De l'air transformé en eau, 100 000 litres d'eau obtenus grâce à cette machine révolutionnaire

Alors que la sécheresse dure en France et que l'eau pourrait venir à manquer, un Varois a mis au point au machine capable d'obtenir de l'eau grâce à la condensation de l'air environnant.

Et si l'eau de demain n'était plus puisée dans les nappes phréatiques ? Alors que les eaux souterraines sont au plus bas niveau à cause de la sécheresse qui sévit en France, à Grimaud (Var) on obtient de l'eau... grâce à de l'air ! Jacques Benveniste, président de la société Home Atmospheric Water, est à l'origine de ce petit miracle grâce à une machine capable de reproduire un système de condensation pour capter l'humidité de l'air ambiant et obtenir de l'"eau atmosphérique" comparable à la rosée du matin.

La machine à eau atmosphérique installée dans le sud de la France permet pour le moment de produire au moins 1 000 litres d'eau par jour. Un or bleu utilisé par les services publics pour l'arrosage des espaces verts et des entreprises de nettoyage. Mais l'usage de cette eau atmosphérique doit s'étendre grâce à la "première usine mondiale d'embouteillage d'eau atmosphérique" qui doit bientôt ouvrir dans le Var d'ici la fin de l'année 2023, rapporte Var-Matin. Jacques Benveniste envisage une "construction de 5.000 m2 capable de produire 100 000 litres d'eau par jour".

Nouvelle source d'eau potable ?

A terme, l'eau atmosphérique pourrait aussi devenir potable une fois le produit conforme à la législation et aux normes sanitaires. "Nous sommes en cours de certification "eau potable", car c'est l'ARS qui fixe le cadre réglementaire", a indiqué optimiste la patron de Home Atmospheric Water au journal varois. Si le feu vert est donné pour reconnaître cette eau comme potable, la machine à condensation pourrait être révolutionnaire et répondre aux besoins en eau partout sur le globe : "Ce système est un vrai Graal car la ressource est inépuisable !". "C'est de l'eau de l'air pour tous sur terre. Rappelons qu'aujourd'hui encore plus de deux millions et demi de personnes dans le monde meurent chaque année du manque d'accès à l'eau potable et près de la moitié de la population mondiale boit de l'eau contaminée par des bactéries ", lançait Jacques Benveniste en 2017 lorsque sa machine à transformer l'air en eau recevait le Prix de l'innovation aux États-Unis en 2017 dans la catégorie "Environnement".