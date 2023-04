99% des utilisateurs de TikTok ont échoué face à ce casse-tête : quel verre se remplira en premier ?

Des milliers d'utilisateurs de TikTok se sont déjà arraché les cheveux devant ce casse tête viral. Un de ces verres va se remplir plus rapidement que tous les autres. Mais il s'agit de savoir lequel...

De nombreux utilisateurs de TikTok se sont déjà trompés lourdement sur ce casse-tête. Et pourtant il est simple... En apparence. Des créateurs habitués des jeux de concentration et autres tests de QI sur la plateforme ont récemment partagé ce défi qu'on pourrait soumettre à un élève de l'élémentaire : à partir d'une image montrant un robinet couler dans une série de verres connectés à divers tuyaux, il s'agit de deviner quel récipient sera le premier rempli.

Cette astuce a une solution simple, si et seulement si vous regardez attentivement tous les détails. D'abord, il faut bien comprendre comment cette tuyauterie fonctionne : lorsque vous versez de l'eau dans le tout premier verre de ce système de contenants et de canalisations, le liquide va s'écouler selon une logique bien précise. Trouverez-vous le verre qui sera plein avant les autres ? Donnez-vous cinq secondes pour trouver la bonne réponse.

© DR

⚠️ Attention : si vous pensez déjà à ce stade avoir résolu ce casse-tête, prenez un moment pour étudier encore un peu l'image ci-dessus. Vous comprendrez sans doute pourquoi ce petit jeu a été si efficace et si partagé sur les réseaux sociaux.

Le piège est relativement tordu : beaucoup d'utilisateurs ne remarquent pas au premier coup d'oeil que les verres et les tuyaux ont des connecteurs différents. Certains tuyaux sont en réalité bouchés ! Une fois l'astuce connue, on peut donc facilement exclure tous les gobelets qui se trouvent à destination des tuyaux bloqués. Autrement, dit les verres 4, 5 et 6, qui se trouvent d'emblée éliminés. Mais ce n'est pas tout.

Le verre numéro 7 n'a pas de tuyau bouché pour sa part, mais il est... percé ! Il ne reste donc que les verres 1, 2 et 3. Mais le gobelet 2 se déverse lui-même dans le gobelet 7, ce qui doit l'empêcher de facto de se remplir lui-aussi. Il est en outre alimenté par un tuyau situé plus haut dans le gobelet 1, ce qui retarde l'arrivée d'eau.

DR © DR

Tout se joue donc entre les verres 1 et 3. Mais le gobelet 1 déversera toujours son liquide dans les gobelets 2 et 7, ce qui signifie qu'il ne sera jamais rempli lui non plus. Le verre 3 est le seul dont le pourtour est complètement fermé ; les deux tuyaux qui mènent vers l'extérieur sont tous les deux bouchés.

© DR

Que se passerait-il si ces gobelets étaient disposés de la même façon, mais avec des tuyaux ouverts et sans trou dans le gobelet 7 ? Il faudrait évitement évaluer les longueurs et les diamètres exacts des tuyaux pour déterminer lequel se remplirait en premier, mais il s'agirait certainement d'un des quatre gobelets du bas. Mais tout cela n'a finalement aucune importance : ce casse-tête a simplement pour but de vous exaspérer avec des détails minutieux.