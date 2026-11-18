Comment faire vivre deux frères et toute une constellation de personnages pendant près de vingt ans ? Dans la seconde partie de notre entretien exclusif à Tokyo, le créateur de Space Brothers raconte les hasards qui ont façonné son œuvre, sa gratitude envers ses héros et les liens inattendus entre ses pages et le monde réel.

Un petit trait de crayon pour Chuya Koyama, un grand bond pour le manga. En dix-huit ans et quarante-six tomes, Space Brothers a propulsé son auteur vers l’infini et au-delà du manga : au cœur de la vraie NASA, dans les agendas de la JAXA et l’auteur à même un astéroïde qui porte son nom…

Après être revenu sur son parcours et sa manière de raconter, Chuya Koyama poursuit le récit de cette création où les suggestions de son éditeur ont été très importantes.

À l’approche de la sortie française de l’ultime tome chez Pika en mars 2027, le mangaka mesure avec une modestie désarmante l’empreinte laissée par son œuvre.

Bouclez vos ceintures et préparez vous au décollage pour le seconde partie de cet entretien fleuve avec Chuya Koyama :

Comment, en tant qu'auteur, préserve-t-on son énergie créatrice sur une seule et même série pendant près de vingt ans ?

Chuya Koyama : Je crois que tout tient au fait que je suis moi-même devenu lecteur de ma propre œuvre. Moi aussi, je voulais savoir ce qui allait arriver ensuite. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je m'interdis de trop anticiper, pour continuer à ressentir ce plaisir de la découverte. Et parfois, j'avançais certaines scènes plus vite que prévu, parce que j'avais envie de les voir moi-même. Cette impatience était mon meilleur carburant.

Votre éditeur vous a suggéré le thème de l’espace. Comment cette proposition a-t-elle mené à Space Brothers ?

Mon éditeur m’a d’abord donné un livre de Makio Mukai. Il l’avait lu et m’a proposé ceci : « C’est une histoire de couple ; pourquoi ne pas la raconter à travers des frères ? » Il avait sans doute considéré, au regard de mes travaux précédents, que je savais dessiner des histoires de famille. On m’a d’abord suggéré de faire de l’espace un thème. Je ne me souviens plus exactement à quel moment les frères ont été décidés, mais l’idée est arrivée assez tôt, presque avec le thème spatial. Le livre et la proposition de l’éditeur ont donc été déterminants.

© Chuya Koyama / Kodansha

Quand vous est venue l’idée de faire de Brian et Eddie Jay, eux aussi, des frères ?

C’est arrivé par hasard. Je voulais d’abord faire de Brian le mentor de Hibito, un astronaute mort dont le visage apparaît dans un cadre. Puis, dans l’ISS, j’ai dessiné Eddie sans modèle, selon mes habitudes graphiques. Face à cette ressemblance, je me suis dit : « Pourquoi ne pas en faire des frères ? » [Rires.] C'est vraiment né de ça. C’est aussi pour cette raison que j’ai ajouté le « J » à Eddie. J’ai probablement repéré la ressemblance au stade du storyboard et je l’ai raccrochée ainsi à Brian.

Pourquoi et comment en êtes-vous arrivé à faire de Mutta un « gentil loser » ?

Tout découlait du postulat de départ : un frère qui regarde son cadet partir pour l'espace avant lui. Ce frère-là se sent obligé de le laisser partir, et il reste là, avec le sentiment douloureux d'être en retard sur sa propre vie, indigne de lui-même. C'est ce sentiment fondateur qui a dicté le design de Mutta, son caractère, ainsi que son prénom.

© Chuya Koyama / Kodansha

Est-ce que, comme Mutta, vous croyez aux signes du destin ? Et si oui, quel est le signe qui vous a rassuré dans un moment de doute ?

[Rires.] Je crois volontiers aux bonnes choses, et je refuse de croire aux mauvaises. Je vais vous raconter une anecdote : quand j'envisageais de quitter Kyoto pour monter à Tokyo afin de devenir mangaka, j'ai consulté une voyante. Je lui ai confié mon projet : dessiner des mangas et partir pour la capitale. Elle m'a répondu : « Si vous quittez Kyoto, votre maison brûlera. » [Rires.] Comme je ne crois pas aux mauvaises prédictions, je suis parti quand même.

Comment sont nés les personnages secondaires ? Pouvez-vous nous raconter, par exemple, la genèse de Serika et Kenji ?

Pour Serika, lors de mes recherches documentaires, j'ai appris qu'il existait des professionnels du secteur médical qui cherchaient à devenir astronautes afin de poursuivre leurs travaux de recherche dans l'espace. C'est de cette réalité qu'est née Serika, elle est une chercheuse en médecine, plutôt qu’un médecin, qui veut poursuivre ses travaux dans l’espace.

Pour Kenji, je suis parti de l’image la plus immédiate de l’astronaute : un personnage très sérieux, investi d’un sens de la justice, comme Captain America. J’ai voulu pousser ce côté droit et exemplaire jusqu’à ce qu’il devienne presque une forme de caricature. C’est ce qui a donné Kenji.

© Chuya Koyama / Kodansha

À quel moment avez-vous donné à Serika ce passé si douloureux ? Et pour quelle raison narrative ce choix s'est-il imposé ?

Je ne suis pas certain que ce passé était absolument indispensable sur le plan narratif, mais j'avais besoin que la force intérieure de Serika soit pleinement perceptible pour le lecteur, que ses motivations aient une profondeur hors du commun. Mutta veut aller dans l'espace parce qu'il en a envie, c'est un rêve. Serika, elle, a traversé une douleur immense, et elle avance avec cette douleur, portée par la volonté de vaincre la maladie qui a frappé ses proches. Je voulais mettre en regard cette force-là et la légèreté relative de Mutta, créer un contraste qui rendrait les deux personnages plus vrais, plus complémentaires.

La différence entre un devoir et un rêve ?

Oui. Et Serika aime aussi l'espace pour lui-même, c'est une passion sincère. Mais lier cette passion à sa mission médicale, c'est pour elle accomplir deux choses en une, et c'est ce qui donne une telle puissance à son engagement.

© Chuya Koyama / Kodansha

Aviez-vous conscience, en créant Apo le carlin, que vous étiez en train de créer un animal iconique, indissociable de l'œuvre, un peu comme le chien dans Beck ?

Pas du tout. Au départ, j'ai simplement dessiné un carlin ordinaire, parce que je trouve cet animal fascinant à représenter. Mon éditeur a regardé le résultat et m'a dit : « C'est juste un chien. Il faudrait en faire un vrai personnage, quelque chose de marquant comme le chien dans Beck. » C'est lui qui a eu l'idée du cœur sur l'épaule une marque unique qui le rend immédiatement identifiable. C'était une excellente idée de sa part.

Mutta est pessimiste, Hibito est optimiste. Lequel des deux frères Nanba vous ressemble le plus ?

[Rires.] Je me considère comme quelqu'un de positif. Mais pour être tout à fait honnête : pour atteindre cet état positif, je dois d'abord traverser une phase de pessimisme. Je rumine, je m'enfonce dans le négatif, puis je me secoue et je cherche une façon de voir les choses qui me ramène vers la lumière. J’ai donc à la fois une part de Mutta et une part de Hibito.

Quand avez-vous compris que Space Brothers était devenu votre œuvre de référence, voire un succès ?

J’avais le sentiment d’avoir une mission : il fallait au moins emmener Mutta dans l’espace. Cela a demandé beaucoup de temps. Lorsque ce but a été atteint, j’ai ressenti une forme d’accomplissement. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que les adaptations animée et cinématographique étaient également lancées, que j'ai véritablement pris conscience de l'importance que cette œuvre avait prise.

Vous avez expliqué mettre environ quatre jours à écrire chaque chapitre : quelle est l'étape la plus difficile de ce processus, l'intrigue ou les dialogues ?

[Rires.] C'était surtout vrai au début de la série, vers la fin de la série, cela me prenait davantage de temps.

Les étapes les plus difficiles sont la construction de l’histoire et les dialogues. Je commence par imaginer vaguement les événements d’un chapitre. Ensuite, j’écris les conversations entre les personnages. Quand les dialogues sont à peu près achevés, je passe au découpage et aux dessins. C'est cette dernière étape, la composition page par page, qui est de loin la plus longue et la plus exigeante.

© Photo de Valentin Paquot

Un astéroïde (13163 Koyamachuya) porte votre nom, et une illustration de Space Brothers a orné une fusée japonaise : comment recevez-vous ces hommages venus du monde scientifique lui-même ?

Lorsqu’un astronome découvre un astéroïde, il peut apparemment lui donner un nom. J’ai reçu un jour un message me demandant si l’on pouvait donner le mien à un astéroïde. C'est un honneur qui m'a touché, mais il m'a surtout donné envie de voir à quoi ressemble réellement cet astéroïde. Et j'ai compris que Sharon devait ressentir exactement la même chose, c'est ce qui a donné naissance à l'épisode où elle veut voir l'astéroïde qui porte son nom. La réalité a directement nourri la fiction.

Après tant d'années aux côtés de ces personnages, comment avez-vous dit au revoir à Mutta, Hibito, Apo et tous les autres ?

[Rires.] En réalité, je ne leur ai pas vraiment dit au revoir, puisque les demandes d'illustrations et d'autres projets me ramènent régulièrement à eux. Mais quand la série principale s'est terminée, ce que j'ai ressenti envers Mutta et Hibito, ce n'était pas tant de la tristesse, c'était principalement de la gratitude. Je leur suis reconnaissant pour tout ce chemin parcouru ensemble.

Vous avez laissé entendre votre envie de raconter un jour des histoires dans l'univers de Space Brothers, des spin-offs. Avez-vous des projets dont vous pouvez nous parler ?

Rien de très concret pour l'instant. Mais il y a, par exemple, l'expédition de Kenji et Mutta vers un astéroïde, un événement évoqué dans la série principale, mais jamais dessiné. Ce pourrait être un épisode intéressant à explorer. Pour l'heure, j'ai surtout besoin de me reposer un peu. [Rires.]

2026718 634 5 634 95()104() https://t.co/jbS9Jk1Juk https://t.co/tk1kMZoAwO — (@uchukyodaiten) September 27, 2026

La série a dépassé les 35 millions d’exemplaires vendus. À quel moment avez-vous senti qu’elle n’était plus seulement votre histoire ?

Je n’ai pas vraiment le sentiment qu’elle a atteint le monde entier, parce que je ne reçois pas beaucoup de retours de lecteurs étrangers, ou qu’on ne me les transmet pas beaucoup. Si ces commentaires me parvenaient plus directement, j’en serais très heureux. Lorsque le dernier volume paraîtra, j’aimerais que les lecteurs français partagent aussi leurs impressions : je les lirais volontiers.

Le manga a reçu à la fois le Prix Shogakukan et le Prix Kodansha la même année : que représente, pour vous, cette double reconnaissance de vos pairs ?

C'est d'abord Shogakukan qui m'a contacté, et cela m'a véritablement surpris: c'est une maison concurrente, qui n'avait aucun intérêt commercial à récompenser un manga publié chez Kodansha. Être reconnu par une maison tierce signifiait que c'était mon travail en tant qu'artiste qui était salué. Et le fait d'avoir obtenu deux prix la même année, venant d'acteurs différents, j'ai bien conscience que c'est extraordinairement rare.

Des lecteurs ont rapporté avoir rejoint la JAXA ou changé de carrière après avoir lu Space Brothers : quel est l'impact de ces retour sur vos sentiments et votre responsabilité d'auteur ?

Il y a une réplique dans le manga, je crois que c'est autour du chapitre 85, qui dit en substance : « Si tu es devenu astronaute, c'est parce que ça vient de toi avant tout. » Cette phrase, je l'ai écrite en pensant précisément à ces lecteurs. Ma réponse à ceux qui me disent que Space Brothers les a conduits vers la JAXA, c'est : vous aimez l'espace plus que moi. Vous avez fourni les efforts. Vous avez pris votre destin en main. La série a peut-être été le déclencheur, mais c'est vous qui avez fait le reste. Quant à ma responsabilité d'auteur, je me la suis toujours formulée de la même façon : ne pas trahir les lecteurs que j'avais engagés avec moi jusqu'à la fin.

Les archives de la documentation accumulée par Koyama-sensei au fil des années © Chuya Koyama / Kodansha

Space Brothers n'a pas vraiment de personnages « méchants » pas de vrai antagoniste. Est-ce un choix esthétique, éthique, ou les deux ?

Il y a bien quelques personnages difficiles Mizoguchi, Gates qui jouent le rôle d'obstacles pour le protagoniste. Mais ce ne sont pas des méchants au sens classique. Et c'est délibéré : dans la réalité, dans les milieux que j'ai observés et documentés la JAXA, la NASA , les grands vilains au sens traditionnel, romantique, n'existent tout simplement pas. Les introduire briserait le réalisme auquel je tiens. Et surtout, même les personnages qui semblent difficiles ont leur propre logique intérieure, leurs propres convictions. Ce qui les oppose au protagoniste, c'est une divergence de valeurs, pas une malveillance fondamentale. Dès lors qu'on prend le temps d'examiner chaque personnage avec soin, de chercher les raisons qui l'ont conduit là où il est, la représentation devient naturellement plus nuancée.

© Chuya Koyama / Kodansha

Le Fonds Serika existe aujourd’hui bel et bien et contribue au financement de la recherche sur la SLA. Que ressentez-vous aujourd’hui, alors que votre fiction a littéralement donné naissance à quelque chose de concret dans le monde réel ?

Ayant moi-même puisé du courage dans le manga et vu ma vie influencée par lui, j’avais déjà conscience de l’ampleur de l’influence que le manga peut exercer.

Le fait d’avoir représenté la SLA a élargi l’intérêt porté à cette maladie. Que des personnes se soient réellement mobilisées pour créer le Fonds Serika, et que la recherche puisse ainsi concrètement progresser, est véritablement formidable. Je suis heureux que l’influence du manga ait agi dans le bon sens. Et il ne me reste qu’à espérer que la SLA devienne une maladie que l’on sait guérir.

Après tant d’années passées à explorer le thème de l’espace, en quoi estimez-vous que Space Brothers a modifié votre propre regard sur la Terre et sur les êtres humains ?

J’ai dépeint les liens entre des personnes qui, quelle que soit leur nationalité, ont été fascinées par une même chose : l’espace.

Le lien qui unit ces personnes, qui aspirent à la même chose, partagent le même rêve et en ont fait leur vie, est d’ailleurs désigné dans l’œuvre par l’expression « frères de l’espace », et j’ai le sentiment que le titre lui-même en a pris une grande signification. Voir des personnes se lier par-delà les frontières est quelque chose qui me réjouit.

© Chuya Koyama / Kodansha

Vous nous avez indiqué qu’il était encore rare que des lecteurs étrangers vous fassent part directement de leurs impressions. Si les lecteurs français pouvaient, après le dernier volume, vous adresser un seul type de message, lequel aimeriez-vous lire ? Un souvenir de lecture, un rêve, une question ? Ou bien le changement que cette œuvre a apporté dans leur vie ?

Les réactions des lecteurs japonais sont elles aussi très diverses. Certains racontent comment ils ont découvert Space Brothers, d’autres évoquent l’influence que l’œuvre a eue sur leur vie, d’autres encore disent avoir été émus par telle scène ou en avoir ri.

Chacun de ces retours me fait plaisir, et je les lis tous. Si les lecteurs ont ressenti quelque chose ou ont quelque chose à me dire, je serais heureux qu’ils m’écrivent leurs impressions.



Pour les questions, il est également possible de les envoyer par e-mail à la société Cork. Je ne suis pas en mesure de répondre individuellement, mais il m’arrive de les reprendre pour y répondre, notamment dans des rubriques de questions à la radio.

Space Brothers, Chuya Koyama, éditions Pika. En France le dernier tome de la saga sera publié le 17 Mars 2027 et fera 308 pages.

Merci à Chuya Koyama pour nous avoir accordé son précieux temps, merci aux équipes de Cork pour avoir aidé à rendre cet entretien possible, merci aux éditions Pika de publier ce magnifique manga et enfin merci à Emmanuel Bochew pour l'interprétariat.