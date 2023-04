Seules les personnes ayant un QI élevé peuvent résoudre cette énigme en seulement 21 secondes

Ce petit challenge amusant mais intrigant vous aide à développer vos capacités d'observation et de perception. Saurez-vous déjouer les pièges colorés de cette énigme en 20 secondes seulement ? Branchez le chrono et relevez le défi !

Vous n'allez pas croire ce test de QI qui rend les gens fous en seulement 21 secondes ! L'énigme, qui a été publiée par Express UK, a l'air facile au premier abord, mais ne vous laissez pas tromper : c'est plus difficile qu'il n'y paraît... Les utilisateurs doivent trouver le nombre manquant dans une série de chiffres et de lettres, mais le temps est compté. Vous avez seulement 21 secondes pour trouver la réponse ! Il y a 13 rangées et 31 colonnes à parcourir, donc il faut être rapide pour tout vérifier dans le temps imparti et très réduit.

© Express

Cette nouvelle énigme, partagée sur le journal Express, propose une approche différente du test cognitif. Elle présente une série de lettres identiques, mais de couleurs vives différentes. Sauf qu'il y a une lettre qui est différente des autres - c'est celle-là qu'il faut repérer dans un temps imparti... En résolvant ces énigmes, vous devez analyser le problème et trouver la réponse en utilisant vos compétences de raisonnement logique. Préparez-vous à booster vos capacités cognitives avec ce type d'énigme qui ne peut être résolue que par les plus habiles d'entre nous !

Bonne nouvelle, pour ceux qui ont du mal, la réponse se trouve en bas de l'article, donc essayez de trouver la solution avant de descendre plus bas. Pouvez-vous relever le défi et trouver la réponse en 21 secondes chrono ? Allez-y, mettez votre cerveau à l'épreuve et découvrez si vous avez ce qu'il faut pour résoudre cette énigme de QI en un temps record ! Allez, on vous donne la solution tout de suite via l'image ci-dessous...

© Express

Les experts affirment que les énigmes stimulent la pensée créative et améliorent les compétences de résolution de problèmes ainsi que la mémoire...