Combien y a-t-il de points noirs dans cette image ? Vos yeux vont vous jouer des tours

Ce modèle de test visuel a fait le tour du monde et est toujours aussi difficile à résoudre. Vos yeux sauront-ils vous donner la bonne solution ?

Vous pensiez pouvoir faire confiance à tout ce que vous voyez ? Ce test visuel est sans doute fait pour vous. Il a déjà fait le tour du monde et est déjà bien connu des amateurs. Dans cette grille de 8 lignes horizontales et 11 clignes verticales grises, disposées de manière parfaitement régulières sur fond noir, se forment, par croisement, 70 carrés. A chaque intersection, on trouve un cercle, soit 88 points au total qui sont le coeur de ce petit jeu fort intriguant.

Le but du jeu justement : trouver le nombre de cercles remplis de noir dans l'image. Observez bien le visuel ci-dessous et tentez de déterminer combien de points noirs se trouvent dans l'image. Prenez votre temps : un des points forts de ce jeu est qu'il n'a pas besoin d'être réalisé en un temps précis :

La solution du test

Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'illusion de la grille scintillante ? En réalité, dès que votre regard se porte sur un des cercles blancs de la grille, celui-ci apparait avec un point noir à l'intérieur. Mais si vous tentez d'avoir une vue d'ensemble, vous réalisez alors qu'il n'y en a tout simplement aucun. Ces illusions d'optique peuvent être assez trompeuses. Elles procèdent toujours de la même faille de notre perception : notre cerveau interprète en permanence l'information d'un point par rapport à ce qui l'entoure. Ici, le noir se transpose donc des carrés aux cercles blancs dans votre cerveau et rien que dans votre cerveau. La réponse au test était donc : zéro, nada, aucun !

Avez-vous fait preuve d'observation ou avez-vous manqué de perspicacité ? Si vous voulez échanger et vous mesurer à vos proches, partagez votre résultat avec nos autres lecteurs sur notre page Facebook en cliquant ici.