Test visuel : combien y a-t-il de lignes parallèles dans cette image ?

Ce test visuel a piégé plus de 75% des joueurs. Saurez-vous trouver le nombre de lignes parallèles dans cette image ?

Parmi les jeux et les test qui vous sont proposés sur le Web chaque jour, certains sont de véritables institutions. C'est le cas de ce test visuel qui demande aux joueurs la plus grande concentration. Treize lignes sont disposées en diagonale de haut en bas d'une image. Chaque diagonale est barrée par des traits obliques de petite taille, parfaitement alignés et qui changent d'angle d'une ligne à l'autre. Le but du jeu : deviner combien de diagonales sont parallèles sur les 13 qui composent l'image.

Pour réussir ce test, les joueurs doivent déjouer les pièges de leur propre perception. Plus de 75% de ceux qui ont testé leur sens de l'observation sur ce type de visuel se sont trompés. Et vous, trouverez-vous le nombre exact de lignes parallèles ? Voici l'image proposée.

La solution du test

Elles n'en ont pas l'air, mais les treize lignes qui se trouvent sur cette image, de la plus petite à la plus grande, sont en réalité parfaitement parallèles. En supprimant les petites traits qui ressemblent à des "points" et perturbent la vue, on voit de manière éclatante que toutes les diagonales sont alignées. Cette illusion d'optique est un modèle du genre. Et elle a même un nom : l'illusion de Zollner, puisqu'elle a été découverte par l'astrophysicien Johann Karl Friedrich Zöllner en 1860.

Le principe de la tromperie est simple : les petites lignes qui se trouvent tout le long des diagonales forment un angle donnant l'impression que certaines extrémités des grandes lignes sont plus proches que d'autres. De nombreuses autres illusions d'optiques sont d'ailleurs basées sur le même biais. Zöllner a démontré que les couleurs jouent un rôle primordial dans cette illusion. Pour voir les diagonales parallèles en un coup d'oeil, il suffit notamment de disposer les mêmes lignes, mais colorées en vert sur fond rouge .

