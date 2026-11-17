Space Brothers de Chuya Koyama : 35 millions d'exemplaires, un anime, un film, un astéroïde à son nom et pourtant, son auteur confesse n'avoir jamais su exactement où il allait. Rencontre exclusive à Tokyo avec le mangaka qui a conquis l'espace en se laissant guider, chapitre après chapitre, par ses propres personnages.

À quelques klix de la sortie en France du tome final de Space Brothers aux éditions Pika, nous avons rencontré son auteur Chuya Koyama dans son atelier de Tokyo pour une interview exclusive. Avec ses 35 millions d'exemplaires vendus dans le monde, son adaptation animée en plus de quatre-vingt-dix-neuf épisodes, ses prix Shogakukan et Kodansha remportés la même année, et un astéroïde portant le nom de son créateur, Space Brothers est bien plus qu'un manga : c'est une œuvre qui a changé la façon dont une génération entière envisage la conquête spatiale. Koyama-sensei nous a ouvert les coulisses d'une création aussi instinctive qu'exigeante, et d'un auteur qui, pour ne jamais se lasser en dix-huit ans de sérialisation, a choisi le meilleur des stratagèmes : rester lui-même lecteur de sa propre histoire.

Lecteurs, la rédaction de l’Internaute vous invite, à l’instar des frères Nanba à rêver sans limite, embarquez dans la navette qui va vous amener non pas jusqu’à Mars, mais vers les confins des pages de Space Brothers, LE manga qui a révolutionné la place de l'aérospatial dans l'imaginaire nippon et au delà…

© Chuya Koyama / Kodansha

Vous avez grandi à Kyoto en rêvant tantôt de football, tantôt de manga : quel a été le déclic définitif qui vous a fait choisir le dessin ?

Chuya Koyama : Il y a effectivement eu une période où je voulais devenir footballeur professionnel, mais c'était au collège une ambition d'adolescent un peu rêveur, je dois l'admettre. [Rires.] À côté de ça, j'avais une passion profonde pour le dessin, et l'envie d'en faire mon métier s'est imposée très naturellement. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque je suis passé du collège au lycée, j’ai choisi de présenter le concours d’un lycée artistique.

Vous avez suivi une filière céramique dans ce lycée : en quoi cette formation a-t-elle nourri votre regard de mangaka ?

La céramique en tant que telle honnêtement, j'aurais du mal à identifier son influence directe sur mon travail. J'ai obtenu mon diplôme dans cette section d’art plastique, mais ce que j'ai véritablement retiré de ces années, c'est quelque chose de bien plus humain : l'expérience d'un lieu où des gens partageant les mêmes passions se retrouvent et s'émulent. Nous étions un petit groupe réuni autour du dessin et de l'amour de l'art. Cette communion, cette énergie collective, je crois qu'elle m'a été précieuse dans mon travail de mangaka.

Cette expérience collective a-t-elle pu trouver un écho dans les groupes d’astronautes de votre œuvre, notamment lors de l’épreuve en milieu confiné ?

Oui, sans aucun doute. Les scènes où les candidats astronautes se retrouvent enfermés ensemble lors du troisième examen, il y a là quelque chose qui résonne avec cette expérience lycéenne. Elle a certainement contribué à la construction de ces séquences.

Avant de devenir mangaka à plein temps, vous avez mené de front un emploi salarié et la pratique du dessin. Qu'est-ce que cette période vous a appris sur la patience créative ?

Après le travail, je rentrais chez moi et je dessinais un peu jusqu’au coucher. Il m’a fallu environ un an pour réaliser un manga en un chapitre de quatre-vingts pages. Je l’ai apporté à Kōdansha, je l’ai présenté à un concours, j’ai reçu un prix, puis un tanto (NDLR : éditeur attitré) m’a été attribué. C’est ainsi que ma carrière a commencé.

© Chuya Koyama / Kodansha

On vous prête de nombreux talents : la musique, le sport… Le fait d'être à l'aise dans des domaines très différents a-t-il été une source d'inspiration pour les personnages de Mutta et Hibito ?

Certainement, en partie. Je fais revivre une portion de mes propres expériences à travers ces personnages. Mon appartenance à un club de football au collège, par exemple, a nourri l'écriture. Je ne peux pas citer d'autres exemples précis immédiatement, mais je peux affirmer clairement que dans chacun de mes personnages se glisse un petit fragment de ce que j'ai vécu.

Slam Dunk de Takehiko Inoue vous a fait découvrir qu'un manga pouvait faire pleurer ; Ping Pong de Taiyo Matsumoto vous a montré qu'une liberté graphique nouvelle était possible. Lequel de ces deux chocs a le plus influencé votre style ?

Il m'est impossible de trancher les deux ont eu des effets radicalement différents. Monsieur Inoue m'a d'abord révélé la puissance, la grandeur qu'un récit en manga peut atteindre. Mais si je m'étais uniquement référé à son travail, la précision et l'exigence de son trait m'auraient probablement découragé d'aller plus loin. C'est la découverte de Taiyo Matsumoto avec cette liberté graphique, ces lignes vibrantes si caractéristiques qui m'a fait réaliser qu'il était possible de toucher un lectorat tout en s'autorisant plus de liberté formelle. En voyant son trait, je me suis dit : « Ça, je peux le faire. Je peux continuer. » Les deux auteurs m'ont influencé avec une égale intensité, mais dans des directions profondément complémentaires.

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Deux frères dont l'un s'efface pour laisser briller l'autre… Difficile de ne pas penser aux frères Uesugi de Touch, de Mitsuru Adachi. Y avez-vous pensé lors de la création de Space Brothers ?

Je connaissais Touch, principalement par l'adaptation animée. C'est une œuvre que j'apprécie sincèrement. Et je savais, en écrivant Space Brothers, que certains lecteurs feraient inévitablement le rapprochement, ce grand frère relégué dans l'ombre de son cadet. Cette pensée m'effleure, sans me préoccuper vraiment, parce que l'histoire que je souhaitais raconter empruntait une direction totalement différente.

Et puis, il y a l’évolution du frère cadet, beaucoup de lecteurs s’attendaient à ce que Hibito suive la même trajectoire que Kazuya, en cela mon manga les a beaucoup surpris (rires).

© Chuya Koyama / Kodansha

Votre prénom Chūya contient le kanji de l'univers (宙) : cette coïncidence a-t-elle pesé, avec le recul, dans votre acceptation du thème spatial ?

J'en parle précisément dans le commentaire d'auteur du dernier tome qui n'est pas encore paru en France. [Rires.] Lorsque mon éditeur m'a proposé de travailler sur le thème de l'espace, le fait que ce caractère figure dans mon propre prénom m'a immédiatement donné le sentiment d'une forme de destin. C'est exactement ce que j'écris dans ce commentaire final.

Vous dites ne jamais établir de plan rigide et préférer dessiner ce qui vous amuse dans l'instant présent. Aviez-vous malgré tout une vision de la trame narrative, des grandes étapes, des arcs ?

Oui, dans une certaine mesure. Sur une série aussi longue, j'avais une destination finale floue, mais présente. Et entre ce point d'arrivée et le départ, je m'étais fixé de petits jalons intermédiaires. Je travaillais en visant le jalon le plus proche, chapitre après chapitre, sans trop anticiper la suite. Avancer d'étape en étape : c’est ma méthode.

© Chuya Koyama / Kodansha

Une scène vous a-t-elle particulièrement surpris, comme si elle s’était écrite d’elle-même ?

Il m'arrive souvent, comme beaucoup de mangaka le rapportent, que les personnages agissent par eux-mêmes. Deux exemples me viennent à l'esprit.

D'abord, la scène où Mutta prend Sharon dans ses bras. Les Japonais ne s’enlacent pas facilement ; un tel geste suppose une forte émotion. Je ne pensais pas que Mutta le ferait, mais à cet instant j’ai senti qu’il devait le faire.

Il en va de même pour Hibito. Après les difficultés qu’il a rencontrées à la NASA, il part s’entraîner en Russie. Lorsqu’il comprend qu’il peut de nouveau aller dans l’espace, il décide d’aller saluer ses anciens camarades de la NASA. Je ne l’avais pas prévu. Mais, en suivant le personnage, j’ai compris qu’il irait les voir. C'est Hibito qui a fait ce choix, pas moi.

À quel moment avez-vous imaginé la fin du manga ? Et a-t-elle changé en cours de route ?

Ce qui était décidé depuis longtemps, c'est que les deux frères reviendraient ensemble que Mutta et Hibito rentreraient côte à côte. Il y avait aussi un élément lié au premier chapitre, autour de cet OVNI aperçu dans leur enfance. Mais pour l'essentiel, la fin s'est véritablement formalisée au moment même où je dessinais ce dernier chapitre. [Rires.] En tant qu'artiste, j'ai travaillé avec le cœur et c'est ainsi que tout s'est concrétisé, la fin s’est presque nourrie par elle-même.

© Chuya Koyama / Kodansha

Comment naît visuellement un personnage chez vous ? Le physique précède-t-il toujours la psychologie, comme par exemple pour Mutta, inspiré du guitariste Albert Hammond Jr. ?

Cela dépend vraiment du personnage, et le processus varie à chaque fois. Pour Mutta, j'avais d'abord défini au stade du plot le socle du personnage : un frère distancé par son cadet, au caractère plutôt introverti, légèrement timoré. Quand j'ai découvert le visage d'Albert Hammond Jr., je l'ai trouvé formidable. J'ai réalisé un portrait, que j'ai ensuite retravaillé pour lui donner une apparence japonaise et c'est ainsi qu'est né Mutta.

Pour Hibito, en revanche, il n'y avait pas de modèle de départ. Je feuilletais mes carnets de croquis, ces pages couvertes de visages dessinés par habitude et par instinct, et l'un d'eux s'est imposé naturellement.

Comment avez-vous su que vous "teniez" Hibito ?

Pour Hibito, j'avais déjà une image mentale assez précise du personnage : quelqu'un de très droit dans ses objectifs, qui fonce vers son rêve sans détour, avec une énergie communicative et une certaine allure. Je cherchais un visage qui corresponde à cette image, et lorsque je l'ai trouvé dans mon carnet, la reconnaissance a été immédiate.

© Chuya Koyama / Kodansha

Quand vous construisez une histoire, comment décidez-vous qu'il vous faut un personnage comme Mosh, maladroit, atypique, inspiré de Matthew Bellamy du groupe Muse ?

Dans la plupart des cas, je travaille comme un directeur de casting : j'ai une image en tête, souvent issue de mes reportages sur le terrain, et je cherche un visage qui lui corresponde. Par exemple, lors de mes recherches documentaires, j'ai observé que certains managers d'astronautes étaient de petites femmes très vives, à la parole rapide, d'une énergie redoutable. C'est ce type d'impression concrète qui donne naissance à un personnage.

Il existe cependant un autre processus, celui qui a donné naissance à Mosh : j'ai vu le visage de Matthew Bellamy et j'ai eu envie de le dessiner. J'ai travaillé à partir de plusieurs photographies, et c'est de ce visage que la personnalité de Mosh a émergé. Il va de soi que la personnalité de Matthew Bellamy n'entretient aucun rapport avec celle du personnage. [Rires.]

Vous dites vous relire comme on « goûte un plat » avant de le servir : quels sont vos propres critères de satisfaction sur un chapitre terminé ?

Quand je relis et qu’il ne reste plus aucune sensation de gêne, aucun élément qui m’accroche ou me paraît étrange, je peux me dire : « C’est bon. » Tant qu’il subsiste un élément négatif, le plat ne peut pas être servi.

© Chuya Koyama / Kodansha

Pouvez-nous donner un exemple ?

Il existe une scène où Brian parle des nombreuses portes qui jalonnent une vie. « Il y a différentes portes dans une vie… »

Son discours s’étend sur environ quatre pages. Ce qu’il dit est juste, mais un discours trop long, même pertinent, peut finir par ressembler à une leçon et devenir pesant. J’ai donc inséré une scène où il s’adresse à un enfant qui se cure le nez, avec une réplique qui casse le sérieux du moment. Cela interrompt le discours, apporte une touche comique et montre que Brian reste attentif à son jeune auditoire. « C'est une histoire à se gratter le nez, mais laissez-moi au moins terminer. »

Cette interruption n’est pas indispensable à la compréhension de l’histoire. En revanche, elle en améliore le rythme et rend les paroles qui suivent plus faciles à recevoir. Le plus souvent, je réalise ce genre d’ajustement au stade du name, le storyboard manga ; parfois seulement sur le manuscrit achevé. C’est un peu un travail de monteur, principalement pour la gestion du rythme.

C'est très rare qu'on parle de montage dans un manga, et pas seulement de mise en scène. Un manga, c'est comme un film, le montage est tout aussi important.

C'est exactement ça. Et quand je parlais de « goûter le plat » : en me relisant à partir du début du discours de Brian, j'ai senti que quelque chose pesait, que ça tirait en longueur. C'est cette sensation qui m'a conduit à y insérer cette rupture de ton.

Retrouvez la seconde partie de cet entretien en cliquant ici.