Fondée à Tokyo en 2000, Graniph décline mangas, anime et jeux vidéo en vêtements et accessoires. Rencontré au Japon, son responsable des licences, Yu Ishikawa, explique comment la marque choisit ses œuvres, traduit leurs scènes en motifs et négocie avec les ayants droit.

En 2026, afficher son manga préféré sur ses vêtements n'a plus rien d'une affaire d'otaku.

Les héros japonais ont trouvé leur place dans la garde-robe quotidienne, à mesure que mangas et anime gagnaient un public toujours plus large. Chez Graniph, marque tokyoïte née en 2000, cette rencontre ne se résume pas à imprimer un personnage sur du coton : les vêtements ont vocations à raconter une histoire.

Lors d'une rencontre au siège de Graniph, Yu Ishikawa, responsable des licences, et Mai Miura, responsable de la communication expliquent la philosophie derrière la marque devenue emblématique d'une culture de plus en plus populaire.

© Graniph

Comment votre passion pour le manga est-elle devenue votre métier ?

Yu Ishikawa : J’ai découvert les mangas vers neuf ou dix ans et je n’ai pas manqué un numéro du Weekly Shonen Jump depuis plus de trente ans. J'ai suivi des œuvres comme Yû Yû Hakusho, Slam Dunk et Yu-Gi-Oh! au moment même de leur parution.

Pour autant, je n’envisageais pas d’en faire mon métier. J’ai travaillé dans la publicité, puis exercé plusieurs activités avant de rejoindre une agence internationale de licences. Je suis arrivé chez Graniph il y a huit ans. Je m’occupais d’abord de collaborations autour des livres illustrés et des beaux-arts, puis j’ai progressivement introduit Mitsuru Adachi, Jojo's Bizarre Adventure ou Doraemon. Ma passion et mon travail ont fini par se rejoindre, sans que je l’aie planifié.

Comment Graniph est-elle née et quelles étapes ont marqué son évolution ?

Mai Miura : Les trois fondateurs, alors étudiants en arts, souhaitaient rendre l'art accessible au plus grand nombre. Pour diffuser l'art, le T-shirt leur est apparu comme un support idéal. En 2000, ils ont ouvert à Shimokitazawa la première boutique "Design T-shirt Store graniph". Les T-shirts y étaient présentés inclinés, à la manière des disques chez un disquaire, afin que les motifs restent visibles.

À ses débuts, la marque ne proposait que des créations originales conçues en interne. Elle a ensuite entamé des collaborations avec des artistes extérieurs et s'est lancée dans des collections en collaboration, notamment avec Eric Carle. La gamme s'est également étendue à d'autres vêtements que le T-shirt. Ce changement a été entériné en 2021 par un rebranding : la mention " Design T-shirt Store " a été retirée pour ne conserver que le nom "graniph". Nous n'étions plus simplement une boutique de T-shirts.

© Tite Kubo/ShueishaJTV TOKYO,identsu, IPierrot

Comment sait-on qu’une belle image ne fera pas forcément un beau T-shirt ?

YI : Toutes nos collaborations, qu’il s’agisse d’anime, de manga, de jeu vidéo, de beaux-arts ou d’illustrateurs, sont portées par des gens qui sont d’abord des fans de l’œuvre. Avant de concevoir quoi que ce soit, nous réunissons systématiquement quatre profils : le responsable de la collaboration, qui représente l’œuvre et veille à son intégrité, le designer graphique, le designer vêtement et le designer accessoires. Nous débattons de ce que nous aimons vraiment dans l’œuvre. Prenons Mitsuru Adachi : aborde-t-on Touch comme un manga de baseball ou comme un manga d’amour ? Veut-on mettre en avant les matchs, ou plutôt les silences, ce ciel que l’auteur laisse en suspens entre les cases ? Ces lectures diffèrent d’une personne à l’autre, et ce débat est fondamental.

Chacun défend aussi son point de vue : « En tant que fan de l’œuvre, c’est mieux ainsi. » « En tant que graphiste, je préfère cette version. » « En tant que styliste, c’est cela qui s’intégrera le mieux au vêtement. » Parfois, imprimer l’image telle quelle est la meilleure solution. D’autres fois, il faut intervenir : la simplifier, réduire le nombre de couleurs, passer à un dessin en traits fins. C’est la confrontation de ces regards qui permet de trancher.

Ensuite, nous cherchons à exprimer non pas un point, un personnage isolé, mais une ligne narrative, une continuité. Le recto et le verso d’un T-shirt nous permettent de raconter un avant et un après, comme si le vêtement était une critique littéraire cousue dans le tissu. Si l’on se contentait de plaquer une image de couverture, on passerait à côté de tout cela. Ce que nous voulons créer, c’est un vêtement qui dit aux autres fans : « Moi aussi, j’aime ce moment précis de l’œuvre. Vous voyez ce que je veux dire ? »

© Tite Kubo/ShueishaJTV TOKYO,identsu, IPierrot

Raconter une histoire compte-t-il autant, chez Graniph, que proposer un visuel ?

YI : C’est essentiel. Nous voulons créer du dialogue et permettre à celui qui porte le vêtement d’exprimer ce qu’il aime dans une œuvre précise. Prenons Jujutsu Kaisen. Sur l’une de nos pièces, nous avons représenté, à gauche, Todo et Itadori en traits fins, sans visage clairement dessiné, mais en couleurs. Derrière Todo, on distingue la silhouette de son idole, Takada-chan. Todo possède la technique Boogie-woogie : quand il frappe dans ses mains, il intervertit des positions. Nous avons donc inscrit « Boogie » et « woogie » sur les manches. Ainsi, quand la personne qui porte le vêtement frappe dans ses mains, elle accomplit la technique.

Nous aurions très bien pu nous arrêter là : les fans de Jujutsu Kaisen auraient compris le vêtement de toute façon. Mais nous voulions aller plus loin. Dans le manga, Todo cache son côté fanboy dans le médaillon qu’il porte au cou. Il ne montre pas à n’importe qui le secret que contient ce médaillon. Révéler au grand jour ce qu’il dissimule aurait manqué de respect envers ce personnage. Ce qu’il cache, nous le cachons donc aussi : ce détail est placé à l’intérieur du vêtement, dans une zone que seul celui qui le porte verra.

Quand le manga et l'anime sont-ils devenus le cœur de la marque ?

YI : Les collaborations ont débuté vers 2010 ou 2011. Lorsque j’ai rejoint la maison, nous en sortions déjà presque chaque mois, mais elles portaient surtout sur des livres illustrés et des beaux-arts. Progressivement, j’ai introduit des collaborations avec Doraemon, puis Chibi Maruko-chan, des œuvres connues de l’ensemble des Japonais, une sorte de fonds commun culturel. Pendant longtemps, la répartition était à peu près équilibrée entre le manga et l’anime d’un côté, et les illustrateurs ou peintres de l’autre, soit environ cinquante pour cent de chaque. Ce n’est vraiment qu’en 2023, dans la continuité du changement de nom de 2021, que nous avons décidé de faire du manga, de l’anime et du jeu vidéo le cœur de notre identité. Et c’est depuis l’année dernière que c’est devenu pleinement central. Ce basculement coïncide avec un autre phénomène : le manga et l’anime ne sont plus des sous-cultures. Ils sont devenus la culture, tout court. L’après-Covid a accéléré cette reconnaissance mondiale.

© Tite Kubo/ShueishaJTV TOKYO,identsu, IPierrot

Comment sélectionnez-vous les œuvres ou les propriétés intellectuelles que vous souhaitez adapter ?

YI : Nous avons cinq critères essentiels. Le premier : pouvoir exprimer l'œuvre non pas de manière ponctuelle, mais comme un fil narratif, une histoire. Le deuxième : l'œuvre doit se prêter à des techniques d'expression variées, telles que l'impression, la broderie, la maille, le tissage, le patchwork ou l'appliqué. Les illustrations très délicates et minutieuses ne conviennent souvent qu'à l'impression ; les broder reviendrait à dénaturer le travail de l'auteur. Le troisième : la notoriété et l'existence d'une communauté de fans. Pour toucher un large public, il faut qu'un certain socle de reconnaissance existe déjà. Le quatrième : l'équilibre de l'exposition sur le marché. Si une œuvre est déjà déclinée en produits partout, il n'y a aucun sens à ce que nous venions nous ajouter à cette saturation. Nous préférons proposer quelque chose là où graniph peut faire entendre une voix singulière. Le cinquième : la saisonnalité. Nous évitons d'associer une œuvre à une saison qui ne correspond pas à son univers. Pour un récit qui se déroule au cœur de montagnes enneigées, il est préférable de le proposer en novembre ou en décembre. Il ressortira certainement mieux en hiver.

© Photo de Valentin Paquot

Vous avez mentionné Mitsuru Adachi. Racontez-nous la genèse de cette collaboration.

YI : Adachi-sensei est un auteur que j’aime depuis toujours, indépendamment de mon travail. J’ai tout lu, H2, Touch. C’est lors des célébrations des cinquante ans de carrière de Mitsuru Adachi que l’occasion s’est présentée. Comme il n’est pas toujours possible de travailler directement avec un auteur sur ses œuvres originales, l’éditeur nous a proposé de travailler à partir du manga original.

La question qui s’est alors posée était la suivante : qu’est-ce qu’Adachi ? Quand nous avons débattu des atouts de son univers, nous nous sommes rendu compte qu’ils étaient difficiles à mettre en mots. Il y a tant de choses à aimer : ces moments où le manga ne dessine pas tout jusqu’au bout, ce ciel qui apparaît au début d’une séquence. Pour traduire cela, nous avons conçu une chemise dont le motif principal est un ciel. Pour la scène du baiser entre Tatsuya et Minami, nous n’avons pas représenté l’étreinte en entier. Nous avons simplement dessiné leurs pieds, avec le talon de Minami qui se soulève légèrement.

Les prototypes ont été soumis au département éditorial et à Adachi-sensei lui-même pour approbation. Après leur aval, nous avons lancé la production.

Cette collection a-t-elle constitué un succès commercial ? Et vous a-t-elle ouvert des portes auprès d’autres créateurs ou éditeurs ?

YI : Oui, c’est une très grande collection. Et Adachi-sensei est une légende du Shonen Sunday. Sa réussite nous a permis de tisser des liens avec d’autres auteurs emblématiques de ce magazine. Par exemple, Kazuhiro Fujita, l’auteur d’Ushio & Tora, et Takashi Shiina, celui de Ghost Sweeper Mikami et de Zettai Karen Children. Avec certains d’entre eux, j’ai eu la chance de mener des entretiens. Je pense que le fait d’avoir collaboré avec Adachi-sensei a joué un rôle dans la confiance que le département éditorial nous a accordée pour la suite.

© Photo de Valentin Paquot

Comment travaillez-vous avec les ayants droit et quelle liberté graphique vous accordent-ils ?

YI : Nous approchions autrefois directement les sociétés détentrices des droits ; aujourd’hui, notre réseau facilite les contacts. Nous devons ensuite choisir entre le manga et son adaptation animée. Nous privilégions généralement l’œuvre originale, mais la notoriété de l’anime ou les exigences de l’ayant droit peuvent orienter ce choix.

La liberté graphique varie aussi : certaines collaborations suivent une charte stricte, d’autres nous laissent davantage de latitude. Nous pouvons également demander des cases de manga en haute résolution pour les retravailler. Dans tous les cas, le résultat reste soumis à l’approbation de l’ayant droit.

Prenons l'exemple concret de BLEACH. Quelles précautions prenez-vous pour ne pas céder à la facilité qui consisterait à vous contenter du seul héros en mode Bankai, que tout le monde attend ?

Ishikawa : Je suis fan de BLEACH depuis le début de sa prépublication dans le Shônen Jump. J'ai lu l'intégralité du manga original et vu toute la série animée. C'est une œuvre que j'aime profondément. Lorsque nous nous sommes attelés à ce projet, j'ai souhaité présenter tour à tour les pouvoirs des shinigami qui apparaissent dans l'œuvre. Le Bankai, technique ultime en quelque sorte, est évidemment très classe et a beaucoup d'attrait. Cependant, comme pour nous, spectateurs, la progression des personnages se fait par étapes. Les shinigami maîtrisent le Shikai avant le Bankai. C'est précisément ce cheminement fait d'efforts qui touche universellement le cœur des gens. C'est pourquoi nous avons consacré notre première collection au Shikai.

Dans cette collection autour du Shikai, la pièce que je tiens le plus à mettre en avant est la chemise à manches longues. Elle représente Sakanade, le zanpakutô de Shinji Hirako, qui inverse le sens de l'orientation. En y regardant de près, on remarque que l'inscription sur le devant, " WELCOME TO THE INVERTED WORLD ", est écrite en miroir, inversée de gauche à droite. Shinji Hirako, lui, est brodé à l'envers, tête en bas. Au dos, la formule prononcée pour libérer le Shikai, " Tombe, Sakanade ", est brodée à l'envers, en noir sur un tissu noir. Nous concevons une vingtaine d'articles par collection ; pour celle-ci, le fait d'approfondir un à un, à travers le design, les pouvoirs des différents shinigami de BLEACH lui a conféré une grande richesse. Habituellement, au Japon, les vêtements comportant des inscriptions en japonais sont souvent peu appréciés. Pour BLEACH, en revanche, nous avons estimé qu'il était essentiel d'y intégrer le japonais. Résultat : les fans l'ont beaucoup apprécié. Dans cette collection, presque tous les articles portent les mots japonais permettant de libérer le pouvoir correspondant. On peut ainsi avoir le sentiment de vivre son quotidien en empruntant le pouvoir d'un zanpakutô.

Combien de temps faut-il pour passer de l’idée à la mise en vente, et quelles sont les grandes étapes ?

© Tite Kubo/ShueishaJTV TOKYO,identsu, IPierrot

YI : Environ dix-huit mois. Nous préparons déjà les collaborations de 2028, et nous sortons une vingtaine d'articles toutes les une à deux semaines. Sur une année, nous présentons entre 24 et 34 collections.

Une fois le calendrier validé par la direction, nous entamons les négociations avec les ayants droit. Les designers interviennent un an avant la sortie. Ils conçoivent d'abord les visuels, puis le vêtement lui-même. Après des échanges avec les ayants droit, nous fabriquons des échantillons, qui doivent eux aussi être approuvés. La préparation de la promotion commence trois à quatre mois avant la sortie ; en phase finale, nous organisons un live sur Instagram ainsi qu'une semaine de précommandes.

Comment trouvez-vous l’équilibre entre ambition créative, confort, coût de fabrication et prix de vente ?

YI : Le prix est le même quelle que soit la licence : le T-shirt de modèle basique est à 3 900 yens (environ 20 euros, NDLR). C'est pour nous une décision fondamentale. Qu'il s'agisse de ONE PIECE ou de Dragon Ball, le T-shirt est au même prix. C'est l'ossature de toute notre démarche. Les designers conçoivent leurs créations en tenant compte de ce cadre. Quant au confort, aucun article ne passe les étapes de production sans avoir été essayé. Les ajustements se font au stade du prototype : si nécessaire, nous remontons l'emplacement du visuel, nous changeons de matière si celle-ci n'est pas assez légère, et nous renforçons les coutures au moindre point préoccupant.

© & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

De toutes vos créations, laquelle vous rend le plus fier ?

YI : La pièce dont je suis le plus fier artistiquement n’est pas toujours celle qui se vend le mieux, et vice versa. Mais récemment, je pense au sac à bandoulière inspiré de la valise de Norbert Dragonneau dans Les Animaux fantastiques. Nous avons pensé la silhouette de ce sac comme une reconstitution de la valise de Norbert : les coins en cuir en reproduisent les ferrures, le Niffleur et le Botruc sont brodés en surface. Mais à l’intérieur, nous avons imprimé la doublure de la valise, telle qu’elle apparaît dans le film. Et dans l’une des poches, il y a la photo de Tina, sa bien-aimée, qu’il conserve toujours avec lui. Des détails que seul celui qui connaît l’œuvre saura reconnaître et apprécier. En tant que responsable des licences, c’est exactement ce que j’aime faire.

La boutique flagship Graniph à Harakuju © Graniph

Quel public vient dans vos boutiques ? Des otakus, des passionnés de mode, des touristes, des collectionneurs de licences, ou tout le monde à la fois ?

YI : Notre clientèle est étonnamment diverse et équilibrée. Nous touchons un large éventail de personnes, des adolescents jusqu'aux plus de soixante ans. Nous accueillons également de nombreux touristes étrangers. Lorsque nous sortons une collaboration avec le Shônen Jump, ce sont les fans du Jump qui viennent ; avec le Shônen Sunday, ce sont ceux du Sunday. Il y a bien sûr des otaku. Mais il y a aussi des amateurs de mode qui souhaitent intégrer la culture de l'animation et du manga à leur garde-robe sans renoncer à une certaine exigence esthétique.

Boutique de Taipei © Graniph

Comment le public étranger reçoit-il vos collections ?

YI : En raison des droits contractuels, certaines collaborations ne peuvent pas être commercialisées dans tous les pays, ce qui complique quelque peu la situation. Cela dit, nous avons une boutique à Taipei, à Taïwan, où se concentrent les produits sous licence japonais. La première collaboration proposée dans notre boutique de Nangang, à Taipei, était L'Attaque des Titans. L'écho a été immédiat : une seule publication sur les réseaux sociaux a suffi à provoquer un afflux de clients, et cet engouement ne s'est pas limité à cette œuvre, mais s'est étendu à l'animation japonaise dans son ensemble.