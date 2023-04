Réveillez-vous en pleine forme, voici la durée de sommeil idéale selon votre âge !

Si vous en avez marre de vous réveiller fatigué et sans énergie, voici les dernières recommandations quelques conseils décisifs puisqu'un sommeil suffisant est essentiel pour bien passer la journée...

Vous êtes-vous déjà demandé combien d'heures de sommeil il vous fallait pour être en pleine forme? Ou combien de temps votre bébé doit-il dormir pour être heureux et en bonne santé ? Bonne nouvelle, les chercheurs de la "National Health Foundation" (NHF) aux États-Unis ont récemment publié les recommandations officielles pour la durée idéale de sommeil pour chaque tranche d'âge !

Tout d'abord, petit rappel : si vous pensiez avoir besoin de davantage d'heures de sommeil que lors de votre adolescence, ce n'est pas totalement vrai. Car oui, en vieillissant, nous avons besoin de moins de sommeil ! Voici les résultats étonnants de leur recherche. Si vous êtes un jeune adulte de 18 à 25 ans, une moyenne de 7 heures à 9 heures de sommeil par jour est recommandée.

Les chercheurs rappellent toutefois que certains peuvent se contenter de 6 heures par jour alors que les gros dormeurs pourront en profiter jusqu'à 11 heures de sommeil chaque jour. Si cette moyenne est dépassée régulièrement, il est recommandé de consulter un médecin pour faire un petit check-up et vérifier qu'une pathologie ne fatigue par votre organisme.

Pour les adultes de 26 à 65 ans, une moyenne de 6 à 9 heures de sommeil est recommandée, mais 7 à 9 heures de sommeil par nuit est idéal alors que pour les personnes âgées de 65 ans et plus, la durée de sommeil recommandée est d'environ 8 heures par jour, mais certains peuvent avoir besoin de moins ou de plus, notent les experts de la NHF américaine.

Et pour les enfants ? Ces durées de sommeil doivent être respectées !

Pour les nouveau-nés âgés de 0 à 3 mois, le sommeil, même parfois extrêmement fractionné au grand désespoir des jeunes parents, est très important. Les chercheurs de la NHF recommandent entre 14 et 17 heures de sommeil chaque jour ! Pas d'inquiétude néanmoins si votre bébé dort un peu moins ou un peu plus que cela régulièrement : entre 11 heures et 13 heures ou jusqu'à 19 heures sont des données tout à fait acceptables.

De 4 à 11 mois, cette durée tend à diminuer progressivement et une moyenne de 12 à 15 heures de sommeil est idéale. Cependant, les chercheurs de la NHF affirment que 10 à 11 heures ou 16 à 18 heures sont également acceptables.

Pour les jeunes enfants âgés de 1 à 2 ans, une moyenne de 9 à 14 heures de sommeil est recommandée. Les chercheurs de la NHF mettent en garde contre un minimum de 9 à 10 heures de sommeil, alors que 16 heures sont encore considérées comme acceptables.

Pour les enfants en âge préscolaire de 3 à 5 ans, les enfants ont besoin de moins de sommeil. La recommandation de la NHF est de 10 à 13 heures de sommeil par jour, et il ne faut pas dormir moins de 8 heures, ni plus de 14 heures.

Pour les enfants de 6 à 13 ans, une moyenne de 9 à 11 heures de sommeil est recommandée. Si le temps de sommeil diminue à 8 ou 7 heures, cela est considéré comme insuffisant, tandis que 12 heures de sommeil sont considérées comme beaucoup. On parle là bien sûr de moyenne. Pas question de s'inquiéter si votre enfant fait la grasse matinée le dimanche, bien au contraire !

Pour les adolescents de 14 à 17 ans, les choses changent encore. Les jeunes ont besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil chaque jour, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter si la durée de sommeil est de 7 heures ou plus de 11 heures pendant le week-end.

Vous savez désormais combien d'heures de sommeil votre organisme a réellement besoin pour être en forme et éviter le fameux "coup de barre" !