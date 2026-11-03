Mayumi Aida, autrice du manga d'horreur gothique Marionette : "Ce qui m'intéresse, c'est provoquer un frisson intérieur"

Enfant, elle dessinait sur les murs. Devenue mangaka, elle a fait de la beauté un piège et de la famille un foyer de tourments. À Tokyo, où une exposition revient sur Marionette, Mayumi Aida raconte son apprentissage, ses fidélités et la naissance de Daniel, le garçon au regard froid qui a fasciné plusieurs générations de lectrices de Hana to Yume.

Deux étages sous les trottoirs de Ginza, la galerie Vanilla cultive depuis 2003 le goût des arts non conformistes expose jusqu’au 8 novembre quelque 70 originaux de Marionette. Sa créatrice, Mayumi Aida, nous y a reçus.

Au début des années 1980, le shôjo, ce manga destiné aux adolescentes, n’est pas seulement le royaume des romances de lycée. Depuis les années 1960, Kazuo Umezu y glace le sang de ses lectrices avec ses fillettes maudites et ses femmes serpents. La décennie suivante, les autrices du Groupe de l’an 24 y font entrer les vampires, le désir et les tragédies aristocratiques, de Moto Hagio et son Clan des Poe à Keiko Takemiya et son Poème du Vent et des Arbres.

C’est dans ce sillage que naît Marionette, publiée de 1981 à 1989 au sein du magazine Hana to Yume.

Mayumi Aida raconte, elle, le destin de Daniel, fils de comte dont le bonheur se brise au remariage de son père. Dans une Europe aristocratique fantasmée, il affronte une marâtre avide, une sœur éprise de lui et sa propre part démoniaque. Un univers où rien n’est plus cruel que les liens du sang.

© Mayumi Aida / Hakusensha

D’où vous vient le désir de devenir mangaka ? Quel est le point de départ de cette passion ?

Mayumi Aida : Toute petite, j’adorais dessiner. Je reproduisais les personnages des adaptations animées d’Osamu Tezuka : Le Roi Léo, Astro Boy, puis Princesse Saphir. Je crois que mon envie de dessiner toujours davantage est née là. Ma mère disait que, lorsque je ne faisais plus de bruit, c’est que je dessinais.

Je dessinais sur ce que je trouvais : au dos des prospectus, et même sur les murs de notre maison en location ! Ma mère craignait la colère du propriétaire. Mais, à ce qu’on m’a raconté, il m’a félicitée pour mes dessins. Cela m’a sans doute encouragée. (rires)

À vos débuts, le métier de mangaka était bien moins reconnu qu’aujourd’hui. Quelle a été la réaction de vos parents et de vos proches face à cette vocation ?

Petite, mes parents me félicitaient et me laissaient dessiner. Au collège, puis au lycée, ils sont devenus plus stricts : il fallait étudier. Je dessinais en cachette. Il est même arrivé que mes dessins soient déchirés. Malgré les réprimandes, je recommençais, tout simplement.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Comment avez-vous appris à faire de cette passion un métier ?

Au lycée, à la campagne, nous avions monté un club de manga entre amies. Chacune dessinait ses planches et on se les faisait circuler. Certaines savaient déjà à peu près comment s’y prendre et m’apprenaient des choses.

Devenue professionnelle à Tokyo, j’étais une jeune provinciale qui connaissait mal le métier. Mon premier responsable éditorial m’a beaucoup appris : après quelques histoires complètes, on m’a confié une série de trois épisodes, puis de six, et progressivement des séries plus longues.

Avec le recul, j’y vois un apprentissage du feuilleton : stabiliser les visages en dessinant les mêmes personnages pendant trois épisodes, construire une histoire sur la durée et lui donner une conclusion.

Parlons de Marionette. Le premier épisode paraît dans un numéro spécial, puis la série rejoint le magazine principal. D’où vient ce projet, et à quel moment son potentiel vous est apparu ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

À l’origine, Marionette vient d’une histoire d’environ quatre pages pour mon fanzine de lycée, La Poupée de Flora. Je l’ai retravaillée en six ou huit chapitres, je crois, en changeant le titre et un peu les personnages. Mon éditeur s’est exclamé : “Tu sais aussi faire ce genre de chose ?” (rires)

Connue dans le magazine pour mes comédies sentimentales, je ne pouvais pas, selon lui, y publier immédiatement une telle histoire. Il m’a proposé un numéro spécial, sans doute pour essayer : les relations avec la mère et la sœur touchaient à des sujets délicats.

Passer de la comédie sentimentale à l’horreur ne représentait donc pas une rupture pour vous ?

En réalité, ce n’était pas vraiment un virage. Ce que je portais en moi depuis le début, c’était des histoires dans la veine de Marionette. C’est plutôt la comédie romantique qui représentait un détour. Une façon de coller aux attentes du shôjo.

Quelles lectures ou quelles conversations nourrissaient cet univers ?

Mes lectures de mangas ont certainement eu une influence. Entre amis, nous parlions beaucoup d’œuvres abordant notamment l’homosexualité. Ces échanges me donnaient envie de faire vivre les personnages que j’aimais dans mes propres histoires. Je les voulais beaux : aujourd’hui encore, je recherche une beauté que les lecteurs puissent reconnaître et que j’aie moi-même envie de lire.

Le titre Marionette évoque la manipulation, mais aussi une tradition européenne du pantin et de l’automate. Collodi (Pinochio), Hoffmann (Le Marchand de Sable) ou Oscar Wilde (Le portrait de Dorian Gray) faisaient-ils partie de vos lectures lorsque vous avez créé Daniel ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

La littérature, non, pas du tout. Ma toute première histoire de fanzine racontait déjà, en quelques pages, l’histoire d’un garçon et d’une poupée. Marionette s’inscrit dans son prolongement, enrichie de mes propres idées.

Parlons de Daniel, le personnage central. Quel a été son point de départ : son visage, sa beauté, ou l’histoire familiale dont il est issu ?

Je pars toujours des personnages : celui qui portera l’histoire, les personnages secondaires, puis l’entourage. Je dois avoir envie de suivre mon héros en tant que lectrice. Et il doit être beau ! (rires) Pour Marionette, je voulais un jeune garçon d’une grande beauté.

Aviez vous un modèle pour son visage ?

Non, mais je savais que ses yeux seraient essentiels : on devait lire clairement les mouvements et l’émotion de son regard. Tout se joue dans ce contact visuel. Ce sont les yeux qui parlent.

Comment montrer ce qui se dissimule derrière cette beauté, notamment sa cruauté ou sa vulnérabilité ?

Je lui ai opposé Nagi : Daniel n’est sincère qu’avec lui et lui réserve des expressions qu’il ne montre à personne d’autre. Cela donne envie de découvrir ce qui se passe en lui.

Difficile de ne pas penser à Damien Thorn, l’antagoniste du film La Malédiction de Richard Donner, autre bel enfant à l’aura inquiétante. Ce film a nourri votre imaginaire ?

J’ai vu La Malédiction quand j’étais enfant.

Ce petit garçon était vraiment diabolique, un peu effrayant. Ça m’a plu, et j’ai d’ailleurs glissé dans Marionette quelques scènes qui y font écho.

C’est surtout le deuxième film, Damien, qui m’a marquée. En découvrant sa véritable nature, qu’il ignorait, le personnage se demande pourquoi cela lui arrive et pousse un cri de désespoir. Cette réaction m’a profondément touchée. Sans reprendre cette situation, je voulais explorer l’émotion : comment un enfant réagit-il en découvrant qui il est réellement, et quelle histoire peut naître de cette prise de conscience ?

Quels moyens graphiques utilisez vous pour rendre un personnage à la fois attirant et inquiétant ?

Le manga permet de travailler avec la succession des cases. Je montre souvent Daniel dans trois ou quatre cases consécutives, en changeant légèrement le cadrage ou la direction de son regard. Cette succession fait sentir un mouvement intérieur, un trouble, une hésitation.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Dans Marionette, les conflits naissent au sein de la famille. Que permet ce cadre que ne permettraient pas des relations hors cercle familal ?

Les conflits familiaux s’enchevêtrent davantage que les autres, ils tourbillonnent sans fin. (rires) Les personnages ne peuvent pas simplement se détacher de leur parenté.

J’imagine parfois que quelque chose se transmet par ce sang commun, comme si certains événements trouvaient leur origine dans ce lien.

Pinocchio raconte l’histoire d’un pantin qui doit devenir humain. Marionette semble explorer l’inverse : ce que la manipulation fait à l’être humain. Daniel devient adulte vers le troisième ou le quatrième tome. Vous saviez dès le départ quel homme il deviendrait ?

Au lancement de la série, je pensais qu’il ne changerait pas fondamentalement.

Mais il fait des rencontres, notamment amoureuses, et traverse des expériences qui le blessent. Sans toujours le montrer, je pense qu’il souffre et découvre peu à peu ces sentiments.

Finalement, il trouve une personne qu’il aime véritablement et qu’il veut protéger. Il a grandi presque à mon insu…

Sa rencontre avec Colette est donc un changement imprévu ?

Oui, exactement. C’est en avançant dans le récit qu’il a trouvé son chemin. Et moi, l’autrice, je l’ai trouvé en même temps que lui. (rires)

La série aborde le désir, la cruauté et l’inceste. Le travail d’autrices comme Keiko Takemiya avait ouvert un espace pour ces sujets dans les magazines destinés aux adolescentes ?

L’époque s’y prêtait : Hana to Yume publiait d’autres titres un peu sulfureux, et Ribon aussi proposait des récits complets abordant notamment l’inceste.

En abordant les amours entre garçons, Keiko Takemiya a fait rêver toute une génération de lectrices et contribué à ouvrir un espace où des œuvres comme la mienne pouvaient trouver leur public.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Avez vous néanmoins dû défendre certains choix auprès de votre responsable éditorial ?

J’ai été plutôt libre. Vers la fin, mon éditeur m’a demandé : “Mayu, et après, on fait quoi ?” Puis, il a enchaîné : “Envoyons Daniel au Japon !” Sa famille faisait du commerce international, d’où cette idée de voyage.

J’étais sidérée : “Non, laissons tomber.” Et nous avons laissé tomber. (rires)

Puisque l’histoire se déroulait en France, un séjour d’études en Angleterre m’aurait suffi.

Mon responsable avait souvent des idées assez extravagantes. Cela me permettait aussi de réagir, de formuler mes propres propositions. Je me demande parfois s’il ne le faisait pas exprès pour m’amener à trouver moi même une solution !

Daniel suscite la convoitise, la peur, toute une palette d’émotions sombres. Vous avez pris des risques, quitte à perdre l’adhésion de vos lectrices ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

Oui : le fait qu’il finisse par tomber amoureux de Colette.

Les lectrices l’ont mal vécu ?

Oui, parce qu’il est devenu adulte. À cette exposition encore, d’anciennes lectrices m’ont demandé pourquoi il avait grandi et était devenu si sérieux. (rires) J’aurais voulu répondre : “Parce qu’il est tombé amoureux.” Elles auraient préféré qu’il garde son regard glacé de jeune garçon.

Il vous est arrivé de sentir, à travers le courrier des lectrices, qu’une partie du public s’éloignait ?

Je n’y prêtais guère attention : je voulais mener l’histoire à son terme en préservant sa cohérence. À trop écouter le public, on risque de déformer ce qu’on fait.

Pourquoi avoir choisi la noblesse française comme cadre de Marionette ?

Il y avait d’abord cet imaginaire du manga pour jeunes filles : les châteaux, les bals, un monde éclatant auquel on pouvait rêver. J’avais envie de dessiner cet univers.

Pour le rendre crédible, j’ai rassemblé beaucoup de documentation sur la France : les vêtements, les accessoires, les décors, mais aussi la manière dont les aristocrates occupaient leurs journées.

J’ai découvert des récits de nobles occupés à s’amuser, aux amours très libres : une vie moins rigide que je l’imaginais ! (rires) J’y retrouvais quelque chose de très humain, qui m’a aidée à imaginer les désirs de l’entourage de Daniel.

Comment construisez-vous la montée de l’angoisse à l’intérieur d’un épisode ?

Le nombre de pages étant fixé, chaque épisode doit progresser vers un sommet, même au sein d’une longue histoire. On peut ensuite provoquer une chute brutale ou s’arrêter au sommet pour appeler la suite. Mon responsable éditorial m’a appris à marquer ces variations. Je traduis cette intensité dans le dessin, les paroles et les pensées des personnages.

© Mayumi Aida / Hakusensha

Comment réalisiez vous les illustrations en couleur dont les originaux sont exposés ici ?

Au début, mon papier Canson gondolait sous l’effet de l’encre et de l’eau : il aurait fallu le tendre correctement. Le carton m’a ensuite offert une surface beaucoup plus nette.

Mon responsable m’avait appris à commencer par les teintes claires : la peau, puis notamment les cheveux, ceux de Daniel étant blonds.

Après les premières couches, j’ajoutais détails et nuances, en gardant les yeux pour la fin. Suivaient les retouches au blanc, quelques mèches et les derniers ajustements. Les grands aplats sombres et la finition du fond arrivaient dans les dernières étapes.

Combien de temps demande une illustration couleur ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

Il fallait généralement deux à trois jours : le dessin et les premières couches le premier, la couleur plus poussée et les finitions le lendemain. Les illustrations les plus détaillées, notamment au dessin préparatoire plus long, demandaient un jour supplémentaire. Dans l’urgence, j’accélérais parfois le séchage au sèche-cheveux. (rires)

Aujourd’hui, je travaille en numérique pour mes commandes. Mais j’aimerais que les techniques traditionnelles continuent d’exister. Pour mon plaisir, je dessine encore beaucoup à la main dans de petits carnets.

En 2011, vous êtes revenue à l’univers de Marionette dans un fanzine caritatif, avant d’en tirer une publication commerciale en 2021. Pourquoi ce retour ?

Je traversais une période où il m’était un peu difficile de trouver des idées pour mes différentes œuvres. J’ai alors pensé que je pourrais raconter une histoire autour de l’enfant de Daniel. Je l’ai dessinée pour ce fanzine.

Quelques années plus tard, j’ai ajouté des planches pour une publication en magazine. J’avais un peu mauvaise conscience envers les responsables du recueil : cette histoire dessinée pour une œuvre caritative me rapportait désormais de l’argent. (rires)

Pourquoi avoir choisi de raconter l’histoire de Nicol, le fils de Daniel, et de passer à la génération suivante ?

Je voulais raconter l’histoire de Nicol, indépendamment de ses parents, sans avoir encore réfléchi à la suite. Une seule certitude : Nagi resterait à ses côtés.

L’histoire de la génération précédente était, pour vous, achevée ?

Oui. Et Nicol porte encore en lui une moitié de cette part démoniaque, il y avait donc matière à imaginer des histoires. Il y a aussi Marie, la sœur aînée de Daniel, qu’il rencontre à travers un miroir. J’avais envie de faire ce que je n’avais pas pu faire avec Daniel.

Vu de France, on remarque qu’à l’époque, le shôjo privilégiait les récits courts et les histoires complètes, alors que le shônen misait sur les longues séries. D’où vient, selon vous, cette différence ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

Les magazines de shônen avaient un bouclage hebdomadaire, quatre chapitre par mois. Hana to Yume paraissait deux fois par mois, donc les récits complets y fonctionnaient bien. Avec un rythme hebdomadaire, les histoires à suivre s’imposent davantage. Je pense que la différence vient de là. Si Hana to Yume avait été hebdomadaire, il serait sans doute passé lui aussi aux longues séries.

Quel regard portez vous sur les planches réunies pour cette exposition ?

J’avais confié presque tous les originaux aux organisateurs, qui ont fait la sélection. En découvrant leur choix, je me suis dit : “Je comprends !” C’est très réussi ; je pense que les visiteurs y trouvent ce qu’ils espèrent

Je n’avais demandé à cacher aucune page. Mais je regrette que deux illustrations couleur aient pâli : j’aurais aimé les restaurer avant de les exposer. Je les avais accrochées dans mon entrée, sans connaître ce risque ! (rires) Sinon, j’aurais pris des précautions.

De Marionette à vos adaptations de contes, la famille revient constamment. Pourquoi cette place centrale ?

La famille peut rendre heureux comme se montrer cruelle, plus que quiconque. Elle exacerbe les sentiments : c’est pourquoi elle fait naître des histoires aussi dramatiques.

Dans Baby Wars, la famille devient au contraire une source de bonheur. Votre manière de l’aborder change alors ?

Baby Wars, consacré à l’éducation des enfants, puise beaucoup dans mes souvenirs de leurs premières années. En dessinant, je revivais cette période : “Comme je suis heureuse.” (rires) Je le ressentais vraiment. C’est sans doute pour cela que tant de lectrices ont aimé cette œuvre.

Quel est votre genre de prédilection ?

L’horreur. Avec un bon cadre et une bonne situation, on peut explorer énormément de choses. Il existe une horreur très directe et une autre plus psychologique. C’est cette dernière qui m’intéresse : provoquer un frisson intérieur.

Quelle rencontre vous a le plus marquée au cours de votre carrière, qu’il s’agisse d’un éditeur ou d’un autre mangaka ?

© Mayumi Aida / Hakusensha

Mon premier éditeur. Il m’a appris ce que devait être une mangaka : construire un récit en quatre temps, créer des personnages attachants. Il paraît qu’il m’appelait “la petite provinciale” et me disait de me méfier des jeunes éditeurs - autrement dit, des hommes ! (rires)

Originaire de la préfecture de Nagasaki, comme moi, il m’inspirait une confiance totale.

Vous gardez un souvenir particulier de votre rencontre ?

Je ne connaissais rien au métier. J’avais été primée dans une rubrique du magazine, une sorte d’école du manga où l’on envoyait ses histoires. L’éditeur m’a appelée : “C’est moi qui vais m’occuper de vous.” J’étudiais dans une école professionnelle à Fukuoka et vivais en internat. Il est venu de Tokyo me rencontrer. Incroyable ! Cette discussion m’a conduite à en faire mon métier. Pourtant, je n’étais que quatrième, ou quelque chose comme ça, plutôt en bas du classement. Pourquoi moi ? (rires)

Mon nom de plume était d’abord Mayu Aida. C’est lui qui a ajouté le “mi” : il trouvait que le nom sonnait mieux et avait plus d’allure à l’écrit. (rires) Je crois que je ne l’ai jamais raconté à personne.

Que représente Marionette dans votre parcours, et que souhaitez vous transmettre aux lecteurs qui découvrent aujourd’hui ces originaux ?

Je crois que c’est l’œuvre que j’ai pris le plus de plaisir à dessiner. À l’exposition, quelqu’un m’a répondu : “Cela se voit dans les dessins !”

Quand je regarde une planche, je me souviens de la période où je l’ai réalisée. J’imagine que les lecteurs ont eux aussi leurs souvenirs. J’aimerais continuer à dessiner des œuvres qui laissent ce genre de traces.

Les occasions de voir des originaux sont rares. J’aimerais que les lecteurs profitent des expositions pour découvrir les miens comme ceux d’autres mangakas.

Longtemps rangées dans un placard, ces pages m’ont rendu mes souvenirs et l’élan avec lequel je les avais dessinées. J’aimerais retrouver cette énergie et continuer à la partager.

La rédaction tient à remercier Mayumi Aida de nous avoir accordé son précieux temps, ainsi que son éditeur chez Hakusensha et les équipes de la galerie Vanilla pour avoir permis à cet entretien d’avoir lieu. Merci aussi à Yota pour son interprétariat.