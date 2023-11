Uoto (Du mouvement de la Terre) : "je voulais écrire une histoire en rapport avec l'intelligence et la violence"

Uoto est un mangaka nouvelle génération qui a percé avec son manga Du mouvement de la Terre. Découvrez, dans une interview exclusive, ses inspirations et aspirations. Mais aussi ses réflexions qui ont conduit à la création de cette œuvre palpitante, ainsi que ses idées pour la suite de sa carrière.

Du mouvement de la Terre est le genre de manga qui vous prend aux tripes dès lors que l'on accroche au style de son auteur: Uoto. La manière dont ce dernier nous emmène à travers l'histoire de l'héliocentrisme, en mettant en scène différents protagonistes mais avec un fil conducteur savamment utilisé, est captivante. Son auteur, diplômé en philosophie, s'avère aussi passionnant que son manga. Entrez sans plus attendre dans la psychée de Uoto, un mangaka qui n'a pas fini de faire parler de lui.

Linternaute.com : vous avez déclaré avoir voulu devenir mangaka après avoir regardé l'anime Bakuman. Y a-t-il un moment particulier de ce manga qui vous a convaincu de vous lancer dans cette carrière?

Plutôt que le contenu de l'œuvre ou une scène spécifique, j'y ai appris les techniques et des informations sur la façon de devenir mangaka, comme l'existence du G-Pen, l'utilisation du format B4 pour les planches, l'envoi de story-boards aux départements éditoriaux. Ça m'a donné envie de mettre en pratique ces connaissances.

Votre dessin est très différent de celui du maître Takeshi Obata… Quelle est votre source d'inspiration?

Je pense être influencé par diverses choses, mais je veux viser un design de personnage aussi audacieux que possible. Les illustrations d'Ace Attorney sont donc l'un de mes objectifs (même si je n'ai pas encore réussi à réaliser un design aussi avant-gardiste dans mes propres mangas).

Dès l'âge de 13 ans, vous avez envoyé des one-shots à des concours de maisons d'édition. Mais à chaque fois que vous ne receviez pas de réponse, vous blâmiez la poste. Comment avez-vous compris que la poste ne se trompait pas?

Je leur ai envoyé mes nouveaux travaux à plusieurs reprises, et comme je ne recevais jamais de réponse, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, ils n'avaient tout simplement pas été acceptés par l'équipe éditoriale (j'aurais dû m'en rendre compte dès le début, mais j'étais trop confiant...).

Comment vous êtes-vous alors remis en question? Qu'avez-vous changé dans vos propositions / votre manière de travailler?

À l'âge de 16-17 ans, je n'avais écrit que des mangas de gags, mais un éditeur du Weekly Shônen Magazine m'a conseillé de dessiner un manga avec une histoire longue car il trouvait que mes dialogues étaient intéressants, et à partir de là, j'ai me suis lancé dans un vrai récit.

Vous aimez les œuvres qui sont l'expression de l'âme d'un artiste, sans rechercher la popularité à tout prix. Est-ce que cela a un impact sur votre façon de concevoir vos œuvres?

J'aime les œuvres qui sont à la fois grand public et qui reflètent les particularités de l'auteur plutôt que celles centrées uniquement sur l'expression de l'âme d'un artiste. Il peut sans doute y avoir du bon à pencher vers l'un ou l'autre, mais les œuvres que j'aime et que je respecte sont celles qui allient sens artistique et succès populaire (Tobaku Hakairoku Kaiji, Ushijima l'usurier de l'ombre, Parasite, Ping Pong, etc.). J'essaie de me dire que si mon œuvre est vraiment intéressante, les lecteurs la liront même si elle sort de l'ordinaire, et que s'ils ne le lisent pas, c'est parce que je ne suis pas assez bon. Bref, il est important de faire confiance aux lecteurs, de ne pas sous estimeur leur soif de récit si l'on peut dire, et de se donner à fond.

Quant à l'éternelle question de savoir si un mangaka doit être un homme d'affaires ou un artiste, je pense qu'il faut être un artiste à 51 % et rester dans le champ de l'œuvre et non du produit. Ces deux éléments doivent se concurrencer, mais au bout du compte, je crois que c'est de l'art qu'il s'agit.

CHI. -CHIKYU NO UNDO NI TSUITE- ©2020 Uoto / SHOGAKUKAN

Avant de débuter, vous avez été assistant pour Shinpei Funatsu sur le spin-off Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden. Qu'avez-vous appris lors de cette période?

J'ai beaucoup appris en termes techniques (comme la façon de donner des instructions aux assistants), mais aussi humainement. Maître Funatsu est un homme bon, et pour me faciliter le travail, il me complimentait avec gentillesse ou me parlait de ses expériences pendant sa pause. C'était agréable de travailler avec lui car nous n'étions ni trop proches ni trop distants. C'est le genre de personne que je veux être à l'avenir.

Vous avez choisi la philosophie en majeure à l'université, et non l'art. Pourquoi cela?

C'est parce que c'était les cours d'éthique qui m'avaient le plus intéressé au lycée. Je me suis dit que ça pouvait en plus être utile à la création de manga. La philosophie et l'histoire des idéologies me plaisent car, contrairement aux autres matières, c'est un sujet spécial, non académique. Elles permettent de voir comment les gens du passé interprétaient la vérité. Cet apprentissage de diverses visions du monde et de pensées restées dans la sphère personnelle a stimulé mon imagination. J'ai été aussi ému en ressentant l'universalité de la réflexion humaine.

Quelle a été l'étincelle à l'origine de votre manga Du mouvement de la Terre?

Je voulais écrire une histoire en rapport avec l'intelligence et la violence, et alors que je cherchais un thème, je suis tombé sur l'héliocentrisme. Également (je risque de spoiler le dernier tome mais tant pis), au moment de monter le projet, j'ai appris que les tenants de cette théorie n'avaient pas été si opprimés que ça. Cependant, le fait que ce pan de l'histoire ait été interprété par les générations futures comme un récit d'oppression et transmis de manière déformée colle aux thèmes de mon œuvre – "le malentendu", "ce que nous croyions était erroné", "la proximité de l'intelligence et de la violence" –, c'est pourquoi j'ai voulu en faire un manga.

CHI. -CHIKYU NO UNDO NI TSUITE- ©2020 Uoto / SHOGAKUKAN

Est-ce que la montée récente d'une défiance envers la science, notamment avec des gens qui revendiquent que la Terre est plate, vous a inspiré?

Je n'y avais pas pensé, mais je pense qu'inconsciemment j'ai été influencé. Mais pour respecter l'idée de départ, je ne voulais pas mettre de côté la religion et me contenter de faire l'éloge de la science. Au contraire, je voulais intégrer des éléments de remise en question de l'objectivisme, de la vision quantitative des choses et de l'absolutisme scientifique. Par exemple, les théories du complot, que l'on qualifie d'anti-intellectuelles, ne sont en réalité ni illogiques, ni irrationnelles dans le sens où ses tenants utilisent leur propre éthique et leur vision de la science pour renforcer leurs croyances. C'est l'essence même de l'attitude des masses "saines d'esprit" (moi y compris), qui n'est pas si différente du rationalisme moderne.

J'ai donc voulu aussi dépeindre ce qui est en dehors des valeurs objectives et reproductibles. Il existe une richesse des sensations que l'on ne peut exprimer avec des mots qui ont des propriétés qualitatives, un sens du sublime envers Dieu et la Nature. Ce récit est aussi un rappel personnel de cette réalité.

Vous avez déclaré que l'Europe du Moyen Âge, combinant à la fois la violence et la science, était une période très intéressante. Est-ce que ce type d'époque permet de mettre en scène des protagonistes très originaux comme Novak, des gens qui font le mal sans en avoir conscience?

Je considère le personnage de Novak comme l'un des plus modernes et proches de nous.

Les personnages du côté de l'héliocentrisme comme Rafal ou Okuji sont plutôt des terroristes fanatiques qui vont à l'encontre des valeurs dominantes et sont incompatibles avec nous qui vivons dans la réalité. Au contraire, Novak est non pas un personnage "médiéval de l'âge des ténèbres" avec une foi aveugle en la religion mais plutôt un rouage du système, tel un homme d'affaires compétent qui exécute froidement son travail. Ce "mal" moderne se base sur le concept de "banalité du mal" développé par Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem.

CHI. -CHIKYU NO UNDO NI TSUITE- ©2020 Uoto / SHOGAKUKAN

Même Kolbe en ce sens est aussi un "méchant qui s'ignore".

Il est vrai que Kolbe est un méchant inconscient, mais ce problème est aussi en lien avec notre époque (et cela m'inclut, bien sûr). Cependant, Kolbe est un personnage plutôt avant-gardiste dans mon œuvre, sans intention discriminatoire ou malveillante. Je pense que le problème ne vient pas de lui en tant qu'individu mais du système dans lequel il évolue (en tout cas en ce qui concerne ce personnage).

Vous avez choisi le titre " Chi チ。" pour non seulement sa référence à la Terre (Daichi), la connaissance (Chishiki 知識) et aussi le sang (Chi 血 ち). Est-ce que vous pensez que ces trois éléments sont indissociables pour le progrès de l'humanité?

Malheureusement, je ne pense pas que nous puissions séparer ces éléments.

Il y a toujours un côté négatif à l'avancée technologique. Pharmakon est un mot polysémique du grec ancien qui signifie à la fois "remède" et "poison". Les gens d'autrefois comprenaient cette complexité, mais au fil du temps le progrès a été dans le sens de la simplification en vue d'une plus grande efficacité. C'est grâce à cela que nous avons connu un développement fulgurant, dont je profite aussi, et donc je ne suis pas en position de me plaindre de cette évolution. Cependant, j'ai essayé de garder en tête en dessinant cette histoire qu'il y a deux côtés à tout, le bon comme le mauvais.

Est-ce que vous pensez que la prochaine évolution majeure passera forcément par un conflit violent?

C'est difficile à dire, mais tant que nous sommes des êtres humains, il y a un risque.

Mais je crois aussi que, par cette même nature, nous pouvons prendre conscience du danger et utiliser notre raison pour réfléchir au meilleur moyen d'améliorer les choses.

Une des particularités de votre manga, c'est qu'il met en scène des gens qui "perdent". C'est très rare. Pourquoi ce choix?

Dessiner de tels personnages sur un fond historique constitue l'attrait de la fiction historique et de la création que l'histoire authentique et l'enseignement ne peuvent offrir.

Rafal, Badini, plusieurs personnages de type " génie" sont à la recherche non seulement de la vérité, mais aussi d'un moyen de flatter leurs egos. Est-ce qu'il faut avoir un égo sur-dimensionné pour être un génie ?

Je ne pense pas que ce soit automatiquement le cas, mais je préfère les personnages qui ont un égo surdimensionné (rires).

La recherche semble nécessiter des sacrifices. Est-ce que les mangakas qui sacrifient leurs nuits et congés sont comme des chercheurs? En quête d'une vérité artistique?

Je pense qu'il y a des aspects similaires (et cela pourrait être dit pour tous les artisans). C'est pourquoi il est important de se reposer et de travailler à tête reposée, même s'il est difficile de bâtir un tel environnement...

CHI. -CHIKYU NO UNDO NI TSUITE- ©2020 Uoto / SHOGAKUKAN

Est-ce que la mise en scène de la page 22 du tome 1 est une référence à l'allégorie de la caverne de Platon? Rafal, en levant les yeux, accepte enfin de sortir du dogme établi?

C'est une remarque intéressante. Je ne pensais pas à l'allégorie de la caverne lorsque j'ai dessiné cette scène, mais je voulais donner l'image de la lumière de la vérité, donc ça a des similarités.

Vous aimez les jeux de mot. Votre nom d'artiste "Uoto" est un hommage qui veut dire "poisson" et "abondance". Est-ce que votre prochain manga sera un manga culinaire?

Je suis heureux de cette remarque si perspicace. Je ne l'ai encore mentionné nulle part, mais j'ai une idée d'œuvre en rapport avec la nourriture pour après ma prochaine série.

Est-ce que vous comptez vous intéresser à d'autres révolutions scientifiques?

Ce thème m'intéresse, alors je vais continuer à l'inclure autant que possible.

CHI. -CHIKYU NO UNDO NI TSUITE- ©2020 Uoto / SHOGAKUKAN

Comme vous parlez souvent d'amour avec votre tantô. Est-ce que vous songez à réaliser une romcom un jour?

Encore une remarque perspicace. Je ne l'ai pas encore annoncé mais ma prochaine série sera une comédie romantique (ce n'est pas encore annoncé mais comme c'est une interview française, vous pouvez bien sûr partager l'information!).

[NdlR: cette interview a été réalisée en Mai 2023, entre temps, la nouvelle série de Maître Uoto a débuté au Japon en août sur Manga One, le titre de l'oeuvre est Yokoso ! Fact, que l'on pourrait traduire par "Bienvenue aux faits"]

La société aujourd'hui tend à "canaliser" la curiosité et la sensibilité des individualités. Les réseaux sociaux unifient encore plus la pensée qu'un dogme religieux. Pensez-vous que l'on risque de perdre en créativité artistique?

C'est possible (avec les effets de chambres d'écho, les bulles informationnelles créées par les algorithmes, les théories du complot, etc.). Je m'intéresse à ces choses-là, alors j'aimerais les utiliser pour un manga en insérant mes propres réflexions pour arriver, je l'espère, à des conclusions inattendues. Mais toujours dans sous la forme du divertissement, bien sûr.

