Kaworu Kaze : "je suis devenue mangaka à la suite d'une déception amoureuse"

Témoin et actrice précieuse de l'âge d'or du shôjo au Japon, la dessinatrice se confie sur l'origine de sa carrière, ses passions et inspirations. Elle porte un regard aussi instructif que sensible sur le monde du manga féminin.

Le shôjo manga a connu son âge d'or dans les années 1970. D'un côté, des artistes telles que Yumiko Igarashi (Candy Candy) et Suzue Miuchi (Laura ou la Passion du théâtre) ancrent une nouvelle définition de l’esthétique shôjo et, de l’autre, des mangakas comme Moto Hagio (Le Clan des Poe) et Keiko Takemiya (Le Poème du vent et des arbres) tracent de nouvelles voies pour explorer les émotions et les identités de genre.

Une jeune autrice née le 16 mai 1949 observe cette révolution silencieuse avec une acuité particulière. Elle s'appelle Fusako Suzuki et prend le pseudonyme Kaworu Kaze. Discrète mais déterminée, la mangaka s'impose progressivement par la finesse de son trait, la délicatesse de ses personnages et un savant mélange entre romance et humour que peu savent manier avec autant d'intelligence artistique.

Alors que le monde francophone du manga redécouvre certaines voix oubliées ou mésestimées, nous avons eu le privilège rare de rencontrer Kaworu Kaze à son domicile. Dans cet entretien exclusif, elle revient sur ses débuts, son regard sur l'évolution du shôjo et les influences qui ont nourri son parcours d'artiste.

© Kaworu Kaze

Linternaute.com : comment est née votre vocation de mangaka ?

J’aime le dessin depuis mon plus jeune âge. D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours eu un crayon à la main ou son équivalent. À l’époque, nous ne roulions pas sur l’or, le Japon était en pleine reconstruction. J’utilisais des sortes de craies qui permettaient de dessiner presque en gravant sur le béton. Un de nos voisins, plutôt fortuné, avait une allée en béton dans son entrée et je m’amusais à dessiner dessus.

Quand je suis entrée à l’école primaire, mes camarades de classe me demandaient souvent de leur dessiner des princesses. En échange, ces dernières me prêtaient les magazines de l’époque : Ribon, Nakayoshi, etc. (les principaux magazines de prépublication de mangas shôjo, à destination des jeunes filles, NDLR) Moi, je ne connaissais en manga que Sazae-san de Machiko Hasegawa et Fuichin-san de Toshiko Ueda.

Grâce à ces magazines, j’ai pu découvrir la richesse quasi infinie du shôjo manga.

Arrivée au collège, dans les années 1960, je me suis mise à dessiner des portraits des stars de l’époque, comme l’actrice Sayuri Yoshinaga (elle a remporté quatre Japan Academy Prize, l’équivalent des Oscars, un record, NDLR). Et je continuais mon troc “dessin contre magazine”.

Un jour, le dessin ne m’a plus suffi et je me suis mise à réaliser des histoires. J’ai pris conscience que ces récits plaisaient autour de moi et que je m'épanouissais particulièrement en les racontant. J’ai poursuivi ma scolarité dans une université de lettres, avec l’optique de préparer les concours pour devenir enseignante. En parallèle, j’ai commencé à réaliser des histoires courtes en 16 pages, un format très court, puis à participer à plusieurs concours pour jeunes mangakas. J’ai fini par remporter un prix au sein du magazine Bessatsu Margaret (pendant mensuel du magazine de prépublication hebdomadaire phare de Shueisha, le Margaret, qui s’écoulait à 1,3 million d’exemplaires par mois dans les années 1970, NDLR).

© Kaworu Kaze

La voie était toute tracée ?

Pas complètement. Pendant que je soumettais mes histoires aux différents magazines de prépublication de manga, je m'étais aussi décidée à devenir professeur au collège ou au lycée. Je suis d’ailleurs diplômée pour être professeur de lycée. J’avais même commencé les premiers entretiens pour exercer le métier de professeur, lorsque le résultat du concours est tombé. Cela a complètement bouleversé mes plans mais, pour être sincère, je n’ai pas hésité longtemps avant de m’orienter vers ma carrière de mangaka.

Dites-nous en plus sur cette hésitation de carrière ?

C’est une histoire qui pourrait être un scénario de manga. J’étais en dernière année de cursus universitaire pour devenir professeur et que j’avais déjà passé plusieurs entretiens d’embauche. J’ai en toute transparence annoncé lors de mes entretiens que j’allais peut-être me marier. J’hésitais encore à ce moment entre une carrière de mangaka ou de professeur.

© Kaworu Kaze

Lors des entretiens, on m’a répondu que si je comptais devenir une épouse, j’allais de facto devenir femme au foyer et qu’il était inutile de m’embaucher. On peut dire que ma carrière de professeur a pris dès lors du plomb dans l’aîle. C’est d’autant plus regrettable que, finalement, mon fiancé de l’époque a changé d’avis et que le mariage n’a pas eu lieu. J’ai terminé mon diplôme, mais je n’ai pas eu le courage de revenir à ces entretiens pour leur dire que, finalement, mon mariage n’était plus à l’ordre du jour. D’autant plus que leur réactions à l’époque m’avait énervée et que je ressentais une certaine rancoeur envers ces personnes qui avaient pu décréter que je serais femme au foyer sans chercher à me connaître. J’avais envie de leur montrer mon nom écrit en tête de magazine. De revenir les voir et de les toiser en tant que célébrité du manga. Tout ceci m’a donné l'énergie nécessaire pour me lancer à fond dans la carrière difficile mais palpitante de mangaka. C’était un peu une revanche sur la vie. Si je devais dessiner mon histoire en manga, le titre serait « Je suis devenue mangaka à la suite d’une déception amoureuse» (rires).

Comment avez-vous choisi votre pseudonyme « Kaworu Kaze» et pourquoi pas Kaoru ?

J’ai eu la chance de passer une tête, subrepticement, dans l’univers de la génération des mangakas nées aux alentours des années 20 de l’ère Showa (post-1945). Et, toute prétention gardée, au milieu des grands noms du manga de mon époque, je souhaitais amener ma pierre à l’édifice. J’ai signé de mon vrai nom, Fusako Suzuki, ma première publication au sein du Bessatsu Margaret, en 1968.

Bessatsu Margaret, Avril 1969 - One Shot [Angel's Mischief] © Kaworu Kaze

Mon nouvel éditeur m’a ensuite suggéré de prendre un pseudonyme. Étant née au mois de mai, j’aime beaucoup l’expression kaze kaoru qui signifie «le temps des vents changeants». Je me suis dit que ce serait pas mal d’amener un souffle, une énergie nouvelle dans mon approche du manga. Quant à la graphie Kaworu au lieu de Kaoru, c’est tout simplement parce que je voulais porter ce vent nouveau. Il fallait que je me démarque un peu (rires).

Quelles étaient vos inspirations à vos débuts ?

J’étais très jeune et de fait inexpérimentée, mais j’adorais lire. Je passais mes étés à la bibliothèque. Tous les jours, je m’y rendais et je dévorais des livres. J'appréciais les shônen, particulièrement les œuvres de Shôtarô Ishinomori et Osamu Tezuka, mais j’adorais Hoshi no Tategoto (“la harpe des étoiles”) de Hideko Mizuno. C’est la première œuvre shôjo dont je suis réellement devenue fan. Les mangas de Hideko Mizuno me transportaient dans un univers onirique à chaque lecture. Je réservais chaque nouveauté avant leur sortie à la librairie de location de mangas pour être la première à pouvoir la lire. Par la suite, j'ai appris que maître Mizuno s’inspirait d’actrices occidentales comme Audrey Hepburn pour dessiner ses personnages à la beauté captivante. Il arrivait même que certaines histoires soient des adaptations de films occidentaux.

Hoshi no Tategoto (“la harpe des étoiles”) de Hideko Mizuno © Hideko Mizuno

Est-ce que cela vous a donné envie de regarder des films occidentaux ?

J’aurais bien aimé, mais nous étions vraiment pauvres. Je ne pouvais pas acheter de mangas, seulement les louer. Aller au cinéma était inimaginable. Le premier film que j’ai vu, c’est La Tulipe noire avec Alain Delon, mais à la fin du collège avec des camarades de classe. Mes parents m’ont même passé un sacré savon pour cette escapade. De manière générale, le genre de films que j’aime le plus, c’est le cinéma historique.

Si vous aimiez les shônen et les films historiques, pourquoi avoir tenté des concours de magazine de shôjo ?

Tout simplement parce que je ne savais dessiner que ce style de manga. (rires). Plus que le dessin, ce que j’aime avant tout, c’est créer et raconter des histoires. J’aime ce moment où, face à une feuille blanche, je lance mon imagination dans l’immensité de l’inconnu. Je m’implique tellement dans mes histoires qu’il m’arrive de rire ou pleurer en dessinant, au point que parfois mon époux se moquait de moi (rires). D’ailleurs je trouve que mon dessin est quelconque. J'avais, bien sûr, lu le livre de Shôtarô Ishinomori où il explique comment devenir mangaka. Et tous les autres livres de l’époque autour de la création de manga.

Bessatsu Margaret, numéro de mars 1970, « Vers le ciel bleu ! » © Kaworu Kaze

Je me suis concentré sur la partie “histoire”. D'ailleurs, dès qu’un manga me faisait ressentir des émotions fortes lors de mes lectures, je m’efforçais d’en prendre note. De trouver un autre moyen d’amener à une émotion similaire en intensité. Mon dessin a fini par progresser petit à petit. Si je m'étais inscrite à l’université d’art appliqué, nul doute que mon trait aurait été de bien meilleure qualité. Quand j’ai lu Versailles no Bara (Lady Oscar en France, NDLR), j’ai dévoré toute la série d’un coup. Je peinais à lire ce manga, c'était la première fois que les caractères étaient à l’horizontale et non à la verticale. Cela demandait un effort particulier. Mais cette œuvre m’a transportée.

Aujourd’hui, il y a énormément d'écoles pour devenir mangaka ou animateur mais, à notre époque, il n’y avait rien de tout ça. On apprenait tant bien que mal sur le tas. Ce qui fait qu’aujourd’hui, la qualité médiane des mangas a progressé, surtout sur les techniques de dessin, mais peut-être que l’ensemble souffre un petit peu d’une sorte d’uniformisation.

Vous aviez participé aux concours dès le 6e numéro du Bessatsu. Puis le 7e qui a couronné Suzue Miuchi. Est-ce que c’était difficile de participer à des concours à l’époque où tant de génies sont apparus ?

Je m’entendais particulièrement bien avec Kihara Toshie, Suzue Miuchi et Kyoko Takahashi à l’époque. Beaucoup d’autrices se fréquentaient assidûment, que ce soit au sein de cercles ou de salons. Moi, j’étais un peu à part, mais avec ces trois mangakas, j’ai réussi à nouer une vraie relation d'amitié.

En 1970, peu après ses débuts, Suzue Miuchi a dû réaliser une histoire courte de 120 pages sur deux mois, Akai Megami (“la déesse rouge”), c’était un sacré défi. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir tenir l'engagement en seulement deux mois. On m’a demandé de réaliser une histoire courte de 50 pages pour combler le trou «au cas où». C’était un manga sportif sur le volleyball, Moe o Seishun (“la fougue de l’adolescence”). J’ai fini plus tôt que prévu et j’en ai profité pour aider Suzue Miuchi à finir son manga Akai Megami. D’ailleurs, pour finir ce deuxième chapitre, je me souviens que l’éditeur nous avait presque enfermées dans une auberge, Suzue Miuchi, deux assistantes et moi-même. Pendant trois jours non-stop, nous avons gratté les feuilles de manga.

Bessatsu Margaret, numéro d'avril 1970, « Tennis Ganryūjima » © Kaworu Kaze

La suite de cet entretien fleuve est à retrouver très bientôt.

Merci à madame Suzuki Fusako pour son temps et sa générosité. Merci à son époux pour sa bienveillance et son incroyable patience. Enfin, merci à Emmanuel Bochew pour l’interprétariat.