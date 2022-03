One Piece : retour du tome 100 collector en vente

ONE PIECE. Après plusieurs semaines de rupture de stocks, le tome 100 collector de One Piece est à nouveau proposé chez Rakuten à un prix de vente recommandé.

Vous êtes un énorme fan de One Piece et des aventures de Monkey D. Luffy ? Vous n'avez certainement pas manqué l'annonce du tome 100 collector sorti il y a plusieurs semaines. Malheureusement, ce dernier est très compliqué à trouver désormais. Avec son superbe étui en cuir, ce tome 100 collector de One Piece est déjà revendu plusieurs dizaines voir centaines d'euros sur le net. Découvrez où le trouver au meilleur prix de revente actuellement disponible.

Où trouver le tome 100 collector de One Piece ?

Si vous désirez mettre la main sur ce numéro collector, cela peut relever du parcours du combattant. Ce tome unique avec son étui en cuir spécialement crée pour l'occasion est peut-être aussi recherché que le One Piece lui-même ! Malgré un lancement record en France avec 250.000 exemplaires imprimés, la demande risque de fortement dépasser les quantités prévues. Plusieurs enseignes rajoutent du stock de temps à autre, notamment Amazon et la Fnac qui ont proposé quelques précommandes il y a quelques mois. Vous pouvez toujours vous rendre sur les sites en question et espérer d'éventuels restocks dans les jours à venir.

