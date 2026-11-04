Koichi Ohata : "Mazinger Z, c'est le George A. Romero des robots géants"

Qui a vraiment inventé le robot géant ? Qu'est-ce que Gunbuster doit à Getter Robo ? Pourquoi MD Geist reste une anomalie dans l'histoire du genre ? Dans cette suite de notre grand entretien, Koichi Ohata répond à tout avec la sagacité d'un témoin majeur de l'époque.

On pourrait résumer ainsi la thèse implicite de Koichi Ohata : dans l'histoire de l'animation japonaise, tout se tient, tout se répond, tout s'hérite… à condition de savoir où regarder. Mazinger Z hérite de Tetsujin 28 comme Romero hérite des films de zombies des années quarante : en posant une règle nouvelle qui rend le passé illisible autrement. Gunbuster hérite de Getter Robo, mais Anno le sublime à sa façon. MD Geist, lui, n'hérite de rien, si ce n’est du désire ardent se son créateur de sortir du moule Gundam. Dans cette seconde partie de notre conversation, Koichi Ohata revient avec détails sur la richesse et l’histoire du mecha.

Linternaute.com : selon vous, quels ont été les grands “booms” du mecha dans l’histoire du manga et de l’anime japonais ?

Pour répondre précisément à cela, il faudrait écrire un livre entier. Je vais donc me contenter de raconter les grandes lignes.

Astro Boy et Tetsujin 28-gō sont évidemment des anime de robots. Mais si l’on ose une comparaison, c’est un peu comme dans le cinéma de zombies : il y avait déjà auparavant des films montrant des cadavres revenus à la vie, errant sans but. Puis George A. Romero a imposé avec ses zombies une nouvelle règle, un nouvel imaginaire, où les morts-vivants dévorent les humains, cherchent à manger leur cerveau. À partir de là, c’est cette figure-là du zombie qui est devenue la figure centrale. Eh bien, Mazinger Z, c'est le George A. Romero des robots géants. Avant et après Mazinger Z, ce n'est plus la même chose.

On peut véritablement le considérer comme le fondateur du super robot géant, du robot-héros. Son innovation majeure tient au fait que l’être humain y pénètre dans le robot et ne fait plus qu’un avec lui, afin de terrasser le mal.

Puis est venu Combattler V, qui a introduit côté robot une nouvelle forme de valeur ludique : cinq machines qui s’unissent pour former un seul robot. L’idée est très liée au jouet, bien sûr, mais elle a aussi engendré un nouveau type de drame, puisqu’il fallait désormais plusieurs protagonistes.

Ensuite, bien qu’il ne s’agisse pas d’un robot à proprement parler, Space Battleship Yamato a rendu visibles des systèmes mécaniques, des mécanismes, une logique technologique. Et tout ce qui s’était accumulé jusque-là a trouvé une forme d’aboutissement dans Mobile Suit Gundam.

À partir de Gundam, les descendants n’ont cessé de se multiplier. Et parmi tous les enfants de Gundam, celui qui en a le plus directement hérité, c’est Macross. Cette œuvre a absorbé divers éléments venus de Yamato, de Gundam et d’autres sources, et elle est devenue une sorte d’œuvre emblématique pour toute une génération de créateurs de l’ère de l’animation.

Depuis Macross, si je simplifie beaucoup, je dirais qu’il existe aujourd’hui trois grands piliers. Le premier, c’est le modèle Evangelion, où le robot n’est pas seulement un outil ou un héros, mais un personnage à part entière, l’un des protagonistes. Le second, c’est la lignée des séries Yuusha (Brave), dans lesquelles le robot géant occupe pour l’enfant une position quasi paternelle, protectrice, tutélaire.

Le troisième, si j’ose évoquer mon propre travail, est représenté par MD Geist. Lorsque j’ai réalisé cette OVA, je voulais créer une animation destinée à des spectateurs qui ne se trouvaient pas au cœur du fandom anime. J’étais très influencé par le cinéma de science-fiction hollywoodien, par Terminator, par Alien. Je voulais que l’on puisse apprécier l’animation et ses héros même depuis l’extérieur du cercle des amateurs les plus investis. MD Geist n’a évidemment pas connu une diffusion nationale comparable aux grandes séries, puisqu’il s’agissait d’une OVA. Mais l’idée d’un personnage outsider, pensé en dehors du périmètre habituel des fans d’anime, me semble constituer une troisième voie, et d’autres créateurs ont ensuite poursuivi ce genre de démarche.

Aujourd’hui, le marché est devenu très composite. Il y a les œuvres destinées d’abord à ceux qui regardent l’anime avec passion, et puis celles qui peuvent aussi séduire un public plus extérieur, attiré par une réputation, une atmosphère, une intuition. Tout celà coexiste désormais.

Avec l’essor de l’intelligence artificielle, pensez-vous qu’il existe un risque de perdre, à l’avenir, ce lien direct entre le pilote et le robot ?

© Koichi Ohata

Le fait que l’intelligence artificielle soit désormais visible dans le monde réel rend ce débat plus actuel, sans doute. Mais dans l’univers du robot anime télévisé, l’IA existe depuis déjà des dizaines d’années. Comment le pilote et ceux qui l'entourent réagissent-ils face à elle ? Comment parler au robot, devenir son ami, en faire son subordonné ou le traiter comme un outil ? Tout cela a déjà été amplement exploré dans les séries.

Je ne suis pas spécialiste des dimensions techniques de l’IA réelle, donc je ne peux pas me prononcer sur ce terrain avec autorité. Mais si l’on regarde l’histoire du robot anime, la plupart des œuvres reposaient sur un préalable très clair : il fallait pouvoir commercialiser le robot du héros. Il existe bien sûr quelques exceptions, mais en règle générale, tant que les êtres humains demeurent au centre du monde, et à plus forte raison dans un système capitaliste, le robot doit rester ce qu’il y a de plus élevé dans cet univers, que ce soit en termes de puissance ou de dignité.

La véritable question se pose peut-être plutôt à partir de maintenant : l’IA est-elle capable de comprendre la justice ? La morale ? Dans quelle mesure peut-elle se rapprocher des émotions humaines ? Si l’IA devait exercer une influence nouvelle sur les récits à venir, ce serait sans doute à partir du moment où elle entrerait dans cette part du cœur humain qui ne se réduit pas à des chiffres. C’est là, me semble-t-il, que pourraient émerger de nouveaux développements.

© Koichi Ohata

Quel est, selon vous, le principal défi lorsqu’on travaille sur des mechas transformables, et comment y faites-vous face ?

Je préfère le préciser sans ambiguïté, afin d’éviter tout malentendu : lorsqu’il s’agit d’un anime de robots dont les jouets principaux sont conçus et fournis par le sponsor fabricant, même si vous êtes crédité comme mecha designer, cela ne signifie pas que vous avez touché au robot principal. Dans le cas d’Albegas, par exemple, je n’y ai absolument pas touché.

Concernant les mechas transformables, qu’il s’agisse de transformation ou de combinaison, tout se joue dans la mesure où cette valeur ludique peut être réellement reproduite dans l’objet. Cela dépend des efforts, des recherches et de l’ingéniosité des fabricants de jouets. Selon que le design précède le système technique, ou que le système de développement détermine d’abord la forme, la logique change.

Mais si je dois parler très largement, je dirais que la Valkyrie de Macross constitue l’origine des mechas transformables dans l’animation Il y avait en elle une forme d’accomplissement extrême. Bien sûr, beaucoup d’autres anime à robots transformables ont vu le jour ensuite, avec leurs propres variations. Mais, au fond, ils ne sont jamais que des ersatz de la Valkyrie.

À partir des années 2000, un autre changement s’est produit. Les systèmes de transformation que nous concevions jusque-là sur le papier ou dans nos têtes relevaient encore d’une pensée essentiellement bidimensionnelle. Puis sont apparues des approches plus tridimensionnelles, proches de l’image de synthèse 3DCGI, où l’on pouvait penser autrement les déplacements de pièces et les mécanismes de transformation. Cela a permis de réduire l’écart entre le design et sa réalisation en volume.

En contrepartie, nous sommes aujourd’hui entrés dans une forme de codification. Les idées folles se font plus rares. On exige désormais que tout soit parfaitement réalisable, et ce qui ne peut pas l’être tend à être écarté dès l’étape de conception. Or, dans le design de robots ou de personnages mécaniques, il existe toujours chez le créateur le désir de donner forme à un rêve, à une possibilité, à quelque chose qui adviendrait "si jamais cela devenait possible". Plutôt que de dire "on ne peut faire que ça, donc voilà ce design", il est préférable de se demander : "jusqu'où peut-on aller avec ce design ? À quel point peut-on s'en approcher ?"

Selon que le designer et le fabricant collaborent dès le départ ou plus tardivement, les modalités varient, mais l’idéal reste bien qu’ils avancent ensemble vers un même objectif.

Quand on vous a confié la supervision du design du VF-2SS dans Macross II, quel a été votre sentiment ?

Pour être franc, ma première réaction a été un certain poids sur les épaules. Macross était un immense succès commercial, mais aussi, du point de vue d’un professionnel du mecha design, un univers admirable, devenu populaire tout en prenant la forme d’un produit concret. Travailler sur une suite impliquait forcément de fortes attentes et, par conséquent, une pression réelle.

Sans entrer dans les détails de la genèse, voici ce qui s'est passé : on m'a d'abord proposé de prendre en charge le design mécanique à titre individuel. Mais j'ai immédiatement pensé qu'il était impossible, seul et en peu de temps, de rivaliser avec l'univers que le collectif de créateurs Studio Nue avait mis des années à bâtir. J'ai donc contacté plusieurs connaissances, réparti les tâches selon leurs compétences respectives, et j'ai demandé à être intégré en tant que superviseur plutôt que designer unique.

L'équipe de production, elle, souhaitait surtout que le travail soit rendu dans les délais. Il faut dire qu'une partie du temps avait déjà été perdue en discussions au démarrage, ce qui a conduit à travailler dans l'urgence pour une bonne partie du projet. Certaines choses ont été livrées dans des conditions qui me laissent encore un goût amer… Parfois, on me réclamait des dessins pour le lendemain matin, annoncés le jour même. C'était éprouvant.

Quant au VF-2SS lui-même, il a été achevé par plusieurs mains. Ce n’est pas une création que j’ai conçue seul.

© Koichi Ohata

Lorsque le mode GERWALK a été introduit dans Macross, aviez-vous conscience que cela pourrait changer l’histoire du mecha ?

celà dépend beaucoup du point de vue que l’on adopte. Du point de vue des gens qui produisent de l’animation et envisagent le robot comme un personnage, l’apparition d’un tel mode ouvrait de nouvelles possibilités visuelles pour les scènes de combat, une silhouette adaptée à chaque configuration de terrain. C'était un élargissement considérable par rapport au simple robot humanoïde, quelque chose entre l'arme pure et le robot.

Mais du point de vue des fabricants de jouets, l’ajout de cette forme intermédiaire augmentait aussi les arguments commerciaux. D’une certaine manière, il suffisait parfois qu’une machine se redresse un peu, ou plie la taille, pour que l’on puisse parler d’une « forme intermédiaire » et en faire un atout de vente. Beaucoup de robots et de méchas ont ensuite adopté ce principe. Mais ce qui comptait véritablement, c’était l’existence d’une mise en scène et d’un récit capables de justifier et de valoriser ces formes.

À cette époque, j’étais encore impliqué en tant que designer, pas encore comme réalisateur ou metteur en scène. Si je participais aujourd’hui à un projet de cette nature, mon regard serait évidemment différent. Mais c’est aussi à ce moment-là que j’ai commencé à sentir les limites propres à la position du designer.

© Koichi Ohata

Mode Fighter, mode Gerwalk, mode Battroid, lequel préférez-vous et pourquoi ?

Je pense tout de même que la forme robotique est la meilleure. Je suis du parti du battroid. Après tout, tous ces efforts sont accomplis précisément pour aboutir à un robot.

Je dirais même davantage : pour quelqu’un qui aime profondément les voitures, voir une voiture se transformer en robot peut relever de l’hérésie. De même, quelqu’un qui aime avant tout les avions de chasse peut se demander pourquoi ceux-ci devraient se transformer en robot et être employés à une autre fin. Tout cela tient donc aussi à la dimension ludique et à la manière dont elle se résout dans le design, avec des degrés variables de réussite.

On a parfois des cas où le robot est superbe, mais où la forme machine n’est qu’un amas mécanique peu lisible. À l’inverse, on peut avoir une machine d’origine très élégante, qui devient un robot encombré de pièces mal intégrées. Il existe même des exemples où l’on a presque l’impression qu’« il suffit d’enlever les roues de la voiture, et voilà un robot ». Ce qui est extraordinaire avec la Valkyrie, c’est précisément l’absence de rupture. Ses trois formes possèdent chacune leur propre identité, leur propre visage. Fighter, GERWALK, battroid : chacune peut devenir le protagoniste du champ de bataille. C’est ce qui me paraît remarquable.

Dans votre artbook Art of Battle, vous expliquez que, puisque les mechas sont conçus pour le combat, vous les imaginez d’abord en train de se battre. Pourriez-vous nous décrire votre processus de création lorsque vous concevez un mecha original ?

© Koichi Ohata

Si seulement il existait une réponse simple et nette à cette question. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a des designs qui naissent à partir d’une histoire, et d’autres où l’on commence par la forme, avant de créer ensuite un récit qui lui corresponde. Il existe aussi des cas où les deux évoluent simultanément.

Mais, au bout du compte, s’il n’y a pas une logique, une image ou un drame qui rendent ce design irremplaçable, s’il pourrait être substitué sans que cela change fondamentalement l’œuvre, alors son impact demeure faible. Dès lors, lorsqu’on a établi le concept d’un mecha ou d’un robot, il devient crucial de savoir à quoi il sert, contre quoi il se bat, et quel est son adversaire. Ce but et cet ennemi sont, au final, deux éléments essentiels. Une fois que cela s’emboîte correctement, les images affluent d’elles-mêmes.

Vous avez travaillé sur d’innombrables créations mécaniques, tantôt dans le cadre de licences préexistantes, tantôt sur des œuvres originales, tantôt à partir de demandes très fortes des sponsors, comme dans le cas de Shinkalion. Quels sont, pour chacun de ces cas, les principaux défis ?

Je répondrai ici d’un point de vue très personnel, sans prétendre que cela vaille pour tous les créateurs de robot anime.

Il arrive que l’on soit tellement attaché au robot anime qu’aucun des collaborateurs autour de vous ne puisse véritablement suivre. Parmi des gens qui n’ont fait que ça, qui parlent de robots du matin au soir, certaines choses vont de soi. Mais lorsqu’une équipe composée de personnes venues d’horizons très variés se retrouve, presque par hasard, sur un robot anime, il faut d’abord un temps considérable pour construire un socle commun. Et même lorsqu’on explique les choses, les mots ne suffisent pas toujours, pas plus que les textes. Ce que je peux faire, dans ce cas, c’est dessiner, montrer concrètement : "Voilà la forme que ça prendra, voilà l’image que ça produira. »

Mais cela suppose de tout proposer soi-même, de faire avancer les choses par son seul effort. Ca demande évidemment beaucoup d’énergie. Ceci dit, tant que c’est passionnant, cela en vaut la peine. Les difficultés font partie du jeu.

Dans toute œuvre d’animation, robotique ou non, des problèmes surgissent toujours avant d’arriver à la diffusion. Mais dans le cas précis du robot anime, il existe aujourd’hui un écart important entre la sensibilité de ceux qui sont entrés dans l’industrie à l’époque où le genre était à son apogée, et celle de ceux qui travaillent aujourd’hui dans une époque où il est bien moins central. La passion ne se transmet pas par injonction.

Avant qu’un design soit validé, il faut parfois essayer des dizaines de concepts. À quel moment sentez-vous que l’un d’eux est “le bon” ?

© Koichi Ohata

Parfois, on dessine encore et encore sans trouver. D'autres fois, le design est réglé à quatre-vingt-dix pour cent dès la première image. Cela tient à une chose : est-ce que ce que j'ai dessiné correspond à ce que je voulais voir dans ma tête ? Lorsqu'on reçoit une commande et qu'on n'a pas d'image préexistante dans l'esprit, on dessine avec la main plutôt qu'avec le cerveau, et ça nécessite de nombreuses versions, des vérifications de toutes parts. En revanche, quand une image existait déjà confusément dans l'esprit, le bras se contente d'exécuter le signal du cerveau, et le design se fixe dès le départ à neuf dixièmes.

D’autres designers l’ont d’ailleurs dit aussi : il est utile de dessiner un premier jet, puis de laisser reposer quelques jours, voire une semaine, en se consacrant à autre chose. Lorsque l’on revient ensuite sur ses croquis, on voit d’un coup ce qui devrait être modifié, renforcé, ou au contraire supprimé. Le cerveau continue à travailler en arrière-plan, professionnellement parlant, et une semaine plus tard, il fournit ses réponses.

Pouvez-vous nous parler d'un design que vous aimiez particulièrement mais qui n'a finalement pas été retenu ?

J’ai vu quantité de projets être abandonnés. Mais parmi les travaux réellement commandés, ceux qui ont été interrompus parce qu’un programme s’est arrêté ou qu’il n’a pas pu aller au bout correspondent sans doute bien à cette idée.

Je pense notamment à Ninja Senshi Tobikage. À un moment, il a été décidé d’introduire un robot rival du robot principal. Diverses idées ont alors été proposées, y compris par le fabricant de jouets. Finalement, j’ai conçu un personnage appelé Zerokage, ainsi qu’un monstre-robot inspiré du nue, la créature légendaire japonaise au visage de lion, aux ailes et à la queue de serpent, nommé Jūkiō, avec lequel Zerokage devait fusionner. Le design était prêt, et nous allions passer aux feuilles de référence pour l’animation lorsque le nombre d’épisodes prévu pour la série a été réduit. Dès lors, il est devenu difficile de maintenir l’épisode où Jūkiō devait entrer en action, et finalement ce design a été abandonné. Je l’ai vécu comme une grande déception.

Vous avez dit aimer dessiner les squelettes d’animaux et d’insectes. Certains animaux ont-ils nourri votre travail de designer de mechas ? Et connaissez-vous Jean-Henri Fabre ?

Les souvenirs entomologiques de Fabre est un livre que la plupart des enfants japonais ont lu au moins une fois. Dans l’enfance, on est souvent attiré par des choses étranges, un peu grotesques, que l’on ne voudrait même plus toucher à l’âge adulte. On attrape des grenouilles, des lézards. Je n’ai jamais touché de cafards, ça dit.

Mais, pour ma part, j’ai toujours été fasciné par les exosquelettes, par la texture des os, par l’attrait propre à la structure même du vivant. Et quand on parle d’insectes, je pense surtout aux coléoptères, aux scarabées, qui dégagent quelque chose de l’armure, quelque chose de quasi martial. Plus tard, lorsque j’étais au lycée, le film Alien est sorti. J’y ai découvert un artiste que je ne connaissais pas auparavant, H. R. Giger, dont les créatures, avec leur aspect presque insectoïde, presque exosquelettique, me parlaient beaucoup. Ce n’était pas un robot, bien sûr, mais il y avait là une forme de mécanique vivante, cette idée de biomécanoïde. Et j’ai eu le sentiment que ça correspondait assez exactement à ce que je cherchais depuis longtemps.

© Koichi Ohata

M.D. Geist fut votre premier projet en tant que réalisateur. Comment avez-vous convaincu le producteur de vous laisser créer une propriété intellectuelle originale ?

À cette époque, quand je discutais avec différentes personnes du milieu, beaucoup disaient que Gundam représentait le sommet, qu’on ne pourrait jamais le dépasser, et qu’il fallait s’en rapprocher si l’on voulait faire du commerce. Pourtant, en dehors du monde de l’animation japonaise, il existait déjà d’innombrables formes de science-fiction : dans les films hollywoodiens, sur les couvertures de romans, dans la bande dessinée française, dans tout l’art SF. Il n’y avait aucune obligation à passer par le robot géant.

Mon projet relevait donc aussi d’une forme de résistance à l’uniformisation du genre mecha anime. Je voulais montrer qu’il était possible de faire une œuvre d’animation centrée sur la mécanique sans recourir aux mechas… Mieux encore : faire apparaître un personnage capable de fracasser ces robots géants les uns après les autres. C’est ainsi qu’est née l’envie de MD Geist.

Par ailleurs, l’armure de Geist relève d’une logique de powered suit. Mais jusque-là, les powered suits avaient souvent l’allure de forteresses individuelles, lourdes, massives, comme si l’on enfermait un être humain à l’intérieur d’un char blindé. J'ai voulu faire l'inverse : une armure motorisée réduite au strict minimum nécessaire. À quoi bon être invulnérable si l’on se déplace mal, si l’on a trop d’angles morts, et si l’on finit par mourir enfermé dans son armure comme dans un cercueil ? C’est à partir de cette inversion que j’ai trouvé la voie de MD Geist.

J’y ai également intégré une autre idée : dans le passé, les chefs de guerre ou les chevaliers arboraient sur leurs casques et leurs armures des motifs démoniaques ou monstrueux pour manifester leur puissance. J’ai transposé ce principe à l’univers de MD Geist, ce qui explique ce caractère inquiétant, presque diabolique, du design.

Avec Shinkalion, vous vous êtes aussi adressé, pour la première fois de manière aussi nette, à un jeune public. En quoi le fait de travailler pour des enfants modifie-t-il votre approche du mecha design ?

C'est une question un peu complexe. L’équipe pensait d’abord Shinkalion comme un anime ferroviaire, là où moi j’y voyais pleinement un anime de robots. Je suis parti de l’idée que, pour les enfants, le Shinkansen est déjà une figure héroïque ; une fois transformé en robot, il devient un super-héros. J’ai donc cherché à renforcer les scènes de bataille tout en prolongeant l’imaginaire propre au train.

Au départ, je crois que certains membres importants de la production imaginaient quelque chose d’un peu plus cadré, dans un esprit proche de certaines séries de robots pour enfants déjà bien définies. Mais le fait que j’intègre l’équipe a produit une forme de réaction chimique : on a commencé à accorder davantage de place à la bataille. Par ailleurs, j’ai été très frappé par les retours que nous recevions des enfants, ou de leurs parents, notamment à travers des messages adressés à la chaîne. Je me suis alors dit qu’il fallait aller plus loin encore. Je voulais faire éclater dans l’œuvre tous les rêves que les enfants projettent dans Shinkalion.

On m’a aussi rapporté une chose amusante : les tout jeunes enfants ne regardaient guère l’écran en dehors des moments où l’on voyait les Shinkansen rouler ou les Shinkalion sous forme de robots. J’en étais presque désolé pour ceux qui travaillaient sur les parties plus dramatiques. Mais en entendant celà, je me suis mis à penser qu’il fallait, par exemple, essayer d’ajouter ne serait-ce qu’un plan de plus montrant les trains en circulation. Même dans les scènes de combat, je réfléchissais à la manière dont le combat pouvait prolonger l’imaginaire propre au Shinkansen lui-même, afin que l’ennemi affronté et la mise en scène du duel restent dans son prolongement naturel.

S’il vous fallait choisir un ou deux mechas parmi tous ceux que vous avez créés, lesquels retiendrez-vous, et pourquoi ?

C’est toujours difficile, parce que chaque œuvre a entraîné ses propres efforts et laissé ses propres souvenirs. Mais s’il fallait absolument n’en retenir qu’un seul, je choisirais sans doute Hytex, le personnage principal de MD Geist. Même aujourd'hui, quand je le regarde, je sens une énergie brute, une puissance non maîtrisée. Je sais que c'est quelque chose que seul le jeune moi de cette époque pouvait produire.

Aujourd’hui, avec davantage de technique et de savoir-faire, je pourrais sans doute corriger beaucoup de détails si je devais redessiner Hytex. Mais je ne suis pas certain de pouvoir lui rendre cette présence de bloc incandescent, cette masse brûlante que portait la version d’origine.

Avec l’essor de l’impression 3D, avez-vous déjà essayé de modéliser vos mechas en 3D pour les imprimer et juger de leur rendu réel ?

Ce projet n’apparaît pas dans ma filmographie, mais vers 2015, j’ai passé environ un an à un an et demi à faire des allers-retours en Chine pour diriger une série télévisée de robots pour enfants intitulée Cogoman et Alibaba. J’y ai pratiquement tout fait : le projet, l’idée originale, le corps de l’œuvre, les designs.

La série était entièrement en 3D, et les robots y étaient très nombreux. Tout était donc constamment modélisé, vérifié, contrôlé en trois dimensions. Il s’agissait en outre de jouets à assembler à partir de blocs, qui se reconfigurent pour passer d’une moto à une bête, puis à un robot. Naturellement, il y avait aussi des designers spécialisés dans les jouets à blocs avec lesquels nous travaillions en collaboration. Mais tous les robots ennemis, comme les robots principaux, étaient eux aussi réalisés en 3D, et comme j’en assurais le design, je devais les contrôler chaque semaine. J’étais également en charge du character design.

Ainsi, oui, j’ai bien travaillé en observant mes mechas dans un environnement 3D. La série a ensuite été localisée et diffusée en Corée, aux Philippines et ailleurs, avec une exploitation en jouets, même si elle n’a pas existé au Japon. En revanche, on peut en voir des épisodes sur YouTube.

Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Hideaki Anno ? Comment l’avez-vous connu, et quelle impression vous a-t-il faite ?

Beaucoup de gens le savent déjà à travers divers documents, mais eux étaient montés d’Osaka à Tokyo comme un collectif de créateurs très soudé. Je ne dirais pas qu’ils ont débarqué en force dans l’industrie, mais il y avait chez eux une énergie de groupe extrêmement perceptible. Dans le milieu, ils faisaient clairement figure de phénomène un peu étrange. Mais leur talent, leur solidarité, ont très vite suscité à la fois de l'admiration et le sentiment qu'il fallait travailler avec eux.

La rencontre qui a conduit à Gunbuster est liée à Char's Counterattack. Gainax avait participé à ce film pour le design de vaisseaux spatiaux. Moi, j'avais un peu assisté mon aîné dans le design mécanique, Izubuchi Yutaka, dans ce même projet, ce qui m'a valu d'être invité à une avant-première réservée à l'équipe. Après la projection, par l'intermédiaire d'un ami animateur, Anno m'a fait savoir qu'il aimerait me parler. Il m'a contacté et m'a dit qu'il travaillait sur un nouveau projet et souhaitait que je prenne en charge le design des robots. C'est ainsi que notre collaboration a commencé.

Que représentait, pour vous, le fait de travailler avec un jeune réalisateur qui faisait alors ses débuts ?

Nous n’avions au fond que deux ou trois ans d’écart. Nous appartenons à la même génération, nous avons grandi avec les mêmes anime et les mêmes tokusatsu, et nous étions de ceux qui, après avoir été fans, étaient devenus créateurs. À bien des égards, notre façon de penser se ressemblait donc.

Sur Gunbuster, il y avait des aspects très faciles et d'autres très difficiles. Nos racines étaient similaires, mais nos lectures de ces mêmes œuvres diffèrent. Ce que j'estimais évident pour tel personnage ne l'était pas nécessairement pour lui, et inversement. Parfois, je suivais exactement ce qu'on me demandait et ça ne convenait pas. D'autres fois, j'anticipais sa pensée et je tombais juste.

Mais s’il faut parler du degré d’otakisme, il me surpassait très largement. Je ne pouvais pas rivaliser. Il avait une capacité très forte à s’enfoncer profondément dans ce qu’il aimait et dans ce qu’il voulait faire. Son niveau d’exigence dépassait le mien.

À l’origine, d’ailleurs, le design de Gunbuster existait déjà comme robot presque achevé lorsqu’il m’a soudain demandé : « Est-ce qu’on ne pourrait pas le couper en deux pour en faire un robot combinable ? » Je lui ai répondu que le design était déjà pratiquement fixé. Mais il s’est mis à dire : "Si l’on sépare ainsi, et que l’on rassemble ensuite de telle manière, ça ne rappellerait-il pas tel vaisseau d’un film, ou telle machine que j’aime ?" Cette façon de raisonner ne m’était pas du tout venue spontanément.

Le haut et le bas de Gunbuster ont donc été séparés pour devenir chacun un vaisseau spatial, ce qui est déjà en soi une idée très forte. Mais, plus encore, il voulait que la silhouette de ces vaisseaux évoque à la fois le Bacchus III de la série tokusatsu Star Wolf de Tsuburaya et, si je me souviens bien, le vaisseau du film de Toho Prisonnière des Martiens de la Tôhô. Il superpose ainsi des images venues de ses références favorites. À force de l’écouter, on finit soi-même par entrer dans sa logique et à penser : « Oui, peut-être bien. » Je crois qu’il avait une capacité tout à fait remarquable à faire naître ce genre de synchronisation d’images.

© Koichi Ohata

À quel moment du projet avez-vous décidé de faire du design de Gunbuster un hommage à Getter Robo ?

Anno et moi, on partage la même génération, et lui aussi considère Getter Robo de Ken Ishikawa comme le summum du manga de robots. Nos racines sont identiques, mais nos façons de les exprimer diffèrent.

De son côté, il voulait s’approprier certains aspects de Getter Robo à sa manière. De mon côté, Getter Robo est quelque chose de déjà constitué en moi, de complet, presque d’intouchable. Je n’éprouvais pas spécialement le désir de le manipuler. L’idée d’en faire un hommage est donc venue de la demande de monsieur Anno.

En travaillant sur Gunbuster, aviez-vous le sentiment de participer à l’équivalent du Gundam de votre époque, ou la conscience d’inscrire votre nom dans l’histoire ?

Celà dépend du regard que l’on porte sur l’œuvre. Hideaki Anno ne rejetait pas Gundam, pas plus qu’il ne rejetait les autres anime de robots. Mais il avait le sentiment que, depuis les super robots de l’ère Dynamic Production qu’il avait connus enfant, avec toute leur démesure, leur dynamisme et leur puissance d’imagination, le genre s’était progressivement orienté vers le réalisme et avait en quelque sorte rétréci l’espace de l’imaginaire propre au personnage-robot.

Il voulait donc, par une forme de résistance personnelle, réintroduire un style un peu rétro, une esthétique et une mise en scène empruntant aux super robots anciens. Ce qui a fait la singularité de Gunbuster, ce n’est pas seulement le robot, mais aussi le bon équilibre entre le récit, les personnages, le drame, la mise en scène, et ces nombreuses parodies ou citations d’autres œuvres que l’on y retrouve. Tout celà a été sublimé comme un trait d’identité de l’ensemble. En ce sens, je dirais qu’on ne se situe pas exactement sur le même terrain que Gundam.

Par ailleurs, parmi toutes les créations auxquelles j’ai participé, Gunbuster est sans doute celle qui a été la plus souvent déclinée en figurines ou objets dérivés. Beaucoup de gens se sont creusé la tête pour rendre possible sa transformation et sa combinaison en volume. Voir à quel point la culture de la maquette et de l’objet a permis de faire passer une forme bidimensionnelle dans la tridimension avec une telle fidélité, c’est quelque chose que je trouve admirable.

Bien sûr, mon nom a été retenu d’une certaine manière, mais je n’ai aucun droit sur tout ça. Ce qui me paraît précieux, c’est surtout qu’il existe tant de gens qui aiment profondément cet univers. Il y a là quelque chose de beau. Plus encore que le nom de celui qui l’a dessiné, c’est le nom du robot lui-même qui mérite d’être gravé dans la mémoire.

Le dernier épisode de Gunbuster est célèbre pour son animation en noir et blanc. Avez-vous dû adapter le design des mechas à ce format particulier ?

Lorsque l’on travaille sur une œuvre comme Gunbuster, le temps réellement consacré au mecha design ne représente finalement qu’une très petite partie de l’ensemble de la production. Or, le métier de designer oblige à enchaîner plusieurs travaux à la fois. Je devais donc avoir beaucoup d’autres choses en cours à cette époque.

La décision de faire le dernier épisode en noir et blanc, je ne l’ai apprise qu’ensuite. Ca n’a eu absolument aucune incidence sur mon travail de design.

Lorsqu’une suite à Gunbuster a été produite en 2004, avez-vous été consulté au sujet du redesign de vos mechas ?

Non, absolument pas. Je n’y ai aucunement participé.

Pour les séries tokusatsu, comme Fiveman. Receviez-vous, avant de concevoir chaque personnage, des indications sur la personnalité ou les pouvoirs attendus ?

Oui. Je participais aux réunions de préparation, et c’était d’ailleurs le cas sur d’autres productions aussi. Il existe toujours un univers déjà construit par le scénariste principal. À partir de là, on nous explique quels personnages sont nécessaires, quels cadres ou quels ennemis doivent apparaître, et quels types d’adversaires doivent affronter les héros. Nous recevons donc des documents, ainsi que des commandes précises, puis nous concevons les personnages sur cette base.

Est-il plus difficile de concevoir les héros ou les méchants ?

Pour les héros, les designs sont déjà conçus par les équipes de Bandai.

Dans le cas de Fiveman, c’était ma première expérience du genre, et j’y ai travaillé avec énormément d’enthousiasme. Avant même de définir la direction générale du design des monstres, il fallait soumettre plusieurs propositions, c’est en quelque sortes un test de sélection. C'est le producteur principal qui définit l'orientation générale. Une fois l’orientation fixée, il ne reste plus qu’à s’y conformer. De même, si le scénario précise que « le motif est une araignée » ou « le motif est un serpent », les designers ne disposent d'aucune liberté sur ces points. Ils doivent strictement concevoir leurs créations en respectant ces consignes.

Quelle différence faites-vous entre concevoir pour un médium en 2D et concevoir pour une production en prises de vues réelles, comme le tokusatsu ?

Dans le cas du tokusatsu, la différence essentielle tient au fait qu’il s’agit de costumes habités par des acteurs. Il faut donc que quelqu’un puisse entrer dedans et accomplir un certain nombre d’actions.

Celà dit, les artisans chargés de fabriquer ces costumes sont de véritables professionnels. Même si nous leur remettons des dessins imparfaits, ils savent les transformer en volumes cohérents, qui puissent bouger sans trahir l’image initiale. Tant que la proposition n’est pas d’emblée matériellement impossible, celà ne change pas tant de choses.

En revanche, dans le cas d’un design 2D, il faut ensuite que d’autres personnes puissent le dessiner, l’animer, le faire vivre. De ce point de vue, le design pour l’animation 2D comporte davantage de contraintes et demande plus de réflexion.

Vous êtes crédité comme designer sur B-Robo Kabutack. Pourtant, il n’y a pas de monstres dans cette série. Quels personnages avez-vous conçus ? Et comment avez-vous abordé ce travail, dans un univers dépourvu de peur au sens classique ?

Pour Kabutack, je me souviens avoir dessiné un ou deux, peut-être quelques personnages au moment des premières propositions, parce qu’on m’avait demandé plusieurs idées. Mais, à ma connaissance, la seule chose qui ait été retenue chez moi, c’était peut-être une sorte de robot de ménage flottant dans les airs, quelque chose d’assez anecdotique, que l’on voyait le temps d’un plan.

En réalité, je n’ai presque rien fait sur cette série.

celà dit, comme on connaissait bien la tonalité ludique et amusante du programme, je pense avoir naturellement dessiné ce robot domestique avec une légère dimension comique, un peu burlesque. J’étais par ailleurs extrêmement occupé par mes travaux d’animation à cette période, au point que je n’étais sans doute pas en mesure de m’y consacrer pleinement.

Lorsque Tōei a parlé l’an dernier de la fin d’une époque, avec l’arrêt de Super Sentai et le retour de Metal Heroes, qu’avez-vous ressenti ?

Si je me laissais aller, je risquerais peut-être de dire des choses malheureuses.

Mais si je ne parle que de mon ressenti le plus personnel, c’est un peu comme si l’on retournait, après plusieurs décennies, dans son école primaire ou son collège, et qu’on la trouvait fermée, définitivement abandonnée. C’est ce que cela m’a évoqué. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus.

"Genocide God Color"

Avez-vous alors contacté Tôei pour leur proposer de nouveaux concepts de Metal Heroes ?

À ce sujet, il m'est arrivé une seule fois, il y a longtemps, de participer à un projet de héros d'un genre inédit, qui n'appartenait ni à la série des « Sentai », ni à celle des « Kamen Rider », ni à celle des « Space Sheriff ». J’ignore certains détails, mais si j’ai bien compris, le succès international de Power Rangers avait suscité chez Tôei le désir de lancer un autre type de héros destiné à l’exportation, en partenariat avec un sponsor différent de Bandai.

On m’a alors confié le design du héros. Nous allions entrer dans une phase plus concrète, avec la fabrication et tout le reste, lorsqu’une raison d’ordre politique a conduit à suspendre ce projet. Le cadre a toutefois été conservé, puis transmis à un autre designer. Et certains éléments de l’idée que j’avais développée ont été repris dans le projet suivant, qui a finalement vu le jour sous le nom de Chōkō Senshi Changerion.

C’est à peu près tout ce que je peux en dire.

Pour conclure, auriez-vous un mot à adresser aux fans français ?

C’est difficile. Je n’ai encore jamais rencontré de fans français, à vrai dire. Alors disons les choses ainsi : tant que je suis encore en activité, j’aimerais aller en France au moins une fois. J’aimerais vraiment trouver l’occasion de m’y rendre, et s’il m’était donné d’y rencontrer les fans français, ce serait pour moi une grande joie.

Je vais m’efforcer de rendre cela possible.

S’il y avait un jour la promotion d’une nouvelle œuvre, ou quelque projet intéressant susceptible de se déployer en France, et que l’on pouvait créer une telle occasion, j’en serais très heureux et prêt à en discuter. Ma porte est grande ouverte. Ce n’est pas le type de travail ni le pays qui me feraient refuser quoi que ce soit.