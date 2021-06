Manga : loufoques ou tyranniques, 15 pères iconiques pour la fête des pères

Ce dimanche, c'est la fête des pères. Ranma ½, Jojo, ou Hunter X Hunter ou One Piece ne seraient pas les mêmes sans les papas ! Florilèges de ces pères qui font toute la différence dans les mangas...

Chichi no Koyomi © 1995 by Jiro Taniguchi/SHOGAKUKAN, © Casterman 2016 pour l’édition française

Protecteur, égoïste, violent, abusif, héroïque... Le père a de multiples facettes et personnalités dans les mangas. Dans les shonens d'aventure, c'est souvent son absence qui définit un objectif pour le voyage initiatique du héros. Son rôle est toutefois bien plus riche dans l'univers de la bd nipponne. À l'occasion de la fête des pères ce dimanche, focus sur les plus irremplaçables d'entre eux.

Takeshi Yamashita est un homme intègre, et sa droiture se confond avec la rigidité aux yeux de son fils. Un homme ordinaire. Coiffeur, il aime sa femme et souhaite que son fils réussisse mieux que lui. Mais, de quiproquo en quiproquo, leur relation se dégrade. Et ce n'est que des années plus tard, une fois adulte, que Yoichi, revenu pour les funérailles de son père, comprend vraiment ce dernier, aidé par son journal intime et les souvenirs de sa famille et de ses proches. Cet homme, trop fier et trop vieux jeu pour dire " je t'aime" à son fils, est incroyablement émouvant.

Le journal de mon père, éditions Casterman, 19,95€

© KIYOHIKO AZUMA / YOTUBA SUTAZIO / KADOKAWA CORPORATION, Tokyo

Yosuke Koiwai est traducteur, et son allure dégingandée va avec son caractère flâneur. Sans que l'on sache pourquoi, il se retrouve un beau jour à être le père adoptif de la jeune Yotsuba, cinq ans. Naïve et hyperactive, elle le pousse hors de sa zone de confort. Petit à petit, embrassant son rôle de père dans un quotidien rythmé par les sourires de Yotsuba, Yosuke Koiwai grandit, lui aussi.

Yotsuba, éditions Kurokawa, 7,65€

Tetsu Tosu a deux amours dans la vie: sa fille et les romans policiers. Ces deux passions fusionnent le jour où Tetsu découvre que sa fille unique et adorée est victime d'un yakuza. Il mène alors son enquête et découvre que ce voyou violent a déjà tué deux de ses précédentes petites amies. Il décide de réaliser l'irréparable afin de la protéger. Ce père prêt à tous les sacrifices pour protéger sa fille rentre alors dans une spirale sanguinaire infernale...

My Home Hero, éditions Kurokawa, 7,65€

© Piroyo Arai / TAKESHOBO

Monsieur Arai est pour tout le quartier un père modèle : il aide à l'entretien du quartier, a toujours un mot agréable pour les voisins et voisines et est parent d'élève volontaire… Mais derrière cette façade de mari idéal se cache un pervers narcissique, monstre manipulateur, misogyne, violent et aux tendances incestueuses. Qui brise la vie de sa femme et de ses trois enfants - particulièrement Piroyo sa fille unique. Un manga autobiographique des plus poignants...

Mon bourreau de père est enfin mort, éditions Meian, 6,95€ (sortie en Juillet 2021)

Visuel tiré de la première édition. La traduction et le lettrage de la réédition sera entièrement revu.

LONE WOLF AND CUB © 2001 by KAZUO KOIKE / GOSEKI KOJIMA / Koike Shoin Publishing Co., Ltd.

Ogami Itto est un ancien samouraï déchu. Victime d'un complot par des intrigants à la cour du Shogun, il se retrouve dépouillé de son titre, de sa fortune et surtout de son honneur. Depuis, il erre à travers le Japon, transportant son fils Daigoro dans une sorte de poussette médiévale à la recherche des conspirateurs honnis, louant au passage son épée pour gagner sa vie. Un vieux loup solitaire qui essaye de regagner son prestige tout en protégeant et éduquant son enfant au sein d'un empire sur le déclin... Si ce sujet vous semble familier c'est qu'en effet Le Mandalorian de Disney est très largement inspiré de l'œuvre de Kazuo Koike et Goseki Kojima.

Lone Wolf & Cub - réédition prestige 700 pages, éditions Panini, 32€ (parution Octobre 2021)

© Kouji Kumeta/ Kodansha Ltd.

Goto Kakushi est mangaka et père d'Hime qu'il élève seul. Il n'assume pas son métier qui ne jouit pas d'une bonne image, car si les mangakas à succès sont célébrés, ceux qui vivotent de leur art ont une réputation d'otaku à l'hygiène douteuse. Il fait donc semblant de partir au travail tous les jours en costard cravate, jouant le rôle d'un " salaryman" ordinaire. Mais sa jeune fille n'est pas dupe, et attend que son père s'ouvre à elle. Une fable touchante où chacun pense à l'autre avant de penser à soi.

Kakushigoto, éditions Vega Dupuis, 8€

HUNTER X HUNTER © POT (Yoshihiro Togashi) 1998-2018. All rights reserved.

Jin Freecss est un hunter double étoile mondialement connu. Sa passion débordante pour les recherches archéologiques (découverte et préservation du patrimoine) ne laisse guère de place au reste. Il ne s'oppose pas quand sa cousine Mito obtient la garde de son fils Gon, presque soulagé de ne pas avoir à éduquer ce dernier. Égoïste, timide, capricieux et têtu, il est plus proche de l'oncle mentor que de la figure paternelle…

Hunter x Hunter, éditions Kana, 6,85€

HONZUKI NO GEKOKUJOU ~Shisho ni naru tame ni shudan o erande iraremasen~ Daiichibu Hon ga nai nara tsukureba ii! I ©2016 Suzuka / Miya KAZUKI / Published by TO Books

Gunther est le capitaine de la garde de la ville d'Ehrenfest. Ce dernier, respecté par ses subordonnés, est un papa poule. Fier comme un coq de la beauté de ses filles, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elles et d'être jaloux des attentions qu'elles portent aux autres. D'autant plus que Maïn, la benjamine, souffre d'une maladie grave qui provoque des montées de fièvre. Cette dernière, réincarnation d'une Japonaise de l'époque moderne, complètement obnubilée par les livres, va défier son propre corps et se lancer dans une quête pour populariser la lecture dans ce nouveau monde. Entraînant de grosses fatigues et inquiétude pour son papa gâteau.

La petite faiseuse de livre, éditions Ototo, 6,99€





SHOKUGEKI NO SOMA © 2012 by Yuto Tsukuda, Shun Saeki / SHUEISHA Inc.

Joichiro Yukihira (qui a pris le nom de famille de sa femme et abandonné le patronyme Saiba) est un chef renommé dans le monde entier passé par le célèbre institut Totsuki. Il tient un restaurant familial avec son fils Soma, portant le nom de Yukihira, hommage à sa défunte femme. Régulièrement, le jeune garçon défie son père dans un duel culinaire, qu'il perd à chaque fois. Voulant ouvrir l'horizon de son fils, le père l'abandonne un jour et lui enjoint de s'inscrire à l'institut Totsuki s'il veut pouvoir le défier à armes égales. Derrière ce comportement désinvolte en apparence se cache en réalité l'objectif de pousser son fils à trouver une raison de cuisiner différente de l'envie de suivre les pas du père.

Food wars, éditions Delcourt-Tonkam, 6,99€

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.

Joseph Joestar est le troisième héritier de la dynastie Joestar, il est le petit-fils de Jonathan Joestar. Joseph est ce que l'on appelle un " con artist", un escroc qui arnaque les gens pour passer le temps. Il est le père de Holy Joestar et le grand-père de Jotaro. Dans la saga Jojo Bizarre adventure, le lecteur suit les aventures de multiples générations de la famille Joestar, et il découvre ainsi l'évolution de Joseph sur plusieurs générations. Ce dernier passe d'un caractère farceur, bravache et taquin, à une personnalité plus posée, presque assagie - mais toujours espiègle et moqueur.

Jojo's Bizarre Adventure, éditions Delcourt Tonkam, 6,99€

© Mi Tagawa / MAG Garden

Torakichi est un herboriste itinérant. Dans le Japon du 19e siècle, ces rebouteux-pharmaciens ambulants sont cruciaux pour les villages isolés. Mais une tournée prend énormément de temps, il ne voit que très - trop - rarement sa femme et son fils. Après le décès de son épouse, Torakichi décide d'emmener son fils, âgé de trois ans, avec lui lors de ses pérégrinations. S'il est incollable en botanique, il a tout à apprendre en puériculture. Un voyage initiatique pour Torakichi...

Père et fils, éditions Ki-oon, 7,90€

© RANMA 1/2 [SPECIAL] © 2016 Rumiko TAKAHASHI/SHOGAKUKAN

Genma Saotome est un pratiquant des arts martiaux impulsif et égoïste. Il décide d'emmener Ranma, son jeune fils, dans un voyage initiatique pour l'entraîner et en faire un maître des arts martiaux, le traumatisant au passage avec des exercices aussi loufoques que dangereux. C'est lors d'une séance de combats en Chine que lui et son fils tombent dans des sources maudites, les faisant se transformer respectivement en panda et en fille au contact de l'eau froide. Égoïste, il n'hésite pas à voler la nourriture de son fils, il l'a même fiancé d'office à la future fille de Sou Tendo son compagnon d'apprentissage. Égoïste, lâche, tricheur, veule, il est loin du père rêvé. Mais il peut se transformer en panda géant - alors finalement, tout n'est pas à jeter...

Ranma ½, éditions Glénat, 10,75€

Son Goku est un saiyan, une race de guerrier venue de la planète Végéta. Bien qu'ayant été élevé sur Terre, il vit par et pour le combat. Quand il se rend compte que son fils Son Gohan a un potentiel incroyable, il décide de l'entraîner pour en faire un guerrier légendaire. Cependant ce dernier est plus attiré par les mathématiques que par les joutes intergalactiques. Il aime son fils et ce dernier l'adore, mais son appétence pour les arts martiaux le pousse à s'absenter pour de longues périodes et à forcer un peu " son idéal" de vie envers son fils Gohan. Une personne que l'on aime adorer mais qui ne gagnera pas le prix du père de l'année...

Dragon Ball, éditions Glénat, 6,90€

© Hiro MASHIMA / Kodansha Ltd.

Ignir le dragon rouge maîtrise les flammes les plus ardentes de l'univers de Fairy Tail. Il recueille le jeune humain Natsu et l'élève en lui apprenant non seulement les bases de la culture générale mais surtout la magie anti-dragon, faisant de Natsu l'un des chasseurs de dragon, surnommé "la salamandre". Voilà un père adoptif des plus particulier, un dragon qui élève un jeune humain. Et pourtant cette relation s'avère l'une des plus équilibrées des relations père-fils du monde du shonen d'aventure…

Fairy Tail, Pika Éditions, tome 1 à 5 actuellement à 3€, tomes 6 à 63 à 6,95€

MAKAZE GA FUKU © 2018 by Masaki Enjoji / SHUEISHA Inc.

Le Docteur Kadono est un bon médecin, aimé de ses patients et respecté par tous ses collègues. Veuf, il n'a pour famille que sa fille, étudiante en médecine à l'université. Mais quand cette dernière est retrouvée morte, assassinée, le docteur Kadono renie son serment d'Hypocrate et prête celui de la vendetta : rien ne pourra l'arrêter dans sa quête de la vérité et de la justice du talion… Première étape, il greffe un téléphone portable dans le ventre de Sakai, un jeune paumé qui a été forcé de jeter le corps de l'étudiante, afin de remonter la piste des assassins de sa fille...

Quand sonne la tempête, éditions Akata, 8,05€ (publication en Juillet 2021)