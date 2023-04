Pouvez-vous repérer le trèfle à quatre feuilles dans cette image ? Testez votre rapidité

Le printemps est arrivé et avec lui les couleurs des vertes prairies recouvertes de fleurs. Dans ce champ de fleurs et d'herbes se cache un seul trèfle à quatre feuilles. Saurez-vous le trouver ?

Le printemps est bel et bien là avec ses arbres en fleurs, ses prairies verdoyantes et ses pollens qui feront le bonheur de tous les allergiques dans les prochaines semaines (si ce n'est pas déjà le cas). Que vous soyez sujet au rhume des foins ne devrait pas pour autant vous détourner de ce nouveau test visuel qui fleure bon les escapades dans la nature. Il est l'oeuvre du site de jeux en ligne Casumo.com, essentiellement disponible outre-Manche, qui l'a proposé à ses abonnés en leur promettant de les "distraire du nez qui coule, des yeux qui piquent et de la gorge qui gratte". Humour so british évidemment.

Le but de ce test est simplissime et vous rappellera peut être les heures passées le nez au dessus d'un gazon, à la recherche des signes du bonheur : saurez-vous reconnaître le trèfle à quatre feuille dans ce ce champ bien fourni ? Voici l'image proposée :

La solution du test

Chaque feuille du trèfle est dotée d'une signification symbolique spécifique. Dans la tradition chrétienne, la première symboliserait l'espoir, la deuxième la foi, la troisième l'amour et la quatrième la chance. D'autres traditions attribuent des vertus légèrement différentes : la renommée, la richesse, l'amour et la santé par exemple. Mais statistiquement, un trèfle à quatre feuilles n'apparaît dans la nature que pour 10 000 de ses frères à trois feuilles. Vous l'aurez remarqué : dans l'image ci-dessous, on est encore très loin d'atteindre le millier de trèfles, ce qui augmente considérablement vos chances d'apercevoir notre petite plante à quatre feuilles. Voici où vous pouviez la trouver :

Avez-vous fait preuve d'observation ou avez-vous manqué de... chance ?