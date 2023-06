Magic : découvrez en exclusivité mondiale une carte inédite du set Le Seigneur des anneaux

Alors que l'extension Chroniques de la Terre du Milieu débarque ce 23 juin 2023, les équipes de Wizards of the Coast ont accepté de révéler à LInternaute.com une carte de personnage légendaire: "Lotho, shirriff corrompu".

Avant de découvrir en détail qui est Lotho, la 213e carte de l'extension Le Seigneur des anneaux: Chroniques de la Terre du Milieu, regardons un peu quelles nouveautés apportent ce nouveau set de cartes Magic: L'Assemblée.

Pour la dixième extension de l'univers infini (format faisant appel à des licences tierces, en dehors du multivers de Magic), les équipes créatives de Wizards of the Coast ont décidé de marquer les esprits. En effet, cette extension accueille la saga la plus emblématique de la fantasy: Le Seigneur des anneaux.

Magic The Gathering Boîte de boosters d'extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu | 30 boosters (360 Cartes Magic) (Version Française) Neuf à partir de 270,00 € Amazon 270,00 € Voir

Que vous soyez un fougueux guerrier aux côtés d'Aragorn, Frodon et Gandalf ou que votre coeur penche vers les forces du chaos et que vous rêvez d'incarner l'un des neuf Nazgûl, cette extension vous mènera aux confins du monde imaginé par le grand J.R.R Tolkien. L'auteur lui-même présente Le Hobbit comme "l'histoire d'un aller et retour". Et ce sont bien de nombreux allers et retours qui vont vous mener dans la Comté, à la Lorien, au Rohan, à Imladris (Fondcombe) ou bien au pied de la montagne du Destin dans le ténébreux Mordor…

L'ultime édition pour les collectionneurs ?

L'éditeur a décidé de transformer tous les joueurs en Gollum potentiels, car il existe une version unique de la carte de l'Anneau. Est-ce que son prix va détrôner le célèbre Lotus noir (540 000$ lors d'une vente aux enchères en Mars 2023) ?

© 1993-2023 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

L'éditeur a par ailleurs prévu des variantes des 3 anneaux solaires (Elfes, Nain et Humain, un type par race), elles aussi en éditions très limitées…

© 1993-2023 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

Une nouvelle mécanique de jeu : l'Anneau vous tente

© 1993-2023 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

Comme dans la saga de fantasy, le pouvoir de l'anneau attire et corrompt. Une grande partie des cartes de cette extension possèdent la mention " l'Anneau vous tente".

À chaque fois que l'Anneau vous tente, si vous avez une créature sur en jeu elle devient la porteuse de l'anneau. Si vous avez plusieurs créatures, alors vous pouvez choisir celle qui sera le porteur de l'anneau.

De plus, la gradation de la tentation augmente à chaque fois, lui conférant une capacité bonus à chaque niveau (de 1 à 4). Il n'y a pas besoin qu'il y ait un porteur pour que la tentation augmente de niveau.

Mais ce qui nous a le plus marqué à L'Internaute est l'ajout de cartes scéniques sans bord. Plusieurs cartes, mises côte à côte, forment ainsi une scène iconique du livre.

Lotho, le shirriff corrompu

© 1993-2023 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

Lotho est un shirriff, ou "connétable" dans la traduction française du livre. Les connétables font office de forces de l'ordre au sein de la Comté. Tous les fans se souviennent de la fin de l'ouvrage, une partie non traitée dans l'adaptation de Peter Jackson dans laquelle Saroumane a corrompu la Comté. Le magicien instaure un mouvement totalitaire pour s'assurer d'entrées régulières d'herbe à pipe pour sa consommation et celle de son armée. Devenu chef de la police-milice de la Comté, Lotho, l'un des neveux de Bilbo (mais du côté désagréable et tristement matérialiste des Sacquet de Besace), est fortement corrompu. C'est pourquoi les équipes de Wizards of the Coast ont ingénieusement décidé d'utiliser cette corruption sur un mécanisme d'échange de valeur où le joueur, en perdant un point de vie, gagne un jeton de mana. Ceci seulement quand l'adversaire lance son deuxième sort, à chaque tour.

Il ne vous reste plus longtemps à attendre pour parcourir les nombreux territoires de l'univers de Tolkien, en effet, l'extension Magic : Le Seigneur des Anneaux sort ce vendredi 23 juin 2023. Commencez dès à présent à fourbir vos armes !