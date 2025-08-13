Nobuo Yamada s'est éteint, mais son cosmos brûlera éternellement

Emporté par un cancer, le chanteur Nobuo Yamada, NoB pour les fans, nous a quittés ce 09 août 2025. Il laisse derrière lui un héritage musical éternel. Hommage.

Bien plus qu'un simple chanteur de hard rock japonais, Nobuo Yamada, plus communément appelé NoB, est une icône de la musique d'anime. Interprète, compositeur, parolier, producteur, sa passion débordante l'a invité à toucher à tous les domaines. Et in fine, à émouvoir des fans dans le monde entier. Du Japon jusqu'en Amérique latine, en passant par l'Europe, la voix, puissante et vibrante de Nobuo Yamada a su traverser les frontières et les langues.

Aujourd'hui, toute la communauté des fans de Saint Seiya, et bien au-delà, pleure à l'unisson sa disparition. Mais son héritage, lui, comme son cosmos, reste éternel.

© Masami Kurumada, Toei Animation

Depuis plus de trois décennies, la voix de Nobuo Yamada résonne dans nos cœurs comme un cri d'espoir et de courage. Pour toute une génération bercée par les hymnes des " chevaliers du zodiaque ", son chant n'était pas seulement une mélodie : c'était une déclaration de foi, un appel à se relever, à se battre, à croire. Qui n'a pas un jour trouvé du réconfort dans " Pegasus Fantasy " ou puisé du courage dans " Blue forever " ?

NoB était une véritable bête de scène, ses concerts à Japan Expo ou ceux organisés par Overlook Events sont des moments de communions immémoriaux. Comme si Nobuo Yamada chantait non seulement pour nous, mais avec nous. Aujourd'hui la voix de NoB s'est éteinte, mais sa mélodie continue de résonner dans les cœurs des millions de fans du monde entier qu'il a su unir de sa puissante et sincère voix.

© Mojost

Mais au-delà de l'artiste, il y a l'homme. Un homme humble, chaleureux, toujours proche de ses fans. Même face à la maladie, il a choisi la franchise et le partage, transformant une épreuve personnelle en un message d'espoir universel. Sa volonté de continuer à chanter malgré les traitements, malgré la douleur, témoigne d'une force d'âme admirable. Il nous enseigne que le vrai héros ne porte pas toujours une armure : parfois, il brandit simplement un micro et donne tout ce qu'il a, sans jamais trahir son amour du public.



© Mojost

Aujourd'hui, nous lui rendons hommage non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il est encore là, dans nos cœurs. Nobuo Yamada nous rappelle que l'héritage d'un artiste ne se mesure pas uniquement en albums vendus ou en concerts donnés, mais en cœurs touchés. Et à ce jeu-là, il a remporté notre éternelle gratitude. Sa voix continuera de vibrer dans nos souvenirs, nos playlists, nos rassemblements, comme un feu qui ne s'éteint jamais.

Merci, NoB. Merci pour la passion, la persévérance, les larmes et les sourires. Merci pour avoir chanté comme si le Monde en dépendait. Tant que ta voix vivra dans nos oreilles, tu seras immortel. Et même dans le silence, nous entendrons encore ton écho nous dire de ne jamais abandonner.