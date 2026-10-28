Yumiko Igarashi : "C'était comme si la Candy que j'avais dessinée se dressait hors du dessin et me parlait depuis l'intérieur de l'image."

Il était une fois, un jour de printemps, une petite fille abandonnée devant la Maison de Pony. Un demi-siècle s'est écoulé depuis. Celle qui a dessiné cette fillette aux cheveux torsadés comme une papillote de bonbon nous a ouvert les portes de son atelier. La mangaka Yumiko Igarashi revient sur ses débuts, sur l'époque de Nakayoshi, et raconte la naissance de cette héroïne au sourire universel et intemporel.

Ils avaient entre six et douze ans en 1978, lorsque, dans Récré A2, une orpheline blonde aux taches de rousseur est apparue sur Antenne 2. Des millions de petits Français ont alors pleuré Anthony, tremblé pour Terry et cherché, avec Candy, le mystérieux Prince de la colline. À l’instar de Goldorak et du prince d’Euphor, cette petite blondinette a marqué une génération.

Pour une partie du public français, Yumiko Igarashi appartient à cette mémoire de l’enfance que l’on pourrait appeler la « génération Candy ». Mais la dessinatrice ne réduit pas sa carrière à un personnage : à Tokyo, elle raconte ses années Nakayoshi, son travail d’adaptation et le désir, intact, de dessiner « l’œuvre suivante ».

© IGARASHI Yumiko / Peaceful Vision, Inc.

Vous avez commencé à dessiner en recopiant les œuvres d’Osamu Tezuka et de Shōtarō Ishinomori. Qu’avez-vous appris de leur trait et de leur manière de raconter avant même de devenir professionnelle ?

Yumiko Igarashi : J’ai commencé à les imiter vers trois ou quatre ans. À force, mon dessin s’est amélioré. Lorsque je suis entrée à l’école primaire, vers sept ans, mes camarades se rassemblaient autour de moi pendant les récréations pour regarder ce que je dessinais.

À cet âge-là, copiiez-vous encore leurs dessins ou imaginiez-vous déjà vos propres personnages ?

C’étaient des dessins originaux, mais très influencés par ces maîtres.

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Vous avez aussi expliqué dans une interview dessiner, enfant, les histoires des programmes télévisés que vous aimiez. En quoi cette habitude de dessiner des récits a-t-elle façonné votre approche de la mise en scène manga ?

Je pense qu’elle m’a aidée. Au collège, je rédigeais chaque semaine une sorte de compte rendu des séries que j’aimais : « L'épisode d'aujourd'hui était formidable», par exemple. Je résumais ainsi les épisodes. Il y avait notamment un feuilleton américain, un western dont l’héroïne était une jeune fille, que j’adorais. Je ne me souviens plus exactement de son titre japonais ; il évoquait, je crois, les vacances ou un jour de repos.

Vous n’avez jamais cessé de rêver à “devenir mangaka”, et votre première œuvre a été publiée en 1968 dans un numéro spécial de Ribon. Quelles impressions en avez-vous gardé ?

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J’en ai surtout été surprise. Je trouvais mon dessin très maladroit et je me demandais comment on avait pu accepter de publier une débutante comme moi. Aujourd’hui encore, je n’ai guère envie de montrer à qui que ce soit cette première œuvre. [Rires.]

Vous avez connu très jeune le système des contrats d’exclusivité, notamment chez Kōdansha. Quels avantages et quelles limites ce système imposait-il à une jeune autrice dans les années 1970 ?

Je n’ai été sous contrat d’exclusivité qu’avec Kōdansha. Son grand avantage, c’est que le travail arrive sans qu’il soit nécessaire d’aller le chercher : je n’avais pas à demander qu’on me confie une série. Lorsque j’ai quitté ce système, il m’est arrivé, en revanche, de traverser des périodes sans travail. Était-ce qu’un système est meilleur qu’un autre, je ne saurais le dire. Car pouvoir dessiner pour des supports variés offrait un attrait que l'exclusivité ne permettait pas.

Comment décririez-vous l’ambiance de travail de Nakayoshi à son âge d’or : rythme, échanges avec les éditrices et éditeurs, concurrence avec les autres magazines, attentes du lectorat ?

À ma connaissance, les autrices respectaient plutôt bien les délais. Je n’ai pas entendu parler de problèmes particuliers à ce sujet. L’ambiance de la rédaction était chaleureuse : on s’y sentait chez soi et tout le monde s’entendait bien.

Les autrices de shōjo entretenaient-elles des liens en dehors du travail ? Avez-vous conservé des amitiés de cette époque ?

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Il y avait des personnes dont j'étais proche et d'autres que je ne fréquentais presque pas. Mais ce n'était pas parce que l'on publiait dans le même magazine que l'on était amies, ni parce qu'on n'y publiait pas que l'on s'entendait mal. Pas du tout. Dans mon cas, je suis restée sous contrat d'exclusivité chez Nakayoshi pendant environ treize ans. Je l'ai signé à 19 ans, à l'aube de mes 20 ans, et je n'y ai mis fin qu'après 30 ans. Comme j'étais parmi les toutes premières, je fais partie du premier groupe d'autrices engagées par Nakayoshi. Entre nous, les choses étaient donc assez souples.

Vous reste-t-il une anecdote de cette période ? Vous arrivait-il, par exemple, d’aider une autre autrice sur sa série ?

Je n’ai pas d’anecdote de ce genre. Il arrivait toutefois qu’un éditeur passe voir où nous en étions. Si le travail avait suffisamment avancé, il nous proposait parfois de l’interrompre et d’aller boire un verre avec toute l’équipe. [Rires.]

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Aviez-vous conscience à l’époque de marquer l’histoire du manga moderne, et particulièrement du manga shōjo ?

Nous étions trois dans ce premier groupe d’autrices sous contrat : Ryōko Takashina, Reiko Ando et moi. D’une certaine manière, oui, je pense que nous avions conscience d’apporter chacune quelque chose. Je dessinais des histoires peuplées de jeunes filles mignonnes, aux yeux étincelants. Ryōko Takashina écrivait des récits mystérieux, parfois inquiétants, qui évoquaient Edogawa Ranpo. Si ma mémoire est bonne, Reiko Ando dessinait plutôt des histoires de vie scolaire et de jeunesse. Cela remonte à très longtemps ! Ryōko Takashina était mon aînée ; nous étions très proches et elle était un peu comme une grande sœur pour moi.

Vous avez expliqué avoir eu relativement peu de contacts avec le « salon d’Ōizumi ». Aviez-vous pourtant le sentiment de participer, à votre manière, à une transformation du manga pour jeunes filles ?

À l’époque, j’étais encore plus timide qu’aujourd’hui. Je n’étais pas du genre à décider de rencontrer quelqu’un et à faire moi-même les démarches nécessaires. J’avais entendu parler du salon d’Ōizumi. Je crois que c’est ainsi que j’en suis venue à construire mon propre univers, de mon côté.

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Dans vos œuvres, l’Europe est souvent un espace de rêve, de romanesque et de costumes. Que vous permet-il de raconter que le Japon contemporain vous permettrait moins facilement ?

Au Japon, les petites filles connaissent les livres illustrés de contes comme La Petite Poucette, Cendrillon ou Blanche-Neige. Elles grandissent avec ces princesses venues d’ailleurs. Le désir de devenir, à leur tour, une princesse ou de porter de telles robes est peut-être particulièrement fort chez elles. Ces settings européen sont donc une réponse à cette attente du lectorat. Plus qu’une manière de camper des histoires socialement différentes. Même si le carcan du Japon aurait pu paraître plus rigide.

Vous avez évoqué le rôle des poupées, de Barbie et de Licca-chan dans votre imaginaire. Est-ce que dessiner une héroïne revenait, pour vous, à inventer une poupée vivante, avec son visage, sa garde-robe et son monde ?

Je n’avais jamais envisagé les choses de cette façon. J’aime les poupées, et je dessine des personnages qui correspondent à mes goûts, à ce que j’aime voir et imaginer. Alors, oui, on peut dire que je dessine mes propres poupées : c’est une belle manière de le formuler. [Rires.] Mes admiratrices me disent aussi souvent que le sourire de mes personnages, surtout la forme de leur bouche, ressemble au mien.

Parmi ces « poupées », laquelle aimez-vous le plus habiller ou entraîner dans une aventure ?

Cela dépend des œuvres. J'aime les rendre jolies, leur faire porter de jolies robes, leur faire vivre de belles histoires d'amour… Et j'aime les jeunes filles qui, même dans la tristesse, se disent : « Demain, j'irai mieux. »

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Votre dessin est immédiatement reconnaissable : grands yeux brillants, roses, rubans, dentelles. À quel moment vous êtes-vous dit : « Ça y est, c'est le style Igarashi » ?

La « marque Igarashi » ? Depuis quand… Voyons. J'ai dessiné les couvertures de Nakayoshi pendant deux ans. Tous les numéros, janvier, février, mars… Pendant deux années entières, la couverture du magazine a porté mon dessin. C'est à ce moment-là que j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment progressé.

Si vous deviez définir l'ADN de votre dessin, de ce « Style Igarashi» ce serait quoi ?

Le sourire, quoi qu’il arrive.

Comment dessinez vous un personnage ?

Je commence toujours par le contour du visage. Je dessine ensuite ses traits intérieurs, et la bouche en tout dernier.

Vous avez adapté ou revisité de grands textes, de Roméo et Juliette à Madame Bovary. Qu'est-ce qui vous attire dans les héroïnes de la littérature mondiale ? Ces choix venaient-ils de vous ou de votre éditeur ?

Dans le cas des romans que j’ai adaptés, les propositions venaient toutes des rédactions. Mais une fois l'œuvre entre mes mains, lorsque je réfléchissais à la manière de la traiter, je la faisais vivre selon mon propre regard.

Quand on adapte un roman, on doit choisir quelles scènes couper, quelles scènes ajouter. Comment faisiez-vous ce choix ?

Je préservais ce que l’œuvre cherchait, avant tout, à transmettre à ses lecteurs. Le reste pouvait changer. L’essentiel lors de l’adaptation c’est de garder l’âme de l’oeuvre initiale.

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Vous avez dit aimer particulièrement les histoires d’amour impossibles. Comment cette préférence à impacté votre travail de mangaka ?

À Nakayoshi, les histoires se terminaient, pour l’essentiel, sur une fin heureuse. Alors je me demandais : où raconter la suite de ce happy end ? [Rires.] Au fil des années, en passant de l'adolescence à la vingtaine, en devenant adulte, j'ai eu de plus en plus envie de raconter ce qui vient après la fin heureuse. Puisqu’une histoire s’achevait sur le bonheur, je voulais aussi pouvoir montrer aux lectrices ce qui, ensuite, ne se termine pas forcément bien.

Vous avez effectué des voyages de recherche, notamment pour nourrir vos œuvres situées hors du Japon. Quel voyage a le plus transformé votre approche du manga ?

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Je pense au voyage effectué après Candy Candy, avant de dessiner Mayme Angel. Je suis partie avec mon équipe pour un séjour de recherche de vingt jours en Amérique du Nord. Nous sommes entrés par le Canada, puis avons voyagé vers la région de Salt Lake City en longeant les montagnes Rocheuses. Nous changions d’étape environ tous les deux jours : c’était un voyage qui exigeait la fougue de la jeunesse !

Nous avons pris tant de photographies que nous avons rempli près de quatre-vingt-dix albums avant même que je commence la série. Mayme Angel étant un western, la rédaction craignait sans doute que son univers soit trop âpre. On m'a dit : « Pas d'Indiens, pas de cavalerie, pas de convois de pionniers ! » Je me demandais bien ce que j’allais pouvoir montrer [Rires.] Je n’ai donc pas pu dessiner exactement l’œuvre que je souhaitais.

Avec Georgie, vous avez souhaité accompagner des lectrices de Candy Candy devenues plus âgées. Comment avez-vous traduit ce changement de public dans le corps de l’héroïne, le ton, la sensualité et les conflits du récit ?

Je voulais dessiner une jeune femme séduisante. J’étais moi-même devenue adulte, et j’avais envie de dessiner un personnage qui ait grandi de la même manière. Le fait que cela rejoigne également les intentions de l’auteur de l’histoire originale rendait le travail sur Georgie ! particulièrement gratifiant.

Vous répondez souvent « next » lorsqu’on vous demande votre œuvre préférée. Qu’est-ce qui, aujourd’hui encore, vous donne envie de commencer une nouvelle planche ou une nouvelle série, plutôt que de vous retourner vers votre légende ?

Je crois qu'il s'agit du pouvoir des mots. Dire une chose, c'est s'engager à la réaliser : on s'en sent responsable, on se dit « il faut que je le fasse ». Alors, en affirmant d'emblée « mon œuvre préférée, c'est la prochaine », je finis par me dire : « Cette prochaine œuvre, je vais la dessiner pour qu'elle devienne ma préférée. »

Lorsqu’un éditeur vous propose, dans le contexte du succès de Heidi, une œuvre que mères et filles pourraient lire ensemble, quelle image ou quel sentiment apparaît en premier dans votre esprit ?

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J’ai d’abord imaginé une enfant privée de ses parents pour une raison ou pour une autre. Je la voyais déposée discrètement à la maison Pony, à une saison proche du printemps. Au début, les détails de sa naissance et de son anniversaire n’étaient pas encore clairement fixés ; l’image qui me venait était celle de cette petite fille.

Mon éditeur était du genre à dire : « Mettez beaucoup d’événements dans cette histoire, afin que les lecteurs ne s’en lassent pas au bout d’un mois. »

L’éditeur faisait office de coordinateur. Mme Keiko Nagita (NDLR vrai nom de Kyoko Mizuki), l’autrice de l’histoire originale, et moi-même n’avons presque jamais eu de réunion de travail en direct. Je faisais part de mes souhaits à l’éditeur, qui les transmettait à Mme Nagita, laquelle rédigeait alors le récit. L’éditeur me le remettait ensuite, et je dessinais le manga. Voilà comment les choses se déroulaient.

Afin de garantir une parfaite continuité entre le manga et le roman, qui évoluaient à des vitesses un peu différentes, mon éditeur faisait parvenir mes manuscrits dès leur validation à Madame Nagita afin qu’elle puisse s’appuyer dessus pour la suite de son script.

Au-delà de sa sonorité, que devait évoquer le nom « Candy Candy» pour vous : l’enfance, l’énergie, l’humour, une forme de liberté ?

En prononçant moi-même « Candy », je me suis dit : « Que c'est mignon ! » Je voulais que mon héroïne soit une enfant adorable, et ce nom correspondait parfaitement à l'image que j'en avais. Ses cheveux non plus ne sont pas de simples couettes : ils sont torsadés, comme l'emballage d'un bonbon, et jaillissent de chaque côté. Des mèches enveloppées comme une friandise dans sa papillote, vous voyez ?

Candy est orpheline, mais elle refuse d’être définie uniquement par le malheur. Comment avez-vous trouvé l’équilibre entre ses épreuves très dures et son énergie vitale, son humour et sa capacité à aimer ?

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En la dessinant, j’ai senti qu’à un moment elle se mettait à vivre d’elle-même. Beaucoup de mangakas ont sans doute connu cette expérience : le personnage que l’on dessine ne correspond soudain plus exactement à ce que l’on avait prévu. C’était comme si la Candy que j’avais dessinée se dressait hors du dessin et me parlait depuis l’intérieur de l’image. Et je me disais alors : « Oui, tu as raison. Il faut que je corrige cela. »

Ce n’était pas une conversation au sens propre, bien sûr, mais notre lien était très fort. Je crois qu’à certains moments Candy a tracé elle-même, dans l’histoire, sa manière d’affronter le malheur. Il m’est arrivé de dessiner comme si j’écoutais sa voix.

Avez-vous eu une difficulté particulière pendant la sérialisation de Candy Candy ?

La principale difficulté est liée à l’histoire et à l’âge de ses lectrices. Dans un magazine comme Nakayoshi, dessiner une Candy devenue adulte était compliqué : il fallait éviter qu’elle s’éloigne trop de son public. C’est quelque chose auquel j’ai été confrontée assez tôt.

Vous avez eu votre fille alors que vous publiiez Candy Candy. Comment avez-vous géré la maternité et la publication effrénée d’un manga ?

À l’époque, la rédaction estimait qu’il fallait taire le fait qu’une mangaka de shōjo soit enceinte et accouche. Comme si l’on ne pouvait pas le dire aux lectrices, alors qu’il n’y avait évidemment rien de mal à cela ! Pour ma part, j’étais heureuse. Il devenait simplement de plus en plus difficile de dessiner : mon ventre heurtait la table de travail. Après la naissance, la mère de mon mari et ma propre mère sont venues à tour de rôle s’occuper du bébé. Tout s'est bien passé [rires], j'ai tenu le coup.

Comment avez-vous conçu les figures masculines autour de Candy : Anthony, Terry, Albert et les autres afin qu’elles incarnent des formes d’amour, de soutien ou d’émancipation différentes, sans lui retirer son statut de personnage central ?

Je pense que c’est parce que ces relations restaient platoniques. Si j’avais multiplié les scènes d’étreintes, de mains tenues ou de baisers, l’histoire n’aurait probablement pas fonctionné de la même manière. Cette retenue permettait de préserver son équilibre.

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Rétrospectivement, y a-t-il une scène qui vous a particulièrement marquée et dont vous êtes la plus satisfaite ?

Plus que la « meilleure », c'est celle qui symbolise le fait d'avoir mené l'œuvre à son terme : la dernière scène, que j'avais en tête depuis toujours. J'avais décidé de longue date que la toute fin, sa première rencontre avec le Prince de la colline, serait entièrement dessinée au style pointilliste. Je l'ai réellement mise en image, et c'est un dessin vraiment magnifique. Aujourd'hui encore, je le trouve splendide.

Qu’a changé la publication de Candy Candy sur votre carrière ?

J’avais le sentiment d’avoir tout donné. Après cette œuvre, j’étais comme consumée par l’effort, mais c’était une satisfaction immense.

Pourquoi pensez-vous que Candy a traversé les générations et les frontières ?

Je crois qu’il existe dans le cœur humain quelque chose d’universel. Même si notre apparence et nos langues diffèrent, nous partageons les mêmes émotions. Dans de nombreux pays, des personnes sont venues me dire : « Candy m’a donné du courage », ou encore : « En voyant Candy, j’ai décidé de tenir bon, j’ai repris des forces, et me voici aujourd’hui devant vous, devenue adulte. » On me dit la même chose au Japon.

J’ai le sentiment que des lecteurs de nombreux pays, au contact de l’histoire de Candy, ont éprouvé une émotion semblable. Savoir que ce que l’autrice de l’histoire originale et moi-même avons exprimé a pu, même à travers la traduction, encourager des petites filles et les accompagner jusqu’à l’âge adulte est pour moi une joie immense. C’est l’une des plus belles récompenses qu’un auteur puisse recevoir.

Candy Candy demeure très aimée, mais son histoire éditoriale rend aujourd’hui l’œuvre difficile d’accès. Sans revenir sur ces difficultés, qu’aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui découvriraient le manga ?

J’aimerais qu’ils ne perdent pas la capacité de se soucier des autres, ni celle de prendre soin des personnes qui leur sont chères.