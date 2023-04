Un mineur d'or découvre une mystérieuse boule de poils de la taille d'un pamplemousse : c'est un écureuil vieux de 30 000 ans parfaitement conservé !

Un écureuil terrestre arctique est la dernière découverte d'une série de créatures momifiées de l'ère glaciaire que les mineurs ont trouvées dans les champs aurifères du Klondike au Canada.

Un mineur d'or du Yukon a découvert une boule de poils enchevêtrée de la taille d'un gros pamplemousse.

Des radiographies montrent que la boule de poils est un écureuil de l'ère glaciaire recroquevillé et en "excellente condition", ont déclaré des scientifiques à CBC.

On estime que l'écureuil a 30 000 ans et est probablement mort pendant l'hibernation.

Une boule rigide de fourrure brune repose entre les mains d'un humain portant des gants chirurgicaux blancs. Cette boule de poils bruns et de pattes et griffes noueuses s'est avérée être un écureuil terrestre arctique momifié. © Yukon Government

Au début, cette boule brune de poils et de griffes était impossible à identifier. Mais des radiographies ont révélé que cette masse de la taille d'un pamplemousse est un écureuil terrestre momifié vieux de 30 000 ans datant de l'ère glaciaire.

Un mineur d'or a trouvé la mystérieuse boule de poils en 2018 dans les champs aurifères du Klondike près de Dawson City, au Yukon, selon le Yukon Beringia Interpretive Centre. "On ne peut pas vraiment le reconnaître avant de voir ces petites pattes et ces griffes, puis on voit une petite queue et des oreilles", a déclaré Grant Zazula, un paléontologue du gouvernement du Yukon, à CBC.

Il l'a apporté à Jess Heath, une vétérinaire, pour une enquête approfondie. Heath a réalisé des radiographies qui ont révélé que la boule de poils gelée était un jeune écureuil terrestre arctique recroquevillé. Il est probablement mort en hibernation, peut-être au cours de sa première année.

© Yukon Government

"Nous avons pu voir qu'il était en excellente condition et qu'il était simplement recroquevillé comme s'il dormait", a déclaré Heath à CBC. "Je suis vraiment impressionnée que quelqu'un ait reconnu ce que c'était. De l'extérieur, cela ressemble juste à une tache brune. Ça ressemble un peu à une pierre brune", a-t-elle dit.

Les champs aurifères du Klondike, au Yukon, sont recouverts de pergélisol - sol gelé - depuis l'ère glaciaire. Cela fait de cette région un endroit parfait pour conserver les créatures mortes à l'époque - poils, ongles et tout. Des mineurs d'or y ont déjà trouvé un louveteau momifié et un bébé mammouth parfaitement conservé.

Des découvertes comme celles-ci devraient devenir de plus en plus courantes à mesure que les températures mondiales continuent d'augmenter en raison des émissions humaines de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane. Cela provoque la fonte du pergélisol, révélant tout, des créatures momifiées aux dépôts de virus et d'anthrax.

Une illustration d'un écureuil terrestre arctique recroquevillé dans un terrier souterrain. © Gouvernement du Yukon / Artiste Julius Csotonyi.

Cet écureuil a été découvert sur le territoire traditionnel du peuple Tr'ondëk Hwëch'in. C'est la même espèce d'écureuil terrestre arctique qui vit encore aujourd'hui dans tout le Yukon, bien qu'ils ressemblent plus à des marmottes qu'à des écureuils arboricoles.

Les écureuils terrestres arctiques construisent des nids souterrains pour leur hibernation. Beaucoup de ces nids ont été préservés depuis l'ère glaciaire, et ils sont courants au Yukon - mais trouver un écureuil conservé comme celui-ci est rare.

"J'étudie des os tout le temps et ils sont passionnants. Mais quand on voit un animal parfaitement conservé, vieux de 30 000 ans, et qu'on peut voir son visage, sa peau, ses poils et tout ça, c'est tellement saisissant. Ça le rend tellement vivant", a déclaré Zazula.

Le Yukon Beringia Interpretive Centre a publié des photos de la momie et de sa radiographie sur Facebook, annonçant que le spécimen serait bientôt exposé. "C'est incroyable de penser que ce petit gars courait dans le Yukon il y a plusieurs milliers d'années", disait la publication.