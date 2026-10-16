Tetsuo Hara : "Dans le manga, on ne retient pas l'histoire, on retient le personnage."

Il n'aimait pas se lever tôt. C'est, dit-il en souriant, l'une des raisons qui l'ont conduit à devenir mangaka. Quarante ans et des centaines millions de lecteurs dans le monde plus tard, Tetsuo Hara nous reçoit à Tokyo dans ses bureaux de Coamix. L'occasion de revenir sur une carrière jalonnée d'échecs fondateurs et de succès planétaires. Entretien avec l'un des géants du manga moderne.

Dans le monde dévasté de Hokuto no Ken, Kenshiro avance parmi les ruines avec une certitude : chaque coup porté engage une vie. Tetsuo Hara parle de son métier dans des termes comparables. Le dessin ne consiste pas, selon lui, à illustrer docilement un scénario, mais à en prendre la responsabilité de livrer au lecteur l’image finale, celle qui marque les esprits dans le temps…

Il se présente comme un enfant qui n'aimait pas se lever tôt et qui n'était bon qu'en dessin. La suite, quarante ans de carrière, plus de cent millions d'albums vendus, une influence considérable sur des générations d'auteurs, appartient à l'histoire du neuvième art japonais. Entretien avec l’un des piliers incontestable du manga moderne. De ses débuts à l’arrivée de l’intelligence artificielle, le mangaka, à l'instar de son héros Kenshiro, ne recule devant rien.

© 1983 by BURONSON AND TETSUO HARA / COAMIX

Vous dessinez depuis l'enfance, mais quel a été le déclic qui vous a donné envie de devenir mangaka ?

Tetsuo Hara : Ce sujet revient souvent, donc je le connais bien. L'élément déclencheur, c'est sans doute la télévision. Enfant, je regardais des mangas et des animés, et j'ai commencé naturellement à imiter ce que je voyais en dessinant. Mais si je cherche quelque chose de plus précis, il y a aussi l'influence de mon père. Il était salaryman, chauffeur, il partait très tôt le matin et rentrait tard le soir. En l'observant, je me disais : « Ce mode de vie n'est pas pour moi. Je n'aime pas me lever tôt. »

À cet âge, un enfant se pose la question de ce qu'il fera plus tard en regardant ce que font ses parents, et ce que je voyais me semblait hors de ma portée.

Alors j'ai cherché ce que je savais faire. Je n'étais pas doué en études, pas bon en sport, dans la moyenne basse dans à peu près tout. Sauf dans un domaine : le dessin. Je dessinais sans même m'en rendre compte, sans le décider consciemment. Mes parents devaient me trouver un peu bizarre. Et je me disais qu'un dessinateur, lui, peut travailler la nuit, peut veiller, peut décider lui-même de ses horaires. En deuxième année de primaire, j'avais déjà cette idée en tête. Je ne faisais d'ailleurs pas encore très bien la différence entre manga et animé. Mais cette pensée était là : avec le dessin, personne ne m'obligera à me lever à l'aube. C'est peut-être un début peu glorieux pour une vocation, mais c'est la vérité.

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Dans un univers parallèle, qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas devenu mangaka ?

À l'école primaire, j'avais un certain talent pour faire rire les gens. Je n'hésitais pas à répliquer aux professeurs, ce qui m'a valu d'être encouragé par certains à devenir comédien, dans le sens comique du terme. Mais personnellement, ce qui m'attirait davantage, c'était le métier d'acteur. À cette époque, vers ma quatrième ou cinquième année de primaire, j'étais très admiratif de Yûsaku Matsuda, une grande star de l'époque, très grand, très charismatique. Je passais mon temps à le dessiner. Mais j’étais petit. Au collège, je m’étais fixé une condition : si j’atteignais 1,80 mètre, je deviendrais acteur. Je n’ai pas grandi autant que je l’espérais. J’ai donc pensé que cette voie n’était pas pour moi et je suis revenu au dessin. Si j’avais eu davantage l’allure d’un acteur, j’aurais sans doute voulu le devenir.

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Vous avez suivi les cours de Kazuo Koike à la Gekiga Sonjuku. Quel enseignement concret a changé votre façon de construire un personnage ?

Cette expérience a été un choc. J'avais dix-huit ou dix-neuf ans, je sortais tout juste du lycée. Je voulais devenir mangaka, mais je ne savais pas du tout dans quelle direction aller. Je n'avais pas confiance en ma capacité à inventer des histoires, alors j'espérais trouver un scénariste avec qui collaborer. Mais pour cela, il fallait d'abord faire ses débuts. Et là, c'était le vide complet. En apprenant que Koike Kazuo animait cette école, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être sélectionné. Ce que Koike a dit dès sa première phrase a été déterminant. Il a dit : « Le manga, c'est le personnage. »

Aujourd’hui, au Japon, l’idée de construire des personnages forts est largement partagée, y compris dans le public. Mais lorsque j’ai débuté, il y a plus de quarante ans, ce n’était pas du tout une notion répandue. L’idée même de bâtir une licence complète, une marque, autour des personnages n’existait pas encore de manière évidente. C’était une connaissance détenue par les grands professionnels du manga.

Quand Koike a prononcé ces mots, quelque chose s'est immédiatement connecté en moi : j'aimais les acteurs, je les dessinais obsessionnellement, j'étais attiré par leur charisme, leur présence. Ce que Koike appelait « le personnage », c'était exactement ça. Puis il a ajouté quelque chose de tout aussi frappant : « Le manga, ce n'est pas l'histoire. Il n'existe que trente-six structures narratives. Ce qui crée l'originalité, c'est le personnage. »

Et pour illustrer son propos, il a posé une question à la salle : « Est-ce que vous vous souvenez de l'intrigue d'un manga ? » La réponse était non. « Mais vous vous souvenez de ce que tel personnage a fait, non ? » Oui, toujours. Dans un roman, c'est l'inverse : on retient la trame. Dans le manga, on ne retient pas l'histoire, on retient le personnage. Cette distinction m'a ouvert une voie. Je me suis dit : ça, je peux le faire.

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Le manga vous semble-t-il plus naturel que le roman pour exprimer les émotions ?

L’expression des émotions par les mots et par le dessin relève de deux démarches très différentes. Dans le roman, on fait surgir une scène dans l’imagination du lecteur grâce aux mots. Le manga montre les choses par l’image. Pour ma part, le dessin était naturellement plus accessible.

J'avais des difficultés sérieuses avec la lecture quand j'étais enfant. Mes parents insistaient pour que je lise de “vrais” livres, mais je n'y arrivais pas, qu'il s'agisse d'assimiler les caractères japonais ou simplement de rester concentré sur une page de texte. Je suis profondément visuel, ce qu'on pourrait appeler un esprit de l'hémisphère droit.

Je lisais des récits simples, proches du manga par l'esprit, des contes, des aventures

comme Un chien des Flandres. Mais la lecture pure et dure n'a jamais été mon activité de prédilection.

Maintenant que je suis plus âgé, avec davantage d'expérience et d'idées accumulées, je me retrouve plus intéressé par la dimension narrative. D'autant que des outils comme ChatGPT permettent aujourd'hui de générer des pistes, de rebondir sur des idées, ce qui était impossible à mes quarante ou cinquante ans. À cette époque, la seule façon d'alimenter son imagination était de lire, et c'était ma faiblesse.

Au lycée, j’adaptais en manga des nouvelles de science-fiction de Shinichi Hoshi. J’avais donc déjà le désir de travailler à partir d’œuvres originales. Au fond, je voulais surtout dessiner. Les romans sont utiles pour trouver un point de départ, une impulsion. Mais, dans le manga, il faut finalement dessiner des êtres humains.

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C'est peut-être pour cela que vous avez choisi d'adapter les romans de Keiichiro Ryû ?

Il faut replacer cela dans un contexte plus large. Depuis le début de ma carrière, dès l’âge de vingt ou vingt et un ans, j’ai travaillé en tandem avec des scénaristes. J’en avais l’habitude. Et assez tôt, j’ai remarqué un schéma qui se répétait dans ma carrière : un échec, un succès, puis de nouveau un échec, et un succès… Avec Hokuto no Ken, j’ai collaboré avec Buronson, et ce fut un immense succès. Vint ensuite Cyber Blue, qui fut un échec. Hana no Keiji - Kumo no Kanata ni (Publié en France sous le nom « Keiji» aux éditions Mangetsu, NDLR), que j’ai réalisé en collaboration avec un scénariste, a été un succès.

En analysant ces allers-retours, j’ai compris une chose. Ce que Hokuto no Ken m’avait appris, c’est l’importance de m’approprier le matériau et d’y apporter ma touche personnelle, sans pour autant m’effacer complètement. C’est ce qui avait fonctionné.

Puis, lorsque j’ai été amené à adapter en manga l’œuvre de Keiichirō Ryū sous le titre Hana no Keiji – Kumo no Kanata ni, j’avais acquis une expérience précieuse. Et il y avait une circonstance particulière : l’auteur était décédé juste avant le début de la publication. Son œuvre existait, mais lui-même n’était plus là. J’ai pu puiser dans son œuvre ce qui me paraissait fort et m’en inspirer. C’est peut-être l’une des raisons de ce succès.

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Dans Hokuto no Ken, quel fut le moment où vous avez le plus nettement imposé votre vision face au scénario ?

Mon responsable éditorial, Nobuhiko Horie, et Buronson discutaient du récit pendant une semaine, tandis que je dessinais. Au début de Hokuto no Ken, j'étais jeune et plutôt insolent, je disais volontiers que je ne pouvais pas dessiner telle ou telle chose. Il m'est difficile de m'exprimer complètement sur ce point, par respect pour la position de maître Buronson. Bien sûr, son travail comportait d'immenses qualités, notamment ses dialogues, que nous avons toujours respectés scrupuleusement.

Mais au fil des années, en travaillant avec divers scénaristes, à commencer par Monsieur Buronson, je suis parvenu à une conclusion : c’est à moi qu’il incombe de transformer le scénario original en une œuvre de manga aboutie et de l’élever jusqu’à la version définitive qui parviendra aux lecteurs.

Cette conviction s’est forgée en quarante ans de carrière, au fil de nombreux tâtonnements, échecs et succès : la responsabilité du résultat repose sur moi seul. Rejeter cette responsabilité sur autrui n’a aucun sens.

Je dois dessiner en l’assumant pleinement, sans ménagement ni compromis envers qui que ce soit. Pour cela, il faut accepter la peine de devoir sans cesse trouver des idées. Et il arrive que les idées ne viennent pas. Dans ces moments-là, il m’arrive de m’en sortir par la mise en scène ou par les personnages. Donner toute ma forcer pour mener l’œuvre à son terme et en faire une lecture qui ait de la substance : voilà mon travail.

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Aujourd’hui, vous êtes plus sûr de vous sur ce point ?

Cela fait plus de quarante ans, bientôt cinquante, que je travaille avec notre président actuel, et malgré cette ancienneté, il m'arrive encore de céder à des pressions implicites. Autrefois, nous discutions longuement du scénario avant que je ne me mette à dessiner ; aujourd'hui, le scénario m'arrive directement, chapitre par chapitre, sans que je connaisse toujours l'intention qui le sous-tend. Il m'est ainsi arrivé, sur Ikusa no Ko, de me demander pendant près de dix ans si tel ou tel élément narratif annonçait quelque chose d'important, pour finalement me rendre compte qu'il n'en était rien.

Parfois, en lisant un scénario, on sent que l'auteur n'a pas vraiment réfléchi à la suite, qu'il livre une trame inachevée, et il m'appartient alors d'en faire une véritable œuvre. C'est là que la tentation de se retenir par égard pour l'auteur, en se disant qu'il doit sûrement y avoir une intention cachée, devient dangereuse, car parfois, cette reprise n'arrive jamais. J'ai compris qu'il fallait alors, coûte que coûte, apporter moi même une conclusion satisfaisante, sans quoi le lecteur ne serait jamais convaincu. Ce n'est pas trahir l'auteur, c'est assumer ma responsabilité de dessinateur. Finir une œuvre, la rendre lisible et convaincante, c'est mon travail.

Passé la quarantaine et la cinquantaine, j'ai parfois pensé qu'il n'était plus nécessaire de se battre autant pour imposer une vision de l’oeuvre, que je pouvais me contenter de la position confortable d’un dessinateur exécutant et non pas avec un regard de quasi éditeur, et je le regrette aujourd'hui : j'aurais dû continuer à dessiner en croyant toujours que ce que je faisais était le plus intéressant possible.

C'est une conviction indispensable dans ce métier, et je me suis parfois laissé emporter par la facilité, en calquant mon dessin sur le scénario tel quel, y compris pour des scènes que je n'avais pas du tout envie de dessiner. Aujourd'hui, avec le recul de mes échecs, je sais que ce n'est pas la bonne solution, et je préfère dessiner ce dont je suis moi même convaincu. Et il y a l’arrivé de l’IA aussi…

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L’IA est un outil que vous regardez de prêt ?

Oui, il est vrai que, seul, on n’a pas toujours de bonnes idées. À cet égard, des outils comme ChatGPT constituent une aide précieuse. La plupart du temps, ce qu’ils proposent est inutilisable, mais il arrive parfois qu’une idée surgisse et déclenche quelque chose. Il suffit de stimuler la réflexion par des informations nouvelles pour que des images naissent presque spontanément. À mon âge, c’est étonnant. Au point que je me dis que je pourrais peut-être encore dessiner de nouvelles histoires. Un seul cerveau ne suffit jamais à porter un manga. Je pense que cette profondeur nouvelle rend notre époque particulièrement stimulante.

Parmi toutes les planches de Hokuto no Ken, existe-t-il une scène dont vous soyez particulièrement fier, une que vous jugeriez intouchable aujourd'hui ?

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(Rires) Je n’éprouve pas de fierté particulière pour une scène en particulier. Mais lorsque je me remémore le moment où je l’ai dessinée, je me souviens que ce que je désirais avant tout, c’était d’y intégrer des éléments inspirés de l’œuvre de Frank Frazetta, que je portais en moi depuis l’âge de 15-16 ans.

En ce sens, les scènes entre Souther et Shu renferment de nombreux éléments nés de l’influence de Frazetta, et je me souviens les avoir dessinées avec une ardeur toute particulière.

À l’époque, la série connaissait le succès. Je jouissais d’une grande liberté et pouvais exprimer les images que je portais en moi.

Je pense aussi à la pose de Raoh, le poing levé vers le ciel. C’était une image que j’avais en tête dès le départ. Pour la scène où Raoh meurt debout, le scénario m’a offert le moment idéal pour l’utiliser. Je ne me souviens plus si l’idée venait de Buronson ou de M. Horie, mais j’ai trouvé que cette pose à la Frazetta convenait parfaitement à cet instant. À l’époque, il était rare qu’un personnage meure debout plutôt qu’effondré au sol. La scène où Raoh apparaît à cheval m’a elle aussi donné l’occasion d’utiliser une image que je souhaitais dessiner depuis longtemps. J’ai pu faire coïncider ma passion avec les nécessités du récit.

En parlant de Raoh, vous attendiez-vous à qu’il devienne aussi populaire ? Et perceviez-vous la résonance du manga auprès des lecteurs pendant la sérialisation ?

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Ce dont je me souviens le plus nettement, c'est une lettre de lecteur qui critiquait la coiffure de Raoh lorsqu'il retire son casque pour la première fois. Le courrier disait que sa tête faisait « igaguri », quelque chose comme une tête de châtaigne ébouriffée, peu flatteuse. Ça m'est resté. Je réalisais que le rendu n'était pas convaincant. J'avais pourtant en tête l'image des cheveux blancs de Rutger Hauer - dans Blade Runner - ce grand acteur aux traits très particuliers. Suite à cette réaction, j'ai revu la coiffure pour la rendre plus satisfaisante visuellement.

Vous utilisez abondamment la technique du kakeami pour vos ombrages et vos volumes. À quel moment avez-vous décidé de l'adopter, et pourquoi, alors que beaucoup de mangakas utilisaient des trames pour gagner du temps ?

J’appartiens à la génération du gekiga. Lorsque j’étais enfant, les mangas au trait réaliste et concret étaient extrêmement populaires au Japon. En CE2, j’ai été profondément bouleversé par la violence des représentations du gekiga et par la puissance de son trait. J’ai grandi avec le désir de dessiner comme les plus grands auteurs de ce courant. Pourtant, au moment de mes débuts professionnels, la vague du gekiga était retombée. La mode était passée aux comédies sentimentales au trait simple et léger, incarnées par Urusei Yatsura et Touch. Les tendances évoluaient, mais j’étais bien décidé à faire renaître le gekiga que j’aimais.

Or, pour Tetsu no Don Quixote, on m’avait expressément demandé de ne pas utiliser de hachures croisées et de ne pas alourdir mon trait. J’ai donc fait mes débuts privé de ma meilleure arme. Je m’étais promis, si je réussissais, de dessiner comme je l’entendais. Et de fait, à mesure que Ken le Survivant conquérait les lecteurs, j’ai peu à peu retrouvé mon style. L’influence de Ryōichi Ikegami a été immense pour moi : je le révérais comme le sommet du gekiga.

Puis, au lycée, j’ai découvert Katsuhiro Ōtomo. Ces deux auteurs m’ont profondément marqué à l’âge où j’étais le plus réceptif. Je dois aussi citer Ashita no Joe de Tetsuya Chiba et Ai to Makoto de Takumi Nagayasu. Cette dernière œuvre a porté le gekiga à son apogée. Au collège puis au lycée, j’étais en plein cœur de cette époque, et j’en ai reçu le baptême de tout mon être.

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Des fans de votre œuvre pensent reconnaître l'influence de Masami Fukushima et de Saint Muscle dans votre style. Est-ce fondé ?

Non, pas du tout. Je me souviens qu’un style très singulier était apparu dans le magazine, mais il ne m’a pas influencé. Il n’existe aucun lien de ce côté-là.

Le personnage de Kenshiro est souvent décrit comme la fusion de Bruce Lee, Yûsaku Matsuda, Mel Gibson et Sylvester Stallone. Comment parvient-on à composer un visage cohérent à partir de quatre icônes aussi différentes ?

Les deux premières références, celles que je portais en moi depuis le lycée, étaient Bruce Lee et Yūsaku Matsuda. Puis, juste avant mes débuts, j’ai vu Mel Gibson dans Mad Max 2, et ce film m’a profondément captivé. J’avais une vingtaine d’années. Il m’a fait une très forte impression et s’est tout naturellement intégré à cet assemblage.

Il y a aussi un autre élément, dont on parle peu, qui m’a profondément marqué au lycée : le visage de Malcolm McDowell dans Orange mécanique, avec ses sourcils posés sur les yeux grâce à un maquillage particulier. Ce personnage est à l’origine de Souther.

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Entre Kenshirô et Son Goku, qui est le plus fort ?

(rires) Hokuto no Ken correspond, au sommet du manga où des humains tuent des humains. Après lui, il a fallu dépasser ces limites en passant aux extraterrestres, aux autres mondes et aux univers parallèles. C’est ainsi que des séries comme Dragon Ball ont pu aller plus loin et s’imposer à l’échelle mondiale. J'en parlais justement récemment avec notre président : montrer des humains qui tuent des humains n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui, alors que les guerres continuent de faire rage dans le monde, ce n'est plus un sujet qui passe aussi facilement qu'à l'époque. Au moment de Hokuto, le Japon vivait encore une période relativement paisible, seulement vingt ou trente ans après la guerre, et une forme de violence narrative répondait alors à un certain besoin. Aujourd'hui, cela ne correspond sans doute plus à l'époque, d'où le glissement vers des adversaires extraterrestres ou venus d'autres mondes, qu'il n'est plus nécessaire de tuer au sens propre. Dans cette perspective, je pense évidemment que Son Gokū ou Luffy sont plus forts, puisqu'ils ne sont même plus humains (rires), alors que moi, je restais dans le cadre humain. Cela dit, j'étais moi même influencé par Star Wars, et j'ai dessiné des personnages proches du monstrueux, comme Devil Rebirth, qui dépassaient déjà le cadre strictement humain. Il est certain que Hokuto a été à l'origine de ce basculement du manga : à l'époque de Hiroshi Motomiya, le genre était dominé par par les histoires de lycéens en uniforme, où le héros était un délinquant typique. C'est Hokuto no Ken qui a brisé ce modèle.

On a l'impression, en lisant Hokuto no Ken, que la statuaire bouddhique et notamment les statues Niô gardant les temples ont influencé la représentation de vos antagonistes, dans leurs postures comme dans leurs traits. Était-ce une démarche consciente ?

Le visage humain laisse peu de marge pour la stylisation. Pour les visages, je me suis surtout appuyé sur le kabuki et ses kumadori, ces peintures faciales rouges que portent les acteurs. Elles permettent de déformer le visage, d'exagérer les traits pour créer une présence unique. Les rides sur le front de Raoh, par exemple, je ne les ai jamais imaginées comme des rides naturelles. Dans ma tête, c'était de la lumière rouge, quelque chose qui irradie, comme la peinture de guerre du kabuki. La colère faisant rougeoyer le visage comme une braise. Je dessinais en noir et blanc, alors cela se perdait, et l'anime en a fait une autre lecture. Mais telle était mon intention d'origine.

Quant aux statues Niô, oui, elles apparaissent dans le récit lui-même, on les voit dans certaines scènes. Mais leur influence sur les corps de mes antagonistes, je ne l'avais pas pleinement conscientisée au moment où je dessinais. C'est en visitant des temples, bien plus tard, que j'ai fait le rapprochement. La façon de représenter les yeux, notamment, ce regard intense avec les sourcils remontés en demi-lune, cette convention existe dans la sculpture bouddhique depuis des siècles. Je l'ai reproduite sans le savoir. Et en réalisant cela, j'ai eu le sentiment étrange d'être relié à des artisans qui avaient travaillé des centaines d'années avant moi. Comme si nous avions, à travers les siècles, accompli le même geste. Ce n'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit, j'ai simplement réactivé quelque chose d'inscrit dans l'inconscient visuel japonais.

Si vous deviez rejoindre l'une des écoles de Hokuto no Ken, la Hokuto Shinken, la Nanto Seiken ou la Gento Kôken, laquelle choisiriez-vous ?

(rires) La Hokuto, évidemment. Ce n'est d'ailleurs pas une question que je m'étais jamais posée sérieusement, et je n'ai pas particulièrement envie de me lancer dans les arts martiaux. Mais si je dois répondre : agir sur les points de pression discrètement, sans que personne ne s'en rende compte, c'est la version la plus subtile, donc la plus intéressante pour moi.

© 1983 by BURONSON AND TETSUO HARA / COAMIX

Avec le recul de quarante ans, y a-t-il quelque chose que vous changeriez dans Hokuto no Ken ?

J'ai effectivement essayé, une fois, dans mes quarante ans, de constituer une équipe pour apporter des corrections. Le rythme de publication hebdomadaire m'avait épuisé sur la fin de la sérialisation, et il en reste des traces dans le dessin : des visages aux proportions hasardeuses, des mâchoires trop saillantes, des lignes négligées. En regardant certaines planches aujourd'hui, les imperfections sautent aux yeux.

Mais la tentative de retouche n'a pas donné les résultats que j'espérais. Et j'en suis venu à penser que ce n'est peut-être pas là que réside la valeur de cette œuvre. Ce que j'avais à vingt ans, c'était une énergie que je n'ai plus, une fougue qui transparaît dans le trait, même imparfait. Corriger ces planches à quarante ou soixante ans, c'est vouloir faire entrer une énergie juvénile dans un corps qui ne l'a plus.

Si j'avais une seule chose à réaliser, ce serait une version intégralement colorée. C'était mon rêve d'origine, et je n'ai jamais pu le concrétiser. Mais à soixante-cinq ans, un chantier de cette ampleur est hors de portée. C'est un projet qui réclamerait l'endurance de mes vingt ans. Il faut en faire son deuil. Et au fond, tant de lecteurs ont découvert cette œuvre dans sa forme actuelle qu'il serait peut-être vain de la modifier.

© 1983 by BURONSON AND TETSUO HARA / COAMIX

Vous êtes un grand admirateur de Frank Frazetta. Maintenant que la licence Conan le Barbare est entrée dans le domaine public, avez-vous envisagé d'en proposer votre propre version ?

À vrai dire, je n’ai presque jamais lu les récits de Conan. Ce qui m'attirait chez Frazetta, c'était exclusivement ses illustrations. Je cherchais des recueils de ses dessins, pas les œuvres littéraires qu'il illustrait. Donc les personnages, leurs histoires, je ne les connais pas vraiment. Je ne me vois pas m'emparer d'un univers narratif que je n'ai pas intégré. Par ailleurs, je suis dans une phase de ma vie où je cherche à m'affranchir de Frazetta. Son influence est en moi depuis si longtemps que je l'ai, d'une certaine façon, entièrement digérée. Elle fait partie de mon identité de dessinateur, mais je ne veux pas y revenir comme point de départ.

Je suis bien plus stimulé aujourd'hui par ce que font les nouvelles générations de mangakas, et même, étonnamment, par certaines images générées par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de médiocrité dans cette production, mais parfois quelque chose d'intéressant émerge, quelque chose qui pose une question sur la façon de dessiner. Nous sommes entrés dans une époque où il faut se demander comment exister en tant que dessinateur face à ces outils. Ce défi m'intéresse davantage que de revenir à d'anciens territoires.

© 1983 by BURONSON AND TETSUO HARA / COAMIX

Pour finir, votre relation avec Horie-san dure depuis près de cinquante ans. Qu'est-ce qu'un grand éditeur apporte, très concrètement, au quotidien d'un mangaka ?

Sans M. Horie, je ne serais pas celui que je suis aujourd’hui. Mais je crois que, sans moi, il ne serait pas non plus celui qu’il est devenu. Nous avions besoin l’un de l’autre. Il m’a enseigné les fondements du métier et m’a transmis un socle sans lequel je n’aurais même pas pu commencer. Dans le même temps, il a fait siennes ma sensibilité et ma manière de voir les choses. Ce que je lui ai transmis est devenu une part de lui, et ce qu’il m’a transmis est devenu une part de moi. C’est une relation bien étrange, difficile à nommer. Presque une symbiose.

Chacun de nous a des domaines où il surpasse l’autre. Là où il excelle, je suis désavantagé. Là où je vois juste, il est moins perspicace. Et c’est précisément cette complémentarité qui a fonctionné. C’est peut-être là la juste réponse à tout cela.

Merci à maître Tetsuo Hara pour son temps et sa générosité dans ses réponses. Merci aux équipes de Coamix et en particulier à Monsieur Sakai pour l’aide à organiser cette interview, et enfin merci à Hervé Auger pour son interprétariat.