Kaworu Kaze : "On apprenait sur le tas" - les coulisses du shôjo des années 1970

Dans ce second volet, Kaworu Kaze raconte l'après-début. De la publication de ses one-shots aux premiers succès Heikin Dai no Venus jusqu'au choix radical de mettre sa carrière en pause pour sa vie de famille.

Dans la première partie de cet entretien exclusif, Kaworu Kaze revenait sur la naissance d’une vocation, le choix d’un pseudonyme devenu signature, et l’effervescence des concours qui ont façonné l’âge d’or du shôjo.

Dans ce second volet, la mangaka nous raconte la publication des premiers one-shots, le rapport direct aux lectrices, les commandes éditoriales et la mode des romances sportives ( “supokon») jusqu’à l’arrêt volontaire de sa carrière après son mariage et la naissance de son enfant.

Un parcours à redécouvrir au moment où son travail est présenté au musée Guimet, dans l’exposition « Manga ! tout un art ». Un entretien exclusif pour Linternaute.com.

Linternaute.com : qu’avez-vous ressenti lors de la publication de votre premier one-shot ?

Tenshi no Itazura est mon premier one-shot. Il a été publié quelques mois après ma victoire à un concours. C’était une histoire de seulement 16 pages. À l’époque, ça m’avait probablement émue, mais aujourd’hui, à 76 ans, je ne m’en souviens plus du tout. J’ai été plus émue lors de la publication en tome relié d’un recueil de mes histoires. Je me souviens particulièrement de mes échecs : par exemple, lors du 6e concours, j’ai été seulement citée comme «participante». Dans le 11e, mon nom était enfin en grande lettres, j’en étais très fière. Aujourd’hui, peut-être que l’opinion publique me serait tombée dessus, car je m’étais librement inspirée de l’histoire du roman populaire Ai Yose… De nos jours, tout le monde peut s’offusquer tellement vite… C’est probablement une des raisons pour lesquelles on ne montre plus les visages des mangakas. Rendez-vous compte : à mes débuts, l’éditeur publiait non seulement nos photos mais il donnait même nos adresses postales. Il arrivait que des fans viennent au domicile des mangakas pour obtenir une dédicace, des conseils, proposer leurs services en tant qu’assistants… Pour les autrices, le courrier des fans envoyé chez l’éditeur était quand même vérifié avant d’être transféré.

© Kaworu Kaze

C’est pour cela qu'aujourd'hui les mangakas, surtout femmes, ont tendance à cacher leur identité ?

Avec la progression des réseaux sociaux et des systèmes informatiques, l'exposition médiatique est bien plus grande. Ce qui fait que la probabilité d’attirer l’attention d’un stalker est aussi plus grande. Pour moi, c’est par précaution que les artistes tendent vers l’anonymat.

Est-ce que vous vous souvenez d’une lettre de fan qui vous a particulièrement émue ?

Au sein du magazine Bessatsu Margaret, j'écrivais des histoires de 16 pages signées de mon nom Fusako Suzuki. Et lorsque je suis passée au magazine Shôjo Friend et que j’ai utilisé le nom de plume Kaworu Kaze, j’ai reçu une lettre de fan qui avait reconnu mon style et m'avait identifiée malgré mon pseudonyme. Les encouragements de cette fan m’ont fait très chaud au cœur.

© Kaworu Kaze

Je me souviens aussi que lorsque je dessinais mon manga de gymnastique rythmique Heikin Dai no Venus («la Vénus de la poutre»), j’ai eu plusieurs lettres de lectrices qui me demandaient «comment faire pour être aussi mince et élancée ?» . «Avez-vous des conseils aussi pour bien réaliser certaines figures de gymnastique?». C’était surprenant, on m'interrogeait non pas sur le manga lui-même, mais sur l’univers de mon manga. Je me suis rendu dans un centre nutritionniste pour me documenter et m’assurer de ne pas raconter n’importe quoi dans mes mangas. Et j’ai inclus quelques conseils de chercheurs en nutrition dans la suite de mon histoire.

© Kaworu Kaze

Vous avez dit qu’entre 1940 et 1989, la tendance était le «supokon manga» (manga de sport). Pourquoi, à votre avis ? Comment avez-vous conçu des histoires autour du sport, vous qui n'aimiez pas ce sujet ?

Quand je suis devenue mangaka professionnelle, il y avait des titres incroyablement populaires comme Smash wo Kimero, (Jeu, set et match), et surtout Les Attaquantes. Un succès aussi bien en manga qu’en anime et même en drama télévisé porté par des autrices de talent comme Chikako Urano, Akira Mochizuki et Sumika Yamamoto. Les maisons d’édition ont suivi la tendance. Mon éditeur m’a dit que c’était bien que je réalise des histoires où des jeunes filles étaient rayonnantes, mais qu’il me conseillait de surfer sur la vague et de raconter des histoires dans un contexte sportif. Mais il faut savoir que j’étais tout sauf une sportive (rires). J’avais fait du volleyball à l’école, comme tout le monde à l’époque, mais je n’avais aucun attrait pour le sport. Cette demande de mon éditeur m’a sur le moment un peu tétanisée. Je me suis documentée, j’ai étudié les règles de plusieurs sports, j’ai préparé des books de photos pour m’inspirer de poses et tenues des sportives. Heureusement que la fougue et l'insouciance de ma jeunesse m’a permis de me lancer dans ce défi. Aujourd'hui, j’aurais trop peur de ne pas connaître assez le sujet pour en parler.

© Kaworu Kaze

Comment échangez vous avec votre tantô à propos de vos histoires ? Est-ce qu’il intervient au-delà du choix de la thématique ?

Quand j’étais dans le Bessatsu Margaret, mon éditeur me passait une commande assez générique, par exemple «fais un manga sur le sport». À partir de là, j’avais une liberté à peu près totale. J’ai par exemple fait une histoire, Tennis Ganryujima, où Miyamoto Musashi affronte Sasaki Kojirô (les deux plus célèbres bretteurs de l’histoire du Japon, NDLR) mais au tennis. Comme ça, j’ai pu mettre un peu de genre historique que j’aime dans un manga de sport (rires).

Vous avez travaillé sur beaucoup d’adaptations ou de «commandes» pour vos éditeurs. Quel est votre premier titre 100% à vous ?

Hoshi wa Nagarete est le premier one-shot sur lequel j’ai eu une liberté totale, aussi bien sur le fond que la forme. C’est un titre que j’ai imaginé après une discussion avec Suzue Miuchi sur l’existence ou non de Dieu, sur la définition même de Dieu. Et à la fin de cette discussion, nous n’avons pas réussi à trouver de réponse qui nous satisfaisait, ni à nous comprendre. C’est là que j’ai eu l’idée de faire un manga autour de cette thématique. Et c’est après avoir publié ce titre que Suzue Miuchi m’a appelée et m’a déclaré : «J’ai compris quelle est ta définition de Dieu. Pour toi, Dieu est comme un éclat lumineux qui réside en chacun de nous.» Cet appel m’a touchée.

Hoshi wa Nagarete, Margaret, juin 1969 © Kaworu Kaze

À vous entendre, votre carrière est liée à une série de rencontres. Quelle est la rencontre la plus importante pour vous ?

Bien évidemment, j’ai une relation très forte avec Suzue Miuchi. C’est incroyable de me dire que j’ai été aux côtés de Suzue Miuchi, qui aujourd’hui trône au firmament du monde des mangakas. C’est une véritable fierté que de savoir que je suis un des rayons de la grande roue de sa vie.

Vous avez publié énormément de one-shots. Était-ce votre préférence ou bien une obligation du marché de l’époque (où très peu de mangas shôjo devenaient des séries) ?

C’est un peu une décision prise d’un commun accord. Les maisons d'édition à l’époque recherchaient plus des histoires courtes que des séries feuilletonnantes. Et ça tombait très bien, car c’est un format qui me convenait bien mieux. Je n’avais aucune difficulté à écrire des histoires complètes de 16, 30 ou 54 pages tous les mois. Je pense que j’ai cet attrait pour les histoires courtes car j’aime quand une histoire est dense, quand une résolution est rapide. Il m’est arrivé, suite à des sondages de popularité, que l’éditeur me demande des histoires de 100 ou 120 pages. À ce moment, j'ai dû faire appel à des assistantes, et ça n’a pas été facile du tout pour moi. Je suis définitivement une autrice d’histoires courtes.

Bessatsu Shōjo Friend numéro d'avril 1974 du magazine. La mangaka Kaworu Kaze est interviewé par la mangaka Maria Abe © Kaze Kaworu

Dans un extrait de manga de Kihara Toshie (Bessatsu Magazine, 1970/5), on vous voit aux côtés de Suzue Miuchi et Kyoko Takahashi. Racontez-nous un peu comment, à cette époque, vous échangiez avec vos consoeurs mangakas…

On aimait bien se taquiner entre nous en repassant sur les dessins des autres pour y ajouter un trait ici ou là.

En 1973, vous commencez Heikin Dai no Venus (“la Vénus de la poutre”), votre seule série publiée en tome relié. Saviez-vous, quand vous avez commencé ce manga, que ce serait un gros succès ?

Heikin Dai no Venus est sorti après deux histoires courtes qui n'avaient pas trouvé leur public. Le succès du premier chapitre en a appelé d'autres, et, de chapitre en chapitre, la popularité de la série ne cessait de croître. Aussi bien dans les sondages que dans le volume de courriers de lectrices. Cela a surpris mon éditeur, qui, face au succès, a décidé de publier un recueil en tome relié. J’ai un petit peu retravaillé le dessin ici et là pour cette édition, mais je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Est-ce que le lectorat suivrait en dehors du magazine de prépublication ? La réponse, à mon grand étonnement, était oui. Lorsque le rapport de vente est arrivé, on m’a indiqué que 170.000 tomes avaient été vendus. Dépasser les 100.000 exemplaires à l’époque équivaut à vendre 1 million de tomes de nos jours. C’était inimaginable. Cela a poussé mon éditeur à faire un avenant au contrat pour m’engager exclusivement avec Kodansha. Et on parlait déjà de faire un second tome pour cette série….

Lancement de la série "La Venus de la poutre" dans le Bessatsu Shojo Friend, janvier 1973 © Kaworu Kaze

Mais ?

Mais entre-temps, je me suis mariée et j’ai eu un enfant. Et devant cette vie, je n’ai pas pu me résigner à reprendre ma carrière de mangaka. Je savais que je ne pourrais jamais rien aimer autant que cet enfant. Mon éditeur l’a bien compris. Des années plus tard, une fois que mon enfant avait quitté le nid familial, j’ai réalisé cette suite en autoédition.

N’avez-vous pas songé à reprendre votre carrière une fois votre fils devenu adulte ?

Chaque manga que l’on dessine est un peu comme un enfant. Et au moment de la publication, c’est comme confier la garde de son enfant à l’assistance éditoriale. Je me suis mariée en février, en octobre mon fils est né et en novembre j’ai pris ma retraite de mangaka. J’ai su dès l’instant où j’ai posé mon regard sur mon fils que c’était à jamais ma plus belle œuvre. J’ai mis de côté tout ce qui était manga pour me concentrer sur mon enfant. C’était très naturel, il n’y a pas eu de regret ni d'hésitation ou de sacrifice. Quand il est devenu un peu plus grand, je me suis sentie dépassée par le niveau des mangakas modernes. Sans compter que pour créer, il faut avoir de l’inspiration et l’inspiration, ça se nourrit en lisant des livres, en allant au cinéma, en se flânant dans la ville et en prenant des notes mentales. Tout ça demande énormément de temps. J’admire les mangakas qui arrivent à publier des mangas tout en s’occupant d’enfants. Moi j’en suis incapable. Il arrive très souvent qu’il y ait une évolution des autrices de shôjo, qui au bout d’un moment passent au josei voire à la littérature érotique. Or mon dessin ne correspond pas à ces types de manga plus adultes.

Le sport était une thématique imposée par votre éditeur, mais pourquoi avoir choisi la gymnastique rythmique ?

Dans les années 70, un groupe de gymnastes soviétiques a dominé la gymnastique rythmique. J’étais tombé sous le charme de l’athlète roumaine Nadia Comăneci (en avril 2025, les éditions Glénat ont publié une biographie en BD sur cette championne, NDLR), que l’on surnommait “l’ange blanc”. Elle dominait aussi bien en gymnastique rythmique qu’en gymnastique acrobatique. Sur la poutre, elle était en effet divine. Elle était presque considérée comme une idol au Japon. Il y a eu plusieurs documentaires à la télévision. C’était une star, peut-être la plus grande de ce sport.

C’est grâce aux sensations que Nadia Comăneci transmettait, sa manière de faire vibrer la société au-delà de ses frontières, que j’ai choisi la gymnastique rythmique comme sujet de mon manga. J’avais aussi en tête l’idée de «transformation». Pas au niveau de Black Swan bien sûr, mais comment une jeune fille un peu potelée pouvait devenir une fée de la poutre.

C’est un sport à la fois élégant et lumineux, qui permet de mettre en avant le corps des sportives de multiples façons. Je trouvais que ça collait parfaitement avec cette idée de transformation.

Minami-chan de Touch reste ma gymnaste préférée…

Oh, vous avez bon goût. Mitsuru Adachi est l’un des plus grands artistes de notre monde.

Quand il a commencé à travailler dans COM, le magazine d’Osamu Tezuka, juste en regardant ses premiers travaux, je m’étais fait la réflexion qu’il irait loin. Il est tellement doué.

© Kaworu Kaze

À vos débuts, la trame n’existait pas encore. Comment avez-vous appréhendé son apparition ?

Elle existait, mais elle coûtait très très cher. C’est la raison pour laquelle je ne l’utilisais pas. (rires). Plus tard, je me suis servie de trames de chez I-C. C’est une amie, autrice de manga seinen, qui m’avait initiée aux trames. C’est très pratique et on gagne en temps quand on veut travailler certains motifs de vêtements, par exemple. Mais j’aime ce moment où je dessine des traits, j’aime exprimer cette générosité. Même à la fin de ma carrière, je n'utilisais les trames qu’avec parcimonie. De même je ne suis pas fan du numérique, c’est beau mais je trouve que cela manque d’épaisseur.

De tous vos mangas, lequel est votre préféré et pourquoi ?

Kei to Dama» («reçois ma pelote d’amour») est mon histoire préférée. C’est pourquoi je l’ai choisie comme pilier de mon recueil de nouvelles lorsque j’ai pu en publier un. J’adore les comédies romantiques.

Kei to Dama publié dans le magazine Hello Friend © Kaworu Kaze

Beaucoup de vos personnages masculins sont assez androgynes, particulièrement dans l’oeuvre Naite, Waratte, Aishite Doll (“Poupée qui rit, pleure et tombe amoureuse”). Pourquoi ?

J’aime les beaux garçons et je trouve que les hommes grands et fins sont les plus charmants. Un côté un peu dandy qui me plaît. Ils ont les traits très fins. J’aime par dessous tout faire se rencontrer une fille un peu maladroite et un garçon doué en tout. J’adore l’alchimie particulière qui va se développer suite à une telle rencontre.

© Kaworu Kaze

Vous dessinez tous les ans une carte de vœux et, récemment, vous êtes passée à la colorisation numérique. Pourquoi cela ?

Pour ces cartes, j’utilisais un rouleau encreur de type Gariband. Mais au bout de quelques années, ce dernier s’est cassé. Je me suis mise à scanner des dessins coloriés au crayon de couleur puis à les imprimer. Une amie m’a recommandé d’essayer de faire la colorisation via Photoshop et, petit à petit, j’ai appris à maîtriser cet outil. Je crois que j’ai été satisfaite de mes couleurs numériques lorsque ma fille a eu sa cérémonie de passage à l'âge adulte (cérémonie qui a lieu le second lundi de janvier tous les ans pour célébrer le passage à la majorité des Japonais qui ont eu 20 ans, NDLR).

Vous vous êtes donc finalement ouverte au numérique….

J’ai appris à me servir d’un ordinateur pour m’occuper de la comptabilité longue et fastidieuse de la société de mon époux. Avant ça, j’étais terrifiée par cet outil. Je me suis finalement prise d’une passion pour l’informatique. C’est d’ailleurs grâce à cet engouement que j’ai créé mon blog en ligne. Mon premier site web était une page HTML écrite au sein du logiciel Word. J’étais une très grande lectrice et ma libraire, à force de me voir acheter des livres en permanence, m’a conseillé d’ouvrir un forum de lecture. Et c’est une membre de ce forum qui un jour m’a contactée pour me dire que mon code HTML n’étais pas bon du tout. Elle m’a donné des conseils pour tout changer. Aujourd'hui, avec Twitter et Instagram, un mangaka n’a plus vraiment besoin d’un blog. C’est beaucoup plus simple.

Merci à madame Suzuki Fusako pour son temps et sa générosité. Merci à son époux pour sa bienveillance et son incroyable patience. Enfin, merci à Emmanuel Bochew pour l’interprétariat.