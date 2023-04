Un animal féroce réapparaît après 70 ans d'extinction : un évènement historique

Réapparu après environ 70 ans de supposée extinction, un animal féroce refait surface. Les photos de l'animal ont fait le tour du monde en quelques heures.

C'est un véritable miracle de la nature qui a fait parler de lui : un animal que l'on croyait éteint depuis 70 ans est réapparu en Inde. Et pas n'importe lequel : un prédateur redoutable du règne animal.

Il y a peu, on a en effet assisté à la naissance de 4 spécimens de cette espèce ultra rare en Inde. Vous ne devinerez jamais de quel animal il s'agit : des bébés guépards ! On pensait que ce magnifique félin, connu pour être l'animal terrestre le plus rapide du monde, était éteint depuis plus de 70 ans. Le dernier spécimen de guépard asiatique enregistré est décédé en 1952.

© DR

La cause de la disparition progressive de cette espèce est malheureusement l'homme et sa terrible habitude de chasser. La perte d'habitat et le manque de proies ont également joué un rôle. Selon certaines études, les 7 000 derniers guépards vivant dans le monde se trouvent en Afrique, notamment en Afrique du Sud (comme en Namibie et au Botswana). Le guépard asiatique était donc considéré comme éteint.

Pour l'instant, les derniers spécimens trouvés se trouvent en Iran et sont au nombre de 50. Il s'agit donc d'une espèce que l'on peut qualifier de "vulnérable". En effet, elle figure sur la Liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

C'est une bonne nouvelle de savoir qu'un animal considéré comme éteint est en réalité toujours présent. C'est le ministre indien de l'Environnement, Bhupender Yadav, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, la qualifiant d'"événement historique".

Ces naissances sont une excellente nouvelle pour la faune sauvage. Les bébés sont nés d'une des guépards transférées en Inde le 17 septembre 2022. Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a supervisé ce transfert. Le ministre a également félicité l'équipe du Project Cheetah pour tout le travail accompli en faveur de cette espèce menacée.

Ces actions visent à corriger une erreur commise par l'homme dans le passé, qui a contribué à la perte d'un grand nombre de guépards. Petit à petit, avec la politique actuelle, on essaie de ramener les grands félins décimés : l'année dernière, des experts ont transféré huit guépards de Namibie pour tenter de faire revivre l'espèce.

Les 4 petits sont nés dans la magnifique réserve naturelle du parc national de Kuno, d'une des femelles arrivées de Namibie en septembre dernier. Selon les responsables du parc, les 4 bébés issus de la guéparde Siyaya se portent bien et grandissent sains et forts. Heureusement, la mise bas s'est déroulée sans complications et leur mère est en parfaite santé.