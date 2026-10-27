Vanilla Gallery, refuge Tokyoïte des imaginaires interdits

Depuis 2003, la Vanilla Gallery de Tokyo expose ce que d'autres préfèrent cacher : érotisme, horreur, poupées gothiques, corps métamorphosés. Rencontre avec Yoko Taguchi, manageuse de la galerie, et Yagi Michiyo, commissaire de l'exposition Marionette, consacrée au manga culte de Mayumi Aida.

Yagi Michiyo n’a jamais pu se séparer de ses volumes de Marionette, shojo manga publié au Japon de 1983 à 1987 dans le magazine Hana to yume. Plusieurs décennies après sa découverte du manga de Mayumi Aida, le souvenir de sa noirceur et de la beauté de ses dessins a nourri un projet d’exposition. Restait à convaincre son équipe, à retrouver l’artiste et à choisir les originaux capables de restituer cette émotion de lecture. Résultat ? Une exposition de 70 dessins originaux de Mayumi Aida dans la galerie Vanilla à Tokyo du 28 Octobre au 8 Novembre, et ce, avec le concours de son éditeur historique Hakusensha.

Cette histoire personnelle éclaire le fonctionnement de la Vanilla Gallery : une programmation portée par les œuvres que ses membres ont véritablement envie de défendre. Depuis 2003, le lieu tokyoïte accueille des imaginaires où se croisent érotisme, horreur, étrangeté et métamorphoses. Avec Yoko Taguchi, manageuse de la galerie, Yagi Michiyo revient sur cette identité, sur les précautions qu’impose aujourd’hui la diffusion des images et sur la manière de faire entrer un récit de manga dans une salle d’exposition.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Depuis sa création en 2003, la Vanilla Gallery accueille des imaginaires souvent marginalisés : érotisme, horreur, poupées gothiques, corps métamorphosés… Pourquoi avoir voulu leur consacrer une galerie ?

Yoko Taguchi : Cette orientation vient du fondateur de la galerie, qui porte un très grand intérêt artistique à la contre culture et aux œuvres minoritaires de ce type. Elle est née de son souhait de consacrer l’essentiel de la programmation à ces œuvres. Sa volonté est très forte, et toute l’équipe s’est profondément imprégnée d’une idée qu’il nous a transmise : être ému est une chose extrêmement effrayante. L’émotion que l’on ressent face à ce que l’on ne voit jamais dans la vie ordinaire n’a rien d’apaisant ; elle est au contraire profondément effrayante. C’est pour cela qu’il tenait à montrer ce genre d’œuvres dans une galerie, et à faire exister ces genres à travers des expositions. Ce sont les fondations sur lesquelles nous fonctionnons depuis.

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Vingt trois ans plus tard, la circulation accrue des images a pu rendre ces univers plus visibles. Est-ce que cela vous donne davantage de liberté, ou vous impose des précautions nouvelles ?

YT : C’est avant tout une question de conformité. En 23 ans, les règles qui s’appliquent aux œuvres ont considérablement évolué. Certaines pièces qu’il était tout à fait normal d’exposer en 2003 sont aujourd’hui si sensibles qu’il devient difficile ne serait-ce que de publier un communiqué annonçant leur présentation. La raison principale, selon moi, c’est l’essor d’Internet. Autrefois, nos communiqués parvenaient aux personnes qui recherchaient ce type de contenu. Aujourd’hui, diffusés en ligne, ils tombent sous les yeux du public de manière brutale, comme un accident de la route. Nous considérons cela comme très dangereux.

S’adresser à ceux qui le recherchent reste essentiel. Mais pour protéger l’expression de l’artiste, décider de ce que l’on montre publiquement et de ce que l’on réserve à l’espace d’exposition constitue une part centrale de notre travail. Une exposition n’existe que si on en fait la promotion et que le public se déplace. Pour la communication, nous devons donc toucher largement : les visuels, la note d’intention de l’artiste et la raison d’être de l’exposition doivent être visibles par tous. Quant à ce que les visiteurs découvrent sur place, l’entrée payante opère déjà un tri important. Ce n’est pas un lieu où l’on entre par hasard en passant dans la rue, et le public est donc plus restreint encore.

Je pense que tant que l’on respecte la loi japonaise, exposer doit rester libre. Mais les exigences de conformité ne cessent de se renforcer. Pour protéger l’artiste, il est donc indispensable de discuter en détail et en amont de ce que l’on présente ou non. Lorsqu’un artiste nous confie qu’il aimerait travailler sur tel thème, nous l’accompagnons en veillant à rester dans des limites où il ne sera pas attaqué en ligne. La décision de montrer ou non une œuvre ne relève pas de la responsabilité de l’artiste, mais de la nôtre. C’est dans cet esprit que nous dirigeons la galerie.

32 artistes exceptionnels, rarement exposés en dehors du Japon seront exposé au Musée de l'érotisme du 22/05 au 30/10 http://t.co/1gYt86McI2 — Musée de l'érotisme (@musee_erotisme) May 5, 2014

En 2009 puis en 2014, la Vanilla Gallery a organisé des expositions au Musée de l’Érotisme à Paris. Que vous a apporté cette expérience, notamment à l’international ?

YT : Ces expositions sont nées grâce à une connaissance commune entre le propriétaire du musée et celui de notre galerie. Nous avions rarement l’occasion d’emporter des œuvres à l’étranger. Les présenter au public parisien a donc beaucoup compté, pour nous comme pour les artistes.

Nous avons eu le sentiment de rencontrer un public très ouvert. Cette expérience nous a amenés à réfléchir à plusieurs choses : pour les artistes, aux œuvres qu’ils souhaitaient créer ; pour nous, aux publics auxquels nous voulions les faire parvenir.

Un retour à Paris est envisageable dans les prochaines années ?

YT : Si l’occasion se présente, nous aimerions beaucoup organiser à nouveau ce type d’exposition.

L'entrée de la galerie est des plus intimiste © Photo par Valentin Paquot

À quel moment la galerie est devenue non seulement un lieu d’exposition, mais aussi un lieu de vente ? Et pour quel public ?

YT : Dès sa création, la volonté était de fonctionner comme une galerie et non comme un musée. Nous vendons donc des œuvres depuis 2003. En principe, toutes les pièces exposées sont mises en vente, sauf refus. Avec les mangakas notamment, les éditeurs entrent en jeu, et la vente des planches originales est parfois exclue. Quant à la clientèle, elle change complètement d’une exposition à l’autre. Nous vendons avant tout à la communauté de fans de chaque artiste.

Pour l’exposition consacrée à Mayumi Aida, le public vous semble bien identifié ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

Yagi Michiyo : Ce sont surtout les fans de longue date qui s’enthousiasment sur les réseaux sociaux. Mais le Japon connaît en ce moment un engouement pour l’ère Shōwa, et certains jeunes trouvent le rétro élégant. Il n’est donc pas exclu qu’ils s’intéressent aux originaux et aient envie de les découvrir. Le défi, c’est que les manga ne sont plus édités en version papier : on ne peut les lire qu’en ligne. Toute la question est de savoir comment amener ce public jusqu’à nous.

YT : L’histoire de Marionette est très percutante, c’est un récit remarquable. J’ai le sentiment qu’elle peut toucher profondément les jeunes d’aujourd’hui. Nous visons donc un public large.

© Mayumi Aida / Hakusensha

C’est une œuvre qui ne semble avoir pris aucune ride, plus de 40 ans après sa publication..

YT : Dans notre jeunesse, la culture de l’horreur était très en vogue, et nous nous sommes en partie construits avec les mangas d’horreur. Marionette n’a rien à leur envier en matière d’impact. Pour les jeunes d’aujourd’hui, c’est un récit très stimulant.

YM : L’intrigue est très sombre et trouble, mais la beauté du dessin donne à l’histoire un univers d’une grande esthétique. C’est ce contraste entre la noirceur du récit et l’élégance du trait qui a marqué les lecteurs de l’époque, et qui est resté gravé dans leur cœur.

Comment choisissez-vous aujourd’hui les artistes exposés, qu’il s’agisse de manga ou d’œuvres en volume ?

YT : Nous sommes avant tout une galerie qui conçoit sa propre programmation. Nous tenons des réunions entre membres de l’équipe et, en principe, nous ne réalisons que les expositions que nous avons nous mêmes envie de faire. Dit ainsi, cela peut sembler dur. Mais concevoir une exposition demande énormément d’énergie, et il nous est très difficile de nous investir pleinement dans un projet qui ne nous semble pas beau ou qui ne nous intrigue pas.

Concrètement, nous préparons un dossier, puis nous l’adressons à l’artiste. Certaines propositions reçoivent une réponse positive, d’autres suscitent davantage de réserves. C’est ainsi que se construit notre programmation.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Cette identité très affirmée risque de vous enfermer dans certains univers ?

YT : Je me demande parfois si notre identité n’est pas devenue si marquée qu’elle constitue aussi une limite. Mais pour l’instant, ce que notre équipe aime sincèrement relève en majorité de cet univers. Si de nouveaux membres arrivent avec l’envie de proposer des expositions complètement différentes, nous les accueillerons volontiers, du moment que le projet tient la route. Cela apporterait un vent nouveau. Nous espérons aussi voir naître, un jour, des propositions très différentes de celles que nous présentons aujourd’hui.

Combien d’expositions organisez-vous chaque année ?

YM : Une vingtaine par an en moyenne.

YT : Nous essayons également différentes formules pour présenter ailleurs certaines expositions montrées à Tokyo, notamment à Osaka ou dans d’autres régions du Japon. Pour le moment, cela passe essentiellement par la location d’espaces.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Comment est né le projet d’exposition avec Mayumi Aida ?

YM : J’ai lu Marionette au moment de sa parution. Plusieurs décennies plus tard, je conserve toujours mes volumes : je n’ai jamais pu m’en séparer.

Chez nous, les réunions de programmation ont lieu à intervalles irréguliers : chacun y présente avec passion le projet qui lui tient à cœur, et l’équipe tranche. Mon projet a été retenu, puis j’ai contacté Aida sensei directement via ses réseaux sociaux. Elle ne publiait plus activement sur papier chez Hakusensha et je ne savais pas très bien comment la joindre. Après mon message, l’éditeur m’a répondu, et le projet a pu se concrétiser. Habituellement, lorsque nous connaissons l’éditeur d’un auteur, nous passons par lui pour adresser une demande officielle. Cette fois, le premier contact s’est fait autrement.

Pourquoi avoir choisi de centrer cette exposition sur Marionette plutôt que sur une rétrospective complète ?

YM : L’œuvre d’Aida sensei compte quelques récits très courts, mais je pense que plus de 90 % des gens associent son nom à Marionette. Et compte tenu du nombre d’originaux conservés par l’artiste et de leur état, il n’y avait pas de place pour d’autres titres. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur Marionette.

Contacter un artiste par les réseaux sociaux, c’est presque du recrutement de talents !

YM : En effet. Pour les auteurs dont l’éditeur est identifié, nous passons bien sûr par lui pour formuler une demande officielle. Cette fois, cela s’est fait autrement, et Aida sensei a accepté de donner suite.

YT : Bien entendu, certains auteurs ne donnent pas suite à nos sollicitations.

© Mayumi Aida / Hakusensha

L’exposition annonce environ 70 pièces. Combien d’originaux avez-vous examinés, et selon quels critères avez-vous fait votre sélection ?

YM : Marionette comporte des scènes choquantes. Je tenais absolument à inclure celles qui permettent, d’un seul coup d’œil, de se souvenir : “ah oui, Je me souviens de ce passage”. Les illustrations en couleur sont par ailleurs magnifiques, et je voulais leur donner une place prépondérante. Nous exposons donc la quasi-totalité des originaux en couleur que l’artiste possède et pouvait mettre à disposition. L’artiste nous a aussi demandé de montrer, sans les dissimuler, les retouches et toutes les traces propres au travail analogique. Pour les lecteurs, cela transmettra d’autant plus cette émotion intense : ce sont bien des originaux.

Comment exposer une planche issue d’un récit complexe sans la réduire à une belle image ? Et comment permettre au visiteur qui n’a jamais lu Marionette d’en saisir le contexte ?

YM : Au début du projet, nous avions envisagé d’exposer un chapitre entier pour que chacun puisse le lire. Mais nous ne disposions pas de la totalité des originaux. Or, avant de lancer la série, l’artiste avait dessiné un récit court de sept pages qui condense en quelque sorte Marionette. Nous en avons retenu cinq, dont la lecture permet de saisir les grandes lignes de l’histoire, et nous les exposons.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Vous proposez aussi des reproductions et des objets dérivés. Comment choisissez vous les images et les formats ?

YM : Compte tenu notamment de la durée de l’exposition, nous avons réalisé deux types de produits. Le choix final revient entièrement à Aida sensei : nous avons sélectionné plusieurs illustrations, proposé plusieurs maquettes, et l’artiste a indiqué celle qu’il préférait.

Pour les cartes, nous avons volontairement écarté le format carte postale au profit de cartes illustrées un peu plus grandes, au format B6. Elles sont vendues par lots de cinq, au prix de 2 200 yens, et le support en acrylique est proposé à 2 640 yens.

La boutique en ligne est ouverte aux fans de l'étranger. Les reproductions seront disponible via précommande, elles seront toutes signées de la main de la mangaka Mayumi Aida et leur envois par la poste aura lieu en Janvier 2027.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Les originaux de Marionette sont proposés à la vente ?

YT : Non. Nous aurions beaucoup aimé pouvoir en proposer, mais Aida ne souhaitait pas les vendre. Nous respectons évidemment sa décision.

Plus généralement, la vente des planches dépend de chaque auteur. Lorsqu’elle est possible, nous la pratiquons. Atsushi Kaneko, par exemple, nous a autorisés à proposer certaines de ses anciennes planches, même s’il travaille désormais en numérique.

La place croissante du numérique modifie la situation. Lorsqu’il n’existe pas d’original sur papier, nous pouvons proposer des reproductions. Celles de certains mangakas suscitent de nombreuses demandes venues de l’étranger. Nous souhaitons développer cette activité en tenant compte des différentes pratiques des artistes.

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Comment déterminez vous la valeur d’une planche ? Le nombre important de pages produites dans le manga change la manière d’en apprécier la rareté ?

YT : Une planche de manga a une valeur en tant qu’image autonome, mais le manga est aussi un art séquentiel. On ne peut donc pas dire que telle page vaut ceci et telle autre cela. Il y a toujours des pages qui restent gravées dans la mémoire des lecteurs ; pour Marionette, c’est la scène dont tout le monde se souvient. Il est naturel que ce type de planches soit plus cher. Mais les autres pages n’en restent pas moins des originaux de la main de l’auteur. Plutôt que de raisonner en termes de rareté, nous les considérons comme des œuvres à part entière. Les écarts de prix existeront toujours, mais nous ne pensons pas que la rareté en soit diminuée.

D’autant que la plupart des auteurs japonais, jeunes comme confirmés, sont passés au numérique. Les auteurs qui travaillent à la main sont donc devenus très rares au Japon. La situation n’est sans doute pas comparable à celle de la bande dessinée franco belge, mais on peut imaginer que la rareté des planches analogiques augmente fortement à l’avenir. La manière de faire varier les prix selon les pages se décide toujours en concertation avec l’auteur. Nous ne tranchons jamais de façon unilatérale.

Pour terminer, que pouvez-vous nous dévoiler de votre programmation pour l’an prochain ?

YT : Nous organisons très régulièrement des expositions de boys’ love, le BL, tout au long de l’année. L’an prochain encore, nous accueillerons des auteurs de BL au sommet de leur popularité. La programmation est en cours de finalisation et les noms seront annoncés prochainement. Beaucoup auront sans doute une série en cours, mais ce n’est pas un critère pour nous : dans le BL, il arrive que des auteurs traversent des périodes sans publier. Nous préférons mettre l’accent sur les œuvres.

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