Kumanano : "les personnages qui n'apparaissent pas souvent sont les plus difficiles à mettre en scène"

Les light novels, sortes de romans de gare japonais, ont connu une explosion avec l'arrivée d'internet dans les années 2000. Depuis, le marché ne cesse de croître et le nombre de publications donne le tournis. Certaines pépites se démarquent des autres et se voient adaptées en mangas et dessins animés. Kuma Kuma Kuma Bear est un de ces titres atypiques dont le parcours a tout du conte de fée. Entretien avec Kumanano, son créateur.

Alors que la 2e saison de l'anime vient de commencer sa diffusion sur Crunchyroll en simulcast avec le Japon et que le 7e tome du manga est prévu pour la fin d'année 2023 chez Meian, c'était l'occasion rêvée de s'arrêter sur Kuma Kuma Kuma Bear, ovni de la production nippone.

Le titre s'inscrit dans la lignée des histoires où le protagoniste se retrouve dans un monde de jeu vidéo en ligne. De manière assez proche des isekai qui ont le vent en poupe depuis plusieurs années, le joueur est souvent avantagé par ses connaissances ou son équipement. Ici, Yuna, une jeune fille à la limite de la misanthropie, se retrouve un beau jour projetée dans le monde du VMMORPG (jeu de rôle massivement multijoueur virtuel) où elle passe la plus grande partie de son temps. L'entité qui l'a projetée dans ce jeu lui offre un équipement spécial qui lui donne l'apparence d'un ours…

Avant d'être adapté en manga puis en anime, Kuma Kuma Kuma Bear est un light novel à succès créé par l'auteur Kumanano. Nous avons pu nous entretenir avec ce dernier.

Linternaute.com : Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'écriture? Depuis quand avez-vous décidé d'en faire votre métier ?

Kumanano : Je n'ai jamais vraiment eu de déclic ni de motivation particulière à devenir auteur. Au Japon, il existe de nombreuses plateformes où des amateurs peuvent publier et lire des textes gratuitement. Je me suis inscrit et j'ai publié mes textes sur le site "Devenons un nouvelliste". Vraiment sans aucune velléité de publication, pour passer le temps. Et suite au succès de mes écrits, mon éditeur actuel m'a repéré et proposé de publier mon histoire.

© Sergei / Kumanano / 029 - SHUFU TO SEIKATSU SHA CO., LTD.

Yuna est ce que l'on appelle une hikikomori (personne qui ne sort plus de sa chambre), pourquoi ce choix?

Je voulais qu'elle apprécie son expérience dans ce nouveau monde. J'ai fait de Yuna une recluse pour lui permettre de mieux apprécier ce nouveau monde.

Yuna a 15 ans mais est déjà extrêmement riche. Est-ce un parallèle avec la jeunesse qui réussit à profiter du bitcoin ? Ou juste une astuce scénaristique?

Pas vraiment. En fait, mon grand-père est le président d'une très grande entreprise. J'ai appris la gestion boursière depuis mon plus jeune âge et plein d'autres choses encore. Je me suis inspiré de cette expérience pour donner une indépendance financière à Yuna.

Il me semble qu'au départ Yuna ne devait avoir que des "gants" ours, pas un costume complet. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ce costume complet?

Tout à fait, je souhaitais au départ équiper Yuna de gants d'ours, à l'instar de marionnettes. Mais j'ai trouvé que cela manquait d'impact, alors j'ai décidé de transformer Yuna en un ours de la tête aux pieds.

Yuna, qui n'avait aucune attache dans le monde "réel", va créer des liens avec plusieurs personnes de son nouveau monde. Pourquoi?

Dans l'autre monde, il n'y a pas de télévision, de jeux ou d'ordinateurs, alors elle ne pouvait plus se contenter de rester à la maison. De plus, elle considère au départ ce nouveau monde comme le monde du jeu qu'elle apprécie déjà, ce qui lui permet de faire ce premier pas.

Le personnage de Fina est lui aussi très intéressant. Alors qu'elle aurait toutes les raisons d'en vouloir au monde entier, elle garde une très forte volonté de "faire de son mieux". Comment l'avez vous conçue ?

Fina est un personnage qui a mûri au fil des pages. Au départ, je n'avais aucun plan précis pour elle.

Fina semble presque un vecteur de motivation pour Yuna qui a tendance à procrastiner. Est-ce que c'était son rôle dès le départ dans votre tête? Ou bien vous a-t-elle échappé?

Le personnage de Fina a été introduit pour présenter ce nouveau monde. Elle ne devait être un guide que pour la ville de Crimonia. Yuna devait s'installer dans la capitale royale et laisser derrière elle les gens de cette "ville du départ". Mais au fil de l'écriture, Crimonia s'est imposée comme la ville de Yuna, et la relation entre cette dernière et Fina s'est poursuivie et étoffée.

Comment travaillez-vous sur l'histoire? Est-ce que vous connaissez déjà la fin ? Est-ce que vous avancez "arc narratif" par "arc narratif" ?

Je connais la fin, elle est même gravée dans le marbre. Mais je conçois l'histoire petit à petit, par arc narratif en effet. Mais je n'ai pas encore décidé quand je lancerais cet arc final, pour l'instant j'ai encore envie de raconter les aventures de Yuna.

Comme l'histoire s'inspire du monde du jeu vidéo, est-ce qu'il est important d'intégrer une notion de progrès ? D'introduire des nouveaux niveaux dans la carte au fur et à mesure? De débloquer des nouvelles compétences ?

Bien sûr, tout ce qui pourra servir à l'histoire, donner de l'intérêt et de la profondeur sera utilisé. Surtout au niveau des compétences.

Votre saga est aujourd'hui adaptée en manga et en anime. Vous attendiez-vous à un tel succès ?

Pas du tout. Quand j'ai été contacté par mon éditeur, je me suis dit "ce serait bien de réussir à aller jusqu'à trois volumes" et aujourd'hui nous voici avec 20 tomes publiés.

Quels sont les personnages les plus faciles à mettre en scène ? Pourquoi ?

Yuna, Noir et Eleonore, car elles sont franches et entières. Elles disent ce qu'elles veulent dire et font ce qu'elles veulent faire. C'est plaisant ce genre de personnes aux caractères honnêtes et ouverts.

Et à l'inverse ?

Les personnages qui n'apparaissent pas souvent sont les plus difficiles à mettre en scène, à apprivoiser. J'ai tendance à oublier les détails de leurs personnalités. Leurs intonations, leurs caractères, leur façon d'être.

Kuma Kuma Kuma Bear, manga de Kumanano (auteur) et sergei (illustrations), éditions Meian, 6,95€