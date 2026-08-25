Qu'est-ce que " Dungeon Crawler Carl", le phénomène tiré de la LitRPG qui emporte tout sur son passage ?

Avec plus de 14 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Dungeon Crawler Carl s'impose comme LE phénomène LitRPG du moment. Lorestone publie en France le sixième tome de la saga de Matt Dinniman, L'Œil de la veuve du chaos, le 27 août. Alors que Peacock a annoncé une adaptation en prises de vues réelles produite par Seth MacFarlane. Est-ce le meilleur moment pour se lancer dans la saga ?

Un homme en caleçon accompagné par le chat de son ex-compagne essaye de survivre dans une émission de télé réalité extraterrestre des plus mortelles et à l’enjeu dantesque… Le pitch de Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman, ressemble à une parodie de The Running Man à la sauce Terry Pratchett et on a du mal à imaginer que la blague tienne plus d’une centaine de pages… Et pourtant c’est l’une des saga de l’imaginaire les plus abouties de ces dernières années. Un humour absurde que ne renieraient pas les Monthy Python ou Douglas Adams qui sert une critique sociale des plus aiguës sur la société moderne et la place prépondérante des réseaux sociaux ainsi que la triste banalisation de l’exhibition de la souffrance (note au passage, Logan Paul vous êtes une raclure de bidet) . Le tout accompagné d’une violence primaire, presque cartoonesque.

L’histoire commence quand Carl se retrouve dehors au beau milieu de la nuit, en caleçon à cœur, en crocs rose (trop petit) et en ne portant qu’une veste attrapé dans l’urgence pour récupérer le chat de son ex-compagne qui a choisi de sauter dans un arbre…

Il l’ignore à ce moment, mais cette « aventure nocturne» est la dernière banalité de son existence...

La Terre est brutalement « reconvertie » par une puissance extraterrestre en vaste mine à ciel ouvert ; ses habitants qui ont eu le malheur - ou la chance - de survivre sont invités à pénétrer dans un donjon souterrain, dispositif central d’un jeu télévisé galactique où la mort, la publicité et l’audience constituent les trois lois fondamentales. Seul espoir de postérité, réussir à descendre jusqu’au 18e sous-sol et terrasser le dernier boss…

En entrant dans le donjon, Princess Donut - la chatte de concours de son ex-petite amie - devient capable de discuter avec Carl via l’interface du jeu. Créant une dynamique de duo qui a même surpris l’auteur, qui n'avait pas prévu de donner à Princess Donut un rôle si prépondérant dans sa saga.

Livres mis en avant le 21/08 à la Fnac Bercy Village (Paris) © Photo Valentin Paquot

Mais au fait, c'est quoi la LitRPG?



Contraction de " littérature " et de " role-playing game ", la LitRPG importe dans le récit les outils du jeu de rôle: niveaux, inventaires, compétences, statistiques, quêtes, récompenses et progression chiffrée. Après des années de percées des jeux vidéo et l'indéniable renouveau des jeux de rôle est-il étonnant de voir la grammaire du genre s'imposer dans l'imaginaire littéraire? Que ce soit de la Science-Fiction, du Fantastique, Fantasy ou même Romantasy, la LitRPG se développe sur une multitude de genre. En France, Lorestone s'est placé à l'avant-poste de cette littérature encore émergente dans l'édition généraliste, en publiant notamment Dungeon Crawler Carl, mais aussi d'autres grandes séries anglo-saxonnes du genre et bientôt la première création française de LitRPG avec Le sablier noir de Pierre Grimbert.

La série a déjà dépassé les 14 millions d’exemplaires vendus depuis ses débuts en 2020 aux États-Unis. Ses livres audio, interprétés en anglais par Jeff Hays, ont pour leur part cumulé plus de 140 millions d’heures d’écoute sur Audible. Un succès de cette ampleur explique naturellement l’accélération actuelle : Peacock a officiellement commandé une adaptation télévisée en prises de vues réelles, pilotée par Christopher Yost, scénariste de Thor: Ragnarok, et produite par Fuzzy Door, la société de Seth MacFarlane.

À San Diego Comic-Con, en juillet, l’univers a franchi une nouvelle étape médiatique : Jeff Hays, déjà voix emblématique de Donut en audio, a été annoncé comme interprète du personnage dans la série. Le projet n’a pas encore de date de diffusion, mais il est déjà assez visible pour transformer ce qui fut longtemps une recommandation de lecteurs en futur objet de curiosité mondiale.

Ce serait néanmoins une erreur de réduire Dungeon Crawler Carl à une curiosité conçue pour les seuls joueurs. Certes, Matt Dinniman exhibe les récompenses de quête, les objets à effets improbables et les gains de niveaux, propre aux jeux de rôles. Mais la force de la saga est précisément de faire de ces mécaniques une grammaire immédiatement lisible, plutôt qu’un prérequis réservé aux initiés.

Chaque étage du donjon impose ses monstres, ses systèmes, ses factions et ses règles provisoires. Le lecteur avance avec Carl et Donut dans un monde dont les paramètres ne cessent de muter. À la manière d’un grand feuilleton, la saga sait conclure un arc en ouvrant sur de nouvelles menaces et défis, avec des cliffhangers qui forcent le lecteur à foncer chez le libraire pour acheter la suite dès le lendemain. Si l’on ajoute à cela le « personnage» de l’IA du jeu - qui fait un peu penser à Marvin d’H2G2 par moment de part son côté cynique, mais un Marvin qui aurait développé un étrange fétichisme des pieds - alors on obtient le liant parfait pour ce cocktail des plus addictifs.

Le rayon littérature de l'imaginaire de la Fnac Bercy met fortement en avant la saga de Matt Dinniman © Photo Valentin Paquot

Carl, ancien garde-côte davantage porté sur la décence que sur l’héroïsme programmé, ne se révèle jamais par un destin exceptionnel. Il devient une figure de résistance avec son mantra « vous ne me briserez pas» parce qu’il refuse de laisser le système redéfinir son compas moral. Ce qui ne l'empêche pas bien entendu d’exploser de nombreux mobs de manières souvent très originale.

En parallèle de Carl qui refuse de voir son moi fondu dans les méandres du jeu télévisé intergalactique, Donut voit son caractère évoluer au fil des pages, petit à petit l’animal de compagnie développe une conscience de plus en plus humaine.

Matt Dinniman ne cherche pas à imiter l’expérience d’un jeu vidéo de manière linéaire. Il exploite ce que le roman peut faire de mieux : installer une voix, faire grandir un collectif, ménager l’information, créer du suspense à partir de règles que l’on croyait connaître. Les notifications et tableaux de compétences, loin d’interrompre l’histoire, deviennent des sources de comique ou d’angoisse. Dans ce monde, une récompense peut être une blague obscène ; une compétence ou une malédiction…

Dungeon Crawler Carl - Tome 6

Le sixième volume, L’Œil de la veuve du chaos, paraît en France le 27 août chez Lorestone, dans une traduction - brillante - de Chloé Atangana. Le texte original de Matt Dinniman est riche en références à la culture Pop mais aussi de jeu de mot, et Chloé Atangana signe une traduction-adaptation des plus impeccables.

Lire Dungeon Crawler Carl maintenant, c’est découvrir une saga avant que l’adaptation ne la transforme, très probablement, en rendez-vous de plateforme. C’est aussi mesurer ce que la LitRPG apporte aux littératures de l’imaginaire contemporaines, bien au-delà d’un sous genre comme à son époque avait pu être catalogué le manga vis à vis de la bande dessinée.

La bonne nouvelle est que l’investissement n’a rien d’un pari suspendu dans le vide. Après le huitième roman anglophone, publié en mai, Matt Dinniman travaille déjà au livre 9, conçu comme l’ultime étape du cycle ; son ampleur pourrait toutefois conduire à une publication en deux volumes. Autrement dit, Dungeon Crawler Carl offre à la fois le plaisir rare d’une œuvre encore vivante et la perspective d’un récit qui se dirige vers sa sortie, là où tant de grandes séries de fantasy ont appris à leurs lecteurs la patience sans garantie: des Chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss aux Salauds Gentilshommes de Scott Lynch.

Avant que Carl et Princesse Donut ne deviennent des héros à l’écran, il reste donc la meilleure façon de les rencontrer : dans ce donjon de papier où chaque niveau semble promettre l’absurde, et où Matt Dinniman parvient, presque à chaque fois, à livrer davantage.