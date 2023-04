Illusion d'optique : pouvez-vous découvrir le visage de l'homme sur ce dessin de chien ?

Cette illusion d'optique a tout pour plaire. A première vue, il ne s'agit que d'un chien, mais un visage humain se cache également dans l'image...

Voilà une illusion d'optique qui a de l'allure. Dans ce superbe portrait de chien, un visage humain se cache quelque part. Tout comme son meilleur compagnon, la personne cachée ici est en noir et blanc et donc parfaitement camouflée. Mais il paraît qu'il suffit de quelques secondes pour trouver son visage dans le dessin. Y parviendrez-vous ?

Ce petit test visuel, partagé sur les réseaux sociaux, est composé de l'image d'un chien, dont on ne voit que la tête, du collier en bas à la pointe du crâne tout en haut. Le pelage alterne entre le blanc et le gris, sans doute des tâches noires ou rousses si elles étaient colorées, caractéristiques d'un Beagle ou d'une race proche. L'animal est comme figé, les oreilles pendantes, le nez noir en avant, les yeux grands ouverts et la langue sortie de sa gueule. Sans doute a-t-il son maître en vue ou dans la tête... Quelque part se cache en tout cas un visage, à vous maintenant de déjouer le camouflage.

Cette illusion d'optique semble comme sortie du temps. Elle pourrait facilement être attribuée au XIXe siècle. Car avant le cinéma, les dessins animés ou la photographie, cette forme d'art florissant ravissait les spectateurs et ouvrait la voie à des divertissements toujours plus astucieux.

Dès les années 1830, des illusions d'optique sont apparues sur du papier, destiné parfois à être tourné, réfléchi ou éclairé. Ces dispositifs portaient différents noms, dont la plupart étaient difficiles à épeler et à prononcer. Certains seront même vendus avec un certain succès, comme le "phénakistiscope" inventé par un Belge du nom de Joseph Plateau. Un disque en carton sur lequel un mouvement était décomposé, donnant, par rotation, l'illusion du mouvement.

La solution du test

Avez-vous vous aussi décortiqué cette image ancienne avec plaisir ? Et surtout avez-vous trouvé le visage caché ? Si vous n'arrivez pas à trouver, c'est que le dessinateur aura maîtrisé à la perfection l'art du camouflage. Voici la solution du test :

Avez-vous fait preuve d'observation ? Si vous voulez échanger et vous mesurer à vos proches, partagez votre résultat avec nos autres lecteurs sur notre page Facebook en cliquant ici.