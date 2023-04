Pourquoi de nombreuses personnes transportent une boule de papier d'aluminium dans leur sac (et elles ont bien raison)

Une nouvelle tendance a émergé avec le changement de saison mais certaines personnes ne savent pas encore à quoi sert de transporter une boule de papier d'aluminium dans leur sac.

Avec le changement de saison, le temps devient plus sec et peut rendre les cheveux remplis de frisottis. Notamment pour les femmes qui ont les cheveux plus longs mais aussi pour quelques hommes. Et croyez-le ou non: une petite boule de papier d'aluminium peut améliorer ce problème sans nuire à la santé ou dépenser beaucoup d'argent en produits de marque. Notre chevelure porte en effet une charge électrostatique sur les cheveux. Lorsque nous utilisons du papier d'aluminium, cette charge électrostatique est ré-équilibrée, réduisant les frisottis. Cette méthode est ainsi conseillée par de nombreux dermatologues.

Cela peut sembler très étrange, mais certaines études ont déjà prouvé que prendre un petit morceau de papier d'aluminium, le rouler (comme une petite boule) et le passer près du cuir chevelu peut réduire les frisottis qui dérangent tant. Cela est particulièrement vrai si ces cheveux sont les fameux "baby hair" aussi appelés "cheveux de bébé", sont qui ces petits cheveux, soyeux, courts et fins, que l'on peut observer au début de l'implantation des cheveux, tout autour du visage (front et tempes), mais aussi dans la nuque. Ils sont beaucoup plus rebelles et instables.

Mais pourquoi avons-nous des frisottis? Les frisottis dans les cheveux sont le résultat de l'électricité statique qui se produit lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec des cheveux secs ou abîmés. Cet effet est plus courant dans les cheveux ondulés, bouclés et crépus, qui sont naturellement plus secs et sujets aux dommages, car l'huile du cuir chevelu atteint difficilement les extrémités. Lorsque l'électricité statique apparaît, les cheveux courts et abîmés se repoussent mutuellement, créant une apparence de cheveux hérissés et peu attrayants.