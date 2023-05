Testez votre logique : parviendrez-vous à trouver quel coffre renferme vraiment le trésor ?

Seuls 37% des participants parviennent à résoudre ce test logique bien connu - le pouvez-vous ?

Rien de tel qu'un petit exercice de pure logique pour réveiller vos fonctions cérébrales le matin. Prendre cinq minutes pour se prouver que l'on est intelligent peut aussi mettre en confiance et améliorer l'estime de soi. Mais la vie n'est pas toujours aussi simple : certaines énigmes sont tellement déroutantes, que peu de joueurs parviennent à en venir à bout. La mission qui va suivre n'a été remplie avec succès que par un peu plus d'un tiers des personnes qui ont tenté de la résoudre. Parviendrez-vous à trouver la bonne réponse ?

Ce casse-tête bien connu, publié il y a quelques temps déjà sur les réseaux sociaux, est assez déstabilisant. L'objectif fixé semble pourtant simple à première vue : trouver quel coffre contient un trésor parmi trois possibilités.

L'énigme à résoudre : quel coffre contient vraiment le trésor ?

Trois coffres, qui en apparence sont remplis de pièces d'or, sont disposés côte à côte. Evidemment, un seul contient vraiment un trésor, les deux autres étant des leurres. Chaque coffre est accompagné d'un message censé vous guider vers le pactole, mais une seule de ces affirmations est vraie.

Prêts pour tenter d'élucider l'énigme ? Observez les trois coffres ci-dessous et lisez-bien les phrases sous chaque image. Identifiez le seul message qui dit vrai et découvrez quel coffre contient le trésor. Attention, tous les détails comptent !

Coffre 1 : "Le trésor est dans ce coffre"

Coffre 2 : "Le trésor n'est pas dans ce coffre"

Coffre 3 : "Le trésor n'est pas dans le coffre 1"

Avez-vous trouvé le trésor ? La bonne réponse

Vous êtes perdu ? N'hésitez pas à demander l'avis de vos proches et jouez à plusieurs pour élucider l'énigme. Si vous avez fini par trouver la réponse et voulez vérifier si vous avez remporté le trésor, ou si vraiment vous êtes trop perdu pour continuer, voici la bonne réponse !

Le trésor se trouve dans la boîte 2. Rassurez-vous si vous avez fait fausse route, seuls 37% des joueurs ont trouvé la bonne réponse. Voici les déductions qui doivent permettre d'arriver à la bonne conclusion. D'abord rappelez vous qu'une seule des trois affirmations est exacte. Ensuite, le raisonnement est le suivant :

Si le trésor se trouvait dans le coffre 1, les affirmations des coffres 1 et 2 seraient toutes deux correctes. Le trésor ne peut donc pas se trouver dans le coffre 1.

Si le trésor se trouvait dans le coffre 3, les affirmations des coffres 2 et 3 seraient correctes. Le trésor ne peut donc pas non plus se trouver dans le coffre 3.

Si, par élimination, on suit l'hypothèse que le trésor se trouve dans le coffre 2, il n'y a bien qu'une seule affirmation exacte : celle du coffre 3 ! C'est donc bien dans cette malle qu'il fallait chercher fortune.

Difficile de s'y retrouver parmi les leurres de ce jeu, mais évidemment, tout s'explique. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le partager.