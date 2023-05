Langage corporel : les 6 gestes qu'on fait régulièrement et qui font mauvaise impression

Les spécialistes du langage corporel dispensent depuis des années des conseils pour mieux maîtriser les signes envoyés par nos gestes les plus banals. Voici des astuces bien utiles dans un contexte professionnel ou lors d'un entretien d'embauche, mais pas seulement...

Vous ne le saviez peut-être pas ou vous vous en doutiez sans vraiment y faire attention : votre corps parle. Il envoie continuellement des signes à vos interlocuteurs, même lorsque vous n'êtes pas en train de parler. Lors d'un entretien d'embauche par exemple, les recruteurs observent votre "langage corporel" autant que vos réponses à leurs questions. Si certaines expressions de votre corps peuvent témoigner de votre confiance en vous et de votre professionnalisme, il y en a d'autres qui peuvent irrémédiablement faire fuir un recruteur.

Les gestes qui trahissent votre état de stress ou votre humeur sont légion et peuvent d'ailleurs perturber votre communication bien au-delà de la sphère professionnelle. Nous avons parcouru plusieurs publications habituées à décortiquer le langage corporel comme le magazine Forbes ou les billets de Robert Phipps, et Travis Bradberry, spécialistes britannique et américain du sujet. Voici les gestes et comportements à éviter.

1- Faire une poignée de main trop faible

Qu'on soit un homme ou une femme, la poignée de main est souvent incontournable, dans l'univers professionnel notamment mais pas uniquement. Une poignée de main faible signale un manque de confiance. Il faut donc veiller à bien saisir la main de votre interlocuteur, avec un minimum d'énergie.

Attention : une poignée de main trop forte peut aussi être interprétée comme une tentative de domination. Votre poignée de main doit être ferme, mais pas écrasante.

2- Regarder ailleurs

Ce conseil est valable pour tout type d'échange, qu'il soit professionnel, amical et sans doute encore plus amoureux. Le contact visuel est très important lors d'une conversation. Les personnes qui évitent le regard de l'autre, regardent dans le vide, clignent ou bougent constamment les yeux donnent l'impression d'être suspectes, voire effrayantes, explique Travis Bradberry. Cet autre spécialiste du langage corporel et de l'intelligence émotionnelle estime que "regarder vers le bas pendant que vous parlez donne l'impression que vous manquez de confiance en vous ou que vous êtes gêné, ce qui altère ce que vous êtes en train de dire".

Regarder autour de soi, jeter un coup d'œil à l'horloge, à la fenêtre ou pire, à son smartphone, est sans doute ce qu'il y a de pire : cela peut signifier un désintérêt pour la conversation, une envie pressante de quitter la pièce, et peut être interprété comme un manque de respect. Astuce pour les plus timides : s'il est trop difficile de regarder l'autre dans les yeux, essayez de regarder son front. Cela ressemble à un contact visuel !

Attention : à l'inverse, maintenir le contact visuel trop longtemps, sans interruption, peut aussi être interprété comme artificiel ou agressif. "Interrompez le contact visuel toutes les sept à dix secondes", conseille encore Bradberry.

3- Se relâcher, s'avachir

Assis ou debout, le fait de s'avachir souligne un manque d'intérêt, d'enthousiasme, voire de respect. Selon le site Business Insider, une bonne posture, droite, "maximise l'espace que vous occupez et dénote donc le contrôle et l'affirmation de soi". Evitez aussi de vous éloigner ou de vous détourner de votre interlocuteur, le signe par excellence qu'une personne est mal à l'aise. Inclinez plutôt votre corps vers votre interlocuteur.

Attention : s'incliner ou s'approcher de la personne avec laquelle on échange doit se faire avec mesure. Il faut respecter l'espace personnel de chacun et s'adapter au type de conversation : on ne parle pas à même distance avec son patron qu'avec son conjoint. Cela est sans doute plus vrai encore dans les relations hommes - femmes. Dans le cadre professionnel, l'espace idéal se situe entre un mètre et deux mètres et le contact physique (hors poignée de main) est à éviter.

4 - Croiser les bras ou les jambes

Croiser les bras, et même les jambes, peut vous faire paraître moins accessible et moins communicatif lors d'un entretien, car cela crée une barrière physique entre vous et votre interlocuteur. Ce geste peut également vous donner l'air d'être sur la défensive ou étroit d'esprit. Le fait de mettre les mains derrière le dos ou dans les poches peut aussi vous nuire, car cela entrave les mouvements et vous donne l'impression d'être raide et inaccessible. Paradoxalement, on peut y voir un signe de stress voire d'agitation. Pour éviter de paraître fermé, évitez de croiser quoi que ce soit et posez vos mains sur les côtés ou sur vos genoux.

Attention : faire des gestes exagérés peut aussi être déstabilisant car cela donne une impression d'agitation, ou une surcompensation pour un orateur en train de mentir. La bougeotte implique un manque de confiance. Faites de petits gestes simples pour paraître ouvert et honnête.

5- Serrer les poings, crisper ses mains ou ses doigts

Une fois vos bras correctement positionnés, gardez vos mains détendues, ouvertes et visibles. Serrer les poings notamment donne l'impression d'être fermé et sur la défensive. De plus, cela peut vous rendre agressif, car vous semblerez prêt à passer à l'action à tout moment. Croiser les doigts n'est pas exclu, mais attention à la crispation que cela peut renvoyer. Frotter ou tourner ses mains à répétition l'une contre l'autre est aussi signe de nervosité. Jouer avec un stylo ou mélanger vos papiers peut aussi amener à vous considérer comme anxieux. Essayez de garder vos mains immobiles et évitez de jouer avec les objets environnants.

6 - Toucher son visage ou ses cheveux

Dans une conversation, on est souvent amené à se toucher le visage, plus particulièrement le nez. Ces gestes font partie des signaux à éviter pour les spécialistes, car ils peuvent vous faire passer pour quelqu'un de mal à l'aise voir malhonnête. Jouer avec vos cheveux peut aussi être un signe de stress ou un manque de maturité.

A propos de visage, oublier les expressions qu'il renvoie peut aussi faire des dégâts irrémédiables dès le début d'une conversation. Oublier de sourire, même dans un échange sérieux ou tendu, est délétère : cela exclue les sentiments positifs chez l'interlocuteur et contribue à créer un climat de blocage. Froncer les sourcils ou de se renfrogner est à bannir absolument car synonyme d'hostilité. A l'inverse, un hochement de tête, même en cas de désaccord, est signe d'ouverture et d'écoute.

Attention : essayer de contrôler son visage c'est bien. Mais lorsque vos expressions faciales ne correspondent pas à vos paroles, vous donnez aussi l'impression de ne pas être digne de confiance et vous risquez de déstabiliser votre interlocuteur. Assurez-vous que votre visage reflète bien la conversation, mais reste toujours ouvert, avenant, empathique. Adaptez-le en fonction de la gravité du sujet.