Que lire maintenant que l'Attaque des Titans est terminée ?

Après douze années de bons et loyaux service, le manga culte L'Attaque des Titans tire sa révérence. Comment et par quoi rassasier votre faim de cliffhangers et de retournements de situation imprédictibles ?

Et voilà, celà fait des mois que l'on attend autant que l'on redoute cette date, mais le dernier chapitre de L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin ou SNK pour les fans les plus passionnés) sera publié le 9 avril 2021, et le dernier tome le 9 juin. Si la quatrième saison de l'anime s'offre une bouffée d'air avec une seconde partie planifiée pour l'hiver 2022, force est de constater que la série culte imaginée par Hajime Isayama est belle est bien terminée.

Elle aura réussi à passionner les lecteurs et spectateurs au-delà du mur du manga ou de l'anime. Cette série titanesque maintient un suspense insoutenable tout au long de ses 34 volumes. Les révélations surprises et les nombreux retournements de situations parsemées de main de maître par l'auteur sont les clés principales de ce succès planétaire. L'univers complexe mis en scène par le mangaka a conquis un public international, de tous horizons culturels et de tous âges. Il y aura indéniablement un avant et un après L'Attaque des Titans. Pour rassasier votre faim de thrillers et autre "page turners", voici une sélection de mangas incontournables capables de conquérir tous types de lecteurs.

Les nouveaux classiques en cours de publication :

Les combats épiques ne manquent pas dans Jujutsu Kaisen. JUJUTSU KAISEN © 2018 by Gege Akutami / SHUEISHA Inc.

Jujutsu Kaisen :

C'est le shônen d'aventure qui a le plus le vent en poupe depuis 2020. L'auteur, Gege Akutami, revendique de tirer la quintessence de ses aînés dont Yuyu Hakusho et Bleach. L'histoire raconte comment la vie de Yuji Itadori, lycéen d'apparence ordinaire, bascule le jour où il se retrouve contraint d'avaler le doigt d'un démon millénaire pour sauver ses amis. Le lycéen découvre alors que dans l'ombre du monde se déroule une lutte sans pitié entre les démons et les exorcistes. La tension palpable et l'incroyable mise en scène de ce manga en font déjà une œuvre digne d'intérêt. Mais la volonté du mangaka de rejeter tout manichéisme et d'explorer les raisons du combat qui oppose les démons et les humains des deux côtés confèrent une profondeur très intéressante au titre. Son adaptation en dessin animé (disponible sur la plateforme de streaming Crunchyroll) a fait exploser la popularité du titre, qui a déjà dépassé les 30 millions de tomes vendus au Japon.

8 volumes (en cours), 6,90€, éditions Ki-oon.

Derrière l'image très romantique du monde des loubards, se trouve une violence à fleur de peau. © TOKYO REVENGERS © 2017 Ken Wakui / Kodansha Ltd.

Tokyo Revenger :

À 26 ans, Takemichi a perdu foi en l'avenir. Pas de vie sentimentale et un boulot alimentaire déprimant, il se sent comme un zombie en marge de la société. Par hasard, il apprend le décès de sa petite amie du collège, victime collatérale d'un règlement de compte au sein d'un gang de yakuzas ultra violent : le Tokyo Manji-kai. Obnubilé par cette nouvelle, il est lui aussi victime d'un accident, mais au lieu de mourir il se retrouve projeté douze ans dans le passé. Il décide de tout faire pour empêcher ce destin funeste. Et cela commence par infiltrer le gang de voyou avant qu'il ne devienne un clan de yakuzas. Vengeances, trahisons, jeunesse en marge de la société, le tout saupoudré d'une dose de fantastique, sont les ingrédients du succès qu'est Tokyo Revenger. Le dessin animé qui débute en avril sur Crunchyroll devrait booster la popularité de ce titre des plus addictifs.

11 tomes (en cours), 6,90€, éditions Glénat.

Tetsu à un côté Dr Jekyll et Mister Hyde. Quelle personnalité prédominera à l'issue de ce drame ? © My Home Hero © 2017 Naoki Yamakawa / Masashi Asaki / Kodansha Ltd.

My Home Hero :

Quand Testu découvre que sa fille semble être en couple avec un conjoint abusif, son sang ne fait qu'un tour. Ce passionné de romans policiers décide de mener l'enquête. Il découvre que ce voyou a déjà tué deux de ses précédentes petites amies. Pour protéger sa fille, il assassine le gangster. Mais ce dernier est le rejeton d'un chef de gang qui ne compte pas laisser cette mort impunie… Entre Dexter et Breaking Bad, ce manga digne des plus grands thrillers entraîne le lecteur dans une course en avant nourrie par le mensonge et la soif de vengeance. Adoubé par Maxime Chattam, ce titre est un incroyable "page turner". Vite, la suite.

11 tomes (en cours), 7,65€, éditions Kurokawa

Certains enfants de l'enclave ont des "visions" inconsciemment, du monde extérieur. © Masakazu ISHIGURO / Kodansha Ltd.

A Journey Beyond Heaven :

Dans un Tokyo post-apocalyptique, Maru et Kiriko tentent de survivre en quête du "Paradis". Ils doivent au quotidien éviter les pillards et la faune mutante qui a pris possession de la capitale du Japon. Dans une enclave coupée du monde, Tokio, Mimihime et d'autres enfants sont éduqués et protégés par des scientifiques. Mais Mimihime rêve du monde au-delà du mur… Ces deux mondes ne sont pas aussi étrangers l'un de l'autre qu'il n'y paraît de prime abord… Manga de science-fiction post-apocalyptique de haut vol, A Journey Beyond Heaven a remporté des nombreux prix au Japon dont le prestigieux Kono Manga ga Sugoi. Difficile en admirant le trait vif et sobre de Tengoku Daimakô de ne pas songer à Akira de Katsuhiro Otomo ou à l'influence de Moebius sur la SF moderne. L'auteur ne néglige ni son intrigue ni de développer la psychologie de ses personnages. Un voyage initiatique autant pour les protagonistes que pour les lecteurs.

3 tomes (en cours), 7,50€, éditions Pika.

Véritable arme humaine, "The Fable" peut tuer n'importe qui en moins de six secondes. Glaçant. © Katsuhisa Minami / Kodansha Ltd.

The Fable :

Tokyo, monde de la pègre. La légende raconte qu'il existe un tueur à gage si efficace qu'il peut tuer n'importe qui en moins de six secondes. Ce tueur légendaire, craint par tous les mafieux, est surnommé " The Fable ". Mais un jour, son employeur lui intime de se mettre au vert pendant un an, à Osaka, sous le nom d'emprunt d'Akira Satô. Anticipant l'inaptitude sociale de cette machine à tuer, son chef lui attribue une chaperonne, qui pour l'année sera sa " sœur " Yoko Sato. Comment ce tueur professionnel va-t-il s'habituer à cette nouvelle vie ? D'autant plus que la rumeur enfle à Osaka, " The Fable " est en ville, il attise les craintes et les envies d'assassins désireux de se faire un nom...

Captivant, ce manga plonge le lecteur dans le monde codifié de la pègre japonaise. L'humour, les rebondissements, l'absurde et la violence froide rythment les pages de cette série des plus addictives.

1 tome (en cours), 8,50€, édition Pika.

Les séries terminées qui ont fait leur preuves :

Adultes comme enfants conservent une passion pour les robots géants dans les univers imaginés par Naoki Urasawa. 20 SEIKI SHONEN KANZENBAN Vol.1 ©2016 Naoki URASAWA/Studio Nuts.

20th Century Boys :

1997, Kenji Endô est gérant d'une supérette et s'occupe du bébé que sa sœur lui a confié avant de disparaître mystérieusement. La mort d'un de ses amis d'enfance provoque la réunion de leur bande de copains. Et ils se rendent comptent que leurs histoires et leurs jeux d'enfant, servent les desseins d'une secte apocalyptique dirigée par un gourou nommé " Ami ". Ils vont devoir tout tenter pour déjouer ce complot et sauver le monde. Si Naoki Urasawa a réussi à populariser le genre du thriller psychologique avec Monster, c'est 20th Century Boys qui lui confère une aura internationale. Tous les ingrédients sont réunis dans ce manga. De captivants jeux de flashbacks et flashforwards, des manipulations, les retournements de situations, une intrigue palpitante, des personnages variés et qui évoluent avec le temps. Mais aussi une dimension fantastique à ne pas négliger. Un must read absolu.

Perfect Edition, 11 volumes, 16€, Panini Manga.



L'hommage de Naoki Urasawa à Astro le petit robot frôle la perfection. PLUTO © 2004 Naoki URASAWA / Studio Nuts,Takashi NAGASAKI ,Tezuka Productions - Original Japanese edition published by Shogakukan Inc.

Pluto :

Si vous avez déjà lu Monster et 20th Century Boys, ne manquez sous aucun prétexte Pluto.

Cette série hommage à Atom (Astro le petit robot en France) d'Osamu Tezuka, le dieu du manga, est tout simplement un chef-d'œuvre. Sous forme d'enquête autour de la mort de d'un des sept robots les plus puissant du monde, Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki signent un drame incroyable. À l'instar de Blade Runner, cette série questionne sur ce qui définit l'être humain. Tout en établissant un pamphlet contre la course à l'armement et à l'interventionnisme international. Passionnant et pour tout public.

8 volumes, 7,45€, Kana.

La troupe des 7 péchés capitaux est très originale et chacun y trouvera des traits de caractères à apprécier. NANATSU NO TAIZAI © Nakaba SUZUKI / Kodansha Ltd.

Seven Deadly Sins :

Dans le royaume de Liones, le chaos est en marche. Les chevaliers sacrés, viennent de trahir le roi. Elisabeth, sa fille, part en quête pour retrouver les Sept Péchés capitaux, une ancienne troupe d'élite bannie du royaume. Elisabeth parvient à retrouver Méliodas, leur chef et ensemble ils vont parcourir le royaume, afin de retrouver les six autres seven deadly sins. Sur leur chemin, ils devront s'opposer aussi bien à des chevaliers qu'à des démons...

Quand la pop culture nippone s'approprie les légendes arthuriennes, le résultat ne peut qu'être épique. Nakaba Suzuki met en place, au long des 41 volumes, un panthéon incroyable. Les nombreux arcs narratifs, riches en rebondissements, transporteront les lecteurs dans un univers de Fantasy profond et passionnant.

41 volumes, 6,95€, éditions Pika

Emma, Norman et Ray forment un trio des plus attachants. YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc.

The Promised Neverland :

Emma et ses amis coulent des jours heureux à Grace Field House, l'orphelinat dirigé par Madame Isabella. Quelle n'est pas sa surprise quand Emma découvre les véritable dessins de celle qu'elle surnommait affectueusement Mama. Le havre de paix cache une réalité des plus terribles. Emma n'a plus d'autre solution, il faut qu'elle arrive à s'échapper de l'orphelinat avec les autres enfants, le temps leur est compté… Le duo Kaiu Shirai au scénario et Posuka Demizu au dessin fait des étincelles. Le premier arc narratif de ce manga n'a rien à envier aux séries type Lost ou Prison Break, tout est maîtrisé et chaque retournement de situation fait mouche. Un titre dont la renommée ne pourra que grandir avec le temps.

20 tomes, 6,89€, éditions Kaze

Les hits de demain pas encore présent en France :

H.R. Giger aurait sans aucun doute apprécié l'atmosphère pesante qui se dégage des traits de Shiro Kuroi, le talentueux mangaka. © Shiro Kuroi / Ki-oon

Léviathan :

Lors d'un voyage de villégiature, le Léviathan, immense vaisseau spatial, subit une grave avarie, et tombe en panne aux confins de la galaxie. Parmi les passagers se trouvent Kazuma et sa classe, en voyage scolaire vers la Terre. Ce dernier surprend un de ses professeurs discutant avec un robot de maintenance. Mais les réserves d'oxygène ne seront pas suffisantes pour tous les passagers jusqu'à ce que des secours arrivent. Seul espoir, un caisson de cryogénisation, ne pouvant contenir qu'une seule personne. Qui parviendra à s'en emparer, et à quel prix ?

Des années plus tard, une bande de pillards de l'espace accoste la carcasse du Léviathan, en découvrant le journal intime de Kazuma ils comprennent que le survivant est réveillé et probablement belliqueux. Battle Royale et survival dans le passé, thriller dans le présent, les deux temporalités sont aussi étouffantes l'une que l'autre. Le lecteur retient son souffle tout au long de la lecture de ce huis clos au dessin incroyable.

Tomes 1 et 2 septembre 2021, 9,95€, éditions Ki-oon

Les pouvoirs de négations des lois physiques entraînent des affrontements défiant la logique. Une aventure aussi palpitante que drôle. © UNDEAD UNLUCK ©2020 by Yoshifumi Tozuka /SHUEISHA Inc.

Undead Unluck :

Cette fois-ci, c'est décidé, Fuuko Izumo va se suicider. Elle ne supporte plus de porter la poisse à tous les gens de son entourage. Il suffit même qu'un inconnu l'effleure pour qu'un malheur lui tombe dessus. Mais alors qu'elle se jette d'un pont, elle est secourue par un homme des plus étranges : Andy l'immortel. Elle découvre alors qu'elle n'est pas simplement guignarde, mais qu'elle possède un pouvoir nommé " unluck " et qu'elle n'est pas seule. Des centaines d'individus dans le monde ont un pouvoir qui nie les lois physiques de l'univers. Le " un " de privation anglophone dans leur nom les qualifie. Andy lui est frappé du sceau de " undead ". Leur quête d'une normalité va les entraîner dans un conflit millénaire dont l'issue va décider de l'avenir de l'humanité. Totsuka Yoshifumi raconte une histoire de super-héros avec un angle original, au lieu de considérer leurs pouvoirs comme un plus, un " super ", ils sont traités comme un moins. L'histoire simple de prime abord cache une profondeur impressionnante et devient vite très prenante.

À paraître en septembre 2021, 6,85 € éditions Kana

Les équipes de nettoyage ont fort à faire quand les cadavres des Kaijus font plus de quinze mètres de long. KAIJU 8 © 2020 by Naoya Matsumoto / SHUEISHA Inc.

Kaiju n°8 :

L'humanité est résiliente et s'adapte à presque toutes les situations. Alors que des kaijus (monstres tirés du folklore de la pop culture japonaise, Godzilla étant le plus célèbre d'entre eux) envahissent régulièrement les villes pour s'y livrer à une destruction systématique, les humains ont mis en place tout un système pour affronter ces monstres géants. Hibino Kafka s'était promis de rejoindre les forces de défense anti-kaiju. Mais ayant échoué deux fois aux tests de recrutement, il n'a pu rejoindre que l'équipe des nettoyeurs, en charge de ramasser les morceaux épars de monstres abattus par l'unité d'élite. Mais un jour, alors qu'il nettoyait une carcasse, il est attaqué par un parasite, qui dès lors lui permet de devenir lui-même un kaiju humanoïde à la force défiant la logique. Il décide de tenter une troisième et dernière fois le test de recrutement, mais arrivera-t-il à garder son secret ?

Ce manga connaît le plus fort démarrage de l'histoire de Manga Plus, la plateforme en ligne de Shueisha, et est le plus rapide à passer la barre du million de tome vendu en librairie. Une mise en page incroyablement dynamique, une intrigue simple mais originale et un humour qui ne passe jamais à côté font de ce titre un futur incontournable.

Sortie en octobre 2021, l'éditeur sera annoncé fin avril 2021.