oui. Là encore, c'est en discutant avec M. Sagawa que nous avons construit la figure du héros. Ce que je voulais avant tout, c'était un personnage « brûlant de colère ». Écrasé par la société, il possède une certaine force, mais ne sait pas comment s'en servir.

Il est simplement dévoré par la colère et a besoin de jeter ses émotions dans la bataille, à corps perdu. Je pense en effet que ce que ressent Muta est peut-être partagé par la jeunesse du Japon d'aujourd'hui, un pays où règne un profond mal-être, et peut-être même par les jeunes du monde entier.

Dès le départ, nous avons donc décidé de conserver cette ligne directrice jusqu’au terme de l’histoire : Muta s’efforcera de vivre avec toute l’énergie du désespoir et cherchera à ouvrir son propre chemin par sa seule force. C’est autour de cette idée fondamentale que nous avons construit et retravaillé le personnage.

Et graphiquement ? Racontez-nous les étapes pour trouver son design. Saura-t-on un jour pourquoi Muta a ses deux points au bord de la bouche ?

ND : On m’a demandé de le concevoir ainsi : un homme qui servait le gouvernement royal de Ryūkyū, trompé puis banni avec toute sa famille, et vêtu de haillons. J’ai créé son design à partir de cette idée.

Les marques au coin de la bouche sont le signe d’un condamné. (Il semble qu’autrefois, au Japon, on tatouait le visage des criminels.) Ce détail ne sera pas révélé dans l’œuvre : il fait partie de l’arrière-plan de l’univers.

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Quand vous créez un personnage, que visualisez-vous en premier : son rôle dans l'histoire, son caractère, son design ? Shinsen, par exemple, est complémentaire de Muta, dans la logique d'un buddy manga : est-ce une exception ?

RK : Si Muta est le héros, je crée les autres personnages en me demandant comment le mettre en valeur, comment révéler ses différentes facettes.

C’est ainsi que j’ai créé Shinsen, qui est son parfait opposé.

Puisque Muta se jette dans l’action sans réfléchir, je peux lui opposer un adversaire détaché, presque insaisissable. Cette opposition permet de montrer une plus grande variété de comportements et de situations.

Pour moi, les personnages sont le moteur du drame. Je cherche donc à déterminer ce qu’il faut placer face à eux pour que le récit se mette en mouvement. Je construis ensuite les développements de l’intrigue à partir de leurs réactions.

ND : Dès le départ, j’ai veillé à ce que Muta, Shinsen et Shitaru aient des coiffures et des tenues bien distinctes. Le scénariste m’explique la position de chaque personnage, puis je crée un design et une coiffure qui lui correspondent.

Il me semble qu’une femme, l’héroïne, se trouve souvent aux côtés du personnage principal.

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

Dans un récit de battle royale, il faut que les adversaires soient immédiatement identifiables et aient de l’épaisseur. Comment répartissez-vous le travail entre écriture, silhouette, arme, gestuelle/tics et entrée en scène pour donner à chaque adversaire sa propre présence ?

ND : Pour les personnages de grande taille ou d’allure redoutable, je crée l’atmosphère avec des cadrages où ils toisent le héros de haut. Dans les scènes qui montrent un rapport de force hiérarchique, je soigne tout particulièrement les expressions.

Votre parcours a commencé par une forte attirance pour la mise en scène et le cinéma. Qu'est-ce que cette formation change à la façon dont vous imaginez une scène de manga : rythme, cadrage, révélation, montage, suspense ? Fournissez-vous à Nau Doi un script très précis, directif, ou lui laissez-vous une grande marge de manœuvre ?

© Rainy Kamitsuki, Nau Doi / Ichijinsha Inc.

RK : Nau Doi donne le meilleur de lui-même lorsqu’il peut dessiner librement, en particulier dans les scènes d’action. Dans mes scénarios, il m’arrive donc d’écrire simplement : « Pour l’action, je vous laisse faire. »

J’imagine bien entendu moi-même le déroulement général du combat, mais Nau Doi est un professionnel de l’image. Il maîtrise nécessairement mieux que moi la façon de cadrer une scène, d’alterner les plans rapprochés et les plans larges ou de produire l’effet le plus spectaculaire. J’estime donc qu’il vaut mieux ne pas lui imposer trop de contraintes. Je veille également à ne pas brider ses propositions.

Dans le premier chapitre, par exemple, Muta frappe un adversaire placé derrière lui. Dans mon scénario, il ramassait un sabre pour frapper. C'est M. Doi qui a improvisé ce geste : Muta tire le sabre de la ceinture de Shinsen et frappe derrière lui. Utiliser le sabre de Shinsen, c'était son idée.

Je lui laisse donc une grande liberté dans les mouvements et la chorégraphie des combats. Cela rend Muta et Shinsen beaucoup plus vivants. De mon côté, je me concentre sur le déroulement du récit et les dialogues, puis j’effectue une dernière vérification. Lorsque je découvre le name (NDLR le storyboard illustré), il m’arrive d’être surpris comme un lecteur en découvrant l’ampleur spectaculaire qu’il a donnée à un affrontement.

Le Bakumatsu est souvent raconté à travers Edo, Kyoto ou les grands affrontements du Japon continental. Que permet le point de vue des Ryukyu que les récits habituels sur cette période ne montrent pas ? Et « perdre » une référence commune comme le Shinsengumi est-il une difficulté à surmonter ?

RK : Effectivement. À l'origine, l'histoire se déroulait en fait un peu avant le Bakumatsu. C'est M. Sagawa qui a suggéré de retarder l'action jusqu'au Bakumatsu, en estimant que cette époque, plus chaotique, serait plus passionnante.

J’avais initialement l’intention de faire apparaître un roi des Ryukyu ayant vécu à une époque antérieure. Mais en choisissant le Bakumatsu, nous pouvions introduire des figures encore plus attrayantes, comme Saigō Takamori ou Nakamura Hanjirō. Le Shinsengumi était établi à Kyoto, mais le domaine de Satsuma comptait lui aussi des samouraïs célèbres susceptibles d’apparaître dans le manga.

Tout en respectant le cadre historique, j’aimerais ainsi montrer que les personnages remarquables et les grandes figures de cette époque ne se trouvaient pas uniquement à Kyoto. Satsuma possédait également des personnalités passionnantes, qui méritent d’être représentées.

Merci à messieurs Kamitsuki Rainy et Nau Doi pour leur disponibilité et leur enthousiasme. Merci aux équipes de Glénat et de Kodansha pour avoir permis cette rencontre, enfin merci à Emmanuel Bochew pour l'interprétariat.