Akemi Matsunae : "dans les années 70 et 80, on ne regardait pas bizarrement un garçon qui lisait des mangas shôjos" (1/3)

Dans une interview exclusive, la mangaka culte Akemi Matsunae, autrice du célèbre Junjô Crazy Fruits, revient sur son parcours unique dans l'univers du shôjo des années 80. Entre confidences sur les coulisses de la création, anecdotes inédites sur l'industrie du manga à l'époque, et regard aiguisé sur la représentation des femmes dans le milieu ainsi qu'au sein de ses œuvres, l'artiste se dévoile avec une rare sincérité.

Akemi Matsunae, autrice du célèbre Junjô Crazy Fruits, est à la fois une actrice et un témoin privilégié de l'univers du shôjo. Elle a décidé de partager cette expérience sous forme de manga autobiographique " Matsunae Akemi no shôjo mangado" (La voie du shôjo manga d'Akemi Matsunae) en deux tomes.

À l'instar de ses consœurs Miwa Sakai et Nami Sasou, Akemi Matsunae invite les lectrices et lecteurs dans l'envers du décor de la production de manga shôjo dans les années 80.

Un monde ou exaltation rime avec résignation. Ces confidences sur les difficultés du labeur quotidien d'autrice de manga shôjo ne sont pas sans humour, aussi ces anecdotes vont au cœur des lectrices et lecteurs par leur sincérité.

C'est dans le salon coquet de la résidence Ozaki que nous avons pu nous entretenir longuement avec la prolifique mangaka. Un entretien captivant où passion, engagement et créativité se rencontrent. Première partie (sur trois) d'un passionnant entretien fleuve.

Akemi Matsunae en train de dessiner © Akemi Matsunae

Comment et quand êtes-vous tombée amoureuse des mangas ?

Akemi Matsunae : Ma première rencontre avec des mangas me vient des lectures de mon grand frère. J'étais toute petite et je m'amusais à lire ses mangas. Mais il ne lisait que du manga Shônen, il dessinait très bien d'ailleurs, cela a été une première graine pour ma vocation.

Mais le moment que je décrirais comme moment clé de mon expérience avec les mangas et l'année de mes six ans, j'ai demandé à mes parents pour Noël de m'acheter le magazine Ribbon. Sa lecture a été un véritable déclic. L'univers du Shôjo m'a captivé, et j'ai commencé alors que je n'étais même pas encore en école primaire à fantasmer un futur métier de mangaka. On peut dire que j'ai été émue par les mangas shôjo et que c'est à un âge extrêmement jeune qu'a germé la graine de la passion du manga.

Vous venez de dire que votre frère dessinait très bien. Vous avez dès l'âge de six ans vous aussi pris vos crayons pour dessiner des mangas ?

Dans la famille, la passion et l'attrait pour le dessin viennent avant tout de mon père. Ce dernier réalisait des œuvres d'art sur fusuma (NDLR, panneaux coulissants japonais). Son influence a été primordiale dans mon intérêt pour le dessin et même pour mon éveil à l'appréciation de l'Art.

Quand ce doux rêve de devenir mangaka a-t-il été concrétisé ?

Il faut tout d'abord resituer le contexte de l'époque. Dans le Japon des années 60 et 70, tous les enfants dévorent des mangas. Mais les parents eux voient cette nouvelle littérature d'un mauvais œil et ne comprennent pas son attrait. C'est souvent en rébellion à ces remontrances parentales, en contestation face à ce rejet que la jeunesse japonaise s'est encore plus investie dans le manga.

Dans mon cas, ça ne s'est pas du tout passé ainsi. Dès que je demandais un manga, mes parents me l'offraient. Tout support artistique était le bienvenu dans notre foyer. C'est dans ce cocon de liberté et de bienveillance que j'ai pu m'épanouir en tant que fans de manga et construire mes références artistiques.

Les illustrations couleurs d'Akemi Matsunae sont de véritables oeuvres d'art. © Akemi Matsunae

Y a-t-il eu un titre particulier à l'époque qui vous a marqué, plus qu'un autre ?

Il y a deux titres qui m'ont particulièrement marqué à l'époque : Atom d'Osamu Tezuka et Kamui Den de Shirato Sanpei.

Quand et comment est né ce projet de réaliser vos mémoires en manga ?

C'est en premier lieu une suggestion de mon éditeur. Il m'a un jour dit " tu as une longue et riche carrière. Ce serait intéressant d'écrire sur ce sujet". Le projet initial était de publier des strips de six pages au rythme hebdomadaire et d'en faire un recueil si le succès était au rendez-vous.

Et il se trouve que Madame Nami Sasou a à peu près à la même époque publié ses mémoires sous forme de manga. Et comme elle a travaillé avec des personnes formidables comme Suzue Miuchi elle raconte une histoire formidable, riche en anecdotes.

Cela m'a, non seulement motivé mais inspiré en me montrant la voie. Mais cela m'a aussi un peu inquiété, dans mes mémoires je ne parle que de mon expérience personnelle, je suis bien plus minuscule comparé à ces géantes du manga.

Quand vous avez commencé vos mémoires, quelle a été la première scène à laquelle vous avez pensé, pourquoi ?

Plus qu'une scène en particulier, c'est un message que j'ai visualisé en premier. Je souhaitais montrer que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des autrices incroyables du manga des années 70. Humblement, je ne voyais que leurs dos, j'avais l'impression d'être à la traîne derrière ces génies, ces autrices qui ont eu un impact indéniable sur la société. Ma première volonté a été de leur rendre hommage, elles qui ont changé le monde du Shôjo, et l'univers du manga. Et en particulier celle qui est devenue mon mentor Yoshimi Uchida.

Vous aussi vous avez marqué l'histoire, n'est-ce pas Gosho Aoyama qui a déclaré que son style était un mélange hérité de quatre mangakas : Monkey-Punch, Tetsuya Chiba, Mitsuru Adachi et vous ?

Si je devais me situer sur une échelle, je dirais que Monsieur Gosho Aoyama a cent fois plus de succès que moi.

J'étais au courant de la déclaration de maître Aoyama. Il faut dire qu'à l'époque les mœurs étaient différentes. Dans les années 70 et 80, on ne regardait pas bizarrement un garçon qui lisait des mangas shôjos.

C'est en effet dans sa jeunesse, dans les années 80 que Gosho Aoyama a lu un magazine Shôjo dans lequel mes histoires étaient publiées. Et plus que mon style graphique, il explique avoir été attiré par ma manière d'aborder le dessin. Lors de la publication de Detective Conan, il a expliqué que sa volonté était de dessiner des personnages beaux, classes, une beauté qui transcende l'aspect mignon - au sein d'une histoire qui tienne la route.

C'est cet équilibre, qu'il a utilisé partiellement dans le personnage de Shinichi Kudo, pour lui donner plus de maturité.

C'est incroyable de voir qu'un auteur au firmament de son œuvre, l'un des plus grands best-sellers a pu un jour être inspiré par mes travaux.

Nami Sasou : Madame Matsunae minimise son importance dans l'univers du manga. De très nombreux mangakas ont été influencés par ses publications. Par exemple, Madame Akiko Higashimura me confiait l'autre jour avoir été particulièrement influencée par vous. Elle explique même que c'est votre travail qui a provoqué son envie de devenir mangaka.

Akemi Matsunae : Quand j'entends toutes ces personnes qui se disent avoir été marquées par mes créations et qui sont devenues des stars de ce milieu je me dis que j'aurais peut-être dû faire un peu plus d'efforts (rires).

© Akemi Matsunae

Avez-vous contacté toutes les personnes que vous mentionnez dans vos mémoires ? Avez-vous essuyé le moindre refus ?

Comme je n'ai rien raconté de négatif, ni fait la moindre critique, je n'ai pas ressenti le besoin de demander d'autorisation. Je n'ai que des bons souvenirs à partager. J'ai souhaité montrer la facette "humaine" de toutes ces mangakas célèbres. Particulièrement pour mon mentor Yoshida Uchimi, je désirais présenter une " belle personne ", simple dans la vie quotidienne, possédant à la fois une beauté physique et morale.

Certaines des personnes dont je parle sont devenues des amis que je vois régulièrement, comme Madame Yukari Ichijo par exemple, à qui je n'ai pas eu besoin de demander une autorisation !

Vous entrez au club manga de votre lycée. Est-ce que vous aviez déjà commencé à dessiner des mangas ?

En première année j'ai rejoint en effet le club de manga. Nous étions une quinzaine de membres. J'étais une grande fan de Yukari Ichijo, et je souhaitais mettre en avant son travail. Mais personne ne souhaitait réaliser de fanzine autour de ses œuvres à l'époque. Une de mes aînées, elle, était une grande fan de Moto Hagio.

Elle m'a proposé de participer au recueil annuel du club de manga pour mettre en avant ces deux autrices. Alors que je n'étais qu'une " première année ", mon enthousiasme a réussi à la convaincre. Nous avons travaillé ensemble pour valoriser ces deux autrices que nous adorions.

Premier doujin via le club de manga du lycée. © Akemi Matsunae

Votre projet de fanzine était plutôt un recueil d'analyses et de commentaires ou bien des histoires inédites sous forme de manga ?

Ce que nous avons réalisé est ce que l'on appelle un "manken" une " étude du manga" (NDLR contraction de " manga" et de " kenkyu ( )" étude/recherche) que publie chaque année le club. Dedans, on y retrouve des mangas amateurs, des œuvres originales, mais aussi des œuvres dérivés, des fans fictions.

Mon aînée qui était fan de Moto Hagio l'était particulièrement des personnages de l'univers du Clan des Poe et elle voulait aller plus loin sur leurs histoires. Elle a alors créé un manga dédié à explorer ce lore. Et elle n'était pas la seule.

Je pense sincèrement que sans Madame Moto Hagio les doujins (NDLR : fanzine de manga) et même le comiket n'existeraient pas.

Elle a créé des œuvres et des personnages tellement iconiques, tellement forts qu'elle a fait germer une passion dévorante dans le cœur de nombreux aspirants mangakas, surtout jeunes filles. On peut retracer l'apparition des fan-clubs de personnages à cette époque. Avant on aimait une série, un auteur, pas un personnage unique. Sans Moto Hagio est-ce que le manga aurait connu des oshi-katsu (fan complètement dévoué) et ce, avant même l'avènement des animes.

Lors du tout premier comiket, il y avait deux parties, la partie des femmes, dont le cœur de l'évènement était ces doujins, et la plus grande majorité d'entre elles étaient des hommages aux œuvres de madame Hagio.

Et la partie masculine, ou les hommes se cosplayaient, et nous les filles on écarquillait les yeux en se demandant bien quel personnage leurs costumes représentaient.

On regardait ce spectacle avec amusement et curiosité. Jamais à cette époque on aurait pu imaginer que les animés, créés pour le marché japonais évoluent à tel point. Encore moins qu'ils conquièrent l'Europe et l'Occident.

Par exemple Goldorak qui a explosé en France et en Italie alors qu'au Japon c'est une série mineure.

Quand, au début des années 80, je me suis rendue en Italie, imaginez ma surprise lorsque j'ai vu un animé japonais de sport à la télévision dans ma chambre d'hôtel à Rome.

Sur l'étagère de maître Ichijo on aperçoit le manga "Ace wo Nera" ("Jeu, set et match !" en France). Dont le dessin animé à brillé au Club Dorothée en 1988. © Akemi Matsunae

Aviez-vous le sentiment de marquer l'histoire en participant au premier Comiket en 1975 ?

Akemi Matsunae : J'y ai participé en tant qu'illustratrice, je ne dessinais pas de manga à l'époque, je n'avais pas alors d'histoire à raconter en mon nom. Un ami qui venait de terminer le lycée m'a invité dans son cercle de doujinshi. Je l'ai rejoint et j'ai dessiné des illustrations pour cet ami. C'est dans ce cadre que j'ai été mêlée au premier Comiket. J'insiste, mais la production de doujinshi de l'époque était principalement portée par Moto Hagio. Je me souviens qu'il y avait un nombre d'œuvres incroyable qui rendaient hommage à Moto Hagio.

Si je compare avec les fans de Yukari Ichijo, dont je faisais partie, ces derniers apprécient ses histoires, dévorent ses mangas, mais cela n'allait pas au point de vouloir écrire des fanfictions sur ces derniers.

Moto Hagio, bien que beaucoup moins populaire en termes de ventes à l'époque, qui étaient même snobées par la critique, a créé une œuvre qui a captivé, passionné un lectorat. Qui a poussé ce lectorat à imaginer d'autres histoires avec ses univers et ses protagonistes. Je pense que l'expression japonaise " les musiciens appellent les musiciens " prend tout son sens avec madame Hagio. Son influence à su toucher la fibre créatrice des lectrices et lecteurs de l'époque.

À l'université, vous entrez dans une école d'art. À l'époque il n'y avait pas de cours de manga, comment travaillez-vous pour progresser en manga ? en recopiant des mangas publiés ? en lisant des livres théoriques de mise en scène de cinéma ?

Avant mon entrée à l'université, pendant six mois j'ai eu la chance d'être assistante de Madame Yukari Ichijo.

La rencontre avec Yukari Ichijo © Akemi Matsunae

Comment s'est faite cette rencontre ?

Décors réalisé par Akemi Matsunae pour les mangas de Yukari Ichiko. Et une photo souvenir d'un voyage en Italie. © Akemi Matsunae

Tout a commencé alors que je terminais le lycée. Yoshimi Uchida était à cette époque l'assistante de maître Yukari Ichijo. Et elle était inscrite à l'Université d'Arts.

Son dessin était assez proche de celui de maître Ichijo, et les éditeurs de Hana to Yume lui ont alors proposé de publier son propre manga.

Mais son emploi du temps ne lui permettait pas de couvrir ces trois occupations à la fois. Il fallait donc impérativement trouver quelqu'un pour la remplacer en tant qu'assistante.

Un de mes senpai du club de manga, qui m'a proposé de m'accompagner pour montrer mes dessins à un éditeur à la fin du lycée, se trouvait dans la même classe que ma sœur aînée. Un jour, il lui demande si je dessine toujours autant. Ma sœur répond affirmativement. Il dit qu'il a peut-être un petit boulot pour moi, mais qu'il fallait d'abord que mon dessin soit validé par un éditeur. Il me conduit chez Hana to Yume, et sur le chemin du retour, m'explique qu'il va me présenter à Yoshimi Uchida. En tant que fan de Yukari Ichijo, j'avais déjà repéré le dessin de madame Uchida, que j'appréciais aussi, c'est dire si une telle perspective m'excitait. Nous sommes alors allés chez elle et après 3-4 séances, elle me demande si je souhaite devenir assistante de madame Yukari Ichijo.

J'en suis resté bouche bée, moi, lycéenne on me propose de rencontrer mon idole !

Dès que j'ai récupéré mes moyens j'ai bien entendu acquiescé à cette proposition.

Nous sommes allés à Shinjuku, ou maître Ichijo habitait à l'époque.

Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu une sorte de flash. J'ai vu une femme splendide entourée de roses, d'arabesques. Tout brillait autour d'elle. C'était vraiment une grande star dans tous les sens du terme.

Quand maître Ichijo m'a salué, j'ai tout de suite déclaré " je ferais tout ce que vous voudrez".

Or, à cette époque je n'avais réalisé que des illustrations, je n'avais jamais dessiné le moindre manga. J'avais dépanné ici ou là des amis, mais rien d'autre.

J'ai eu énormément de chance tout au long de ma carrière. L'impression d'être bénie par une bonne fée du manga. Alors qu'autour de moi de nombreuses personnes pétries de talents luttaient pour trouver un petit boulot et publier leurs mangas.

Nami Sasou : La chance se provoque grâce au talent. Il faut reconnaître que si on t'a proposé ces opportunités c'est que tu les mérites.

Akemi Matsunae : Merci, mais je pense vraiment avoir eu beaucoup de chance. Vous savez, le travail d'assistant de mangaka est un travail très difficile. Et pourtant, à chaque fois que j'allais au travail j'étais incroyablement enthousiaste. À chaque fois que je descendais à la gare de Shinjuku, mon cœur palpitait d'excitation à l'idée de travailler aux côtés de maître Ichijo.

Vous finissez le lycée dans les années 70. Et quelques années auparavant, trois lycéennes ont fait des débuts fracassants dans le monde du manga : Yukari Ichijo en 1966, suivi par Suzue Miuchi et Machiko Satonaka en 1967. Est-ce que cela vous a motivé ?

Lorsque je suis devenue l'assistante de maître Yukari Ichijo, j'ai pu découvrir la responsabilité d'être mangaka.

Cela va au-delà de ce que l'on peut imaginer, même avec les histoires que l'on entend ici et là.

Par exemple, madame Ichijo, même lorsqu'elle était blessée physiquement, continuait de dessiner son manga. Il lui arrivait d'avoir des douleurs aux articulations tellement fortes que la douleur la faisait pleurer en silence alors qu'elle dessinait ses planches.

Mais elle continuait de dessiner.

En voyant ces trois autrices poursuivre leurs séries sans jamais fléchir, tout en sachant les sacrifices et le poids des responsabilités qui leur incombaient, j'hésitais à me lancer. Mais je désirais ardemment les rejoindre, juste fallait-il que je me prépare davantage mentalement.

La rédaction tient à remercier Madame Akemi Matsunae pour sa bienveillance et son précieux temps. Mais aussi Madame Nami Sasou pour son aide inestimable à l'organisation de cette rencontre. Enfin, merci à Florian Abbas pour son aide et à Emmanuel Bochew pour son interprétariat.