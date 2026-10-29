Tatsuya Yoshikawa : "Pixel, huile ou aquarelle, dans ma tête, tout ne fait plus qu'un"

Breath of Fire IV, Dragon Quarter, Devil May Cry 4, Slitterhead : derrière ces univers, un même regard, nourri de peinture, de manga et de dessin académique. Quinze ans après avoir quitté Capcom pour retrouver le temps de chercher, Tatsuya Yoshikawa célèbre son indépendance avec une exposition à la galerie Gaaat. Rencontre à Tokyo avec un maître qui se dit toujours en apprentissage.

Les joueurs de Breath of Fire se souviennent de silhouettes animées image par image, dans des palettes proches de l’aquarelle ; ceux de Devil May Cry, de personnages sculptés jusqu’au moindre détail. À la galerie Gaaat, les dessins de Tatsuya Yoshikawa quittent l’écran : ses originaux côtoient des reproductions en relief sur aluminium, presque manipulables comme des figurines. Cette rétrospective célèbre quinze ans d’indépendance d’un artiste qui, du pixel à la 3D, a traversé les révolutions techniques avec un même socle : le dessin.

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Cette exposition célèbre quinze années d’indépendance. Vous présentez pourtant les œuvres qui la composent comme les étapes d’un apprentissage. Après plus de trente ans de métier, que cherchez vous encore à accomplir ?

Tatsuya Yoshikawa : Même à mon âge, lorsque je ressens l’envie de réaliser une image précise, il reste très difficile de lui donner une forme qui me satisfasse entièrement. C’est une difficulté que je constate chaque fois que je dessine. J’aimerais parvenir, à chaque nouvelle œuvre, à me rapprocher autant que possible de cette satisfaction complète. C’est toujours ce que je recherche. Les dessins que j’ai continué à réaliser dans cette perspective constituent aussi la matière de cette exposition.

Le passage des réseaux sociaux à la galerie vous a-t-il conduit à retoucher les images ?

Très peu : mes publications sur X sont déjà des exercices de perfectionnement, avec une composition et une finition pensées pour un usage commercial, sur un emballage par exemple. En revanche, je négligeais la préparation des fichiers : sur X, ils n’engagent que moi. Il a fallu les reprendre pour les confier à des tiers et garantir leur qualité à l’impression. C’est le b.a.-ba du métier, mais ce fut exigeant.

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

En 2011, vous expliquiez avoir quitté Capcom parce que vos responsabilités de manager et votre désir de dessiner étaient devenus inconciliables. Quinze ans plus tard, avez-vous trouvé la liberté artistique que vous recherchiez ?

Sur le plan de la liberté, j’ai sans aucun doute gagné un temps précieux.

Dans une entreprise, le travail n’est pas individuel. Avec les années, on attend de vous que vous assumiez certains rôles. Mais il n’est pas si simple d’obtenir, pour ces responsabilités, la reconnaissance que vous estimez mériter. C’est sans doute ainsi que fonctionnent l’entreprise et, plus largement, le jugement de la société.

Après vingt ans passés chez Capcom, j’ai senti qu’en tant que designer, je ne pouvais pas demeurer plus longtemps dans une situation qui ne me satisfaisait pas. C’est la raison de mon départ.

Bien entendu, une fois indépendant, gagner de l’argent ne devient pas facile pour autant. En revanche, puisque je travaille sous ma propre responsabilité, je peux consacrer du temps à mes recherches sur le design et sur mon expression personnelle. De ce point de vue, cette décision m’a apporté une grande satisfaction.

Pour les premiers Breath of Fire, dessiniez-vous déjà en fonction des pixels disponibles ?

Au départ, Capcom cherchait surtout à rendre le pixel art fidèle au dessin. Puis nous avons pensé le design en fonction de sa traduction en pixels, en supprimant dès le dessin les éléments qui auraient dû disparaître ensuite. Dans mon travail, cette recherche culmine avec Breath of Fire IV : les personnages ont été conçus pour être mis en valeur par le pixel sans perdre leur beauté. Cela explique sans doute pourquoi le jeu nous paraît si beau. L’arcade nous avait précédés : Vampire, connu en Occident sous le nom de Darkstalkers, témoignait déjà d’une recherche très poussée sur le pixel.

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Lorsqu’un visage ne dispose que de quelques pixels, comment préserver son identité et son expressivité ?

Sur les jeux pour consoles, le nombre de pixels disponibles était particulièrement réduit. Ceux que nous pouvions consacrer au visage étaient donc réduits au strict minimum.

Pour le blanc de l’œil et la pupille, nous en étions à des combinaisons d’un pixel, d’un autre pixel, de deux pixels, puis d’un seul. Les moyens étaient vraiment très limités.

C’était une époque où l’on ne pouvait guère faire davantage. Pour donner un maximum d’expression, il fallait donc compter sur le clignement des yeux et sur la gestuelle du corps tout entier. Avec les équipes de développement, lors de la création des scènes scénarisées par exemple, nous veillions à intégrer ce type d’expressions. C’était là notre meilleure astuce.

Les visages des personnages de l’époque comptaient si peu de pixels que leur dessin était presque codifié.

De nombreux goodies attendent les fans © Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Le passage aux pixels pouvait-il enrichir la personnalité des personnages ?

Breath of Fire IV est le jeu dont je suis le plus satisfait à cet égard. J’ai cherché à maîtriser les expressions, les proportions et les couleurs pour rendre chaque personnalité lisible. Deux personnages côte à côte devaient offrir un contraste intéressant, et le groupe réuni conserver une harmonie de couleurs. Lorsque les joueurs perçoivent ces intentions, j’ai le sentiment d’avoir réussi.

Dans les jeux anciens, le joueur devait compléter mentalement ce que l’écran ne pouvait pas montrer. Cette place laissée à l’imagination rejoint-elle votre manière de travailler l’atmosphère en peinture, par la couleur, les ombres ou la matière ?

En peinture aussi, la quantité d’informations varie considérablement selon la façon de peindre. Le pixel art de Breath of Fire, du premier au quatrième épisode, n’a cessé d’évoluer. Et de même que l’atmosphère d’une aquarelle diffère de celle d’une peinture à l’huile, Breath of Fire IV repose sur une maîtrise des couleurs très attentive à l’atmosphère. Plus que dans mes autres travaux, j’y ai réglé les couleurs en pensant à une profondeur d’espace qui favorise l’immersion. Si les joueurs l’ont ressenti, on peut parler de réussite. Cela relève moins de la technique du pixel que de mes connaissances en peinture et en dessin, un domaine distinct, que j’ai appliquées à la colorisation de Breath of Fire sous la forme d’une atmosphère. C’est, je crois, la manière dont mon savoir pictural a nourri Breath of Fire IV.

Puis est venue une immense révolution technologique : l’image de synthèse en 3D, avec la PlayStation, la PlayStation 2 et toutes les consoles qui ont suivi. Lorsque vos personnages ont dû être construits en trois dimensions, qu’avez-vous dû désapprendre, puis réapprendre ?

Pendant la transition de la 2D vers la 3D, les capacités expressives de la 3D étaient encore très pauvres. Il fallait réaliser des modèles moins expressifs que ne l’était alors le pixel art, et ce fut une période de transition difficile.

Cela dit, les membres de mon équipe d’alors étaient pour beaucoup, comme moi, des gens qui dessinaient. Ils avaient une grande capacité à réfléchir de manière autonome à ce que je cherchais à transmettre et au style que Capcom voulait exprimer. Ils se sont énormément investis.

L’espace alloué aux textures était particulièrement réduit, et la plupart de ces collaborateurs venaient du pixel art : ils ont fait des efforts considérables pour faire tenir dans ces petites textures les techniques et les modes d’expression acquis avec le pixel. Le rendu était totalement différent, et cela a représenté pour eux beaucoup de peine et de stress. Je pense surtout à Breath of Fire V. Nous sommes parvenus à un rendu plutôt réussi : sans atteindre l’idéal, je crois que nous avons accompli ensemble quelque chose d’assez intéressant.

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Vous expliquiez avoir écarté le cel shading classique, jugé trop mince et dépourvu de profondeur, au profit d’un autre traitement, notamment pour les contours. Qu’est-ce qui vous a fait conclure que cette technique ne vous convenait pas ?

À cette époque, le toon shading se heurtait tout simplement à une impossibilité technique d’atteindre ce que nous visions (rires). Le rendu était trop dur, trop anguleux.

Nous avons donc opté pour des textures picturales et chaleureuses, soigneusement maîtrisées à la main, avec un simple liseré noir pour les contours. Le personnage se détachait ainsi du décor, à la manière d’un sprite en pixel art : ce contour faisait office de cadre, qui le rendait indépendant du fond. Avec le recul, ce choix était le bon pour exprimer cet univers.

Que regardiez-vous en priorité dans les modèles 3D ?

Avec si peu de polygones, je partageais avec l’équipe le principe du facettage, issu du dessin académique : simplifier les surfaces courbes en plans, comme sur certains bustes en plâtre. Les modeleurs qui le maîtrisaient construisaient de beaux volumes en respectant l’anatomie et le squelette. Je leur demandais de préserver la silhouette d’origine et de rendre le personnage beau sous tous les angles. Leur talent a rendu ce travail très agréable.

Entre Devil May Cry 4 et Devil May Cry 5, qu’a changé la précision accrue de la 3D ?

Elle a multiplié les éléments à concevoir et à contrôler… Jusqu’à un niveau qu’on n'aurait pu imaginer : tirettes de fermeture éclair, coutures…

Ma charge de design et les informations à transmettre aux équipes ont augmenté d’un coup. Les visages posaient aussi de nouveaux problèmes : auparavant, nous ne représentions pas les cils ; une fois modélisés, la lumière pouvait leur donner un aspect qui rendait le regard étrange. Il fallait sans cesse tester et corriger. La communication et une compréhension partagée sont devenues essentielles. Cette accumulation de paramètres fut éprouvante pour les équipes.

Pour Slitterhead, vous avez expliqué avoir dû atténuer les signes trop héroïques afin que les personnages puissent appartenir à la ville et à son univers sombre. Comment leur donner une présence sans les rendre invraisemblables ?

Il est vrai que dans Devil May Cry, les personnages, et en particulier les héros, ont souvent un design très marqué et singulier. Pour Slitterhead, j’ai plutôt abordé le design avec une sensibilité cinématographique. Au cinéma, à moins qu’il ne s’agisse d’un chasseur de monstres, le héros se distingue souvent des autres personnages par la personnalité singulière de l’acteur qui l’incarne, par sa façon d’être ou son comportement. Pour Slitterhead, je me suis attaché à cela. Le héros peut se fondre parmi les habitants de la ville, mais son rôle de protagoniste existe bel et bien dans le scénario, et il fallait le traduire fidèlement. J’y ai aussi projeté mon idéal du personnage : si le héros d’un film avait ce profil, quel visage lui irait, quelle cicatrice il pourrait porter. Je changeais littéralement d’état d’esprit, comme pour le héros d’un film, et je nourrissais le personnage de ces éléments de scénario. C’était l’essentiel de mon travail.

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Nous avons évoqué de nombreuses révolutions technologiques. L’une d’entre elles a-t-elle changé votre manière de dessiner, votre approche du character design sur papier ?

Si l’on me demande si ma façon de concevoir un personnage, ma sensibilité de designer, ont changé, la réponse est non. Ce qui a changé, c’est que l’élargissement des possibilités d’expression a fait croître d’un coup l’étendue et la quantité des paramètres à maîtriser. Je suis bien plus souvent contraint de faire des choix. Mais l’approche fondamentale, l’état d’esprit avec lequel j’aboutis à un design, n’a absolument pas changé. Simplement, à mesure que j’ai mûri, ma conviction de ce que doit être un personnage s’est nettement affirmée.

Difficile d’évoquer les nouvelles technologies sans vous interroger sur l’intelligence artificielle. Quel regard portez-vous sur elle ?

L’IA… C’est une question délicate, sans doute un peu politique. Les problèmes qu’elle pose auraient dû, je pense, être réglés sur le plan juridique, et elle a été déployée alors qu’ils restaient en suspens. S’ils avaient été résolus, ce serait un outil très pratique. Pour l’instant, je ne crois pas qu’elle ait un impact si important sur nous, les designers. Mais au fond, la plupart des IA actuelles sont probablement devenues performantes en absorbant des œuvres protégées par le droit d’auteur, et ce problème juridique, qui aurait dû être clairement tranché, a été laissé de côté. C’est pour cette raison que beaucoup d’utilisateurs éprouvent un certain malaise. Mais en tant qu’outil, elle est remarquable, et je la considère aujourd’hui comme un outil pratique. Cela dit, quand un utilisateur demande par exemple de reproduire le dessin d’un artiste, la réponse juridique sur ce qui en résulte reste très floue, avec mille nuances possibles. Je pense que tout le monde ressent un certain trouble à ce sujet (rires). Et puis, je m’inquiète un peu de savoir jusqu’où l’IA se sera développée le jour où j’aurai cessé de dessiner, et à quel point elle désespérera ceux qui créent une image à partir de rien. J’y vois aussi un petit côté Borg, comme dans Star Trek (rires). « Toute résistance est inutile », comme ils disent (rires).

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Parlons de vos influences. C’est une impression personnelle, et je me trompe peut-être, mais il me semble déceler dans votre travail l’influence de Masamune Shirow. Qui vous a donné envie de dessiner ?

Plus qu’une base pour mon dessin, je crois que ce sont surtout des styles qui correspondent à mes goûts : Masamune Shirow, et en remontant un peu plus loin, Rumiko Takahashi. J’ai grandi en lisant et relisant leurs mangas, et je pense avoir conservé jusqu’à aujourd’hui la solidité de leur dessin et leur manière très japonaise, très manga, de représenter les visages. C’est sans doute une expression qui correspond profondément à ma sensibilité.

Ensuite, chez Capcom, Akira Yasuda, alias Akiman, mon illustre aîné, m’a donné pour consigne de rechercher une expression qui ait davantage de valeur en tant que designer. C’est ainsi que mon style a changé avec Breath of Fire III. Tout cela s’est mêlé à ce que j’avais moi-même envie d’exprimer, et c’est ce mélange, encore à l’état de recherche aujourd’hui, que l’on retrouve dans ma façon de dessiner les personnages, dans cette exposition notamment.

Ce qui me plaît actuellement, c’est d’associer une anatomie construite à des visages stylisés, un peu fantastiques, à la manière du manga ou de l’animation. Je me tiens à distance d’un réalisme trop poussé : l’animation, les récits, les mangas traduisent sans doute le désir des gens de s’évader un peu vers un autre monde. Les visages de mes personnages, leur stylisation, sont pour moi l’une des expressions de ce désir de goûter à un ailleurs, hors de ce monde. Moi-même, je m’évadais dans ces univers en lisant les mangas de Rumiko Takahashi et de Masamune Shirow. Si certains peuvent aujourd’hui s’évader en regardant mes dessins, j’en serais très heureux.

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Pourquoi avoir choisi le jeu vidéo plutôt que le manga ?

Devenir mangaka était un rêve d’enfant, mais cette voie me semblait trop difficile. Je cherchais plutôt un emploi de graphiste pour mettre à profit mon envie de dessiner et mes connaissances. Parmi les offres figuraient des postes dans le jeu vidéo : ce métier s’est trouvé à la croisée du graphisme et du manga.

Vous excellez aussi bien dans la représentation de corps charnels, tout en courbes, que dans le dessin mécanique. Avez-vous une préférence entre les personnages, les véhicules et la mécanique ?

Dessiner le corps humain de manière à le rendre beau et saisissant reste, aujourd’hui encore, un désir pur : celui de le représenter dans toute sa beauté. Cela ne changera sans doute jamais. Quant au dessin mécanique, si j’en suis capable, c’est probablement parce que j’aime étudier le corps humain. Transposer les articulations du corps à une mécanique, puis les analyser et les représenter de la même manière, voilà, je crois, ce qui me plaît. Donc, si le travail le permet, dessiner de la mécanique me convient parfaitement.

Qu’apporte l’impression en relief de Gaaat à vos œuvres numériques ?

Il reste difficile d’imprimer sur papier une œuvre numérique sans perdre une partie de son impression visuelle, notamment l’éclat des couleurs d’un écran RVB. Pour l’exposition, je cherchais une présentation attrayante qui limite ces pertes. Le relief de Gaaat ne restitue pas les informations disparues : il apporte autrement une part de ce que porte le design. Ce n’est pas nécessairement mieux, mais un nouvel angle m'a séduit. Je souhaite continuer à observer et à expérimenter les progrès de l’impression. Cette collaboration répond à cette envie au moment où elle naissait.

© Tatsuya Yoshikawa / Gaaat Inc.

Qu’a révélé le passage au métal et au relief ?

J’ai livré mes images presque sans correction. Leur expression est proche de l’aquarelle, avec beaucoup de calques et de textures transparents. Les équipes de Gaaat ont interprété ces éléments pour les transformer en volumes, avec un regard différent du mien. Certains résultats m’ont surpris : ce n’est ni une aquarelle, ni une peinture à l’huile, ni une illustration plane. Autre attrait pour l’amateur de gadgets que je suis : sur aluminium, avec des encres résistantes aux UV, ces œuvres peuvent être touchées. Contrairement au papier, que l’on protège des doigts et de la lumière, elles donnent la sensation de manipuler une maquette ou une figurine. En tant qu’objets, elles nous deviennent plus proches.

Bien que l'exposition soit terminée, toutes les reproductions sont disponibles à la vente en ligne en cliquant ici.

Les goodies eux sont disponible ici.