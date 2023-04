Stressé ? Votre clavier en dit plus que vous ne le pensez !

Et si votre clavier d'ordinateur dissimulait votre véritable état de stress au travail ? Une nouvelle étude présente des résultats spectaculaires...

Si votre clavier d'ordinateur pouvait parler, peut-être tirerait-il la sonnette d'alarme au sujet de votre santé. C'est le sens des conclusions d'une étude suisse menée par des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) et tout juste révélée.

On ne parle pas là de l'état de votre clavier (mais n'oubliez toutefois pas de le nettoyer régulièrement, c'est un repoussant nid à bactéries) mais bien de votre fréquence de frappe ou des mouvements de votre souris. Alors que deux-tiers des Français disent ressentir régulièrement du stress au travail (64% une fois par semaine selon une étude de FranceInfo dévoilée en septembre 2022), cette étude montre que les clics, les mouvements de souris ou les simples "scrolls" sur l'écran sont très différents en fonction de votre état de stress.

Pour cela, les chercheurs ont observé le travail de 90 participants effectuant des tâches de bureau similaires à celles effectuées dans un environnement de travail réel, dans des conditions calmes ou stressantes. Messageries instantanées, conversations, appels téléphoniques, un environnement davantage stressant a ainsi été simulé puis comparé à un environnement de travail plus calme.

La mesure sur clavier d'ordinateur s'est avérée plus fiable qu'un capteur cardiaque !

Le résultat est spectaculaire ! Les personnes stressées ont tendance à bouger la souris plus souvent et de manière moins précise, parcourant ainsi des distances plus longues à l'écran, notent les chercheurs. Etonnamment (ou non), ces mêmes personnes font également plus d'erreurs de frappe, avec un style d'écriture comprenant de nombreuses pauses courtes. Le lien entre le stress et le comportement de la souris et du clavier pourrait s'expliquer par une théorie déjà connue et assurant que le stress accru a un impact négatif sur la capacité de notre cerveau à traiter les informations.

Inquiétant ? Pas forcément car le monde du travail pourrait à termer utiliser "cette méthode pour étudier comment on est stressé et perturbé dans certaines conditions externes, puis changer quelque chose dans l'environnement et voir si la vulnérabilité au stress a changé", explique ainsi Mazda Adli, psychiatre et chercheur sur le stress, chef de service à la clinique Fliedner de Berlin, à l'agence de presse allemande DPA.

Incroyable, les chercheurs affirment même que les résultats de l'étude ont montré que le comportement de la souris et du clavier est un meilleur indicateur du niveau de stress qu'une mesure de la fréquence cardiaque ! Pour cela, ils ont également testé leur modèle sur des salariés suisses qui ont utilisé une application pour enregistrer leur comportement de souris et de clavier ainsi que leurs données cardiaques directement sur leur lieu de travail...

Une embûche demeure et est soulignée par les auteurs de l'étude. Si cette méthode de mesure du stress pourrait être utile pour aider les travailleurs à détecter leur propre stress au travail, comment assurer le secret médical et garantir l'anonymat des salariés participants ?